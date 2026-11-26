Ein damals 16-jähriger Schüler benötigte für seinen Elektrorollstuhl einen umgebauten Familienwagen. Nach den vorliegenden Angaben sprach ihm das Sozialgericht Altenburg die Übernahme der vollständigen Umbaukosten zu. Der Umbau sollte es ihm ermöglichen, auch kurzfristig Freunde zu treffen und am Freizeitleben Gleichaltriger teilzunehmen.

Das Sozialamt hatte laut Falldarstellung auf Busse und Fahrdienste verwiesen. Für den Kontakt zu einer weiter entfernt wohnenden Freundin hielt es soziale Medien für ausreichend.

Worum ging es im konkreten Fall?

Der 2008 geborene Schüler lebt in einem kleinen Ort im ländlichen Raum. Er hat eine Muskelerkrankung (Myopathie), durch die er schnell erschöpft, sowie eine angeborene Darmerkrankung. Bei ihm sind ein Grad der Behinderung (GdB) von 70, die Merkzeichen B und G sowie Pflegegrad 3 festgestellt.

Für kurze Strecken nutzt er einen Aktivrollstuhl, den er wegen fehlender Armkraft nicht selbst antreiben kann. Für längere Strecken und an Tagen mit ausgeprägter Muskelschwäche benötigt er seinen Elektrorollstuhl.

Damit der Elektrorollstuhl mitfahren kann, beantragte seine Mutter die Kostenübernahme für den Umbau des auf ihren Sohn zugelassenen VW Caddy. Vorgesehen waren unter anderem eine Auffahrrampe, ein tiefergelegter Fahrzeugboden und eine Vierpunkt-Rollstuhlhalterung. Die Mutter stand als Fahrerin zur Verfügung.

Das Sozialamt lehnte ab und verwies auf soziale Medien

Das Sozialamt lehnte den Antrag ab und wies auch den Widerspruch zurück. Aus Sicht der Behörde waren mindestens zwei bis drei Fahrten pro Woche nötig, damit der Jugendliche im Sinne von § 114 SGB IX ständig auf ein Auto angewiesen sei.

Nach Auffassung des Amts konnte der Schüler den öffentlichen Nahverkehr oder einen Fahrdienst nutzen. Arztfahrten rechnete die Behörde der sozialen Teilhabe nicht zu. Einen Besuch bei einer weiter entfernt wohnenden Freundin hielt sie für unangemessen und verwies darauf, dass beide über soziale Medien in Kontakt bleiben könnten.

Das Gericht orientierte sich am Alltag Gleichaltriger

Laut Falldarstellung hob das Sozialgericht Altenburg die Ablehnung auf (Urteil vom 14. August 2024, Az. S 21 SO 671/23). Bei der Beurteilung des Teilhabebedarfs orientierte es sich daran, welche Freizeitaktivitäten für gleichaltrige Jugendliche ohne Behinderung üblich sind.

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Das Gesetz nennt keine Mindestzahl an Fahrten

§ 114 SGB IX verlangt, dass Leistungsberechtigte für die Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft ständig auf ein Fahrzeug angewiesen sind. Eine feste Zahl von Fahrten pro Woche nennt das Gesetz nicht. Das Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen hat in einem anderen Fall darauf abgestellt, ob für die konkreten Teilhabeziele bei Bedarf ein geeignetes Fahrzeug verfügbar sein muss (Urteil vom 24. April 2024, Az. L 12 SO 189/23).

Warum Bus und Fahrdienst kurzfristige Treffen erschwerten

Ob der 16-Jährige nach der Schule ins Kino oder am Wochenende zu Freunden fahren konnte, hing auch von seiner Tagesform ab. Die Bushaltestellen am Wohnort waren nicht barrierefrei. Umstiege auf Bahnverbindungen waren mit weiteren Hürden und Umwegen verbunden.

Der örtliche Fahrdienst war am Wochenende nicht verfügbar und fuhr werktags nur bis zum frühen Nachmittag. Zudem musste die Familie eine Fahrt rund zwei Wochen im Voraus buchen. Für spontane Verabredungen half ihr der Fahrdienst deshalb kaum.

Persönliche Treffen gehören zur sozialen Teilhabe

Den Verweis auf soziale Medien ließ das Gericht in diesem Fall nicht gelten. Zur gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft nach § 90 SGB IX gehört auch die Möglichkeit, Freunde persönlich zu treffen.

Was Familien bei einem Antrag darlegen können

Bei Minderjährigen kann die Eingliederungshilfe die behinderungsbedingt erforderliche Zusatzausstattung eines Autos übernehmen (§ 113 Abs. 2 Nr. 7 in Verbindung mit §§ 114 und 83 SGB IX). Ein Anspruch setzt unter anderem voraus, dass öffentliche Verkehrsmittel wegen der Art und Schwere der Behinderung unzumutbar sind und das Kind oder der Jugendliche für die soziale Teilhabe ständig auf ein Auto angewiesen ist.

Ein Beförderungsdienst muss im konkreten Fall unzumutbar oder unwirtschaftlich sein. Kann das Kind oder der Jugendliche das Auto nicht selbst fahren, muss sichergestellt sein, dass jemand die Fahrten übernimmt.

Für den Antrag können Familien konkret beschreiben, welche Treffen oder Freizeitaktivitäten ohne den Umbau ausfallen. Angaben zur Barrierefreiheit der Haltestellen, zu den Einsatzzeiten und Buchungsfristen des Fahrdienstes sowie ein Kostenvoranschlag für den Umbau machen den Bedarf nachvollziehbar.

Rechtsgrundlagen und Rechtsprechung

§ 83 SGB IX · § 90 SGB IX · § 114 SGB IX · § 113 SGB IX · LSG Nordrhein-Westfalen, L 12 SO 189/23