Mieter aufgepasst: Die Wohnung wärmen ohne Heizung: 4 Tipps die wirken

Eine warme Wohnung, ohne die Heizung aufzudrehen: Das klingt für Menschen mit kleiner Rente oder knappem Haushaltsbudget gut. Tatsächlich lässt sich mit einigen einfachen Handgriffen verhindern, dass vorhandene Wärme unnötig verloren geht.

Abwärme aus Haushaltsgeräten ist keine kostenlose Heizung

Ein aktueller Ratgeber von t-online nennt unter anderem Kochen, Backen, Bewegung und Dämmung als Möglichkeiten, Wärme zu erzeugen oder zu bewahren.

Beim ohnehin notwendigen Backen gelangt Abwärme in die Küche, beim Bügeln ebenfalls etwas Wärme in den Raum. Daraus wird jedoch kein Sparmodell, wenn Geräte eigens dafür eingeschaltet oder länger betrieben werden.

Zusätzlich verbrauchter Strom muss bezahlt werden, selbst wenn der Heizkörper währenddessen kalt bleibt. Die Verbraucherzentrale warnt in ihrer Broschüre zum Energiesparen ausdrücklich davor, die Wohnung mit dem Backofen zu heizen.

Zugluft an Fenstern und Türen bremsen

Ein sinnvoller erster Schritt führt zu undichten Fenstern und Außentüren. Dort entweicht Wärme, während kalte Luft nachströmt und den Aufenthalt zusätzlich unbehaglich macht.

Die Verbraucherzentrale empfiehlt einen einfachen Papiertest: Ein Blatt wird zwischen Fensterrahmen und Fensterflügel eingeklemmt und das Fenster geschlossen. Lässt es sich leicht herausziehen, sollte die Dichtung an dieser Stelle überprüft werden.

Manchmal muss eine Dichtung erneuert oder der Fensterflügel nachgestellt werden. Ein Zugluftstopper kann am offenen Schlitz unter einer Wohnungstür ebenfalls helfen, beseitigt aber keinen beschädigten Fensterrahmen.

In einer Mietwohnung empfiehlt es sich, erkennbare Schäden der Hausverwaltung zu melden. Vorgesehene Lüftungsöffnungen dürfen beim Abdichten nicht verschlossen werden.

Nachts Rollläden schließen und Vorhänge passend nutzen

Geschlossene Rollläden und Fensterläden können nachts die Wärmeverluste über die Fenster verringern. Auch Vorhänge unterstützen diesen Effekt, wie die Energieberatung der Verbraucherzentrale erläutert.

Entscheidend ist, dass der Vorhang einen darunterliegenden Heizkörper nicht verdeckt. Sonst sammelt sich die Wärme zwischen Fenster und Stoff, während sie im übrigen Zimmer fehlt.

📚 Lesen Sie auch: 88jährige Rentnerin verweigert Vermieter Zutritt – Gericht bestätigt dann die Kündigung

Ein Sofa direkt vor dem Heizkörper kann die Wärmeverteilung ebenfalls behindern. Weitere praktische Hinweise enthält der Beitrag Drei einfache Tipps, mit denen Mieter Heizkosten sparen können.

Türen zwischen unterschiedlich warmen Räumen schließen

Wer das Wohnzimmer wärmer hält als das Schlafzimmer, sollte die Verbindungstür geschlossen lassen. Das verhindert, dass ständig warme und feuchte Luft in das kühlere Zimmer gelangt.

Das Umweltbundesamt warnt davor, kühle Räume mit Luft aus wärmeren Zimmern zu temperieren. Kühlt diese Luft ab, steigt ihre relative Feuchtigkeit und damit das Risiko für Schimmel an kalten Oberflächen.

Die geschlossene Tür ist deshalb kein Freibrief, das Nebenzimmer dauerhaft unbeheizt zu lassen. Auch wenig genutzte Räume brauchen je nach Wetter und Gebäude ausreichend Wärme.

Mit Kleidung und Decken die Wärme am Körper halten

Warme Kleidung und eine Decke können den Aufenthalt angenehmer machen, ohne dass dafür ein zusätzliches Elektrogerät laufen muss. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe nennt beides auch als vorübergehende Hilfe bei einem Heizungsausfall.

Eine wichtige Bitte in eigener Sache Bitte unterstützt uns und fügt Gegen-Hartz.de zu euren bevorzugten Quellen hinzu. Damit erreicht ihr nicht nur, dass ihr uns häufiger auch bei Google seht, sondern helft damit, dass auch viele andere Menschen unsere unabhängigen News und Urteile sehen können. Geht einfach auf den Link und klickt dann "Auf Google folgen". Das wars schon und kostet natürlich nichts, aber hilft unserer Arbeit enorm! Vielen lieben Dank! Gegen-Hartz unterstützen

Bewegung kann ebenfalls das persönliche Wärmegefühl verbessern. Sie macht aus einem ausgekühlten Zimmer aber keinen ausreichend beheizten Wohnraum und löst kein Feuchtigkeitsproblem an den Wänden.

Wer am Sofa unter einer Decke sitzt, sollte deshalb trotzdem die Raumtemperatur kontrollieren. Dass sich der Körper warm anfühlt, sagt wenig über die Temperatur einer Außenwand aus.

