Die Renten könnten im Juli 2027 erneut steigen. Nach den Modellrechnungen der Bundesregierung ist eine Erhöhung um rund 4,09 Prozent möglich. Ein Ehepaar mit derzeit insgesamt 3.400 Euro gesetzlicher Bruttorente käme damit rechnerisch auf rund 3.539 Euro monatlich.
Doch dieser Betrag landet nicht vollständig auf dem Konto. Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge werden von den Renten abgezogen, und je nach persönlicher Situation kann zusätzlich Einkommensteuer anfallen. Für Ehepaare ist deshalb wichtig, beide Renten gemeinsam zu betrachten, ohne die unterschiedlichen Berechnungsregeln zu verwechseln.
Rentenerhöhung 2027: Was die Bundesregierung bisher berechnet hat
Am 18. November 2026 beschloss das Bundeskabinett den Rentenversicherungsbericht 2026. Darin wird die voraussichtliche Entwicklung der gesetzlichen Rentenversicherung bis 2040 modelliert.
Für den 1. Juli 2027 ergibt sich ein möglicher aktueller Rentenwert von 44,26 Euro. Gegenüber den derzeit geltenden 42,52 Euro wäre das eine Steigerung um rund 4,09 Prozent.
Die tatsächliche Rentenanpassung wird erst im Frühjahr 2027 anhand der maßgeblichen Daten festgelegt. Die Modellrechnung ist deshalb keine verbindliche Zusage für eine Erhöhung in genau dieser Höhe.
Beispiel: Zwei Renten ergeben zusammen 3.539 Euro brutto
Ein Ehepaar erhält derzeit zwei gesetzliche Altersrenten. Der Ehemann bekommt monatlich 2.200 Euro brutto, die Ehefrau 1.200 Euro brutto.
Zusammen sind das 3.400 Euro. Steigen beide Renten entsprechend dem modellierten Rentenwert, ergibt sich folgende Rechnung.
|Monatliche Rente
|Heute
|Ab Juli 2027, Modellrechnung
|Ehemann
|2.200,00 Euro
|2.290,03 Euro
|Ehefrau
|1.200,00 Euro
|1.249,11 Euro
|Zusammen
|3.400,00 Euro
|3.539,14 Euro
Das Ehepaar hätte damit rund 139 Euro mehr Bruttorente im Monat. Wie viel davon tatsächlich ausgezahlt wird, hängt jedoch von den Sozialversicherungsbeiträgen ab.
Warum von 3.539 Euro nur rund 3.102 Euro ausgezahlt werden
Für gesetzlich pflichtversicherte Rentner trägt die Rentenversicherung die Hälfte des allgemeinen Krankenversicherungsbeitrags und die Hälfte des kassenindividuellen Zusatzbeitrags. Den Pflegeversicherungsbeitrag müssen Rentner dagegen selbst tragen.
Für eine Beispielrechnung lässt sich der offiziell bekannt gegebene durchschnittliche Zusatzbeitragssatz von 2,9 Prozent für 2027 verwenden. Tatsächlich gilt aber der Zusatzbeitrag der jeweiligen Krankenkasse, der davon abweichen kann.
Unter der Annahme eines Krankenversicherungs-Eigenanteils von 8,75 Prozent und eines Pflegeversicherungsbeitrags von 3,6 Prozent ergibt sich insgesamt ein Abzug von 12,35 Prozent. Für das Beispiel lässt sich daraus die folgende monatliche Auszahlung berechnen.
|Berechnung
|Betrag pro Monat
|Gemeinsame Bruttorente
|3.539,14 Euro
|Krankenversicherung, 8,75 Prozent
|–309,67 Euro
|Pflegeversicherung, 3,6 Prozent
|–127,41 Euro
|Auszahlung vor Einkommensteuer
|3.102,06 Euro
Die Rechnung gilt nur unter diesen angenommenen Beitragsbedingungen. Sie ist insbesondere nicht ohne Weiteres auf kinderlose Versicherte, privat versicherte Rentner oder Mitglieder einer Krankenkasse mit anderem Zusatzbeitrag übertragbar.
