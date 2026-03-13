Witwenrente: EM-Zuschlag wird ab 2026 angerechnet

Lesedauer 5 Minuten

Für viele Erwerbsminderungsrentner liegt die eigentliche Brisanz nicht in der Höhe des Zuschlags, sondern in seiner neuen rechtlichen Wirkung. Seit 1. Dezember 2025 wird der frühere EM-Bestandszuschlag nicht mehr getrennt ausgezahlt, sondern ist fester Bestandteil der laufenden Rente.

Genau dadurch kann er bei anderen Leistungen als Einkommen berücksichtigt werden. Was für Betroffene zunächst wie eine bloße Umstellung aussieht, kann deshalb bei der Grundsicherung, beim Wohngeld und bei der Hinterbliebenenrente spürbare Folgen haben.

Bis Ende November 2025 lief der Zuschlag noch separat neben der eigentlichen Rente. Mit dem Wechsel auf das neue Verfahren ist diese Übergangsphase beendet.

Die Deutsche Rentenversicherung stellt dazu klar, dass der Zuschlag ab Dezember 2025 in die Rentenzahlung integriert wird und damit als Bestandteil der Rente gilt.

Genau an diesem Punkt beginnt für viele Betroffene das Problem, weil bedürftigkeitsabhängige Leistungen und auch die Anrechnung bei Witwenrenten auf das anrechenbare Einkommen schauen.

Warum aus einem Plus schnell ein Minus werden kann

Der Zuschlag erhöht zwar die eigene Rente. Das bedeutet aber nicht automatisch, dass unter dem Strich auch mehr Rente zur Verfügung steht. Sobald die Erhöhung als reguläres Renteneinkommen zählt, kann sie an anderer Stelle wieder angerechnet werden.

Genau das ist der Punkt, den viele Betroffene erst spät bemerken. Nicht die Erwerbsminderungsrente selbst wird gekürzt, sondern andere Leistungen können sinken, weil das Gesamteinkommen rechnerisch steigt.

Für die Praxis ist deshalb entscheidend, die Systeme voneinander zu trennen. Bei der Grundsicherung greift das Nachrangprinzip. Beim Wohngeld zählt das Einkommen des Haushalts. Bei der Witwenrente wird eigenes Einkommen oberhalb eines Freibetrags teilweise angerechnet. Der integrierte Zuschlag kann in allen drei Bereichen relevant werden, aber eben nicht immer auf dieselbe Weise und nicht immer sofort.

Grundsicherung: Mehr Rente kann die Hilfe schmälern

Wer neben seiner Erwerbsminderungsrente Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung erhält, muss damit rechnen, dass der integrierte Zuschlag als Einkommen berücksichtigt wird. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales erklärt allgemein, dass Rentenerhöhungen auf die Sozialhilfe angerechnet werden. Damit ist die rechtliche Linie klar: Wenn die gesetzliche Rente steigt, sinkt bei vielen der ergänzende Grundsicherungsanspruch.

Für viele Betroffene ist das die bittere Pointe dieser Umstellung. Auf dem Rentenbescheid steht ein Plus. Im Alltag bleibt davon aber oft wenig übrig, weil die aufstockende Leistung zurückgeht.

Besonders hart trifft das Menschen, die schon vor der Umstellung nur knapp über dem Existenzminimum lagen und auf jeden zusätzlichen Euro angewiesen sind. Der Zuschlag verbessert dann zwar formal die Rente, verändert aber nicht zwingend die tatsächliche finanzielle Lage.

Ganz so pauschal darf man die Wirkung aber nicht darstellen. Es gibt einen wichtigen Schutzmechanismus. Wer mindestens 33 Jahre Grundrentenzeiten oder vergleichbare Zeiten erfüllt, kann bei der Grundsicherung einen Freibetrag geltend machen.

Nach den BMAS-Angaben bleiben dann 100 Euro monatlich aus der gesetzlichen Rente anrechnungsfrei. Von dem darüberliegenden Betrag werden zusätzlich 30 Prozent nicht angerechnet. Der Freibetrag ist auf 281,50 Euro monatlich gedeckelt. Dadurch kann der Zuschlag bei manchen Betroffenen teilweise geschützt sein.

Wohngeld: Auch hier kann der Zuschlag ins Einkommen rutschen

Auch beim Wohngeld ist die Richtung eindeutig. Das wohngeldrechtliche Einkommen erfasst grundsätzlich die Jahreseinkommen der zu berücksichtigenden Haushaltsmitglieder. Wenn die Erwerbsminderungsrente durch den integrierten Zuschlag steigt, erhöht sich damit grundsätzlich auch das relevante Einkommen. Das kann den Wohngeldanspruch mindern oder in Grenzfällen sogar ganz entfallen lassen.

Wichtig ist aber die zweite Hälfte der Wahrheit. Der Zuschlag führt nicht automatisch in jedem Fall sofort zu einem neuen, niedrigeren Wohngeldbescheid. Das Ministerium weist darauf hin, dass Änderungen im laufenden Bewilligungszeitraum insbesondere dann bedeutsam werden, wenn sich das Gesamteinkommen um mehr als 15 Prozent erhöht. Deshalb hängt die praktische Wirkung stark vom Einzelfall, vom Bewilligungszeitraum und von der Höhe der gesamten Einkommensänderung ab.

Auch beim Wohngeld spielt der Freibetrag für Menschen mit mindestens 33 Jahren Grundrentenzeiten eine wichtige Rolle. Nach den offiziellen Angaben bleiben mindestens 1.200 Euro jährlich aus der gesetzlichen Rente anrechnungsfrei. Darüber hinaus können weitere 30 Prozent des übersteigenden Betrags freigestellt werden, gedeckelt auf 3.378 Euro jährlich. Dadurch wird der negative Effekt des integrierten Zuschlags in manchen Fällen spürbar abgefedert.

