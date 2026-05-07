Bürgergeld: Kaum bekannt – Widerspruch gegen Bürgergeld-Rückforderung stoppt Abzüge

Wer vom Jobcenter einen Rückforderungsbescheid bekommt, hat oft denselben Reflex: zahlen, bevor es Ärger gibt. Dabei schützt der Widerspruch gegen Erstattungs- und Aufrechnungsbescheide automatisch – er stoppt die Abzüge, solange das Verfahren läuft.

Das hat das Bundessozialgericht im November 2025 nochmals ausdrücklich bestätigt. Trotzdem zieht das Jobcenter in vielen Fällen weiter ein, schweigend und ohne Hinweis auf die Rechtslage. Wer das nicht weiß, zahlt zurück, obwohl er es noch gar nicht müsste.

Daneben existieren Bescheide, bei denen der Widerspruch tatsächlich keine Wirkung entfaltet: Aufhebungsbescheide, Sanktionsbescheide und Pflichtbescheide des Jobcenters werden auch dann sofort vollzogen, wenn Widerspruch eingelegt ist. Für diese Fälle gibt es einen anderen Weg – den Eilantrag beim Sozialgericht. Beide Situationen werden häufig verwechselt, mit erheblichen Folgen für die Betroffenen.

Welche Bürgergeld-Bescheide das Jobcenter sofort vollziehen darf – und welche nicht

Das Sozialgerichtsgesetz legt als Grundsatz fest, dass ein Widerspruch aufschiebende Wirkung hat: Die Behörde darf den Bescheid nicht umsetzen, solange das Verfahren läuft. Im Bürgergeldrecht gilt dieser Grundsatz nur eingeschränkt. § 39 SGB II zählt abschließend auf, bei welchen Bescheidstypen Widerspruch und Anfechtungsklage keine aufschiebende Wirkung haben.

Erfasst sind Verwaltungsakte, die Grundsicherungsleistungen aufheben, zurücknehmen, widerrufen oder entziehen – also klassische Aufhebungs- und Kürzungsbescheide. Ebenfalls erfasst sind Bescheide, die eine Pflichtverletzung feststellen oder den Auszahlungsanspruch mindern, also Sanktionsbescheide.

Und schließlich Bescheide, die die Pflichten bei der Eingliederung in Arbeit festsetzen: Dazu zählen ab dem 1. Juli 2026 auch die neuen Kooperationspflicht-Verwaltungsakte, mit denen das Jobcenter Verpflichtungen einseitig festlegen kann, wenn keine Einigung über den Kooperationsplan zustande kommt.

Ergänzt werden die drei Kategorien durch Aufforderungen, einen Vorrangantrag zu stellen – etwa auf Rente – und durch Meldeaufforderungen.

Für diese Bescheide gilt: Widerspruch ändert an der sofortigen Vollziehbarkeit nichts. Das Jobcenter hebt die Leistung ab dem nächsten Zahlungstermin auf, vollzieht die Sanktion oder setzt die Pflichten durch, unabhängig davon, ob das Verfahren noch läuft. Wer in diesen Fällen Schutz will, muss ein anderes Instrument nutzen: den Eilantrag beim Sozialgericht.

Das Erstattungsbescheid-Privileg: Rückforderungen müssen während des Widerspruchs warten

Hier liegt die entscheidende Weichenstellung, die viele Betroffene nicht kennen: Die Aufzählung in diesem Gesetz ist abschließend. Erstattungsbescheide – also die Bescheide, mit denen das Jobcenter eine Rückzahlung bereits ausgezahlter Leistungen verlangt – tauchen darin nicht auf. Das ist kein Redaktionsversehen, sondern von der Rechtsprechung seit Jahren als gewollt anerkannt.

Der Widerspruch gegen einen Erstattungsbescheid hat aufschiebende Wirkung. Solange das Widerspruchsverfahren läuft, ist das Jobcenter nicht berechtigt, die Forderung einzuziehen.