Bei der Einkommensteuer zählt die gemeinsame Veranlagung
Anders als bei den Beiträgen zur Kranken- und Pflegeversicherung kann bei der Einkommensteuer die gemeinsame Betrachtung der Einkünfte entscheidend sein. Ehepaare können sich zusammen veranlagen lassen und vom sogenannten Ehegattensplitting profitieren.
Dabei wird das gemeinsame zu versteuernde Einkommen rechnerisch halbiert, die Steuer auf diese Hälfte ermittelt und das Ergebnis anschließend verdoppelt. Das kann besonders bei Ehepaaren mit unterschiedlich hohen Renten zu einer geringeren Steuerbelastung führen.
Allerdings bedeutet eine gemeinsame Bruttorente von 3.539 Euro nicht, dass der vollständige Betrag versteuert werden muss. Zunächst sind die steuerpflichtigen Rentenanteile zu ermitteln und gesetzlich zulässige Abzüge zu berücksichtigen.
Warum zwei Ehepaare mit derselben Gesamtrente unterschiedlich viel Steuern zahlen können
Ein Vergleich zweier Ehepaare zeigt, wie sich die Renten aufteilen können. Das erste Ehepaar erhält derzeit 2.200 Euro und 1.200 Euro Bruttorente, das zweite jeweils 1.700 Euro.
Beide Paare kommen zusammen auf 3.400 Euro brutto. Unter den gleichen Annahmen zu Kranken- und Pflegeversicherung ergibt sich deshalb auch derselbe gemeinsame Auszahlungsbetrag vor Einkommensteuer.
Bei der steuerlichen Berechnung spielen die individuellen Rentenfreibeträge jedoch eine wichtige Rolle. Diese hängen insbesondere vom Beginn der jeweiligen Rente ab und werden nach den gesetzlichen Regeln dauerhaft als Eurobetrag ermittelt.
Beginnen beide Renten im selben Jahr und ergeben sich dieselben steuerpflichtigen Gesamteinkünfte, kann die Verteilung zwischen den Ehepartnern bei gemeinsamer Veranlagung steuerlich ohne Bedeutung sein. Unterscheiden sich dagegen die Rentenbeginnjahre oder die persönlichen Freibeträge, kann trotz gleicher Bruttorente eine unterschiedliche Steuerbelastung entstehen.
Warum die Steuerrechnung nicht für alle Rentner gilt
Für ein Ehepaar mit insgesamt 3.400 Euro heutiger Bruttorente lässt sich eine voraussichtliche Einkommensteuer nur anhand konkreter persönlicher Angaben berechnen. Entscheidend sind hauptsächlich die Rentenbeginnjahre, die festgeschriebenen Rentenfreibeträge und der maßgebliche Einkommensteuertarif.
Eine einzelne Beispielrechnung lässt sich deshalb nicht als allgemeine Steuerbelastung für sämtliche Ehepaare mit dieser Rentenhöhe übernehmen. Zudem ist die Einkommensteuerreform 2027 in der zugrunde gelegten Fassung noch nicht abschließend beschlossen.
Der Gesetzentwurf sieht für 2027 einen Grundfreibetrag von 12.564 Euro pro Person vor. Bei zusammen veranlagten Ehepaaren entspricht dies einem gemeinsamen Grundfreibetrag von 25.128 Euro bezogen auf das zu versteuernde Einkommen, nicht auf die Bruttorente.
Auch ohne Steuerzahlung kann eine Steuererklärung erforderlich sein
Ein weiterer wichtiger Punkt betrifft die Abgabepflicht. Rentner können zur Abgabe einer Einkommensteuererklärung verpflichtet sein, obwohl sich nach der Berechnung keine Einkommensteuer ergibt.
Das liegt daran, dass die Voraussetzungen für die Abgabe einer Steuererklärung und die tatsächliche Höhe der festgesetzten Steuer nicht identisch sind. Eine Aufforderung des Finanzamts sollte deshalb nicht ignoriert werden, nur weil die eigenen Einkünfte gering erscheinen.
Wie sich die Steuerregeln 2027 für Rentner verändern könnten, erläutert gegen-hartz.de im Beitrag Rente und Steuern ab 2027: Rentner können mehr Steuern sparen. Dort werden insbesondere die geplanten steuerlichen Freibeträge eingeordnet.
