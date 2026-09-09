Bürgergeld: BSG weist auf gefährliche Falle beim Überprüfungsantrag hin

Ein Überprüfungsantrag soll helfen, fehlerhafte Jobcenter-Bescheide nachträglich zu korrigieren. Doch wenn gleichzeitig ein Gerichtsverfahren gegen den ursprünglichen Bescheid läuft, kann ein zweiter Rechtsstreit schwierige Folgen haben.

Beim Bundessozialgericht geht es unter dem Aktenzeichen B 4 AS 20/25 R um die Frage, ob eine rechtskräftig verlorene Klage im Überprüfungsverfahren die gerichtliche Entscheidung über den Ausgangsbescheid verhindern kann.

Das betrifft eine Situation, die für Leistungsberechtigte schwer zu durchschauen ist: Sie wehren sich auf zwei Wegen gegen dieselbe Belastung und könnten dadurch mit einer zusätzlichen verfahrensrechtlichen Hürde konfrontiert werden.

Die Streitfrage bedeutet allerdings nicht, dass jeder abgelehnte Überprüfungsantrag eine weitere Klage ausschließt.

Was zum Verfahren bekannt ist – und was noch nicht gesichert berichtet werden kann

Das Verfahren gehört zum 4. Senat des Bundessozialgerichts und war für den 8. September 2026 angekündigt. Die beim BSG verzeichnete Rechtsfrage zu B 4 AS 20/25 R betrifft ausdrücklich das Nebeneinander einer Klage gegen den Ausgangsbescheid und einer Klage gegen die negative Entscheidung über dessen Überprüfung. Ausgangspunkt ist also eine besondere Verfahrenskonstellation, nicht der gewöhnliche Überprüfungsantrag nach einer versäumten Widerspruchsfrist.

Warum Betroffene einen Überprüfungsantrag stellen

Jobcenter-Bescheide können Fehler enthalten, die erst später auffallen. Denkbar sind unzutreffend berücksichtigtes Einkommen oder zu niedrig angesetzte Leistungen. Ist die reguläre Widerspruchsfrist bereits abgelaufen, kommt ein Antrag nach § 44 SGB X in Betracht.

Die Vorschrift ermöglicht unter ihren gesetzlichen Voraussetzungen die rückwirkende Korrektur einer rechtswidrigen Entscheidung, auch wenn diese bereits unanfechtbar ist. Hat die Behörde das Recht falsch angewandt oder einen unzutreffenden Sachverhalt zugrunde gelegt und deshalb Sozialleistungen zu Unrecht nicht erbracht, muss sie den Bescheid grundsätzlich entsprechend zurücknehmen. Das Gesetz enthält allerdings auch Ausnahmen, etwa bei bestimmten vorsätzlich falschen Angaben.

Wie Betroffene ihren Antrag konkret formulieren können, erläutert der Beitrag So stellen Sie einen Überprüfungsantrag beim Jobcenter richtig. Für eine nachvollziehbare Prüfung sollten insbesondere der betreffende Bescheid, der Leistungszeitraum und der vermutete Fehler erkennbar sein.

Wie zwei Verfahren über dieselbe Belastung entstehen

Im gewöhnlichen Rechtsweg wird zunächst der Jobcenter-Bescheid mit einem Widerspruch angegriffen. Bleibt dieser erfolglos, kann sich eine Klage vor dem Sozialgericht anschließen. Dabei geht es unmittelbar darum, ob die angefochtene Entscheidung Bestand haben darf und gegebenenfalls weitere Leistungen zustehen.

Wird daneben eine Überprüfung beantragt, kann eine weitere behördliche Entscheidung hinzukommen. Lehnt das Jobcenter die Korrektur ab und wird auch diese Ablehnung nach dem Widerspruchsverfahren gerichtlich angegriffen, bestehen zwei miteinander verbundene Streitigkeiten. Im zweiten Verfahren richtet sich das Begehren auf eine nachträgliche Änderung zugunsten des Betroffenen.

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Genau bei diesem Nebeneinander setzt das Verfahren B 4 AS 20/25 R an. Problematisch wird es, wenn die Klage auf nachträgliche Korrektur bereits rechtskräftig abgewiesen wurde, während über den Ausgangsbescheid noch gerichtlich gestritten wird. Ob und in welchem Umfang die erste Entscheidung dann die weitere Sachprüfung sperrt, ist die aufgeworfene Rechtsfrage.

Eine Ablehnung durch das Jobcenter ist noch kein rechtskräftiges Urteil

Für die Einordnung müssen zwei Begriffe auseinandergehalten werden. Ein Verwaltungsakt wird unter den gesetzlichen Voraussetzungen für die Beteiligten bindend; das regelt § 77 SGG. Bei einem gerichtlichen Urteil geht es dagegen um Rechtskraft.

