Rentner aufgepasst: 10 Orte, an denen die Rente länger reicht

Den Winter am Meer verbringen, tagsüber draußen sitzen und die Rente trotzdem nicht überziehen: Für manche Ruheständler lässt sich dieser Wunsch verwirklichen. Bezahlbar wird der Aufenthalt allerdings selten durch ein gewöhnliches Urlaubshotel, sondern eher durch eine möblierte Wohnung mit Monatspreis, eine eigene Küche und einen Alltag ohne dauernden Mietwagen.

Zwischen einem günstigen Winterquartier und einem finanziell tragfähigen Winter liegen dennoch erhebliche Unterschiede. Wer seine Wohnung in Deutschland weiterbezahlt, muss zwei Haushalte finanzieren. Deshalb lässt sich für keinen Ort seriös versprechen, dass dort jede Rente den ganzen Winter reicht.

Entscheidend ist die verfügbare Rente nach den Kosten zu Hause

Für die Planung zählt die tatsächlich verfügbare Rente nach Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen sowie einer gegebenenfalls notwendigen Steuerrücklage. Davon gehen zunächst die weiterlaufenden Ausgaben in Deutschland ab. Erst der verbleibende Betrag steht für Unterkunft, Lebensmittel und Alltag im Süden zur Verfügung.

Bei 1.600 Euro verfügbarer Monatsrente und 800 Euro festen Ausgaben zu Hause bleiben beispielsweise nur 800 Euro für das Winterquartier und den dortigen Lebensunterhalt. Das reicht für die meisten hier vorgestellten Aufenthalte nicht verlässlich. Ein Paar kann wirtschaftlich deutlich besser dastehen, weil es sich die Unterkunft teilt.

Zehn Orte und ein realistischer Rahmen für die Winterkasse

Die folgenden Beträge sind redaktionelle Planungswerte für eine alleinreisende Person mit einfacher möblierter Unterkunft, überwiegender Selbstversorgung und sparsamer Freizeitgestaltung. Sie sind keine erhobenen Durchschnittspreise und keine buchbaren Angebote. Berücksichtigt sind die Wohnung, ein Ansatz für Nebenkosten, Lebensmittel, örtliche Mobilität, Telefon und kleinere Alltagsausgaben.

An- und Abreise, zusätzliche Krankenversicherung, Kaution, größere medizinische Ausgaben und sämtliche Kosten in Deutschland kommen hinzu. Besonders die Versicherung lässt sich wegen Alter, Reisedauer und Vorerkrankungen nicht mit einem einheitlichen Betrag seriös einrechnen. Der untere Tabellenwert setzt voraus, dass tatsächlich eine passende Monatsmiete vereinbart werden kann.

Ort Planungsbudget pro Monat vor Ort Worauf es im Winter ankommt Roquetas de Mar, Spanien 1.200 bis 1.600 Euro Saisonmiete für den gewünschten Zeitraum bestätigen lassen Torrevieja, Spanien 1.300 bis 1.750 Euro Wohnlage mit kurzen Wegen statt abgelegener Ferienanlage Almuñécar, Spanien 1.300 bis 1.800 Euro Steigungen, Heizung und Vertragsdauer prüfen Tavira, Portugal 1.450 bis 1.950 Euro Kleine Wohnung suchen, Stromkosten berücksichtigen Puerto de la Cruz, Teneriffa 1.550 bis 2.150 Euro Winter ist gefragt; Monatsmiete frühzeitig sichern Rethymno, Kreta 1.200 bis 1.650 Euro Beheizbare Wohnung im ganzjährig bewohnten Stadtgebiet Ierapetra, Kreta 1.100 bis 1.550 Euro Anreise und erreichbare medizinische Angebote vorab klären Paphos, Republik Zypern 1.450 bis 1.950 Euro Befristete möblierte Miete von Jahresmiete unterscheiden Antalya, Türkei 1.200 bis 1.750 Euro Gesamtmiete, Wechselkurs und Aufenthaltsdauer beachten Agadir, Marokko 1.100 bis 1.600 Euro Wohnviertel, Ausstattung und Krankenversicherung sorgfältig prüfen