Tabelle: So viel könnte Ehepaaren ab Juli 2027 bleiben
Die folgende Tabelle rechnet die möglichen Bruttorenten auf Grundlage der im Rentenversicherungsbericht modellierten Erhöhung von rund 4,09 Prozent hoch. Anschließend werden beispielhaft 12,35 Prozent für Kranken- und Pflegeversicherung abgezogen.
|Gemeinsame Bruttorente heute
|Mögliche Bruttorente ab Juli 2027
|Auszahlung vor Steuer
|1.800 Euro
|1.873,66 Euro
|1.642,27 Euro
|2.200 Euro
|2.290,03 Euro
|2.007,22 Euro
|2.600 Euro
|2.706,40 Euro
|2.372,16 Euro
|3.000 Euro
|3.122,77 Euro
|2.737,11 Euro
|3.400 Euro
|3.539,14 Euro
|3.102,06 Euro
|3.800 Euro
|3.955,50 Euro
|3.466,99 Euro
|4.200 Euro
|4.371,87 Euro
|3.831,94 Euro
Die Tabellenwerte sind Modellrechnungen und gelten nicht als verbindliche Auszahlungsprognose für 2027. Individuelle Krankenversicherungsbeiträge, mögliche Änderungen bei der Pflegeversicherung und Einkommensteuer sind nicht vollständig abgebildet.
Was Rentnerpaare jetzt überprüfen sollten
Ehepaare sollten zunächst beide aktuellen Rentenmitteilungen heranziehen und die jeweiligen Bruttorenten addieren. Die Beträge auf dem Konto eignen sich für eine Prognose der Bruttorentenerhöhung nicht, weil Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge bereits abgezogen wurden.
Für die steuerliche Prüfung sind zusätzlich die Rentenbeginnjahre und die persönlichen Rentenfreibeträge wichtig. Wer weitere Einkünfte aus Betriebsrenten, Vermietung oder einer Beschäftigung erhält, muss diese ebenfalls berücksichtigen.
Erst nach Bekanntgabe der endgültigen Rentenanpassung 2027 und der maßgeblichen Versicherungsbeiträge lässt sich die künftige Auszahlung zuverlässig berechnen. Wer voraussichtlich Einkommensteuer zahlen muss, sollte außerdem berücksichtigen, dass diese bei gesetzlichen Renten im Regelfall nicht bereits von der monatlichen Rentenüberweisung einbehalten wird.
Häufige Fragen zur Rente für Ehepaare 2027
Steigen beide Renten eines Ehepaars im Juli 2027?
Gesetzliche Altersrenten werden nach denselben gesetzlichen Anpassungsregeln erhöht, soweit die jeweilige Rente der regulären Rentenanpassung unterliegt. Die endgültige Höhe der Anpassung für 2027 steht allerdings bisher nicht fest.
Werden von beiden Renten Krankenversicherungsbeiträge abgezogen?
Bei pflichtversicherten Rentnern werden die Beiträge für jede Rente anhand ihrer jeweiligen beitragspflichtigen Einnahmen ermittelt. Die Tatsache, dass die Rentenbeziehenden verheiratet sind, führt dabei nicht zu einer gemeinsamen Beitragsberechnung.
Zahlen Ehepaare mit 3.400 Euro Rente Einkommensteuer?
Das lässt sich aus der Bruttorente allein nicht zuverlässig bestimmen. Entscheidend sind insbesondere die individuellen Rentenfreibeträge, weitere Einkünfte, abzugsfähige Aufwendungen und der für das Steuerjahr geltende Einkommensteuertarif.
Quellen
Bundesministerium für Arbeit und Soziales – Rentenversicherungsbericht 2026, 18. November 2026
Bundesregierung – Rentenversicherungsbericht 2026 und Einordnung der Modellrechnungen
Deutsche Rentenversicherung – Werte, Zahlen, Tabellen 2026
Bundesministerium für Gesundheit – Durchschnittlicher Zusatzbeitragssatz 2027
Bundesfinanzministerium – Entwurf des Einkommensteuerreformgesetzes 2027
§ 22 EStG – Besteuerung gesetzlicher Renten
§ 32a EStG – Einkommensteuertarif und Ehegattensplitting