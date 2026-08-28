Arbeitslosengeld: Online-Arbeitslosmeldung nur mit diesem Nachweis sicher – Urteil

Wer sich online arbeitslos meldet, sollte den erfolgreichen Abschluss des Vorgangs sofort sichern. Fehlt eine Bestätigung und findet die Bundesagentur für Arbeit keine Meldung in ihrem System, kann das Arbeitslosengeld für die Zeit bis zur nachweisbaren Meldung ausbleiben.

Das Sozialgericht Schleswig hat entschieden, dass eine nicht mehr aufklärbare elektronische Übermittlung zulasten des Arbeitslosen gehen kann. Allein die Möglichkeit einer technischen Störung bei der Behörde genügte dem Gericht nicht.

Arbeitslosmeldung ließ sich im System nicht finden

Der Kläger hatte sich am 30. Juni 2023 arbeitsuchend gemeldet. Am 14. Juli 2023 aktivierte er erfolgreich die Online-Ausweisfunktion seines Personalausweises und am 27. Juli 2023 beantragte er Arbeitslosengeld.

Nach seinen Angaben meldete er sich am 27. Juli 2023 zusätzlich online arbeitslos. Im Fachportal der Bundesagentur für Arbeit war diese Arbeitslosmeldung jedoch nicht gespeichert.

Auch der vom Kläger ausgedruckte Verlauf seines Online-Kontos half ihm nicht weiter. Daraus gingen zwar die Arbeitsuchendmeldung, die Aktivierung der Ausweisfunktion und der Antrag auf Arbeitslosengeld hervor, nicht aber die behauptete Arbeitslosmeldung.

Das Sozialgericht Schleswig erkannte diese deshalb nicht als nachgewiesen an. Die Entscheidung erging mit Urteil vom 19. Februar 2026 unter dem Aktenzeichen S 36 AL 58/23.

Arbeitsuchendmeldung und Antrag genügen nicht

Die Arbeitsuchendmeldung, die Arbeitslosmeldung und der Antrag auf Arbeitslosengeld sind rechtlich unterschiedliche Vorgänge. Wer einen dieser Schritte erledigt hat, darf nicht automatisch davon ausgehen, dass damit auch die anderen abgeschlossen sind.

Vorgang Bedeutung Arbeitsuchendmeldung Informiert die Arbeitsagentur frühzeitig über den bevorstehenden Arbeitsplatzverlust. Arbeitslosmeldung Ist eine Voraussetzung für den Anspruch auf Arbeitslosengeld. Antrag auf Arbeitslosengeld Liefert die Angaben, die für Prüfung und Berechnung der Leistung benötigt werden. Eingangsbestätigung Hilft im Streitfall beim Nachweis, dass der Vorgang erfolgreich abgeschlossen wurde.

Auch eine Meldung bei einer anderen Behörde genügt grundsätzlich nicht. Das zeigt ein weiterer Fall zum Thema Arbeitslosengeld: Eine Meldung beim Jobcenter reicht nicht aus.

Warum die Arbeitslosmeldung so wichtig ist

Nach § 137 Absatz 1 Nummer 2 SGB III setzt der Anspruch voraus, dass sich die betroffene Person bei der Agentur für Arbeit arbeitslos gemeldet hat. § 141 SGB III erlaubt dafür die elektronische Meldung im Fachportal oder die persönliche Meldung bei der zuständigen Agentur.

Die Arbeitslosmeldung teilt der Behörde mit, dass der Versicherungsfall eingetreten ist. Das Bundessozialgericht bezeichnet sie deshalb als Erklärung einer Tatsache und nicht als gewöhnlichen Leistungsantrag.

Nach Auffassung des Sozialgerichts muss diese Erklärung bei der Arbeitsagentur ankommen. Das bloße Beginnen oder vermeintliche Abschließen eines Online-Vorgangs genügt nicht, wenn sich dessen Übermittlung später nicht feststellen lässt.

Portal zeigte nur „in Bearbeitung“

Der Kläger schilderte, dass ihm im Online-Portal dauerhaft der Status „in Bearbeitung“ angezeigt worden sei. Eine Bildschirmbestätigung unmittelbar nach der Arbeitslosmeldung erhielt er jedoch nicht.