Es darf auch keine Aufrechnung mit dem laufenden Bürgergeld durchgeführt werden – das hat das Bundessozialgericht im Beschluss vom 26. November 2025 (B 4 AS 12/25 R) klar festgehalten: Widerspruch gegen die Erstattungsverfügung bewirkt, dass die Aufrechnung selbst nicht vollzogen werden darf.

Das klingt nach einer Selbstverständlichkeit, ist in der Praxis aber alles andere als das. Viele Jobcenter verschicken Kombinationsbescheide, die drei verschiedene Verfügungen in einem Schreiben bündeln: den Aufhebungsbescheid über frühere Leistungen, den Erstattungsbescheid mit der Rückforderungssumme und die Aufrechnungsverfügung, die festlegt, dass die Schuld durch monatliche Abzüge vom laufenden Bürgergeld getilgt wird.

Diese Bescheide sind unübersichtlich, und die unterschiedliche verfahrensrechtliche Stellung der einzelnen Verfügungen ist für Laien kaum erkennbar.

Aufrechnung trotz Widerspruch: Was das Jobcenter darf – und was nicht

Ob das Jobcenter alle drei Verfügungen in einem einzigen Bescheid bündeln darf, war lange umstritten. Das Bundessozialgericht hat das am 26. November 2025 für rechtmäßig erklärt. Die Bündelung als solche ist damit keine Grundlage mehr für Widerspruch oder Klage. Was sich daraus allerdings ergibt: Wer rechtzeitig Widerspruch einlegt, kann trotzdem verhindern, dass die Abzüge sofort beginnen.

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Für den Aufhebungsbescheid bleibt es dabei, dass die aufschiebende Wirkung ausgeschlossen ist: Zukünftige Leistungen werden entsprechend der Aufhebung ausgezahlt, auch wenn Widerspruch eingelegt ist.

Aber der Rückforderungsanspruch – die Forderung auf Rückzahlung von Geld, das bereits ausgezahlt wurde – darf nicht durch Aufrechnung vollzogen werden, solange die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs gegen die Erstattungsverfügung besteht.

Das Bundessozialgericht hält diese Trennung ausdrücklich aufrecht: Rechtmäßigkeit des Aufrechnungsbescheids und Vollziehbarkeit während der aufschiebenden Wirkung sind zwei verschiedene Fragen.

Petra S., 51, aus Bochum, bekommt im April 2026 einen solchen Kombinationsbescheid: Aufhebung, 590 Euro Rückforderung und Aufrechnung von monatlich rund 56 Euro ab Mai. Sie legt Widerspruch ein, akzeptiert aber die monatlichen Abzüge – weil sie glaubt, der Widerspruch helfe dort nicht. Das war falsch: Ein Widerspruch gegen die Erstattungsverfügung hätte die Abzüge für die gesamte Dauer des Verfahrens gestoppt.

Widerspruch richtig formulieren: aufschiebende Wirkung ausdrücklich geltend machen

Wer einen solchen Kombinationsbescheid erhält, sollte gegen jede einzelne Verfügung darin Widerspruch einlegen – also gegen den Aufhebungsbescheid, gegen die Erstattungsverfügung und gegen die Aufrechnungsverfügung separat.

Beim Widerspruch gegen die Erstattungs- und Aufrechnungsverfügung sollte ausdrücklich festgehalten werden, dass die aufschiebende Wirkung geltend gemacht wird und das Jobcenter daher nicht berechtigt ist, die Forderung vor Abschluss des Widerspruchsverfahrens einzuziehen oder aufzurechnen.

Diese Formulierung ist entscheidend, weil manche Jobcenter erst dann auf die aufschiebende Wirkung reagieren, wenn sie ausdrücklich darauf hingewiesen werden.

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Der Widerspruch muss innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Bescheids schriftlich beim Jobcenter eingehen. Elektronische Einreichung über das Bürgerportal ist möglich, der Eingang sollte in jedem Fall dokumentiert werden – am sichersten per Einschreiben oder mit Eingangsstempel einer Kopie.