Was die einzelnen Maßnahmen leisten können

Maßnahme Möglicher Nutzen Grenze Undichte Fenster und Türen prüfen Verringert Zugluft und unnötige Wärmeverluste. Beschädigte Bauteile brauchen gegebenenfalls eine Reparatur. Rollläden nachts schließen Reduziert Wärmeverluste über die Fenster. Die Wirkung hängt vom Fenster und seinem Zustand ab. Vorhänge richtig einsetzen Kann die Wärmeverluste am Fenster zusätzlich verringern. Heizkörper und Thermostat müssen frei bleiben. Türen zu kühleren Zimmern schließen Begrenzt den Austausch warmer, feuchter Luft. Auch das kühlere Zimmer muss ausreichend beheizt und gelüftet werden. Warme Kleidung und Decken nutzen Hält den Körper warm. Erwärmt keine kalten Außenwände. Backofen oder Trockner zusätzlich einschalten Gibt Wärme an die Umgebung ab. Verbraucht zusätzlich Energie und ist kein kostenloser Heizungsersatz.

Zu kalte Räume können das Sparen teuer machen

Die Verbraucherzentralen empfehlen, Wohn- und Schlafräume in der Heizperiode tagsüber auf mindestens 16 bis 18 Grad zu beheizen. Bei schlechtem Bauzustand können höhere Temperaturen erforderlich sein, um das Schimmelrisiko niedrig zu halten.

Diese Werte sind keine Empfehlung, jedes Wohnzimmer auf die unterste Grenze herunterzukühlen. Das Umweltbundesamt nennt aus Gründen des vorbeugenden Gesundheitsschutzes für tagsüber 19 bis 20 Grad und für nachts 18 Grad als Orientierung.

Wie viel Wärme eine Wohnung braucht, hängt unter anderem vom Zustand der Außenwände, der Feuchtigkeit und der Nutzung ab. Eine bestimmte Temperatur am Thermometer garantiert allein keinen Schutz vor Schimmel.

Ein Thermo-Hygrometer hilft, Temperatur und Luftfeuchtigkeit gemeinsam zu beobachten; spätestens bei mehr als 60 Prozent relativer Feuchte rät das Umweltbundesamt zu verstärktem Lüften. Bei kalten Wänden kann bereits ein niedrigerer Wert problematisch sein.

Warum vor allem schlecht gedämmte Wohnungen Aufmerksamkeit brauchen, erklärt der Beitrag Heizkosten sparen: Bei diesen Wohnungen steigt die Schimmelgefahr.

Auch beim Wärmesparen muss Feuchtigkeit nach draußen

Aus Angst vor Wärmeverlust gar nicht mehr zu lüften, verschärft das Problem. Beim Atmen, Kochen und Duschen gelangt Feuchtigkeit in die Wohnung, die regelmäßig abgeführt werden muss.

Das Umweltbundesamt empfiehlt für die kalte Jahreszeit als Orientierung zwei- bis dreimal täglich etwa fünf Minuten mit weit geöffneten Fenstern. Außentemperatur, Wind und Feuchtigkeitsanfall bestimmen, ob häufiger oder länger gelüftet werden muss.

Nach dem Duschen und Kochen sowie morgens im Schlafzimmer ist ein zusätzlicher beziehungsweise gezielter Luftaustausch besonders wichtig. Dauerhaft gekippte Fenster können dagegen viel Wärme verlieren lassen und die Wandbereiche am Fenster auskühlen.

Ein Kamin ist keine Anschaffung ohne Folgekosten

Ein fachgerecht eingebauter Kamin- oder Kachelofen kann Wärme liefern, benötigt aber Brennstoff und eine geeignete Installation. Ob eine solche zusätzliche Heizquelle überhaupt infrage kommt, sollte nach den Hinweisen des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz mit Fachleuten geklärt werden.

Ein Holzkohlegrill gehört dagegen niemals als Wärmequelle in die Wohnung. Das Bundesinstitut für Risikobewertung warnt vor lebensgefährlichen Kohlenmonoxidkonzentrationen, die selbst bei geöffneten Fenstern und Türen entstehen können.

Drei Fragen und Antworten zum Wärmesparen

Kann ich die Wohnung im Winter dauerhaft ohne Heizung warm halten?

Das lässt sich mit einfachen Haushaltstipps nicht zuverlässig erreichen und hängt stark vom Gebäude und vom Wetter ab. Dichte Fenster, geschlossene Rollläden und passende Vorhänge können Wärmeverluste verringern, ersetzen bei Kälte aber keine ausreichende Wärmezufuhr.

Sparen Backofen und Trockner als Ersatzheizung Geld?

Zusätzlich eingeschaltete Geräte verursachen zusätzliche Energiekosten, auch wenn sie Wärme abgeben. Der Backofen sollte nicht zum Beheizen der Wohnung eingesetzt werden.

Warum muss ich trotz geschlossener Türen weiter lüften?

Die Feuchtigkeit aus Atmung, Kochen und Duschen bleibt sonst in der Wohnung. Regelmäßiges Stoßlüften und ausreichendes Heizen helfen gemeinsam, Feuchtigkeits- und Schimmelproblemen vorzubeugen.