Auch eine E-Mail oder eine Nachricht im Online-Postfach blieb aus. Screenshots, mit denen der Kläger den angezeigten Bearbeitungsstand hätte belegen können, legte er dem Gericht ebenfalls nicht vor.

Nach Ansicht der Kammer hätten sich ihm deshalb Zweifel aufdrängen müssen. Er hätte bei der Arbeitsagentur nachfragen oder die Arbeitslosmeldung persönlich nachholen können.

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Ursache des Fehlers ließ sich nicht mehr klären

Das Gericht konnte nicht feststellen, weshalb die Arbeitslosmeldung fehlte. Denkbar waren ein Bedienungsfehler, ein nicht vollständig abgeschlossener Vorgang oder eine technische Störung bei der Bundesagentur für Arbeit.

Die Behörde konnte einen eigenen Systemfehler nicht sicher ausschließen. Umgekehrt gab es aber auch keine Unterlagen, die eine solche Störung bestätigten.

Damit blieb offen, ob der Kläger die Meldung tatsächlich vollständig abgesendet hatte und ob sie bei der Arbeitsagentur angekommen war. Diese Unklarheit war für die Entscheidung ausschlaggebend.

Was die objektive Beweislast bedeutet

Behörde und Sozialgericht müssen den Sachverhalt grundsätzlich von Amts wegen untersuchen. Betroffene müssen daher nicht von Beginn an sämtliche technischen Abläufe allein beweisen.

Lässt sich eine anspruchsbegründende Tatsache trotz der Ermittlungen nicht feststellen, greifen jedoch die Regeln der objektiven Beweislast. Das bedeutet: Die Folgen der verbleibenden Ungewissheit treffen die Person, die aus dieser Tatsache einen Anspruch herleitet.

Im entschiedenen Fall musste der Kläger den Zugang seiner Arbeitslosmeldung nachweisen. Da dies nicht gelang, behandelte das Gericht die Meldung für den beanspruchten Zeitpunkt als nicht erfolgt.

Nicht jede technische Störung führt automatisch zum Verlust

Aus dem Urteil folgt nicht, dass jeder Systemfehler ausnahmslos zulasten der Arbeitslosen geht. Entscheidend ist, welche Nachweise im jeweiligen Fall vorhanden sind und was sich aus den technischen Protokollen der Behörde ergibt.

Eine gespeicherte Bestätigung, eine Nachricht im Online-Postfach, ein Supportvorgang oder eine dokumentierte allgemeine Störung können zu einer anderen Beurteilung führen. Das Urteil betrifft eine Situation, in der weder der erfolgreiche Zugang noch ein konkreter Fehler der Behörde bewiesen werden konnte.

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Zudem handelt es sich um eine erstinstanzliche Entscheidung des Sozialgerichts. Andere Gerichte sind daran nicht gebunden und müssen jeden Fall anhand der vorhandenen Belege prüfen.

Diese Nachweise sollten Betroffene sichern

Nach einer elektronischen Arbeitslosmeldung sollten die abschließende Bestätigungsseite, eingehende E-Mails und Nachrichten im Online-Postfach gespeichert werden. Sinnvoll ist außerdem ein Screenshot, auf dem Datum, Uhrzeit und Bearbeitungsstatus erkennbar sind.

Ein Screenshot mit dem bloßen Hinweis „in Bearbeitung“ beweist noch nicht zwingend den erfolgreichen Zugang. Er kann aber belegen, was im Portal angezeigt wurde und wann technische Probleme aufgetreten sind.

Bleibt die erwartete Bestätigung aus, sollte sofort bei der Bundesagentur für Arbeit nachgefragt werden. Der Kontakt mit dem technischen Support sollte ebenfalls dokumentiert werden.

Bei Zweifeln persönlich arbeitslos melden

Die Arbeitslosmeldung kann bereits bis zu drei Monate vor dem erwarteten Beginn der Arbeitslosigkeit erfolgen. Wer den Vorgang früh erledigt, hat mehr Zeit, technische Schwierigkeiten zu klären.

