Arbeitslosengeld: Jobcenter informiert – trotzdem mehr als zwei Monate kein Geld

Wer seine Arbeitslosigkeit beim Jobcenter meldet, kann trotzdem ohne Arbeitslosengeld I dastehen. Das Landessozialgericht Hamburg zieht eine harte Grenze: Für ALG I reicht es grundsätzlich nicht, dass das Jobcenter von der Arbeitslosigkeit weiß. Sie müssen sich bei der Agentur für Arbeit wirksam arbeitslos melden.

Das kann einen erheblichen Geldverlust verursachen. Die Agentur für Arbeit muss ALG I für die Zeit vor der wirksamen Arbeitslosmeldung grundsätzlich nicht nachzahlen. Im entschiedenen Fall ging es um mehr als zwei Monate.

Der entscheidende Fehler: Jobcenter und Arbeitsagentur sind nicht austauschbar

Das LSG Hamburg beschäftigte sich unter dem Aktenzeichen L 2 AL 6/24 mit einem Arbeitslosen, der rückwirkend Arbeitslosengeld verlangte. Für einen Teil des streitigen Zeitraums fehlte jedoch die erforderliche Arbeitslosmeldung bei der Agentur für Arbeit.

Der Betroffene konnte sich nicht darauf berufen, dass er sich an das Jobcenter gewandt hatte. Eine Meldung bei einer anderen Sozialbehörde erfüllt die Voraussetzung für ALG I grundsätzlich nicht.

Das Gericht unterscheidet dabei zwischen einem Antrag auf eine Sozialleistung und der Arbeitslosmeldung. Genau dieser Unterschied macht das Urteil für Betroffene so wichtig.

Einen Antrag muss das Jobcenter weiterleiten – die Arbeitslosmeldung nicht

Normalerweise schützt das Sozialrecht Menschen davor, allein wegen der falschen Behörde eine Frist zu verlieren. Nach § 16 Absatz 2 SGB I muss ein unzuständiger Sozialleistungsträger einen dort eingegangenen Antrag an den zuständigen Leistungsträger weiterleiten.

Wer also einen Sozialleistungsantrag beim falschen Träger stellt, kann unter bestimmten Voraussetzungen trotzdem den ursprünglichen Eingangstag retten.

Bei der Arbeitslosmeldung funktioniert dieser Schutz nach Auffassung des LSG Hamburg nicht. Die Arbeitslosmeldung ist rechtlich nicht einfach nur ein Leistungsantrag. Sie stellt eine eigene Voraussetzung für den Bezug von Arbeitslosengeld dar.

Das Gericht bezeichnet sie als Tatsachenerklärung: Sie teilen der Agentur für Arbeit mit, dass Arbeitslosigkeit eingetreten ist und Sie für die Arbeitsvermittlung zur Verfügung stehen.

Deshalb lässt sich eine beim Jobcenter abgegebene Erklärung nicht ohne Weiteres so behandeln, als hätten Sie sich bei der Agentur für Arbeit arbeitslos gemeldet.

Das ist die Falle

Im Alltag verschwimmen Jobcenter und Agentur für Arbeit schnell miteinander. Beide kümmern sich um Menschen ohne Beschäftigung, beide vermitteln Arbeit und beide gehören zum System der sozialen Sicherung.

Rechtlich erfüllen sie jedoch unterschiedliche Aufgaben. ALG I zahlt die Agentur für Arbeit aus der Arbeitslosenversicherung. Es handelt sich um ene Leistung der Sozialversicherung.

Das Jobcenter ist dagegen für Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II zuständig. Es handelt sich um eine Sozialleistung.

Wer beim Jobcenter erklärt: „Ich bin arbeitslos“ erfüllt deshalb nicht die Voraussetzungen für ALG I.

Arbeitsuchend, arbeitslos und ALG I beantragen sind drei verschiedene Dinge

Besonders häufig entstehen Probleme, weil Betroffene mehrere ähnliche Begriffe miteinander verwechseln.

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Schritt Bedeutung Arbeitsuchendmeldung Sie informieren die Agentur frühzeitig darüber, dass Ihr Arbeitsverhältnis enden wird. Diese Meldung ersetzt die Arbeitslosmeldung nicht Arbeitslosmeldung Sie erklären gegenüber der Agentur für Arbeit wirksam Ihre eingetretene oder bevorstehende Arbeitslosigkeit. Sie bildet eine zentrale Voraussetzung für ALG I ALG-I-Antrag Die Agentur benötigt Angaben und Unterlagen, um Höhe und Dauer des Arbeitslosengeldes zu prüfen. Rechtlich gilt ALG I grundsätzlich bereits mit der Arbeitslosmeldung als beantragt, sofern Sie nichts anderes erklären

Gerade der zweite Schritt entscheidet darüber, ab wann Arbeitslosengeld gezahlt werden kann.

