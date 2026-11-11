Vor 1967 geboren? 4 Renten-Änderungen, die 2027 Ihren Jahrgang treffen

Ein späterer Rentenbeginn, zusätzliche Ansprüche für Eltern und ein höherer steuerpflichtiger Anteil: 2027 verändert sich für viele Menschen, die vor 1967 geboren wurden, die Rechnung für den Ruhestand. Wer nur auf sein Geburtsjahr schaut, übersieht allerdings schnell die Bedingungen, von denen der eigene Anspruch abhängt.

Vier Dinge sind besonders wichtig: Bei den Altersgrenzen läuft die gesetzliche Übergangsregelung weiter, die Mütterrente III bringt zusätzliche Ansprüche, und für neue Renten steigt der Besteuerungsanteil. Hinzu kommt die erwartete Rentenanpassung im Juli, deren genaue Höhe noch offen ist.

1. Rentenbeginn 2027: Für diese Jahrgänge werden die Altersgrenzen konkret

Die schrittweise Anhebung des Rentenalters erreicht 2027 weitere Versicherte. Für den Jahrgang 1960 liegt die Regelaltersgrenze bei 66 Jahren und vier Monaten, für den Jahrgang 1961 bei 66 Jahren und sechs Monaten.

Damit kommen 2027 je nach Geburtstag noch Menschen des Jahrgangs 1960 und erstmals Menschen des Jahrgangs 1961 an die reguläre Altersgrenze. Grundlage ist die bereits geltende Staffelung in § 235 SGB VI, für die Regelaltersrente müssen grundsätzlich mindestens fünf Versicherungsjahre vorliegen.

Ein anderer Zeitplan gilt für die abschlagsfreie Altersrente nach 45 Versicherungsjahren: Der Jahrgang 1962 erreicht die Altersgrenze mit 64 Jahren und acht Monaten, der Jahrgang 1963 mit 64 Jahren und zehn Monaten. Deshalb können Teile dieser beiden Jahrgänge 2027 erstmals diese Rentenart beziehen, sofern die erforderlichen Zeiten vollständig anerkannt sind.

Geburtsjahr Regelaltersgrenze Abschlagsfrei nach 45 Versicherungsjahren Abschlag bei Beginn mit 63 nach 35 Versicherungsjahren 1960 66 Jahre und 4 Monate 64 Jahre und 4 Monate 12,0 Prozent 1961 66 Jahre und 6 Monate 64 Jahre und 6 Monate 12,6 Prozent 1962 66 Jahre und 8 Monate 64 Jahre und 8 Monate 13,2 Prozent 1963 66 Jahre und 10 Monate 64 Jahre und 10 Monate 13,8 Prozent 1964 67 Jahre 65 Jahre 14,4 Prozent 1965 67 Jahre 65 Jahre 14,4 Prozent 1966 67 Jahre 65 Jahre 14,4 Prozent

Die Tabelle zeigt die Altersgrenzen der jeweiligen Jahrgänge und den Abschlag beim frühestmöglichen Beginn der Altersrente für langjährig Versicherte mit 63. Die Einträge für 1965 und 1966 beschreiben spätere Rentenmöglichkeiten; diese Jahrgänge werden erst 2028 beziehungsweise 2029 63 Jahre alt.

Besonders teuer kann die Entscheidung für den Jahrgang 1964 werden, der 2027 bereits 63 Jahre alt wird. Bei mindestens 35 Versicherungsjahren ist dann eine vorgezogene Altersrente möglich, beim frühestmöglichen Beginn mit einem dauerhaften Abschlag von 14,4 Prozent.

Bei einem Geburtstag spät im Dezember kann der erste Rentenmonat allerdings erst im Januar 2028 liegen.

Der Abzug beträgt nach § 77 SGB VI für jeden Monat des vorzeitigen Bezugs 0,3 Prozent. Aus einer für denselben Versicherungsverlauf ohne Abschlag berechneten Bruttorente von 1.500 Euro würden bei 14,4 Prozent Abzug rechnerisch 1.284 Euro, also monatlich 216 Euro weniger.

Auch 45 Versicherungsjahre eröffnen dem Jahrgang 1964 die entsprechende abschlagsfreie Rente erst mit 65. Die Deutsche Rentenversicherung erläutert die unterschiedlichen Voraussetzungen der Renten nach 35 und 45 Jahren.

