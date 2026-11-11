Urteil: Kinderzuschlag gibt es auch im Ausland

Wer in Deutschland arbeitet und mit seiner Familie im EU-Ausland lebt, sollte eine Ablehnung des Kinderzuschlags nicht ungeprüft hinnehmen. Das Sozialgericht Nürnberg verpflichtete die Familienkasse in einem Fall zur Zahlung nach Frankreich. (SG Nürnberg, Urteil vom 4. August 2025 – S 19 BK 14/24; Bericht der Grenzpendlerberatung)

Familie gewinnt – Familienkasse bleibt bei ihrer Auffassung

Das Gericht stufte den Kinderzuschlag als Familienleistung ein, die in diesem Fall nach Frankreich zu zahlen war. Die betroffene Familienkasse akzeptierte das Urteil und legte kein Rechtsmittel ein.

Die Familienkassen änderten ihre allgemeine Verwaltungspraxis dennoch nicht, sondern halten an der gegenteiligen Rechtsauffassung fest.

Was über das Urteil belegt ist

Ein öffentlich zugänglicher Volltext ließ sich für diesen Beitrag nicht ermitteln; die Angaben zum konkreten Verfahren beruhen auf dem Bericht der Grenzpendlerberatung Region Sønderjylland-Schleswig.

Ein Anweisung der Familienkasse zum Kinderzuschlag mit Stand vom 20. Februar 2026 nennt den Wegzug der Familie ins Ausland allerdings weiterhin als Fall, in dem die Bewilligung aufgehoben wird.

Warum das EU-Recht wichtig ist

Bei grenzüberschreitenden Familienleistungen greift europäisches Sozialrecht: Artikel 67 der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 sieht Leistungen auch für Angehörige vor, die in einem anderen Mitgliedstaat wohnen. Dabei werden diese Familienangehörigen so behandelt, als lebten sie im zuständigen Staat.

Deshalb ist die rechtliche Einordnung des Kinderzuschlags entscheidend: Fällt darunter, lässt sich ein Ausschluss wegen des ausländischen Familienwohnsitzes nicht einfach mit nationalen Vorschriften rechtfertigen.

Welcher Staat zuständig ist und wie konkurrierende Familienleistungen berücksichtigt werden, muss im jeweiligen Fall geprüft werden.

Ein Arbeitsplatz in Deutschland genügt nicht allein

Auch bei einem möglichen Anspruch über die Grenze hinweg bleiben die weiteren Voraussetzungen zu prüfen. Kinderzuschlag richtet sich an Familien mit kleinem Einkommen.

Nach den allgemeinen Voraussetzungen müssen die Kinder im Haushalt leben, unverheiratet (beziehungsweise nicht verpartnert) und unter 25 Jahre alt sein. Hinzu kommen der Bezug von Kindergeld oder einer vergleichbaren Leistung sowie die Prüfung von Einkommen, Vermögen und Familienbedarf.

Die Grenze des Mindesteinkommens beträgt für Elternpaare 900 Euro brutto monatlich und für Alleinerziehende 600 Euro. Dass Familien trotz finanzieller Engpässe nicht durchgehend Kinderzuschlag erhalten müssen, erläutert auch der Beitrag zum fehlenden Anspruch auf lückenlosen Kinderzuschlag.

Antrag stellen und Ablehnung prüfen

Wenn Sie in Deutschland arbeiten und Ihre Familie im EU-Ausland lebt, sollten Sie einen Anspruch prüfen lassen. Legen Sie die Beschäftigung, den Familienwohnsitz, die Einkommensverhältnisse undbezogene Familienleistungen offen, damit die Familienkasse den Sachverhalt beurteilen kann.

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Kinderzuschlag wird grundsätzlich erst ab dem Antragsmonat gewährt. Fehlende Nachweise können Sie nachreichen; lesen Sie hier, warum Familien einen Weg zu höheren Zahlungen verlieren.

Lehnt die Familienkasse wegen des Wohnsitzes im EU-Ausland ab, können Sie im Widerspruch auf das Nürnberger Verfahren hinweisen und eine Prüfung nach europäischem Recht verlangen.

Das Aktenzeichen ersetzt allerdings weder die Prüfung Ihrer persönlichen Voraussetzungen noch eine auf Ihren Bescheid zugeschnittene Begründung.

Bei Bekanntgabe im Ausland gilt eine längere Frist

Für den Widerspruch gilt eine Monatsfrist nach Bekanntgabe. Wird der Bescheid im Ausland bekannt gegeben, beträgt die Frist drei Monate.

Entscheidend ist die Bekanntgabe, nicht allein Ihr Wohnort: Geht der Bescheid einem Bevollmächtigten in Deutschland zu, gilt die Monatsfrist. Prüfen Sie deshalb die Rechtsbehelfsbelehrung und reichen Sie Ihren Widerspruch rechtzeitig in einer zulässigen Form ein.

Bleibt der Widerspruch erfolglos, können Sie vor dem Sozialgericht klagen. Auch hier beträgt die Frist einen Monat nach Bekanntgabe des Widerspruchsbescheids, bei Bekanntgabe im Ausland drei Monate.

Fragen und Antworten zum Kinderzuschlag im Ausland

Gilt das Nürnberger Urteil für alle Familien im Ausland?

Nein, der berichtete Fall betrifft eine Zahlung nach Frankreich. Daraus folgt weder ein weltweiter Anspruch noch eine Zusage für sämtliche Grenzpendler.

Zahlt die Familienkasse inzwischen allgemein ins EU-Ausland?

Nach Angaben der Grenzpendlerberatung hält sie an ihrer ablehnenden allgemeinen Rechtsauffassung fest. Eine Bestätigung der Familienkasse liegt für diesen Beitrag nicht vor.

Kann ich den Antrag ohne sämtliche Nachweise stellen?

Ja, fehlende Unterlagen können nachgereicht werden. Das ist wichtig, weil Kinderzuschlag erst ab dem Monat des Antrags gewährt wird.

Wie lange kann ich gegen eine Ablehnung vorgehen?

Die Widerspruchsfrist beträgt einen Monat nach Bekanntgabe des Bescheids. Bei Bekanntgabe im Ausland sieht § 84 Sozialgerichtsgesetz drei Monate vor.

Quellen

Bundesagentur für Arbeit: Durchführungsanweisung Kinderzuschlag, Stand 20. Februar 2026, Abschnitt E.2.2.1

Bundesagentur für Arbeit: Kinderzuschlag – Anspruch, Höhe, Dauer

Bundeskindergeldgesetz: § 6a

Deutsche Rentenversicherung: § 84 SGG – Frist und Form des Widerspruchs

Europäischer Gerichtshof: Urteil C-378/14, Darstellung der Artikel 67 und 68 der Verordnung (EG) Nr. 883/2004

Familienportal des Bundes: Wie und wo beantrage ich Kinderzuschlag?

Region Sønderjylland-Schleswig, Pendlerinfo: Kinderzuschlag; Bericht über SG Nürnberg, 4. August 2025 – S 19 BK 14/24

Sozialgerichtsgesetz: § 84

Sozialgerichtsgesetz: § 87