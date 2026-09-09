Schenkung wegen Pflegeheim: Neben der 10-Jahres-Frist läuft eine 3-Jahres-Frist

Wer seinen Kindern Geld schenkt und später die Pflegeheimkosten nicht mehr bezahlen kann, muss mit einer Rückforderung rechnen. Vielen Familien ist dabei nur die Zehnjahresfrist bekannt. Bei Geldgeschenken kann jedoch eine weitere Frist entscheidend sein: Der Rückforderungsanspruch unterliegt grundsätzlich der dreijährigen Verjährung.

Der Bundesgerichtshof hat diese Rechtslage mit Urteil vom 14. Juli 2026 bestätigt. Für Betroffene kommt es deshalb nicht allein darauf an, wann das Geld verschenkt wurde, sondern auch darauf, wann die finanzielle Notlage eintrat und die erforderliche Kenntnis vorlag.

Bei Immobilien lässt sich die Dreijahresregel dagegen nicht einfach übernehmen.

Warum eine Schenkung im Pflegefall zurückgefordert werden kann

Die gesetzliche Grundlage ist § 528 BGB zur Rückforderung wegen Verarmung des Schenkers. Danach kann ein Mensch ein bereits übergebenes Geschenk zurückverlangen, soweit er seinen angemessenen Unterhalt nicht mehr finanzieren oder bestimmte gesetzliche Unterhaltspflichten nicht mehr erfüllen kann. Eine solche Situation kann entstehen, wenn nach dem Einzug ins Pflegeheim die laufenden Einnahmen und verfügbaren Mittel nicht mehr ausreichen.

Der Heimeinzug allein löst die Rückforderung allerdings noch nicht aus. Entscheidend ist die tatsächliche finanzielle Bedürftigkeit. Wer seine Kosten weiterhin selbst decken kann, hat nicht schon wegen seiner Pflegebedürftigkeit einen Rückforderungsanspruch.

Auch wird nicht automatisch jede Schenkung vollständig rückgängig gemacht. Die Rückforderung ist an den ungedeckten Unterhaltsbedarf gebunden; der Beschenkte kann die Herausgabe durch Zahlung des erforderlichen Unterhaltsbetrags abwenden.

Bei laufendem Bedarf können sich daraus wiederkehrende Zahlungen ergeben, begrenzt durch den Wert des Geschenks.

Wie das Sozialamt auf frühere Geschenke zugreifen kann

Übernimmt der Sozialhilfeträger ungedeckte Heimkosten, kann er einen bestehenden Rückforderungsanspruch unter den Voraussetzungen des § 93 SGB XII auf sich überleiten. Das geschieht durch eine schriftliche Anzeige gegenüber dem Beschenkten. Der Übergang ist bis zur Höhe der entsprechenden Sozialhilfeaufwendungen möglich.

Die Behörde macht anschließend einen Anspruch geltend, der ursprünglich dem Schenker zustand. Sie erhält durch die Überleitung keine beliebig neue Forderung mit einer völlig eigenen Vorgeschichte. Deshalb müssen sowohl die Voraussetzungen der Schenkungsrückforderung als auch mögliche Einwendungen des Beschenkten geprüft werden.

Was die Zehnjahresfrist tatsächlich bedeutet

Nach § 529 Absatz 1 BGB ist die Rückforderung ausgeschlossen, wenn beim Eintritt der Bedürftigkeit seit der Leistung des geschenkten Gegenstands bereits zehn Jahre vergangen sind. Entscheidend ist also der Abstand zwischen der ausgeführten Schenkung und dem Beginn der finanziellen Notlage. Diese Vorschrift ist keine allgemeine Regel, nach der das Sozialamt stets zehn Jahre lang klagen dürfte.

📚 Lesen Sie auch: Autoreparatur oder Führerschein: Jobcenter dürfen jetzt bei neuer Grundsicherung besser helfen

Umgekehrt verschwindet ein zuvor entstandener Anspruch nicht allein dadurch, dass die Schenkung später ihren zehnten Jahrestag erreicht. Tritt die Bedürftigkeit schon vorher ein, muss zusätzlich die Verjährung geprüft werden. Die beiden Fristen beantworten unterschiedliche Fragen: Ist eine Rückforderung wegen des Alters der Schenkung ausgeschlossen, und kann ein entstandener Anspruch noch durchgesetzt werden?