Die Größenordnung der Unterkunftskosten wurde anhand von Mietportalen und Informationen zu längeren Aufenthalten eingeordnet; die Gesamtbudgets sind daraus abgeleitete Schätzungen mit Ansätzen für den Alltag. Recherchestand ist der 9. September 2026. Für den Winter 2026/2027 muss jedes Angebot mit konkreten Reisedaten neu geprüft werden.

Roquetas de Mar: Gute Chancen auf eine bezahlbare Saisonwohnung

Roquetas de Mar an der spanischen Mittelmeerküste kommt für Menschen infrage, die einen ruhigen Winter mit Spaziergängen und einer eigenen Wohnung suchen. In den eingesehenen Saisoninseraten finden sich beispielsweise Wohnungen für 600 bis 800 Euro monatlich.

Diese Angebotspreise sind ein Anhaltspunkt, aber noch keine Zusage für einen Aufenthalt von nur zwei oder drei Monaten.

Gerade hier lohnt das genaue Lesen: Zahlreiche günstige Anzeigen richten sich ausdrücklich an Lehrkräfte oder verlangen eine Mietdauer von September bis Juni. Andere Angebote sehen vorübergehende Aufenthalte vor, bei denen die passende Vertragsgestaltung zu klären ist. Die Saisonangebote für Roquetas de Mar zeigen sowohl das Sparpotenzial als auch diese Einschränkungen.

Torrevieja: Alltag am Meer mit einer Wohnung auf Zeit

Torrevieja an der Costa Blanca eignet sich für Überwinterer, die ihre Tage selbst gestalten und regelmäßig zu Hause kochen möchten. In den recherchierten Inseraten stehen unter anderem möblierte Wohnungen mit ausgewiesenen Winterzeiträumen für etwa 700 bis 750 Euro monatlich.

Ob Nebenkosten enthalten sind und eine kürzere Mietdauer möglich ist, muss jeweils vereinbart werden.

Eine Wohnung in Laufnähe zu Lebensmittelgeschäften und Bushaltestellen kann finanziell mehr bringen als ein günstigeres Quartier weit außerhalb. Für Menschen mit eingeschränkter Beweglichkeit verdienen Aufzug, Hauseingang und die tatsächliche Entfernung zur Promenade besondere Aufmerksamkeit. Beispiele finden sich in den Mietangeboten rund um Playa de los Locos und angrenzende Viertel.

Almuñécar: Winter an der Costa Tropical mit überschaubarem Budget

Almuñécar verbindet eine gewachsene Stadt mit einer Küstenlage, die auch außerhalb der sommerlichen Urlaubssaison interessant bleibt. Ein recherchiertes Wohnungsinserat über 700 Euro Monatsmiete verdeutlicht die mögliche Größenordnung. Ob ein solches Angebot für den eigenen Winteraufenthalt gilt, hängt von Verfügbarkeit, Vertragsdauer und Ausstattung ab.

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Die Bezeichnung Costa Tropical sollte allerdings keine Erwartung an durchgehend sommerliche Wärme wecken. Für die Wohnungssuche sind eine brauchbare Heizmöglichkeit und ein trockener Innenraum wichtiger als ein sonniges Werbefoto. Außerdem können die Wege in höher gelegenen Wohnlagen anstrengend sein, während eine passende Lage unten an der Küste den Alltag erleichtert.

Tavira: Algarve-Aufenthalt mit Ruhe statt täglichem Ausflugsprogramm

Tavira im Osten der Algarve spricht vor allem Menschen an, die mehrere Wochen an einem Ort bleiben möchten. Der Fluss Gilão, die historische Bebauung und die Nähe zur Lagunenlandschaft der Ria Formosa bieten einen anderen Alltag als eine reine Hotelanlage.

