Die Mutter ist gestorben, doch das Pflegeheim berechnet weiter Kosten für ihr Zimmer. Bei Bewohnern, die Leistungen der Pflegeversicherung für vollstationäre Pflege beziehen, endet die Zahlungspflicht für das Heimentgelt mit dem Sterbetag.

Der Tag selbst darf noch in der Rechnung stehen, die Tage danach nicht. Ob das Zimmer schon geräumt ist, ändert daran nichts; für das Abholen und Verwahren persönlicher Gegenstände gelten eigene Regeln.

Der Sterbetag ist der letzte Abrechnungstag

Die Schlussrechnung darf nach dem Tod eintreffen, aber das laufende Heimentgelt darf sie nur bis zum Sterbetag erfassen. Das gilt nach § 87a Absatz 1 SGB XI für die Pflegesätze, Unterkunft und Verpflegung sowie für gesondert berechnete Investitionskosten.

Das Bundesverwaltungsgericht hat am 2. Juni 2010 entschieden, dass eine Vertragsklausel mit weiterlaufendem Entgelt nach dem Sterbetag bei Empfängern stationärer Leistungen der sozialen Pflegeversicherung unwirksam ist. Im Streitfall wollten die Einrichtungen Unterkunfts- und Investitionskosten bis zu zwei Wochen weiterberechnen.

Auch privat pflegepflichtversichert zu sein macht einen Bewohner nicht zum reinen Selbstzahler. Der Bundesgerichtshof hat in einem Fall zu einer Reservierungsgebühr klargestellt, dass der Vorrang des Pflegeversicherungsrechts nach § 15 WBVG auch Empfänger von Leistungen der privaten Pflegepflichtversicherung erfasst.

Wann eine Vereinbarung über zwei Wochen zulässig sein kann

Auch bei reinen Selbstzahlern endet der Heimvertrag grundsätzlich mit dem Tod. Eine Ausnahme kommt in Betracht, wenn weder Leistungen der Pflegeversicherung noch entsprechende Hilfe vom Sozialhilfeträger bezogen wurden und der Vertrag die weitere Überlassung des Wohnraums ausdrücklich vorsieht.

§ 4 Absatz 3 WBVG erlaubt diese Vereinbarung für höchstens zwei Wochen nach dem Sterbetag und nur für den Wohnraum. Das Heim muss ersparte Aufwendungen abziehen; den vollen Tagessatz für Pflege, Essen und Unterkunft darf es nicht fortschreiben.

Bei einem eigenständigen Mietvertrag für betreutes Wohnen oder wenn eine andere Person dauerhaft im selben Haushalt lebte, kann die Rechtslage anders sein. Wie sich Fälle unterscheiden, zeigt unser Bericht über eine Forderung nach dem Tod eines Bewohners.

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Wenn Möbel und persönliche Sachen noch im Zimmer stehen

Der Tod beendet den Heimvertrag, lässt aber wirksame Vereinbarungen über den Umgang mit dem Nachlass bestehen. Schauen Sie nach, bis wann persönliche Dinge abgeholt werden sollen, und lassen Sie sich den Abholtermin möglichst schriftlich bestätigen.

Stehen nach Ablauf der vereinbarten Frist und einer gegebenenfalls erforderlichen Nachfrist noch Sachen im Zimmer, können je nach Vereinbarung Kosten für Räumung oder Einlagerung entstehen. Bitten Sie das Heim um die Vertragsgrundlage und eine getrennte Aufstellung dieser Posten.

Wie Hinterbliebene die Schlussrechnung prüfen

Vergleichen Sie den Sterbetag mit dem letzten berechneten Tag und achten Sie darauf, ob Leistungen der Pflegekasse, der Leistungszuschlag und eigene Vorauszahlungen berücksichtigt wurden. Enthält die Schlussrechnung eine frühere Preissteigerung, hilft unser Ratgeber zur Erhöhung des Heimentgelts bei der Einordnung.