Für den Aufhebungsbescheid selbst bewirkt der Widerspruch dagegen keinen Stopp: Das Jobcenter darf die laufenden Leistungen bereits im nächsten Monat entsprechend der Aufhebungsverfügung auszahlen, also weniger zahlen als bisher. Hier hilft nur der Eilantrag beim Sozialgericht.

Wenn das Jobcenter trotzdem abzieht: Eilantrag und Feststellung

Manche Jobcenter ignorieren die aufschiebende Wirkung und rechnen trotz laufendem Widerspruch auf. In diesen Fällen gibt es zwei Wege: Entweder wird beim Sozialgericht ein Antrag auf Feststellung der aufschiebenden Wirkung gestellt oder bei klarer Rechtswidrigkeit der bereits erfolgten Abzüge kann die Rückgängigmachung beantragt werden.

Für Aufhebungsbescheide, Sanktionsbescheide und die neuen Kooperationspflicht-Verwaltungsakte ist der Eilantrag beim Sozialgericht von vornherein der richtige Weg – er beantragt gerichtlich, die sofortige Vollziehung vorläufig zu stoppen.

Das Sozialgericht prüft dabei eine Interessenabwägung: Wie schwer wiegt das Aussetzungsinteresse des Betroffenen gegenüber dem öffentlichen Vollzugsinteresse? Für Bürgergeld-Beziehende fällt diese Abwägung häufig günstig aus, weil die Kürzung unmittelbar in die Existenzgrundlage eingreift.

Fließen ernsthafte Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Bescheids hinzu – etwa weil der Aufhebungsbescheid nicht alle relevanten Bewilligungsbescheide des betroffenen Zeitraums ausdrücklich aufgeführt hat –, stärkt das die Erfolgsaussichten zusätzlich.

Der Eilantrag ist gerichtskostenfrei, kann ohne Anwalt gestellt werden und muss neben dem angegriffenen Bescheid konkrete Belege für die finanzielle Betroffenheit enthalten: Kontoauszüge, Mietverträge, Mahnschreiben.

Ab Juli 2026: neue Pflichtbescheide ohne aufschiebende Wirkung

Mit dem Inkrafttreten des 13. Änderungsgesetzes zum Zweiten Buch Sozialgesetzbuch zum 1. Juli 2026 wird die Zahl der Bescheide, gegen die ein Widerspruch keine aufschiebende Wirkung hat, faktisch größer — nicht weil das Gesetz geändert wurde, sondern weil ein neuer Bescheidtyp entsteht: der ersetzende Verwaltungsakt, mit dem das Jobcenter Kooperationspflichten einseitig festsetzen kann, wenn innerhalb bestimmter Fristen keine Einigung über den Kooperationsplan zustande kommt.

Dieser Verwaltungsakt fällt unter die Kategorie der Eingliederungspflichten und damit unter den gesetzlich angeordneten Sofortvollzug.

Für Betroffene bedeutet das: Wer ab Juli 2026 einen solchen VA erhält und Widerspruch einlegt, muss die darin festgelegten Pflichten trotzdem erfüllen. Tut er das nicht, riskiert er einen Sanktionsbescheid – der ebenfalls sofort vollziehbar ist.

Der einzige Schutzweg bleibt der Eilantrag beim Sozialgericht, mit dem die aufschiebende Wirkung auch für solche Bescheide gerichtlich angeordnet werden kann. Für Erstattungs- und Aufrechnungsbescheide, die in der Folge eines solchen VA entstehen könnten, gelten weiterhin die Regeln des Erstattungsbescheid-Privilegs: Widerspruch hat dort aufschiebende Wirkung.

Wer also in Zukunft einen Kooperationsplan-VA, einen Sanktionsbescheid und möglicherweise später einen Erstattungsbescheid erhält, hat es mit drei rechtlich unterschiedlich behandelten Dokumenten zu tun – auch wenn sie in zeitlichem Zusammenhang stehen. Jedes davon verlangt eine eigene Reaktion.