Die Algarve hat milde, aber durchaus regnerische Winter; abends kann es in schlecht gedämmten Wohnungen ungemütlich werden.

Als besonders billiges Reiseziel sollte Tavira deshalb nicht pauschal eingeplant werden. Der recherchierte Überblick zu längeren Algarve-Aufenthalten nennt eine breite Spanne, während ein konkretes Inserat in Cabanas de Tavira für eine größere Wohnung bereits 1.350 Euro monatlich verlangt. Ein begrenztes Budget setzt hier eher eine kleinere Unterkunft ohne besondere Lageextras voraus.

Puerto de la Cruz: Angenehmer Winter, aber kein verlässliches Billigziel

Die Kanarischen Inseln sind unter den europäischen Reisezielen besonders interessant, wenn das Winterklima bei der Entscheidung viel Gewicht hat. Das spanische Tourismusportal beschreibt die Vorteile eines Winteraufenthalts auf den Kanaren. Puerto de la Cruz liegt allerdings im grüneren Norden Teneriffas, wo auch Wolken und Regen dazugehören.

Der Winter ist hier eine gefragte Reisezeit und keine automatisch günstige Nebensaison. Die eingesehenen Zeitmietangebote in Puerto de la Cruz reichen von einer Wohnung für 860 Euro monatlich bis zu deutlich teureren Unterkünften; einzelne Inserate nennen ausdrücklich erhöhte Winterpreise. Für eine knappe Einzelrente ist der Ort deshalb nur mit vorher gesicherter, günstiger Miete gut kalkulierbar.

Rethymno: Auf Kreta zählt die wintertaugliche Wohnung

Rethymno bietet einen städtischen Alltag, der auch nach dem Ende der Badesaison weitergeht. Für einen längeren Aufenthalt ist eine Wohnung im bewohnten Stadtgebiet meist praktischer als ein abgelegenes Ferienquartier. Wer selbst einkauft und kocht, kann seine Ausgaben besser steuern als bei täglicher Restaurantverpflegung.

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Der Anbieter Crete Direct beschreibt einen eigenen Markt für längere Wintermieten auf Kreta und weist auf zusätzliche Kosten für das Heizen hin. Seine Preisangaben sind Anbieterinformationen, keine amtliche Mietstatistik. Vor einer Zusage sollte deshalb feststehen, dass die Wohnung möbliert, trocken und während des gesamten Aufenthalts ausreichend beheizbar ist.

Ierapetra: Eine ruhigere Alternative an Kretas Südküste

Ierapetra kommt für Ruheständler infrage, die einen weniger touristisch geprägten Winteralltag suchen. Die Stadt liegt an der Südküste Kretas und wird in der genannten Marktübersicht als preisgünstigere Alternative zu den bekannteren Städten im Norden eingeordnet. Für einen vorübergehenden Aufenthalt lässt sich daraus jedoch kein Anspruch auf eine besonders niedrige Miete ableiten.

Der finanzielle Vorteil kann schrumpfen, wenn für Einkäufe, Arztbesuche oder Ausflüge häufig ein Auto benötigt wird. Eine gut gelegene Stadtwohnung verdient deshalb den Vorzug vor einem scheinbar günstigen Haus außerhalb. Wer regelmäßige fachärztliche Termine braucht, sollte die erreichbaren Angebote vor einer längeren Buchung konkret klären.

Paphos: Überwintern auf Zypern mit klarer Kostenobergrenze

Paphos in der Republik Zypern bietet eine Küstenlage und einen Markt für längere Wohnaufenthalte. Das Portal RentSpot führt entsprechende Mietangebote für Paphos. Eine gewöhnliche Langzeitmiete ist allerdings nicht ohne Weiteres mit einer komplett ausgestatteten Wohnung für wenige Wintermonate vergleichbar.

