Wer arbeitslos wird oder mit seinem Einkommen den Lebensunterhalt nicht mehr finanzieren kann, muss häufig auf seine Ersparnisse zurückgreifen. Doch auch beim Bezug von Grundsicherungsgeld dürfen Leistungsberechtigte bestimmte Rücklagen, ein Auto und sogar ein eigenes Haus behalten.
Seit dem 1. Juli 2026 gelten neue Vermögensfreibeträge. Wie viel Eigentum das Jobcenter unangetastet lassen muss, hängt vom Lebensalter, der Art des Vermögens und der persönlichen Lebenssituation ab.
So viel Geld darf auf dem Konto liegen
Mit der Ablösung des Bürgergeldes durch das Grundsicherungsgeld wurde die Karenzzeit für Geldvermögen abgeschafft. Anstelle des bisherigen einheitlichen Freibetrags von 15.000 Euro nach Ablauf der Karenzzeit gelten nun altersabhängige Vermögensgrenzen.
|Lebensalter
|Geschütztes Vermögen
|Unter 30 Jahren
|5.000 Euro
|30 bis 39 Jahre
|10.000 Euro
|40 bis 49 Jahre
|12.500 Euro
|Ab 50 Jahren
|20.000 Euro
Der höhere Freibetrag gilt bereits ab Beginn des Monats, in dem die jeweilige Altersgrenze erreicht wird. Neben Bankguthaben zählen auch Bargeld, Aktien, ETFs und andere verwertbare Geldanlagen zum Vermögen.
Familien dürfen deutlich mehr Geld behalten
Die Freibeträge gelten für jedes Mitglied der Bedarfsgemeinschaft. Nicht ausgeschöpfte Beträge können innerhalb der Bedarfsgemeinschaft übertragen werden.
Ein Ehepaar im Alter von 42 und 45 Jahren mit zwei minderjährigen Kindern verfügt beispielsweise über einen gemeinsamen Vermögensfreibetrag von 35.000 Euro. Dabei entfallen jeweils 12.500 Euro auf die Eltern und jeweils 5.000 Euro auf die Kinder.
So viel darf das eigene Auto wert sein
Ein angemessenes Kraftfahrzeug bleibt nach § 12 SGB II zusätzlich zum persönlichen Vermögensfreibetrag geschützt. Dieser Schutz gilt für jede erwerbsfähige Person innerhalb der Bedarfsgemeinschaft.
Die Bundesagentur für Arbeit orientierte sich in ihren bisherigen fachlichen Weisungen an einem Fahrzeugwert von 15.000 Euro nach Abzug noch bestehender Fahrzeugkredite. Auch der individuelle Bedarf spielt bei der Beurteilung der Angemessenheit eine Rolle.
Ein eigenes Haus trotz Grundsicherung behalten
Auch Immobilienbesitzer können Leistungen vom Jobcenter erhalten. Für selbst genutztes Wohneigentum gelten folgende Wohnflächengrenzen.
|Personen im Haushalt
|Eigenheim
|Eigentumswohnung
|Bis 4 Personen
|140 m²
|130 m²
|5 Personen
|160 m²
|150 m²
|6 Personen
|180 m²
|170 m²
|7 Personen
|200 m²
|190 m²
Bei besonderen Härten können auch größere Wohnflächen anerkannt werden. Während der weiterhin bestehenden Karenzzeit für die Unterkunft bleibt selbst genutztes Wohneigentum unabhängig von seiner Wohnfläche geschützt.
Dieses Vermögen bleibt zusätzlich geschützt
Neben den persönlichen Freibeträgen schützt das Gesetz weitere Vermögensgegenstände. Dazu gehören unter anderem folgende Rücklagen und Besitztümer.
- Angemessene Möbel, Haushaltsgeräte und sonstiger Hausrat
- Bestimmte Versicherungsverträge zur Altersvorsorge
- Staatlich geförderte Altersvorsorge
- Bestimmte Altersvorsorgerücklagen ehemaliger Selbstständiger
- Zweckgebundene Rücklagen für angemessenen Wohnraum für Menschen mit Behinderungen oder Pflegebedarf unter den gesetzlichen Voraussetzungen
Weitere Einzelheiten erläutern die neuen Weisungen zum Grundsicherungsgeld.
Für bisherige Bürgergeldempfänger gilt eine Übergangsregelung
Wer bereits vor dem 1. Juli 2026 Bürgergeld bezogen hat, sollte seinen aktuellen Bewilligungsbescheid prüfen. Für Bewilligungszeiträume, die vor diesem Stichtag begonnen haben, gelten weiterhin die bisherigen Vermögensregelungen.
Dadurch können Betroffene vorübergehend von höheren Freibeträgen profitieren. Erst mit dem anschließenden Bewilligungszeitraum greifen die neuen altersabhängigen Vermögensgrenzen.
Was passiert bei zu viel Vermögen?
Wer die zulässigen Freibeträge überschreitet, muss verwertbares und ungeschütztes Vermögen gegebenenfalls zunächst für seinen Lebensunterhalt einsetzen. Sobald die Voraussetzungen für die Hilfebedürftigkeit erfüllt sind, kommt ein Leistungsanspruch gegenüber dem Jobcenter infrage.