Wann die dreijährige Verjährung beginnt

Bei Geldgeschenken gilt grundsätzlich die regelmäßige Verjährung von drei Jahren. Nach § 199 Absatz 1 BGB beginnt sie mit dem Ende des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger die anspruchsbegründenden Umstände sowie die Person des Schuldners kennt. Auch grob fahrlässige Unkenntnis kann den Fristbeginn auslösen.

Die Frist läuft somit nicht bereits ab der Geldüberweisung. Ebenso wenig genügt das Datum des Pflegeheimvertrags, wenn die finanzielle Notlage erst später eintritt. Für die Berechnung müssen die wirtschaftlichen Verhältnisse und der Kenntnisstand zeitlich nachvollziehbar sein.

Eine fehlende Kenntnis bedeutet zudem nicht, dass jeder Anspruch unbegrenzt offenbleibt. § 199 Absatz 4 BGB enthält für solche Ansprüche grundsätzlich eine kenntnisunabhängige Höchstfrist von zehn Jahren ab ihrer Entstehung. Auch diese Regel ist von der Zehnjahresfrist seit der Schenkung zu unterscheiden.

Der BGH-Fall: Rückforderung über 19.521 Euro scheiterte

Im entschiedenen Fall hatte eine Mutter ihrer Tochter 2016 insgesamt mehr als 50.000 Euro geschenkt. Seit März 2017 lebte sie im Pflegeheim; ab Oktober 2018 übernahm der Sozialhilfeträger Heimkosten von insgesamt 19.521,78 Euro. Die Tochter informierte die Behörde im März 2020 über die Zuwendungen.

Newsletter zu Bürgergeld, Rente, Schwerbehinderung & Co. 📬 Wöchentliche Updates 👥 100.000+ Leser Newsletter Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer: 100 % spam-frei • jederzeit abbestellbar

Der Anspruch wurde im Oktober 2021 übergeleitet, die Klage ging jedoch erst am 21. Dezember 2022 bei Gericht ein. Die Verjährung war bereits mit Ablauf des 31. Dezember 2021 eingetreten. Der BGH bestätigte deshalb die Abweisung der Forderung im Urteil vom 14. Juli 2026, X ZR 71/25.

Über das Verfahren berichtet auch unser Beitrag zur begrenzten Rückabwicklung von Geldgeschenken wegen Pflegeheimkosten. Der Fall zeigt, weshalb eine innerhalb der Frist erklärte Überleitung allein nicht genügt, um die spätere gerichtliche Durchsetzung zu sichern.

Warum die Kenntnis des Sozialamts nicht den Ausschlag gibt

Für die Zeit vor der Überleitung kommt es grundsätzlich auf die Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis des Schenkers an. Die Behörde kann den Fristbeginn nicht einfach auf den Zeitpunkt verschieben, an dem sie selbst von der Schenkung erfährt. Ein bereits angelaufener Verjährungszeitraum bleibt bei der Überleitung erhalten.

Der BGH hat außerdem klargestellt, dass bei fortdauernder Bedürftigkeit nicht mit jeder monatlichen Heimrechnung ein selbstständig verjährender Rückforderungsanspruch entsteht.

Der Anspruch entsteht bereits mit der Notlage, auch wenn sein endgültiger Umfang noch offen ist. Eine gerichtliche Feststellung kann die Forderung schon zu diesem Zeitpunkt absichern; dies erläutern die Entscheidungsgründe zu X ZR 71/25.

Die Fristen im Überblick

Regelung Zeitlicher Bezug Bedeutung Zehnjahresfrist, § 529 BGB Ausgeführte Schenkung bis zum Eintritt der Bedürftigkeit Sind bereits zehn Jahre verstrichen, ist die Rückforderung wegen Verarmung ausgeschlossen. Regelmäßige Verjährung, §§ 195, 199 BGB Grundsätzlich Jahresende nach Anspruchsentstehung und erforderlicher Kenntnis Bei Geldgeschenken regelmäßig drei Jahre; Hemmung und Neubeginn sind zu prüfen. Grundstücksbezogene Verjährung, §§ 196, 200 BGB Grundsätzlich Entstehung des Anspruchs Bei Rückübertragung eines geschenkten Grundstücks grundsätzlich zehn Jahre.