Für die Kalkulation zählen deshalb der Gesamtpreis für die genaue Aufenthaltsdauer und die erreichbaren Einkaufsmöglichkeiten. Strom zum Heizen, zusätzliche Fahrten und häufige Restaurantbesuche können den Abstand zu einem teureren Reiseziel rasch verkleinern. Paphos passt eher zu einem mittleren Winterbudget als zu einer Planung, bei der jeder zusätzliche Euro zum Problem wird.

Antalya: Bezahlbarer Stadtalltag mit zusätzlichem Planungsbedarf

Antalya bietet außerhalb einer Hotelanlage die Möglichkeit, in einer großen Stadt einzukaufen, zu kochen und öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Bei Mietpreisen ist jedoch Vorsicht mit älteren Eurobeträgen geboten. Wohnlage, Möblierung, Vertragsdauer und Währungsentwicklung können die Rechnung verändern, wie auch die Markteinschätzung zu Mieten in Antalya zeigt.

Für deutsche Staatsangehörige ist ein visumfreier Aufenthalt grundsätzlich bis zu 90 Tagen innerhalb von 180 Tagen möglich. Ein Winter von November bis März passt damit nicht in den gewöhnlichen visumfreien Rahmen. Die Hinweise des Auswärtigen Amts zur Türkei sind vor einer Buchung auch wegen der aktuellen Sicherheitslage und möglicher Reisebeeinträchtigungen zu prüfen.

Agadir: Atlantik statt Mittelmeer und Chancen außerhalb der Hotelzone

Agadir kann für Menschen interessant sein, die ein einfaches Apartment und einen Alltag abseits internationaler Hotelpreise suchen. Die eingesehenen Mietanzeigen um 5.000 marokkanische Dirham monatlich zeigen eine mögliche Größenordnung örtlicher Wohnangebote. Möblierung, Zustand und die Zulässigkeit einer kurzen Wintermiete sind damit noch nicht geklärt.

Auch hier sollte der günstige Preis erst nach Prüfung von Wohnung, Vertrag und Umgebung in die Haushaltsrechnung eingehen. Für deutsche Staatsangehörige sind touristische Aufenthalte bis zu 90 Tagen grundsätzlich visumfrei; ein längerer Aufenthalt darf nicht einfach vorausgesetzt werden. Die Einzelheiten erläutern die Reisehinweise des Auswärtigen Amts zu Marokko.

Die gesetzliche Rente reist mit, die Grundsicherung nur begrenzt

Bei einem lediglich vorübergehenden Auslandsaufenthalt läuft die deutsche Rente grundsätzlich unverändert weiter. Das bestätigt die Deutsche Rentenversicherung. Ein dauerhafter Umzug kann dagegen zusätzliche Fragen zur konkreten Rentenart und zu einzelnen Rentenbestandteilen auslösen.

Weitere Hintergründe behandelt auch der Beitrag Rente im Ausland beziehen: So wird es möglich. Für einen Winteraufenthalt sollten Rentner außerdem sicherstellen, dass wichtige Post sie erreicht und notwendige Rückfragen beantwortet werden können.

Bei ergänzender Grundsicherung im Alter oder bei Erwerbsminderung gilt eine andere Grenze. Nach § 41a SGB XII werden bei einem länger als vier Wochen ununterbrochenen Auslandsaufenthalt nach Ablauf der vierten Woche bis zur nachgewiesenen Rückkehr keine Leistungen erbracht. Wer seine Rente damit aufstockt, kann deshalb nicht mit einer unveränderten Zahlung über einen ganzen Winter rechnen.

Diese Einschränkung gilt auch bei einem Aufenthalt in einem anderen EU-Staat. Näher erläutert wird die Abgrenzung im Beitrag Sozialhilfe aus Deutschland im Ausland beziehen?. Die Auswirkungen auf die persönliche Finanzierung sollten vor verbindlichen Buchungen mit dem Sozialamt geklärt werden.

