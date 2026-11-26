Ein Rentner mit Schwerbehinderung erhält seinen Wohngeldbescheid. Die Behörde hat seine Rente berücksichtigt, die Miete geprüft und den monatlichen Zuschuss berechnet. Doch ein Freibetrag fehlt möglicherweise. Unter bestimmten Voraussetzungen müssen bei der Wohngeldberechnung jährlich 1.800 Euro vom Einkommen abgezogen werden.

Das entspricht rechnerisch 150 Euro im Monat. Dieser Betrag wird nicht zusätzlich ausgezahlt, kann aber dazu führen, dass das Wohngeld höher ausfällt oder überhaupt erst ein Anspruch entsteht.

Entscheidend ist deshalb, ob die Wohngeldstelle die Schwerbehinderung bei der Einkommensberechnung korrekt berücksichtigt hat.

Bei diesen Behinderungen gilt der Freibetrag

Die Voraussetzungen stehen in § 17 Nummer 1 Wohngeldgesetz. Der jährliche Freibetrag von 1.800 Euro gilt für jedes zu berücksichtigende schwerbehinderte Haushaltsmitglied mit einem Grad der Behinderung (GdB) von 100.

Bei einem GdB zwischen 50 und 90 sind zusätzliche Voraussetzungen erforderlich. Die betreffende Person muss pflegebedürftig im Sinne des SGB XI sein und gleichzeitig häusliche Pflege, teilstationäre Pflege oder Kurzzeitpflege erhalten.

Ein GdB von 80 allein reicht deshalb nicht aus. Bei einem GdB von 100 verlangt diese Vorschrift dagegen keinen zusätzlichen Pflegegrad.

Auch Pflegegrad 1 kann für den Freibetrag ausreichen

Wichtig ist eine Besonderheit, die bei der Antragstellung leicht übersehen werden kann. Menschen mit einem anerkannten GdB von mindestens 50 können den Freibetrag auch mit Pflegegrad 1 erhalten, sofern die gesetzlich geforderte Pflegeform vorliegt.

Umgekehrt führt ein Pflegegrad allein nicht in jedem Fall zum Freibetrag.

Die Wohngeld-Verwaltungsvorschrift enthält allerdings Nachweiserleichterungen. Bei häuslicher, teilstationärer oder Kurzzeitpflege kann die Behörde bei Pflegegrad 2 oder 3 unter bestimmten Voraussetzungen von einem GdB von mindestens 50 ausgehen. Bei Pflegegrad 4 oder 5 kann sie einen GdB von 100 zugrunde legen, sofern keine konkreten Zweifel bestehen.

Diese Nachweiserleichterungen sind besonders für Menschen relevant, denen noch kein Schwerbehindertenausweis vorliegt.

So erkennen Betroffene einen fehlenden Freibetrag

Wer einen Wohngeldbescheid erhält, sollte nicht nur auf den bewilligten Monatsbetrag schauen. Wichtig ist auch die Einkommensberechnung, die dem Bescheid zugrunde liegt.

Dort wird das Jahreseinkommen der berücksichtigten Haushaltsmitglieder ermittelt. Nach den gesetzlichen Abzügen können weitere Freibeträge, darunter der Schwerbehindertenfreibetrag nach § 17 WoGG, abgezogen werden.

Ein vereinfachtes Beispiel zeigt den Unterschied:

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Berechnung Ohne Freibetrag Mit Freibetrag Jahreseinkommen nach sonstigen Abzügen 18.000 Euro 18.000 Euro Freibetrag wegen Schwerbehinderung 0 Euro 1.800 Euro Maßgebliches Jahreseinkommen 18.000 Euro 16.200 Euro Monatlicher Einkommenswert 1.500 Euro 1.350 Euro

Die Behörde müsste in diesem Beispiel mit 150 Euro weniger monatlichem Einkommen rechnen.

Wie viel zusätzliches Wohngeld daraus entsteht, hängt unter anderem von der Haushaltsgröße, der berücksichtigungsfähigen Miete und der örtlichen Mietenstufe ab.

Der Freibetrag ist deshalb nicht mit einer Wohngelderhöhung um 150 Euro gleichzusetzen.

Auch Ehepartner und schwerbehinderte Kinder zählen

Der Betrag von 1.800 Euro gilt nicht nur für die Person, die den Wohngeldantrag stellt.

Leben beispielsweise zwei schwerbehinderte Ehepartner zusammen und erfüllen beide die Voraussetzungen, können insgesamt 3.600 Euro jährlich vom maßgeblichen Haushaltseinkommen abgezogen werden.

Auch ein schwerbehindertes Kind kann den Freibetrag auslösen, sofern es als Haushaltsmitglied bei der Wohngeldberechnung berücksichtigt wird und die gesetzlichen Bedingungen erfüllt.

Allerdings müssen die betroffenen Personen wohngeldrechtlich zum berücksichtigungsfähigen Haushalt gehören. Für ausgeschlossene Haushaltsmitglieder kann der Freibetrag nicht in derselben Weise geltend gemacht werden.

