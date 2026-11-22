Ältere Grundsicherungsbezieher sollen auch in Zukunft nicht gegen ihren Willen eine vorzeitige Altersrente beantragen müssen. Die Bundesregierung plant, die bislang nur ausgesetzte Pflicht dauerhaft abzuschaffen.

Das Bundesarbeitsministerium hat dieses Vorhaben nach einem Bericht der Braker Zeitung schriftlich bestätigt und eine rechtzeitige Umsetzung zum Jahreswechsel angekündigt.

Für Betroffene geht es um die Höhe ihrer späteren Rente. Ein erzwungener früher Rentenbeginn kann dauerhafte Abschläge auslösen. Im derzeit veröffentlichten § 12a SGB II endet der besondere Schutz weiterhin am 31. Dezember 2026.

Ministerium nennt den 1. Januar 2027 als Ziel

Die Braker Zeitung berichtet über eine schriftliche Antwort des Bundesarbeitsministeriums vom 2. Oktober 2026. Danach soll die Verpflichtung von Grundsicherungsbeziehern, vorzeitige Altersrenten zu beantragen, dauerhaft entfallen.

Zur zeitlichen Umsetzung zitiert die Zeitung das Ministerium mit dem Satz: „Die Umsetzung wird rechtzeitig zum 1. Januar 2027 erfolgen.“

Der bisherige Schutz läuft Ende 2026 aus

Hinter der Zwangsverrentung steht der Vorrang anderer Sozialleistungen. Nach § 12a SGB II müssen Leistungsberechtigte andere Leistungen beantragen, wenn diese ihre Hilfebedürftigkeit vermeiden oder verringern können.

Dazu kann auch eine Altersrente gehören.

Für die vorzeitige Altersrente gilt allerdings eine Ausnahme: Vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2026 müssen Leistungsberechtigte sie nicht in Anspruch nehmen. Diese Schutzregel gilt auch für Menschen, die bereits 63 Jahre oder älter sind.

Ohne eine gesetzliche Änderung würde diese befristete Ausnahme auslaufen. Dann könnte die Verpflichtung zur vorzeitigen Altersrente ab 63 wieder greifen.

Gegen-Hartz hat die Folgen dieser Befristung bereits im Beitrag Grundsicherung: Ab 2027 kann eine Maßnahme der Jobcenter die Rente dauerhaft senken erläutert. Rentenkommission fordert die dauerhafte Abschaffung

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Die angekündigte Änderung entspricht der Empfehlung 20 der Alterssicherungskommission. Darin schlägt die Kommission vor, die bis Ende 2026 ausgesetzte Verpflichtung zur vorzeitigen Altersrente mit Abschlägen endgültig abzuschaffen.

Die Empfehlung ist selbst keine Rechtsgrundlage, auf die sich Betroffene bereits verlassen könnten. Dafür muss der Gesetzgeber die bestehenden Vorschriften ändern.

Für die Einordnung sind deshalb drei Ebenen auseinanderzuhalten:

Ebene Bedeutung für Betroffene Geltendes Recht Der besondere Schutz vor verpflichtender vorzeitiger Altersrente gilt bis Ende 2026. Empfehlung der Kommission Die Pflicht soll dauerhaft abgeschafft werden. Ankündigung des Ministeriums Die Bundesregierung will die Änderung rechtzeitig zum 1. Januar 2027 umsetzen.

Die politische Absicht ist damit konkreter geworden. Die gesetzliche Absicherung über den Jahreswechsel hinaus steht jedoch noch aus.

Schon zwei Jahre früher können die Rente spürbar mindern

Bei einer vorzeitigen Altersrente mit Abschlägen werden grundsätzlich 0,3 Prozent für jeden Monat des vorgezogenen Bezugs abgezogen. Wer eine solche Rente 24 Monate vor der maßgeblichen abschlagsfreien Altersgrenze beginnt, muss deshalb mit einer Kürzung von 7,2 Prozent rechnen.

Der Abschlag fällt nicht weg, weil später die reguläre Altersgrenze erreicht wird.