Für schwerbehinderte Menschen des Jahrgangs 1965 kann bereits 2027 ein früherer Zugang möglich werden. Bei einem Grad der Behinderung von mindestens 50 bei Rentenbeginn und 35 Versicherungsjahren ist diese Altersrente ab 62 mit bis zu 10,8 Prozent Abschlag möglich, abschlagsfrei ab 65.

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Der genaue erste Rentenmonat hängt auch vom Geburtstag ab, bei einer Geburt am Monatsersten kann eine Besonderheit greifen. Weitere Erläuterungen enthält unser Beitrag zu den Jahrgängen, Abschlägen und Antragsfristen beim Rentenbeginn 2027.

2. Mütterrente III: Mehr Anspruch ab Januar, das Geld kommt 2028

Für viele ältere Rentnerinnen und Rentner ist die Mütterrente III die unmittelbar spürbare gesetzliche Verbesserung. Ab 1. Januar 2027 wird die Erziehung von vor 1992 geborenen Kindern rentenrechtlich besser anerkannt, grundsätzlich um einen zusätzlichen halben Rentenpunkt je betroffenem Kind.

Damit steigt die mögliche Anerkennung von zweieinhalb auf drei Jahre je Kind. Bei bereits laufenden Renten wird die Verbesserung über einen Zuschlag umgesetzt; profitieren können auch Väter, wenn ihnen die entsprechenden Erziehungszeiten zugeordnet sind.

Die Auszahlung beginnt wegen der technischen Umstellung erst 2028, wie die Deutsche Rentenversicherung zur Mütterrente III erklärt. Für anspruchsberechtigte Rentenmonate des Jahres 2027 wird das zusätzliche Geld rückwirkend gezahlt.

Beim seit Juli 2026 geltenden Rentenwert von 42,52 Euro entspricht ein halber Rentenpunkt in einer ungekürzten Altersrente 21,26 Euro brutto im Monat. Für zwei berücksichtigte Kinder wären es nach diesem Wert 42,52 Euro zusätzlich; die spätere Höhe hängt auch von weiteren Rentenanpassungen ab.

Ein gesonderter Antrag auf die Erhöhung ist bei bereits berücksichtigten Erziehungszeiten grundsätzlich entbehrlich, fehlende Zeiten sollten Betroffene im Versicherungskonto klären lassen. Unser Beitrag zur Mütterrente III mit Anspruch, Nachzahlung und Auszahlung erläutert die Einzelheiten.

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3. Neue Rente ab 2027: Der steuerpflichtige Anteil steigt auf 84,5 Prozent

Wer erstmals 2027 eine gesetzliche Rente bezieht, unterliegt grundsätzlich einem Besteuerungsanteil von 84,5 Prozent. Bei einem erstmaligen Rentenbeginn 2026 sind es 84 Prozent, wie die Deutsche Rentenversicherung Rheinland erläutert.

Entscheidend ist hier das Jahr des Rentenbeginns: Ein 1961 geborener Mensch mit regulärem Rentenstart und eine 1964 geborene Person mit vorgezogener Rente können deshalb 2027 denselben Besteuerungsanteil haben. Bei aufeinanderfolgenden Renten aus derselben Versicherung, etwa beim Übergang von einer Erwerbsminderungsrente in eine Altersrente, gelten besondere Berechnungsregeln.

Die 84,5 Prozent beschreiben den Anteil der Rente, der zunächst in die steuerliche Berechnung eingeht. Die tatsächliche Einkommensteuer ergibt sich erst unter Berücksichtigung weiterer Einkünfte, abziehbarer Ausgaben und des geltenden Steuertarifs.

Von einer vereinfachend angenommenen Jahresbruttorente von 18.000 Euro wären bei einem Anteil von 84,5 Prozent zunächst 15.210 Euro steuerpflichtig. Ob daraus eine Steuerzahlung entsteht, lässt sich aus dieser Zahl allein noch nicht ableiten.

Der persönliche Rentenfreibetrag wird grundsätzlich im Jahr nach dem Rentenbeginn als Eurobetrag festgelegt; regelmäßige Rentenerhöhungen vergrößern ihn anschließend nicht. Für bereits länger laufende Renten richtet sich die Berechnung weiterhin nach dem früheren Rentenbeginn und dem daraus ermittelten Freibetrag.