Häufige Fragen zur aufschiebenden Wirkung bei Bürgergeld-Bescheiden

Muss ich die Rückforderung zahlen, während mein Widerspruch läuft?

Nein – der Widerspruch gegen den Erstattungsbescheid hat aufschiebende Wirkung. Das Jobcenter darf weder einziehen noch aufrechnen, solange das Widerspruchsverfahren läuft (BSG, 26.11.2025, B 4 AS 12/25 R). Im Widerspruch sollte ausdrücklich auf § 86a Abs. 1 SGG hingewiesen und die aufschiebende Wirkung geltend gemacht werden.

Was ist der Unterschied zwischen § 86b Abs. 1 und § 86b Abs. 2 SGG?

§ 86b Abs. 1 SGG ist das Instrument gegen einen sofort vollziehbaren Verwaltungsakt – also bei Aufhebungs-, Sanktions- oder Pflichtbescheiden. § 86b Abs. 2 SGG — die einstweilige Anordnung – gilt, wenn Leistungen begehrt werden, die noch gar nicht bewilligt waren, etwa bei einem erstmalig abgelehnten Antrag.

Hier sind Anordnungsanspruch und Anordnungsgrund glaubhaft zu machen. Beide Varianten werden oft verwechselt, was zum Scheitern des Antrags führt.

Was kostet ein Eilantrag beim Sozialgericht?

Für Bürgergeld-Beziehende ist das Verfahren vor dem Sozialgericht gerichtskostenfrei. Ein Anwalt ist nicht erforderlich, kann aber die Erfolgsaussichten verbessern. Wer keinen Anwalt bezahlen kann, hat Anspruch auf Prozesskostenhilfe, wenn die Erfolgsaussichten nicht offensichtlich fehlen.

Gilt das Erstattungsbescheid-Privileg auch, wenn das Jobcenter den Sofortvollzug angeordnet hat?

Nein. Das Jobcenter kann in Ausnahmefällen auch bei Erstattungs- und Aufrechnungsbescheiden die sofortige Vollziehung nach § 86a Abs. 2 Nr. 5 SGG gesondert anordnen.

In diesem Fall entfällt die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs. Gegen eine solche Anordnung kann beim Sozialgericht Eilrechtsschutz beantragt werden. Ob die Voraussetzungen dafür vorliegen, muss der Bescheid klar erkennen lassen.

Was passiert mit den ausstehenden Aufrechnungsbeträgen nach dem Widerspruchsverfahren?

Wenn der Widerspruch keinen Erfolg hat, läuft die Aufrechnung nach Bestandskraft des Bescheids weiter – die Zeit der aufschiebenden Wirkung verlängert den Aufrechnungszeitraum entsprechend, die Schuld wird nicht erlassen. Wenn der Widerspruch Erfolg hat und der Erstattungsbescheid aufgehoben wird, entfällt die Grundlage für die Aufrechnung vollständig.

Wer einen Rückforderungsbescheid bekommt, sollte nicht zahlen, bevor klar ist, ob der Bescheid rechtlich haltbar ist. Die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs kauft Zeit – Zeit für das Widerspruchsverfahren, Zeit für rechtliche Beratung, Zeit für die Prüfung, ob der Aufhebungsbescheid formal korrekt war. Wer sie nicht geltend macht, verzichtet auf einen gesetzlichen Schutz, der ihm zusteht.

Quellen

Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II): § 39 Sofortige Vollziehbarkeit, § 43 Aufrechnung, § 15a Kooperationsplan, Sozialgerichtsgesetz (SGG): § 86a Aufschiebende Wirkung, § 86b Einstweiliger Rechtsschutz, Bundessozialgericht: Beschluss vom 26. November 2025, B 4 AS 12/25 R (Aufrechnung im Kombinationsbescheid, aufschiebende Wirkung bei Erstattungsverfügung), Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen: Beschluss vom 1. April 2026, L 2 AS 281/26 B ER (Interessenabwägung bei § 86b Abs. 1 SGG).