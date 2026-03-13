BSG stärkt Angehörige bei der Pflege: Keine überzogene Abfrage zum Vermögen

Lesedauer 4 Minuten

Ein Sozialhilfeträger wollte vom Sohn eines Heimbewohners umfangreiche Auskünfte: Einkommen, Vermögen, Unterlagen, sogar Angaben zu Haushaltsangehörigen. Das Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen hat den Bescheid aufgehoben.

Zwar durfte die Behörde wegen „hinreichender Anhaltspunkte“ grundsätzlich nach dem Einkommen fragen – aber die pauschale Vermögensabfrage überschritt die Grenzen des Angehörigen-Entlastungsgesetzes. (L 12 SO 231/22) Das Gericht ließ die Revision zu, doch das Bundessozialgericht wies sie zurück (B 8 SO 5/23)

Worum ging es konkret?

Der Vater des Klägers lebt seit 2014 in einem Seniorenzentrum und hat Pflegegrad 3. Die Sozialhilfe übernahm seit Ende 2018 ungedeckte Heimkosten und zahlte Barbeträge; später kamen u. a. Bekleidungsbeihilfe und Beiträge zur freiwilligen Kranken- und Pflegeversicherung hinzu.

Weil der Vater Sozialhilfe bekam, prüfte die Behörde, ob Unterhaltsansprüche gegen Angehörige übergehen und ob sie Regress nehmen kann.

Die geschiedene Ehefrau verwies auf einen notariellen Ehevertrag mit Unterhaltsverzicht, der Bruder des Klägers war Student. Daraufhin nahm die Behörde den Kläger ins Visier und verlangte Auskunft über Einkommen und Vermögen – verbunden mit umfangreichen Formularen und Nachweispflichten.

Warum der Streit überhaupt entstand: 100.000-Euro-Grenze und „hinreichende Anhaltspunkte“

Seit dem Angehörigen-Entlastungsgesetz gilt: Unterhalt von Kindern gegenüber Eltern wird im SGB XII grundsätzlich nur noch geprüft, wenn das jährliche Gesamteinkommen über 100.000 Euro liegt. Gleichzeitig gibt es eine Vermutung, dass diese Grenze nicht überschritten wird.

Nur wenn „hinreichende Anhaltspunkte“ für eine Überschreitung vorliegen, darf der Träger überhaupt nach § 117 SGB XII Auskünfte verlangen.

Die Behörde argumentierte: Der Kläger sei CTO in einer digitalen Agentur und in einer Führungsposition, daher sei ein Einkommen über 100.000 Euro wahrscheinlich.

Der Kläger hielt dagegen: Öffentlich zugängliche Infos über Arbeitgeber und Jobtitel seien keine belastbare Grundlage, außerdem liege er branchenüblich unter 100.000 Euro.

Das LSG NRW: Anhaltspunkte fürs Einkommen ja – aber der Bescheid war trotzdem rechtswidrig

Das Gericht stellte zuerst klar: Es gab genügend Hinweise, die eine Einkommensprüfung auslösen konnten. Die Firma des Klägers sei eine größere Digitalagentur mit mehreren Standorten, starkem Umsatz und Wachstum; der Kläger sei Teil des „Management Boards“ und seit Jahren in einer Leitungsrolle.

Damit sei die Überschreitung der 100.000-Euro-Grenze nicht nur „fernliegend“, sondern plausibel genug, um eine Auskunft zu den Einkommensverhältnissen zu verlangen.

Trotzdem bekam der Kläger Recht – weil die Behörde den Auskunftsanspruch zu weit gezogen hatte. Sie verlangte nicht nur Angaben zum Einkommen, sondern auch umfassend zum Vermögensstamm, zu Haushaltsangehörigen und zu weiteren Drittangaben. Genau das ist nach Ansicht des LSG in dieser Vorprüfphase nicht „erforderlich“.