Damit kann auch eine Rentenerhöhung bei älteren Rentnern die steuerliche Rechnung verändern. Was dabei zu beachten ist, erklären wir im Beitrag über die Rentenbesteuerung ab 2027.

4. Rentenanpassung im Juli: 4,09 Prozent sind die aktuelle Prognose

Die vierte Entwicklung betrifft ebenso Menschen, die ihren Ruhestand schon seit Jahren genießen: Zum 1. Juli 2027 steht die nächste reguläre Rentenanpassung an. Im Entwurf des Rentenversicherungsberichts 2026 wird nach einem Bericht des Handelsblatts vom 3. November 2026 ein Plus von 4,09 Prozent erwartet.

Bei 1.000 Euro bisheriger Bruttorente entspräche das rechnerisch 40,90 Euro mehr im Monat, bei 1.500 Euro wären es 61,35 Euro. Diese Beträge sind Modellrechnungen mit dem vorläufigen Prozentsatz.

Die endgültige Höhe wird erst 2027 auf Grundlage der erforderlichen Daten festgesetzt. Das Bundesarbeitsministerium erläutert die gesetzliche Berechnung und das Verfahren der Rentenanpassung.

Vom zusätzlichen Bruttobetrag gehen gegebenenfalls Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung sowie Einkommensteuer ab. Bei ergänzenden Sozialleistungen kann sich außerdem deren Höhe verändern, weshalb das verfügbare Einkommen gesondert zu prüfen ist.

Eine ausführlichere Modellrechnung bietet unsere Rententabelle zur Prognose für Juli 2027. Für die eigene Planung sollten Versicherte mit dem endgültigen Bescheid rechnen, sobald er vorliegt.

Praxisbeispiel: Drei Regeln treffen bei einem Rentenbeginn zusammen

Im Beispiel ist Frau Becker am 15. Mai 1961 geboren und erfüllt die allgemeine Wartezeit. Sie erreicht ihre Regelaltersgrenze von 66 Jahren und sechs Monaten im November 2027 und kann bei rechtzeitigem Antrag ab 1. Dezember 2027 reguläre Altersrente erhalten.

Ihre beiden vor 1992 geborenen Kinder sind in ihrem Versicherungskonto berücksichtigt und die Erziehungszeiten ihr zugeordnet. Die zusätzliche Mütterrente III steht ihr damit bei erfüllten Voraussetzungen ab ihrem Rentenbeginn im Dezember zu, wird jedoch erst 2028 berücksichtigt und für diesen Rentenmonat nachgezahlt.

Da Frau Becker erstmals 2027 Rente bezieht, beträgt ihr Besteuerungsanteil grundsätzlich 84,5 Prozent. Für ihre Entscheidung braucht sie deshalb eine Auskunft über den genauen Rentenbeginn und eine Berechnung der verfügbaren Rente; eine pauschale Aussage allein zu ihrem Jahrgang reicht dafür kaum aus.

Fragen und Antworten zu den Rentenänderungen 2027

Kann jeder, der vor 1967 geboren wurde, 2027 in Altersrente gehen?

Der Zugang hängt von der Rentenart, dem genauen Alter und den anerkannten Versicherungszeiten ab. Beispielsweise wird der Jahrgang 1966 im Jahr 2027 erst 61 Jahre alt, während für den Jahrgang 1965 bei Schwerbehinderung unter weiteren Voraussetzungen bereits eine vorgezogene Altersrente möglich ist.

Kommt die zusätzliche Mütterrente III schon im Januar 2027 aufs Konto?

Der zusätzliche Anspruch gilt ab Januar 2027, ausgezahlt wird die Verbesserung wegen der technischen Umsetzung erst 2028. Nachgezahlt wird für die Monate des Jahres 2027, in denen tatsächlich ein entsprechender Rentenanspruch bestand.

Ist die Rentenerhöhung um 4,09 Prozent bereits beschlossen?

Die 4,09 Prozent sind mit Stand vom 11. November 2026 eine Prognose aus dem Entwurf des Rentenversicherungsberichts. Die verbindliche Höhe der Anpassung zum 1. Juli 2027 wird erst im kommenden Jahr festgelegt.