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GdB-Rechner hilft bei der Vorbereitung einer Überprüfung

Wer vermutet, dass der festgestellte Grad der Behinderung seine tatsächlichen Einschränkungen nicht ausreichend abbildet, kann eine Überprüfung des GdB in Betracht ziehen.

Eine erste Orientierung bietet der kostenlose GdB-Rechner von Autismus Wissen. Das Werkzeug hilft dabei, gesundheitliche Beeinträchtigungen anhand der versorgungsmedizinischen Grundsätze einzuordnen und mögliche Ansprüche zu erkennen.

Dabei ist wichtig, dass mehrere Erkrankungen nicht einfach zusammengerechnet werden. Der Gesamt-GdB wird aus den Auswirkungen sämtlicher Beeinträchtigungen auf die Teilhabe gebildet.

Für den Wohngeldfreibetrag sind anschließend die gesetzlich vorgesehenen Voraussetzungen und Nachweise entscheidend.

Welche Unterlagen die Wohngeldstelle benötigt

Damit die Behörde den Freibetrag berücksichtigen kann, sollten Betroffene ihren anerkannten GdB und gegebenenfalls ihre Pflegebedürftigkeit nachweisen.

Dafür kommen insbesondere der Schwerbehindertenausweis oder der GdB-Feststellungsbescheid sowie der Pflegegradbescheid infrage. Die erforderliche Pflegeform sollte ebenfalls nachvollziehbar sein.

Bei Pflegegrad 2 bis 5 sind die besonderen Nachweiserleichterungen der Wohngeld-Verwaltungsvorschrift zu beachten. Die Behörde darf deshalb nicht in jeder Konstellation pauschal auf einem zusätzlichen GdB-Bescheid bestehen.

Werden relevante Unterlagen erst nach der Antragstellung eingereicht, sollte die Wohngeldstelle ausdrücklich auf den Freibetrag nach § 17 Nummer 1 WoGG hingewiesen werden.

Was tun, wenn die Wohngeldbehörde die 1.800 Euro vergessen hat?

Fehlt der Freibetrag trotz erfüllter Voraussetzungen, sollten Betroffene die Berechnungsgrundlagen prüfen und die Behörde schriftlich um Korrektur bitten.

Bei einem aktuellen Bescheid ist besonders auf die Rechtsbehelfsbelehrung zu achten. Je nach Landesrecht und Verfahrensart kommt ein Widerspruch oder eine unmittelbare Klage in Betracht. Die reguläre Frist beträgt bei ordnungsgemäßer Belehrung häufig einen Monat.

Ist der Bescheid bereits bestandskräftig, kann geprüft werden, ob eine rückwirkende Korrektur nach den einschlägigen wohngeldrechtlichen und verwaltungsverfahrensrechtlichen Vorschriften möglich ist. Eine Nachzahlung für beliebig weit zurückliegende Zeiträume ergibt sich daraus nicht.

Auch wenn eine Schwerbehinderung erst während des laufenden Bewilligungszeitraums anerkannt wird, sollten Betroffene die Wohngeldbehörde informieren.

Ob eine Neuberechnung schon im laufenden Zeitraum möglich ist, richtet sich nach den Voraussetzungen des § 27 WoGG und den Umständen des Einzelfalls.

Für 2027 sind Änderungen beim Nachweis geplant

Neben dem geltenden Anspruch gibt es eine Entwicklung, die Betroffene im Blick behalten sollten.

Die Bundesregierung hat mit dem Entwurf eines Gesetzes zur Vereinfachung und Fortentwicklung des Wohngeldgesetzes Änderungen vorgesehen, die auch den Nachweis des Freibetrags bei Schwerbehinderung und Pflegebedürftigkeit betreffen.

Das Gesetzgebungsverfahren ist nach dem dokumentierten Beratungsstand noch nicht abgeschlossen. Deshalb dürfen die vorgesehenen Änderungen nicht mit der gegenwärtigen Rechtslage verwechselt werden.

Gegen-hartz.de hat über die möglichen Auswirkungen der Wohngeldreform 2027 auf Menschen mit einem GdB zwischen 50 und 90 bereits berichtet.

Ein Blick in den Wohngeldbescheid kann sich lohnen

Wer schwerbehindert ist und Wohngeld bezieht, sollte kontrollieren, ob der gesetzliche Freibetrag in der Einkommensberechnung auftaucht. Das gilt besonders für Haushalte, in denen Pflegebedürftigkeit hinzukommt oder mehrere Personen die Voraussetzungen erfüllen.

Ein übersehener Freibetrag kann das berechnete Wohngeld mindern. Seine tatsächliche finanzielle Wirkung hängt jedoch vom jeweiligen Haushalt ab.

Entscheidend ist, dass 1.800 Euro jährlich nicht als zusätzliches Wohngeld ausgezahlt werden, sondern das maßgebliche Einkommen reduzieren. Gerade bei knappen Einkommensverhältnissen kann dieser Unterschied für die Bewilligung wichtig sein.

Quellen