Der entscheidende Punkt: Auskunft muss gestuft laufen

Das Urteil betont ein gestuftes Vorgehen. Auf der ersten Stufe geht es nur um die Vorfrage: Überschreitet das Kind überhaupt die 100.000-Euro-Grenze? Dafür sind Vermögenslisten und Nachweise zum Vermögensstamm nicht nötig, weil § 94 Abs. 1a SGB XII an das Jahreseinkommen anknüpft – nicht an Vermögen.

Erst wenn sich aus den Einkommensauskünften ergibt, dass die Grenze tatsächlich überschritten ist, kann die Behörde auf einer zweiten Stufe prüfen, ob und in welcher Höhe Unterhalt überhaupt in Betracht kommt. Dann können – je nach Fall – weitergehende Fragen zulässig sein. Aber nicht „auf Verdacht“ schon am Anfang.

Warum das Gericht die Vermögensabfrage besonders kritisch sieht

Das LSG verknüpft die Grenzen der Auskunft auch mit dem Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung. Vermögensabfragen greifen tief in den Privatbereich ein und sind nur zulässig, wenn sie für den konkreten Zweck unerlässlich sind.

In der Vorstufe der 100.000-Euro-Prüfung seien Vermögensangaben schlicht nicht erforderlich – und deshalb unverhältnismäßig.

Zudem stellte das Gericht klar: Fragen nach Einkommen und Vermögen Dritter (z. B. Haushaltsangehörige, Kinder außerhalb des Haushalts) sind in dieser frühen Phase erst recht nicht nötig. Solche Fragen können allenfalls später relevant werden, wenn es tatsächlich um die konkrete Unterhaltsberechnung geht.

Kein „Teil-Streichen“: Der Bescheid fällt insgesamt

Besonders praxisrelevant: Das LSG hat den Bescheid nicht teilweise „zurechtgeschnitten“, sondern komplett aufgehoben. Begründung: Auskunftsverwaltungsakte dieser Art sind regelmäßig ein einheitliches Gesamtpaket.

Wenn darin wesentliche unzulässige Forderungen stecken, kann das Gericht den Bescheid nicht einfach auf ein „Minus“ reduzieren – die Behörde muss neu und rechtmäßig vorgehen.

Was Betroffene daraus mitnehmen können

Wer als Kind eines Sozialhilfeempfängers Post vom Sozialamt bekommt, sollte genau prüfen, ob die Behörde nur die Einkommensverhältnisse zur 100.000-Euro-Grenze abfragt oder gleich umfangreich Vermögen, Vermögensstamm, Immobilienbewertungen und Drittangaben verlangt.

Gerade solche „Alles-Formulare“ können – wie hier – rechtswidrig sein, wenn sie die Vorprüfung nach § 94 Abs. 1a SGB XII überspannen.

Die Revision scheitert

Auch die Revisionsklage des Sozialamtes vor dem Bundessozialgericht scheiterte. Die dortigen Richter erklärten ausführlich, warum das Landessozialgericht mit seiner Entscheidung richtig lag.

Der Schutz von Angehörigen sei gerade bei der kosteninsiven Leistung der Hilfe der Pflege gestärkt worden. Das Sozialamt gehe zu Unrecht davon aus, dass sich gleichzeitig die Auskunftspflichten auf das Vermögen ausgeweitet hätten.

So sei der Bescheid des Sozialamtes insgesamt rechtswidrig. Denn es sei nicht aufgeziegt worden, dass nur die Einkommensangaben Pflichtangaben sein könnten. Der Sohn des Gepflegten hätte deshalb davon ausgehen müssen, dass die geforderten Auskünfte nicht teilbar seien.

Fazit

Das LSG NRW stärkt die Schutzwirkung des Angehörigen-Entlastungsgesetzes: Sozialämter dürfen bei der 100.000-Euro-Grenze nicht reflexartig vollständige Vermögensoffenlegung verlangen.

Auch wenn Anhaltspunkte für ein hohes Einkommen bestehen, muss die Behörde zunächst auf das notwendige Minimum beschränken – also auf Einkommensauskünfte.