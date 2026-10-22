Wenn der Ex-Partner stirbt kann die Erziehungsrente den Unterhalt ersetzen

Nach dem Tod des geschiedenen Ehepartners kann neben der Trauer auch eine Lücke bleiben. Wer ein Kind erzieht, sollte deshalb nicht nur die Waisenrente für das Kind prüfen. Unter bestimmten Voraussetzungen steht auch dem betreuenden Elternteil eine eigene Erziehungsrente zu.

Für diesen Anspruch zählen die eigenen Rentenversicherungszeiten, der Zeitpunkt der Scheidung und eine mögliche Wiederheirat. Die Erziehungsrente kann helfen, den Lebensunterhalt zu sichern. Sie ersetzt einen wegfallenden Unterhalt jedoch nicht unbedingt in voller Höhe.

Die Rentenversicherung berechnet die Leistung aus dem eigenen Rentenkonto und rechnet Einkommen nach den gesetzlichen Vorgaben an.

Auch der Zeitpunkt des Antrags ist wichtig. Wer ihn zu spät stellt, kann Zahlungsmonate verlieren.

Vanessa beantragt für Sofia Waisenrente – und übersieht ihren eigenen Anspruch

Ein Beispiel aus der Praxis: Vanessa ist 32 Jahre alt und lebt mit ihrer neunjährigen Tochter Sofia in Bremervörde. Von Sofias Vater ließ sie sich 2022 scheiden. Seitdem hat sie nicht wieder geheiratet.

Als ihr früherer Mann stirbt, beantragt sie für Sofia Halbwaisenrente. Zugleich fragt sie sich, wie sie die Haushaltskosten künftig bezahlen soll.

Vanessa arbeitet in Teilzeit. Schon vor dem Tod ihres Ex-Mannes hat sie mehr als fünf Jahre mit Pflichtbeiträgen in der gesetzlichen Rentenversicherung zurückgelegt. Damit kommt neben Sofias Waisenrente eine eigene Erziehungsrente für Vanessa infrage.

Sie muss diesen Anspruch gesondert geltend machen. Wie hoch ihre Zahlung ausfällt, hängt von ihrem Versicherungskonto und dem angerechneten Einkommen ab.

Die Erziehungsrente für geschiedene Eltern besteht als eigener Anspruch ohne hohes Lebensalter oder Erwerbsminderung.

Warum Ihr Rentenkonto entscheidet

Bei der Erziehungsrente zählt Ihre eigene Versicherung. Sie müssen die allgemeine Wartezeit von fünf Jahren bis zum Tod des geschiedenen Ehepartners erfüllt haben.

Fünf Jahre Wartezeit bedeuten nicht zwingend fünf Jahre Erwerbsarbeit. Auch Kindererziehung kann zählen (und spielt bei der Erzeihungsrente oft eine erhebliche Rolle). Prüfen Sie deshalb, ob diese Zeiten vollständig und dem richtigen Elternteil zugeordnet sind.

Wie Sie Kindererziehungszeiten nachträglich anerkennen lassen, kann bei Versicherungslücken entscheidend sein.

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Erziehungsrente oder kein Anspruch: Diese Unterschiede zählen

Die folgende Tabelle stellt Voraussetzungen gegenüber. Eine einzelne erfüllte Bedingung genügt nicht: Die Rentenversicherung prüft die Voraussetzungen gemeinsam.

Erziehungsrente Keine Erziehungsrente Die Ehe wurde nach dem 30. Juni 1977 geschieden; der frühere Ehepartner ist gestorben. Der frühere Ehepartner lebt noch. Ausbleibender Unterhalt allein begründet keinen Anspruch. Sie haben bis zum Tod des früheren Ehepartners die allgemeine Wartezeit von fünf Jahren erfüllt. Sie erfüllen die erforderliche Wartezeit im eigenen Versicherungskonto nicht. Sie erziehen ein eigenes Kind oder ein Kind des früheren Ehepartners unter 18 Jahren. Sie erziehen kein anspruchsbegründendes Kind. Sie sind nach der Scheidung unverheiratet geblieben und haben keine neue eingetragene Lebenspartnerschaft begründet. Sie haben nach der Scheidung erneut geheiratet oder eine neue eingetragene Lebenspartnerschaft begründet. Sie haben die Regelaltersgrenze noch nicht erreicht. Sie haben die Regelaltersgrenze bereits erreicht. Bei einem Kind mit Behinderung kann die Sorge für das Kind auch nach dessen 18. Geburtstag einen Anspruch tragen. Das einzige anspruchsbegründende Kind ist volljährig; die besondere Voraussetzung wegen Behinderung liegt nicht vor.

Für Scheidungen vor dem 1. Juli 1977 bestehen Sonderregeln, wenn sich der Unterhaltsanspruch nach DDR-Recht richtete. Auch gerichtlich aufgehobene eingetragene Lebenspartnerschaften können einen Anspruch eröffnen. Das erzogene Kind muss zudem nicht zwingend ein gemeinsames Kind mit dem verstorbenen Ex-Partner sein.

Wie viel Erziehungsrente können Sie bekommen?

Die Höhe orientiert sich an der Rente wegen voller Erwerbsminderung aus Ihrem eigenen Versicherungskonto. Sie müssen dafür aber nicht erwerbsgemindert sein.

Für Vanessa bedeutet das: Die Rentenversicherung übernimmt nicht den Betrag, den ihr Ex-Mann zuletzt überwiesen hat. Sie ermittelt Vanessas eigenen Rentenanspruch.