Witwenrente: Das böse Erwachen kommt oft zeitversetzt

Besonders heikel ist die Umstellung für Menschen, die neben ihrer eigenen Erwerbsminderungsrente auch eine Witwen- oder Witwerrente beziehen. Die Deutsche Rentenversicherung hat dazu selbst klargestellt, dass der Zuschlag ab Dezember 2025 als Bestandteil der eigenen Rente bei der Einkommensanrechnung auf Hinterbliebenenrenten mitzählt.

Damit ist die Rechtslage eindeutig: Der Zuschlag kann die Witwenrente mindern, wenn das gesamte anrechenbare Einkommen über dem Freibetrag liegt.

Der entscheidende Punkt ist jedoch der Zeitpunkt. Die Kürzung der Witwenrente erfolgt in der Regel nicht sofort im Dezember 2025. Nach Angaben der Deutschen Rentenversicherung wirkt sich der integrierte Zuschlag meist erst ab 1. Juli 2026 auf die Hinterbliebenenrente aus.

Genau das macht die Änderung für viele so tückisch. Erst wirkt der Zuschlag wie ein kleines Rentenplus. Monate später zeigt sich dann, dass die Witwenrente sinkt.

Die DRV nennt dafür selbst ein Beispiel: Ein Zuschlag von rund 50 Euro kann dazu führen, dass die Witwenrente ab Juli 2026 um etwa 20 Euro sinkt, weil Einkommen oberhalb des Freibetrags zu 40 Prozent angerechnet wird. Für die Zeit vom 1. Juli 2025 bis 30. Juni 2026 lag dieser Freibetrag laut DRV bei 1.076,86 Euro monatlich.

Für jedes waisenrentenberechtigte Kind erhöht er sich zusätzlich. Damit wird klar: Nicht der gesamte Zuschlag verschwindet, aber er kann die Hinterbliebenenrente spürbar drücken.

Warum Betroffene ihre Bescheide jetzt besonders genau prüfen sollten

Die Umstellung ist deshalb so problematisch, weil sie im Alltag leicht übersehen wird. Der Zuschlag taucht nicht mehr als gesonderte Zahlung auf, sondern verschmilzt mit der laufenden Rente. Wer nur auf den monatlichen Gesamtbetrag schaut, erkennt oft nicht sofort, dass sich dadurch die Berechnungsgrundlage bei anderen Leistungen verändert hat.

Genau deshalb sollten Betroffene nicht nur die Rentenzahlung selbst im Blick haben, sondern auch Bescheide zur Grundsicherung, Wohngeldmitteilungen und Schreiben zur Hinterbliebenenrente sorgfältig prüfen.

Entscheidend ist dabei vor allem die Frage, ob ein Freibetrag wegen Grundrentenzeiten greift. Wer die Voraussetzungen erfüllt, kann verhindern, dass der Zuschlag in voller Höhe angerechnet wird. Ebenso wichtig ist es, den zeitlichen Versatz bei der Witwenrente zu kennen. Eine unveränderte Hinterbliebenenrente im Dezember 2025 bedeutet nicht, dass der Zuschlag folgenlos bleibt. Die Kürzung kann sich erst Monate später zeigen.

Was die Änderung unterm Strich bedeutet

Die eigentliche Botschaft dieser Reform ist klar. Der EM-Zuschlag ist seit Dezember 2025 kein gesonderter Zusatz mehr, sondern normales Renteneinkommen. Genau dadurch kann er in anderen Systemen gegen die Betroffenen arbeiten.

Bei der Grundsicherung kann das Rentenplus zu einer niedrigeren Leistung führen. Beim Wohngeld kann der Zuschlag das anrechenbare Einkommen erhöhen. Bei der Witwenrente kann die Kürzung zeitversetzt ab Juli 2026 sichtbar werden. Für viele Erwerbsminderungsrentner liegt das böse Erwachen deshalb nicht in der Höhe des Zuschlags, sondern in seiner neuen rechtlichen Wirkung.

FAQ

Seit wann zählt der EM-Zuschlag als Teil der Rente?

Seit dem 1. Dezember 2025 wird der frühere EM-Bestandszuschlag nicht mehr separat überwiesen, sondern als Bestandteil der laufenden Rente ausgezahlt.

Wird der EM-Zuschlag bei der Grundsicherung als Einkommen berücksichtigt?

Ja. Weil der Zuschlag seit Dezember 2025 Teil der gesetzlichen Rente ist, kann er bei der Grundsicherung als Einkommen angerechnet werden. Dadurch kann die aufstockende Leistung sinken.

Kann der EM-Zuschlag auch das Wohngeld mindern?

Ja. Der Zuschlag erhöht grundsätzlich das anrechenbare Renteneinkommen im Wohngeldrecht. Ob sich das sofort auswirkt, hängt aber vom Einzelfall und vom Bewilligungszeitraum ab.

Wirkt sich der Zuschlag sofort auf die Witwenrente aus?

Meist nicht sofort. Nach der Darstellung der Deutschen Rentenversicherung zeigt sich die Anrechnung auf die Witwenrente regelmäßig erst ab 1. Juli 2026.

Gibt es einen Freibetrag, der die Anrechnung abmildern kann?

Ja. Wer mindestens 33 Jahre Grundrentenzeiten erfüllt, kann bei Grundsicherung und Wohngeld von besonderen Freibeträgen profitieren.

Quellen

Deutsche Rentenversicherung: Erwerbsminderungsrenten – Zuschlag ab Dezember 2025, Deutsche Rentenversicherung: FAQ zur EM-Renten-Verbesserung