Ein Antrag rettet keine fehlende Arbeitslosmeldung

Das wirkt zunächst widersprüchlich: Einen ALG-I-Antrag kann eine unzuständige Behörde unter Umständen entgegennehmen und weiterleiten. Trotzdem entsteht dadurch nicht automatisch eine wirksame Arbeitslosmeldung.

§ 323 Absatz 1 SGB III macht den Unterschied deutlich. Danach gilt Arbeitslosengeld grundsätzlich mit der Arbeitslosmeldung als beantragt.

Die Arbeitslosmeldung kann also zugleich die Antragstellung auslösen. Umgekehrt ersetzt ein Antrag aber nicht die gesetzlich vorgeschriebene Arbeitslosmeldung.

Genau diese Unterscheidung sollten Sie beachten, wenn Sie bereits Kontakt zum Jobcenter hatten.

So melden Sie sich 2026 wirksam arbeitslos

Sie können sich elektronisch im Fachportal der Bundesagentur für Arbeit arbeitslos melden oder persönlich bei der zuständigen Agentur für Arbeit vorsprechen.

Für die elektronische Arbeitslosmeldung müssen Sie Ihre Identität über das vorgesehene Verfahren nachweisen. Funktioniert die Online-Identifizierung nicht, sollten Sie die persönliche Meldung bei der Agentur für Arbeit nutzen.

Eine bloße Nachricht an das Jobcenter, ein Telefonat mit dem Jobcenter oder ein Anrag auf Grundsicherung ersetzt diesen Schritt nicht.

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Auch eine Arbeitsuchendmeldung bei der Agentur für Arbeit reicht allein nicht aus. Wer bereits Monate vorher „arbeitsuchend“ gemeldet ist, muss deshalb prüfen, ob auch die eigentliche Arbeitslosmeldung wirksam erfolgt ist.

Spätestens am ersten Tag ohne Beschäftigung muss die Meldung stehen

Sie können sich bereits bis zu drei Monate vor Beginn der erwarteten Arbeitslosigkeit arbeitslos melden. Spätestens am ersten Tag der Arbeitslosigkeit sollten Sie diesen Schritt abgeschlossen haben.

Warten Sie mehrere Tage oder Wochen, kann die Agentur das ALG I grundsätzlich erst ab der wirksamen Meldung zahlen.

Das kann teuer werden. Bei einem täglichen ALG-I-Anspruch von 50 Euro kostet eine Verzögerung von zehn Tagen bereits 500 Euro. Bei mehreren Wochen entstehen schnell vierstellige Verluste.

Im Hamburger Verfahren fehlten Leistungen für mehr als zwei Monate

Im Hamburger Verfahren verlangte der Kläger unter anderem ALG I für die Zeit vom 2. August 2021 bis zum 10. Oktober 2021.

Das Gericht sah die Voraussetzungen für diesen Zeitraum nicht als erfüllt an. Neben der fehlenden ordnungsgemäßen Arbeitslosmeldung spielte auch die erforderliche Verfügbarkeit für die Vermittlung eine Rolle. Der Kläger erfüllte die maßgeblichen Anforderungen nach den Feststellungen des Gerichts erst wieder, als er am 11. Oktober 2021 bei der Agentur für Arbeit erschien und seine Identität prüfen ließ.

Das Urteil zeigt deshalb noch einen zweiten wichtigen Punkt: Es reicht nicht, irgendwie für die Arbeitsagentur erreichbar zu sein. Wer ALG I beansprucht, muss auch die gesetzlichen Voraussetzungen der Arbeitslosigkeit und Verfügbarkeit erfüllen.

Das sollten Sie nach einer Kündigung sofort prüfen

Wenn Ihr Arbeitsverhältnis endet, verlassen Sie sich nicht darauf, dass Jobcenter und Arbeitsagentur Ihre Daten automatisch so austauschen, dass sämtliche Fristen gewahrt bleiben.