Welche Posten gehören in die Schlussrechnung? Posten Worauf Hinterbliebene achten sollten Laufendes Heimentgelt Bei stationären Pflegeleistungen nach SGB XI höchstens bis einschließlich Sterbetag. Vorauszahlung für den ganzen Monat Mit dem tatsächlich geschuldeten Entgelt und den Zahlungen der Kostenträger abgleichen; Überzahlung zurückfordern. Räumung und Verwahrung Vertragsgrundlage, Abholfristen und einzeln berechnete Kosten prüfen.

Fordern Sie eine korrigierte Schlussrechnung schriftlich an und benennen Sie den strittigen Zeitraum oder Posten. Wurde Geld ohne Rechtsgrund gezahlt, kommt ein Rückzahlungsanspruch nach § 812 BGB infrage.

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Offene, berechtigte Forderungen bis zum Sterbetag können nach § 1967 BGB Nachlassverbindlichkeiten sein. Die bloße Verwandtschaft begründet keine Zahlungspflicht; eine eigene Verpflichtung kann sich etwa aus einer gesondert übernommenen, wirksamen Haftung ergeben.

Praxisbeispiel: Zehn Heimtage zu viel berechnet

Frau Adler bezieht stationäre Leistungen der sozialen Pflegeversicherung und stirbt am 20. November. Das Heim hat für den 30-Tage-Monat 3.000 Euro für ihren Eigenanteil im Voraus abgebucht.

Ergibt die endgültige Abrechnung nach Anrechnung der Kostenträgerleistungen im vereinfachten Beispiel einen Eigenanteil von 100 Euro je berechtigtem Heimtag, sind für die 20 Tage bis zum Tod 2.000 Euro geschuldet. Ihre Erbin kann die Korrektur und die Erstattung der übrigen 1.000 Euro verlangen, sofern keine anderen berechtigten Posten offen sind.

Sechs Fragen und Antworten

Darf das Heim den Sterbetag berechnen?

Ja. Die Pflicht zur Zahlung des täglichen Heimentgelts endet mit dem Sterbetag; dieser zählt noch mit.

Müssen Erben zwei Wochen weiterzahlen, weil es im Vertrag steht?

Bei Empfängern stationärer Leistungen der Pflegeversicherung kann der Vertrag das Heimentgelt über den Sterbetag hinaus nicht wirksam verlängern. Bei reinen Selbstzahlern kann eine auf den Wohnraum begrenzte Vereinbarung für bis zu zwei Wochen gelten.

Was gilt, wenn die Familie das Zimmer erst später räumen kann?

Das lässt die Heimrechnung bei versicherten Bewohnern nicht weiterlaufen. Je nach Vertrag und Frist können aber gesonderte Kosten für Räumung oder Einlagerung entstehen.

Wer kann eine Überzahlung zurückfordern?

Wer zur Abwicklung des Nachlasses berechtigt ist, kann eine Korrektur und die Erstattung einer Zahlung des Verstorbenen verlangen. Hat ein Kostenträger zu viel gezahlt, sollte dies getrennt mit ihm geklärt werden.

Müssen Kinder die Schlussrechnung selbst bezahlen?

Nicht allein deshalb, weil sie verwandt sind oder Kontakt zum Heim hatten. Sind sie Erben oder haben sie selbst eine Zahlungspflicht übernommen, ist die Haftung gesondert zu prüfen.

Was tun, wenn das Heim den Betrag nicht korrigiert?

Bitten Sie schriftlich um die Rechtsgrundlage der strittigen Position. Eine Verbraucherberatung oder eine auf Pflege- und Erbrecht spezialisierte Rechtsberatung kann Heimvertrag, Rechnung und Zahlungsbelege prüfen.

Quellen

§ 87a SGB XI; § 4 WBVG; § 5 WBVG; § 15 WBVG.

Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 2. Juni 2010, 8 C 24.09; Verbraucherzentrale: Todesfall im Pflegeheim.