Ein Teilzeitjob schließt die Rente nicht aus

Sie dürfen neben der Erziehungsrente arbeiten. Allerdings kann eigenes Einkommen die Zahlung mindern. Vom 1. Juli 2026 bis zum 30. Juni 2027 beträgt der monatliche Freibetrag 1.122,53 Euro.

Für jedes Kind mit Anspruch auf Waisenrente erhöht er sich um 238,11 Euro. Bei Vanessa wären es mit der waisenrentenberechtigten Sofia insgesamt 1.360,64 Euro.

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Übersteigt das maßgebliche Einkommen diesen Freibetrag, rechnet die Rentenversicherung 40 Prozent des übersteigenden Betrags an. Maßgeblich ist ein nach den rentenrechtlichen Regeln ermitteltes Nettoeinkommen. Es muss nicht dem Nettobetrag auf Ihrer Lohnabrechnung entsprechen.

Diese Unterscheidung zwischen tatsächlichem Netto und rentenrechtlichem Einkommen spielt auch bei der Witwenrente eine wichtige Rolle.

Angenommen, Vanessas maßgebliches Einkommen liegt 200 Euro über ihrem Freibetrag: Dann mindert die Einkommensanrechnung ihre Erziehungsrente um 80 Euro monatlich. Bei entsprechend hohem Einkommen kann die Auszahlung vollständig entfallen.

Warum ein später Antrag kosten kann

Für die Erziehungsrente gelten die Antragsregeln einer Rente aus eigener Versicherung. Sie beginnt grundsätzlich mit dem Kalendermonat, zu dessen Beginn alle Voraussetzungen vorliegen. Dafür müssen Sie den Antrag spätestens bis zum Ende des dritten Kalendermonats nach Ablauf des Monats stellen, in dem die Voraussetzungen erfüllt wurden.

Bei einem späteren Antrag beginnt die Zahlung erst im Antragsmonat.

Für das Beispiel nehmen wir an: Vanessas Ex-Mann stirbt am 12. September 2026, alle weiteren Voraussetzungen liegen bereits vor. Beantragt Vanessa die Erziehungsrente bis zum 31. Dezember 2026, kann sie ab Oktober 2026 gezahlt werden.

Stellt sie den Antrag erst im Januar 2027, beginnt die Zahlung grundsätzlich erst im Januar. Oktober, November und Dezember wären dann verloren.

Warten Sie deshalb nicht erst die Entscheidung über die Waisenrente ab. Fehlende Anträge und ungeklärte Versicherungszeiten gehören zu den Rentenfehlern, die Geld kosten können.

Waisenrente für Sofia und Erziehungsrente für Vanessa getrennt prüfen

Sofias Halbwaisenrente beruht auf der Versicherung ihres verstorbenen Vaters. Vanessas Erziehungsrente beruht auf Vanessas eigener Versicherung. Beide Leistungen können nebeneinander bestehen, weil sie unterschiedlichen Personen zustehen.

Auch die Dauer unterscheidet sich: Während eine Waisenrente unter bestimmten Voraussetzungen während Ausbildung oder Studium weiterlaufen kann, endet der Erziehungsrentenanspruch wegen der Erziehung eines Kindes grundsätzlich mit dessen Volljährigkeit. Eine Ausnahme kann bei einem Kind mit Behinderung bestehen.

Für die spätere Weiterzahlung der Waisenrente müssen junge Erwachsene gegebenenfalls Ausbildungsnachweise bei der Rentenversicherung einreichen.

Diese Unterlagen sollten Sie bereithalten

Wenden Sie sich an Ihre eigene Rentenversicherung. Halten Sie Ihre Versicherungsnummer, einen Identitätsnachweis, die Sterbeurkunde, den Nachweis über die rechtskräftige Scheidung sowie Unterlagen zum Kind und zu Ihren Einkünften bereit.

Lassen Sie zugleich prüfen, ob Kindererziehungszeiten im Versicherungskonto fehlen.

Eine weitere Fallgruppe betrifft Verwitwete, für die ein Rentensplitting durchgeführt wurde. Welche Folgen eine solche Entscheidung haben kann, zeigt der Beitrag über eine Erziehungsrente nach Rentensplitting.

FAQ: Häufige Fragen zur Erziehungsrente

Können auch geschiedene Väter Erziehungsrente erhalten?

Ja. Der Anspruch hängt von den gesetzlichen Voraussetzungen ab, nicht vom Geschlecht. Auch ein Vater kann Erziehungsrente erhalten, wenn seine geschiedene Ehefrau stirbt und er ein anspruchsbegründendes Kind erzieht.

Muss ich meinen Job aufgeben?

Nein. Eine Beschäftigung schließt die Erziehungsrente nicht aus. Ihr Einkommen kann die Auszahlung jedoch mindern oder vollständig aufzehren.

Reicht es, die Waisenrente für mein Kind zu beantragen?

Verlassen Sie sich darauf nicht. Machen Sie Ihren eigenen Anspruch auf Erziehungsrente ausdrücklich geltend und lassen Sie sich den Antragseingang bestätigen.

Quellen

Bundesministerium für Arbeit und Soziales / Bundesportal: Erziehungsrente beantragen.

Deutsche Rentenversicherung: Die Erziehungsrente: Unterstützung für Geschiedene mit Kindern, 8. April 2026.

Deutsche Rentenversicherung: Einkommensanrechnung – aktuelle Freibeträge.