Prüfen Sie zuerst, ob Sie sich rechtzeitig arbeitsuchend gemeldet haben. Stellen Sie dann sicher, dass die Agentur für Arbeit Ihre Arbeitslosmeldung tatsächlich erfasst hat. Speichern Sie bei einer Online-Meldung die Bestätigung oder einen anderen Nachweis. Nutzen Sie bei technischen Problemen schnell die persönliche Meldung bei der Agentur. Reichen Sie anschließend alle Angaben ein, die die Arbeitsagentur für die Berechnung Ihres ALG I verlangt.

Wenn Sie bereits beim Jobcenter waren, sollten Sie nicht nur fragen, ob Ihre Unterlagen weitergeleitet wurden. Entscheidend ist, ob bei der Agentur für Arbeit eine wirksame Arbeitslosmeldung mit dem richtigen Datum vorliegt.

ALG I wegen fehlender Meldung abgelehnt: Das können Sie prüfen

Lehnt die Agentur ALG I für einen zurückliegenden Zeitraum ab, sollten Sie zunächst den Bescheid und den gespeicherten Zeitpunkt Ihrer Arbeitslosmeldung vergleichen.

Prüfen Sie außerdem, ob Sie eine elektronische Bestätigung besitzen, ob Sie persönlich bei der Agentur waren oder ob die Agentur selbst einen Fehler verursacht hat. Auch Beratungsfehler können rechtlich relevant werden.

Wichtig ist der Nachweis. Screenshots, Eingangsbestätigungen, Schreiben, Gesprächsnotizen und Terminbestätigungen können später entscheidend sein.

Gegen einen ablehnenden Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch einlegen. Im Widerspruch sollten Sie konkret erklären, wann, auf welchem Weg und bei welcher Stelle die Meldung erfolgte.

Das Urteil betrifft nicht nur Menschen, die Bürgergeld beantragen

Die Gefahr entsteht besonders häufig beim Übergang zwischen verschiedenen Leistungen. Wer zum Beispiel zunächst davon ausgeht, Grundsicherungsgeld zu benötigen, wendet sich zuerst an das Jobcenter.

Stellt sich später heraus, dass ein Anspruch auf ALG I besteht, kann die frühere Kontaktaufnahme mit dem Jobcenter die fehlende Arbeitslosmeldung bei der Agentur nicht ersetzen.

Deshalb gilt beim Wechsel zwischen Jobcenter und Arbeitsagentur: Beantragen und Melden sind rechtlich nicht dasselbe.

FAQ: Arbeitslosmeldung und Jobcenter

Reicht es, wenn ich dem Jobcenter sage, dass ich arbeitslos bin?

Grundsätzlich nein. Für einen Anspruch auf ALG I müssen Sie die Arbeitslosmeldung gegenüber der zuständigen Agentur für Arbeit wirksam vornehmen. Das hat das LSG Hamburg im Verfahren L 2 AL 6/24 noch einmal deutlich gemacht.

Muss ich mich 2026 persönlich bei der Arbeitsagentur arbeitslos melden?

Nein. Nach § 141 SGB III können Sie die Arbeitslosmeldung auch elektronisch über das Fachportal der Bundesagentur für Arbeit durchführen, wenn Sie das vorgeschriebene Identifizierungsverfahren nutzen. Alternativ können Sie sich persönlich bei der Agentur melden.

Bekomme ich ALG I rückwirkend, wenn ich die Arbeitslosmeldung vergessen habe?

Grundsätzlich zahlt die Agentur ALG I erst ab dem Zeitpunkt, an dem die erforderlichen Voraussetzungen einschließlich der wirksamen Arbeitslosmeldung erfüllt sind. Besondere Umstände oder Fehler der Behörde können eine genauere rechtliche Prüfung erforderlich machen. Sie sollten gegen einen ablehnenden Bescheid innerhalb der Widerspruchsfrist vorgehen und sämtliche Nachweise sichern.

Quellen

Bundesagentur für Arbeit: Wie Sie sich arbeitslos melden (Bundesagentur für Arbeit)

Dejure: LSG Hamburg, L 2 AL 6/24, dort geführt mit Entscheidungsdatum 10.12.2025 (Dejure)

Gesetze im Internet: § 16 SGB I – Antragstellung (Gesetze im Internet)

Gesetze im Internet: § 141 SGB III – Arbeitslosmeldung (Gesetze im Internet)

Gesetze im Internet: § 323 SGB III – Antragserfordernis (Gesetze im Internet)

Tacheles Rechtsprechungsticker KW 09/2026: LSG Hamburg, L 2 AL 6/24, dort mit Entscheidungsdatum 10.11.2025 (Tacheles Sozialhilfe)