Bei einem verschenkten Haus gelten andere Verjährungsregeln

Für Ansprüche auf Rückübertragung eines geschenkten Grundstücks gilt grundsätzlich die zehnjährige Verjährung nach § 196 BGB. Nach der BGH-Rechtsprechung kann sie auch den entsprechenden Wertersatz erfassen, wenn der Grundstückswert den Rückforderungsbedarf übersteigt. Dass die Behörde eine Geldzahlung verlangt, beweist deshalb noch nicht, dass nur drei Jahre gelten.

Der Beginn dieser Verjährung richtet sich grundsätzlich nach § 200 BGB und damit nach der Entstehung des Anspruchs. Die Jahresendregel der regelmäßigen Verjährung lässt sich hier nicht pauschal anwenden. Weitere Hintergründe bietet unser Beitrag zur Zehnjahresfrist bei einer Hausübertragung vor dem Pflegefall.

Wann die Verjährung aufgehalten wird

Ein besonderer Schutz besteht bei rechtlicher Betreuung: Ansprüche zwischen dem Betreuten und seinem Betreuer unterliegen während des Betreuungsverhältnisses der Hemmung nach § 207 BGB. Ist das beschenkte Kind zugleich rechtlicher Betreuer des Schenkers, kann deshalb eine einfache Dreijahresrechnung falsch sein. Bloße familiäre Unterstützung ist mit einem rechtlichen Betreuungsverhältnis nicht gleichzusetzen.

Auch Verhandlungen über den Anspruch können die Verjährung hemmen. Gerichtliche Schritte wie eine ordnungsgemäß erhobene Klage oder die Zustellung eines Mahnbescheids können nach § 204 BGB ebenfalls verhindern, dass die Frist ungehindert abläuft. Ein bloßes Zahlungsaufforderungsschreiben hat diese Wirkung grundsätzlich nicht.

Ein Anerkenntnis kann nach § 212 BGB einen Neubeginn der noch laufenden Verjährung auslösen. Dafür kommen beispielsweise Abschlagszahlungen in Betracht. Vor einer Ratenvereinbarung oder Teilzahlung sollte deshalb geklärt werden, welche rechtliche Bedeutung die Erklärung beziehungsweise Zahlung im konkreten Fall hat.

Betroffene müssen sich auf Verjährung berufen

Eine verjährte Forderung verschwindet nicht automatisch. § 214 BGB gibt dem Schuldner das Recht, die Leistung zu verweigern. Wer diesen Schutz nutzen möchte, muss die Einrede der Verjährung erheben.

Für die Prüfung sollten Schenkungsnachweise, Kontoauszüge, Heimkostenabrechnungen, Sozialhilfebescheide und der bisherige Schriftwechsel zusammengetragen werden. Daraus lässt sich rekonstruieren, wann die Notlage eintrat und ob zwischenzeitlich verjährungsrelevante Schritte erfolgt sind. Wer eine verjährte Forderung bereits bezahlt hat, kann das Geld nicht allein wegen der Verjährung zurückverlangen.

Ein Beispiel aus der Praxis

Eine Mutter schenkt ihrem Sohn im Mai 2019 insgesamt 30.000 Euro. Im August 2022 reichen ihre finanziellen Mittel für die Pflegeheimkosten nicht mehr aus; die anspruchsbegründenden Umstände sind ihr bekannt. Unter diesen Annahmen beginnt die regelmäßige Verjährung mit Ablauf des Jahres 2022 und endet am 31. Dezember 2025.

Verlangt das Sozialamt erstmals im September 2026 die Rückzahlung, kann der Sohn grundsätzlich Verjährung einwenden, obwohl die Schenkung noch keine zehn Jahre zurückliegt. Das setzt insbesondere voraus, dass keine Hemmung und kein Neubeginn eingetreten sind. Wäre der Sohn zugleich rechtlicher Betreuer seiner Mutter gewesen, müsste der Fristverlauf gesondert geprüft werden.