Krankenversicherung und Aufenthaltsrecht vor der Buchung klären

Bei einem vorübergehenden Aufenthalt in einem EU-Land ermöglicht die Europäische Krankenversicherungskarte medizinisch notwendige Leistungen im öffentlichen Versorgungssystem zu den dort geltenden Bedingungen. Sie deckt jedoch insbesondere private Behandlungen und einen Rücktransport nach Deutschland nicht allgemein ab. Darauf weist die Europäische Kommission ausdrücklich hin.

Für mehrere Wintermonate muss eine zusätzliche Police die gesamte Reisedauer tatsächlich abdecken. Ebenso sollten Alter, Vorerkrankungen, Selbstbehalte und mögliche Ausschlüsse vor Vertragsabschluss geklärt werden. Für die Türkei und Marokko ist der konkrete Leistungsumfang mit der Krankenkasse gesondert zu prüfen; die europäische Karte allein ist dort keine ausreichende Grundlage für die Planung.

Auch innerhalb der EU ist ein mehrmonatiger Aufenthalt nicht in jeder Hinsicht formalitätenfrei. Für wirtschaftlich nicht aktive EU-Bürger können bei Aufenthalten über drei Monate Nachweise ausreichender Mittel und eines umfassenden Krankenversicherungsschutzes sowie eine Registrierung erforderlich werden. Die EU erläutert diese Voraussetzungen in ihren Informationen zum Ruhestand in einem anderen Mitgliedstaat.

Die günstigste Wohnung ist nicht immer die günstigste Lösung

Ein niedriger Monatspreis hilft wenig, wenn Strom, Reinigung, Vermittlung oder ein längerer Mindestaufenthalt später hinzukommen. Vor einer Zahlung sollten der Gesamtpreis, die Nebenkostenregelung, die Kaution und die Rücktrittsbedingungen schriftlich vorliegen. Ebenso muss geklärt sein, ob die Unterkunft tatsächlich über den gesamten gewünschten Zeitraum zur Verfügung steht.

Für ältere Menschen können ein Aufzug, eine bodengleiche Dusche und kurze Wege einen höheren Mietpreis rechtfertigen. Eine schlecht erreichbare Unterkunft verursacht möglicherweise zusätzliche Taxikosten oder schränkt den Alltag stark ein. Wer zum ersten Mal überwintert, sollte außerdem eine gesonderte Rücklage für eine vorzeitige Heimreise behalten.

Praxisbeispiel: Wie ein Paar den Winter finanzieren könnte

Ein Rentnerpaar verfügt nach Abzügen und Steuerrücklage über zusammen 2.700 Euro monatlich und möchte drei Monate in Roquetas de Mar verbringen. Zu Hause laufen 850 Euro an monatlichen Ausgaben weiter. Für eine bestätigte Saisonwohnung kalkuliert das Paar 750 Euro, für Nebenkosten 130 Euro und für Lebensmittel, örtliche Mobilität sowie Freizeit zusammen 550 Euro.

Damit entstehen laufende Kosten von 2.280 Euro im Monat, sodass 420 Euro übrig bleiben. Über drei Monate sind das 1.260 Euro, aus denen noch Anreise, zusätzliche Versicherungen und weitere einmalige Ausgaben bezahlt werden müssen. Eine angenommene Kaution von 750 Euro wäre zusätzlich vorzufinanzieren und dürfte nicht mit frei verfügbarem Geld verwechselt werden.

Der Aufenthalt könnte in dieser Konstellation finanzierbar sein, wenn die noch offenen Angebote passen und eine separate Notfallrücklage vorhanden ist. Eine alleinreisende Person mit 1.500 Euro verfügbarer Rente und denselben 850 Euro Heimatkosten hätte hingegen nur 650 Euro für den gesamten Aufenthalt vor Ort. Für sie wäre auch ein günstiger Ort ohne zusätzliche Mittel keine tragfähige Winterlösung.