Scheitert die Online-Identifizierung, verweist die Bundesagentur für Arbeit ausdrücklich auf die persönliche Meldung. Betroffene können einen Termin buchen oder die zuständige Agentur während der Öffnungszeiten aufsuchen.

Ist die Agentur am ersten Tag der Arbeitslosigkeit geschlossen, kann die Meldung am nächsten dienstbereiten Tag unter den Voraussetzungen des § 141 Absatz 2 SGB III zurückwirken. Bei einer technischen Störung an einem regulären Öffnungstag besteht diese Rückwirkung dagegen nicht automatisch.

Fehlende Zahlung ist keine Sanktion

Wenn die Arbeitslosmeldung fehlt, verhängt die Arbeitsagentur nicht zwangsläufig eine Sperrzeit. Vielmehr ist eine gesetzliche Voraussetzung für den Leistungsanspruch noch nicht erfüllt.

Arbeitslosengeld kann dann grundsätzlich erst ab dem Tag gezahlt werden, an dem eine wirksame Meldung nachgewiesen ist. Für die davor liegende Zeit kann außerdem eine Lücke beim Sozialversicherungsschutz über die Arbeitsagentur entstehen.

Eine spätere Meldung heilt den fehlenden Zugang für die Vergangenheit normalerweise nicht. Auch der sozialrechtliche Herstellungsanspruch kann eine tatsächlich unterbliebene Arbeitslosmeldung nach den Fachlichen Weisungen der Bundesagentur grundsätzlich nicht ersetzen.

Beispiel aus der Praxis

Das Arbeitsverhältnis von Frau Schneider endet am 30. September. Sie versucht am 1. Oktober die Online-Arbeitslosmeldung, erhält aber keine Bestätigung und sieht nur den Hinweis „in Bearbeitung“.

Frau Schneider erstellt sofort einen Screenshot und fragt bei der Arbeitsagentur nach. Weil sich der erfolgreiche Abschluss nicht bestätigen lässt, meldet sie sich noch am selben Tag persönlich arbeitslos und vermeidet dadurch eine Zahlungslücke.

Häufige Fragen zur Online-Arbeitslosmeldung

Reicht die Arbeitsuchendmeldung für Arbeitslosengeld aus?

Nein. Die Arbeitsuchendmeldung ersetzt die Arbeitslosmeldung nicht, auch wenn beide Vorgänge über dasselbe Online-Portal abgewickelt werden.

Ist mit dem Antrag auf Arbeitslosengeld automatisch alles erledigt?

Nein. Ein eingereichter Antrag beweist nicht, dass auch eine wirksame Arbeitslosmeldung vorliegt. Betroffene sollten jeden Vorgang einzeln kontrollieren.

Woran erkenne ich eine erfolgreiche Online-Arbeitslosmeldung?

Nach dem vollständigen Abschluss sollte eine eindeutige Bestätigung angezeigt oder im Online-Konto hinterlegt sein. Fehlt sie, sollte der Erfolg nicht einfach unterstellt werden.

Was ist bei der Anzeige „in Bearbeitung“ zu tun?

Betroffene sollten den Status sichern und unverzüglich bei der Arbeitsagentur nachfragen. Läuft die Meldefrist ab, ist die persönliche Arbeitslosmeldung der sicherere Weg.

Muss die Arbeitslosmeldung online erfolgen?

Nein. Das Gesetz lässt weiterhin die persönliche Meldung bei der zuständigen Agentur für Arbeit zu.

Kann ein technischer Fehler später nachgewiesen werden?

Das kann gelingen, wenn Screenshots, Supportanfragen, Systemmeldungen oder technische Protokolle vorhanden sind. Eine lediglich vermutete Störung reicht nach dem Urteil des Sozialgerichts Schleswig jedoch nicht aus.

Quellenhinweis

SG Schleswig, Urteil vom 19. Februar 2026 – S 36 AL 58/23.

Bundessozialgericht, Urteil vom 15. Februar 2023 – B 11 AL 40/21 R.

§ 137 SGB III und § 141 SGB III.