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Ein vereinfachtes Rechenbeispiel verdeutlicht die Größenordnung. Angenommen, die bereits erworbenen Rentenansprüche entsprechen ohne Abschlag einer monatlichen Bruttorente von 1.400 Euro:

Vorzeitiger Rentenbeginn Abschlag Monatliche Kürzung Bruttorente nach Abschlag 12 Monate früher 3,6 Prozent 50,40 Euro 1.349,60 Euro 24 Monate früher 7,2 Prozent 100,80 Euro 1.299,20 Euro 36 Monate früher 10,8 Prozent 151,20 Euro 1.248,80 Euro

Die eigene Modellrechnung isoliert ausschließlich den Abschlag. Zusätzliche Rentenansprüche durch spätere Beschäftigung, künftige Rentenanpassungen sowie Steuern und Sozialversicherungsbeiträge sind nicht berücksichtigt. Welche Variante tatsächlich möglich ist, hängt von Rentenart, Geburtsjahr und Versicherungsverlauf ab.

Auch ohne Neuregelung müsste das Jobcenter Ausnahmen beachten

Die bestehende Unbilligkeitsverordnung verhindert bereits in bestimmten Situationen eine verpflichtende vorzeitige Altersrente. Dazu zählen eine bevorstehende abschlagsfreie Altersrente, eine überwiegende Erwerbstätigkeit oder deren verbindlich zugesagte Aufnahme.

Eine weitere Schutzregel betrifft Menschen, die durch die vorzeitige Verrentung auf Grundsicherung im Alter angewiesen würden.

Deshalb wäre auch bei einem Auslaufen der allgemeinen Schutzregel nicht allein der 63. Geburtstag entscheidend. Die angekündigte dauerhafte Abschaffung würde allerdings verhindern, dass Betroffene ihren Schutz erst über solche Einzelfälle klären müssen.

Schutz vor Rentenzwang bedeutet nicht automatisch abschlagsfreie Frührente

Die geplante Änderung betrifft die Verpflichtung gegenüber dem Jobcenter. Sie würde weder eine neue Rentenart schaffen noch die Abschläge bei einem freiwilligen vorzeitigen Rentenbeginn beseitigen.

Auch die abschlagsfreie Altersrente nach 45 Versicherungsjahren ist davon zu unterscheiden. Welche Altersgrenzen dafür gelten, erläutert unser Beitrag 45 Jahre gearbeitet: Können jüngere Jahrgänge noch früher abschlagsfrei in Rente?

Wer einen früheren Rentenbeginn erwägt, sollte deshalb zwei Fragen getrennt beantworten lassen: Ab wann besteht überhaupt ein Rentenanspruch, und welcher monatliche Betrag bleibt nach möglichen Abschlägen? Eine persönliche Rentenauskunft ist dafür aussagekräftiger als eine allgemeine Beispielrechnung.

Für die Planung zählt die gesetzliche Umsetzung

Ältere Leistungsbeziehende müssen wegen des bevorstehenden Jahreswechsels derzeit nicht vorsorglich eine vorzeitige Altersrente beantragen. Der gesetzliche Schutz besteht bis Ende 2026. Für die Zeit danach kommt es auf die angekündigte Neuregelung an.

Wer Schreiben des Jobcenters zum Rentenbeginn erhält, sollte genau prüfen, ob lediglich Informationen angefordert werden oder tatsächlich ein Rentenantrag verlangt wird. Bei einer verbindlichen Aufforderung empfiehlt sich eine zeitnahe sozialrechtliche Prüfung anhand des konkreten Schreibens.

Die Meldung aus dem Ministerium ist für Betroffene ein wichtiges politisches Signal. Verlässlich über den 31. Dezember hinaus abgesichert ist der Schutz jedoch erst durch eine gesetzliche Änderung.

FAQ zur Zwangsverrentung

Darf ich zur Frührente mit Abschlägen gezwungen werden?

Wenn Sie Grundsicherung beziehen, ist dies grundsätzlich möglich, derzeit aber ausgesetzt. Laut Bundesministerium soll es auch in Zukunft untersagt bleiben.

Ändern sich mit der geplanten Änderung auch die Abschläge?

Nein, bei einer vorzeitigen Altersrente nach mindestens 35 Jahren Wartezeit müssen Sie weiterhin 0,3 Prozent Abschlag pro vorzeitigem Monat leisten.

Würde ohne Änderung jeder Leistungsbezieher zur Frührente aufgefordert?

Nein, auch bei der grundsätzlichen Möglichkeit der Zwangsverrentung gibt es Ausnahmen, wenn eine abschlagsfreie Frührente absehbar ist, oder wenn Betroffene durch die Frührente mit Abschlägen wieder von existenzsichernden Sozialleistungen abhängig würden.

Quellen