Nach § 141 SGG bindet ein rechtskräftiges Urteil die Beteiligten, soweit über den Streitgegenstand entschieden worden ist. Entscheidend ist damit auch, was das Gericht tatsächlich entschieden hat. Die bloße Mitteilung des Jobcenters, ein Überprüfungsantrag werde abgelehnt, ist mit einer solchen gerichtlichen Entscheidung nicht gleichzusetzen.

Auch aus dem Wort „verloren“ allein lässt sich die Reichweite eines Urteils nicht ablesen. Dafür müssen unter anderem der gerichtliche Ausspruch, die Begründung und der konkrete Gegenstand des Verfahrens betrachtet werden. Eine pauschale Aussage, jede erfolglose Überprüfung erledige automatisch sämtliche weiteren Rechtsschutzmöglichkeiten, wäre deshalb irreführend.

Die Unterschiede auf einen Blick

Verfahrensschritt Worum es geht Was Betroffene beachten sollten Widerspruch gegen den Ausgangsbescheid Die ursprüngliche Jobcenter-Entscheidung wird angegriffen. Die reguläre Frist beträgt bei Bekanntgabe im Inland grundsätzlich einen Monat. Klage nach dem Widerspruchsbescheid Das Sozialgericht soll über die angegriffene Entscheidung befinden. Auch hier gilt im Regelfall eine Monatsfrist. Überprüfungsantrag nach § 44 SGB X Das Jobcenter soll eine frühere rechtswidrige Entscheidung korrigieren. Nachzahlungen und die Rücknahme älterer Bescheide unterliegen besonderen Grenzen. Rechtskräftig verlorene Klage im Überprüfungsverfahren Ein Gericht hat das auf Korrektur gerichtete Begehren abschließend abgewiesen. Die mögliche Wirkung auf einen parallelen Prozess über den Ausgangsbescheid ist Gegenstand der BSG-Rechtsfrage.

Ein Überprüfungsantrag ersetzt keine laufende Rechtsbehelfsfrist

Wer einen aktuellen Bescheid für falsch hält, sollte zunächst die Rechtsbehelfsbelehrung und den Zeitpunkt der Bekanntgabe prüfen. Für den Widerspruch sieht § 84 SGG im Regelfall eine Frist von einem Monat vor. Für die anschließende Klage beginnt die grundsätzlich ebenfalls einmonatige Frist nach § 87 SGG mit der Bekanntgabe des Widerspruchsbescheids.

Ein zusätzlicher Überprüfungsantrag verlängert diese Fristen nicht automatisch. Wer ausschließlich auf eine erneute Prüfung durch das Jobcenter wartet, kann deshalb den regulären Rechtsweg versäumen. Hinweise zum Vorgehen enthält auch der Beitrag Widerspruch gegen falsche Jobcenter-Bescheide.

Bei parallelen Verfahren müssen die Zusammenhänge offengelegt werden

Aus der Verfahrenskonstellation ergibt sich ein praktischer Prüfbedarf: Betroffene und ihre Vertretung sollten erkennen können, welche Bescheide und Zeiträume bereits Gegenstand eines anderen Verfahrens sind. Dafür sind die jeweiligen Aktenzeichen, Klageanträge und bisherigen Entscheidungen hilfreich. Ein vermeintlich zusätzlicher Versuch kann sonst Folgen haben, die beim Absenden des Antrags nicht bedacht wurden.

Ob ein weiterer Antrag sinnvoll ist und wie laufende Verfahren aufeinander abgestimmt werden sollten, lässt sich nur anhand der Unterlagen beurteilen. Aus der hier beschriebenen Rechtsfrage folgt insbesondere keine pauschale Empfehlung, eine bereits erhobene Klage zurückzunehmen. Eine solche Erklärung kann ihrerseits erhebliche Folgen haben.

Für Nachzahlungen gelten zusätzlich zeitliche Grenzen

Unabhängig vom BSG-Verfahren ist zwischen der Überprüfung eines Bescheids und der rückwirkenden Auszahlung von Leistungen zu unterscheiden. Für Leistungen nach dem SGB II verkürzt § 40 Absatz 1 SGB II den Nachzahlungszeitraum des § 44 Absatz 4 SGB X von vier Jahren auf ein Jahr. Gerechnet wird dabei vom Beginn des Jahres der Antragstellung.

Geht ein entsprechender Antrag im September 2026 ein, können Nachzahlungen deshalb grundsätzlich bis zum 1. Januar 2025 zurückreichen, sofern die weiteren Voraussetzungen erfüllt sind. Daneben enthält § 40 SGB II eine eigenständige Vierjahresgrenze für die Rücknahme, gerechnet nach Ablauf des Bekanntgabejahres; eine rechtzeitige Antragstellung genügt zur Wahrung dieser Grenze. Diese unterschiedlichen Fristen dürfen nicht miteinander verwechselt werden.