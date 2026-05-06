Wie oft kann eine Rente wegen voller Erwerbsminderung verlängert werden?

Lesedauer 4 Minuten

Eine Rente wegen voller Erwerbsminderung wird in vielen Fällen nicht sofort dauerhaft bewilligt, sondern zunächst befristet gezahlt. Für Betroffene ist deshalb die Frage wichtig, wie oft eine Verlängerung möglich ist und wann aus einer Zeitrente eine unbefristete Zahlung werden kann.

Die kurze Antwort lautet: Eine befristete Rente wegen voller Erwerbsminderung kann wiederholt verlängert werden. Eine feste Höchstzahl an Verlängerungen nennt das Gesetz nicht. Entscheidend ist vielmehr, für welchen Zeitraum die Rente jeweils bewilligt wird und ob weiterhin volle Erwerbsminderung vorliegt.

Befristung ist bei Erwerbsminderungsrenten der Regelfall

Renten wegen Erwerbsminderung werden seit 2001 grundsätzlich befristet geleistet. Die Deutsche Rentenversicherung weist darauf hin, dass die Befristung jeweils für längstens drei Jahre erfolgen kann. Nach Ablauf dieser Zeit prüft die Rentenversicherung erneut, ob die gesundheitlichen Voraussetzungen weiterhin erfüllt sind.

Die volle Erwerbsminderungsrente betrifft Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt nur noch weniger als drei Stunden täglich arbeiten können. Dabei zählt nicht nur der zuletzt ausgeübte Beruf. Geprüft wird grundsätzlich die Leistungsfähigkeit für Tätigkeiten auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt.

Wie oft ist eine Verlängerung möglich?

Eine gesetzlich festgelegte Anzahl von Verlängerungen gibt es nicht. Die Rente kann also einmal, zweimal oder auch mehrfach weiterbewilligt werden. In der Praxis hängt das davon ab, wie die medizinische Prognose ausfällt und ob die Rentenversicherung noch eine Besserung für möglich hält.

Jede einzelne Befristung darf in der Regel höchstens drei Jahre dauern. Wird die Rente zunächst für zwei Jahre bewilligt, kann sie danach etwa erneut für zwei oder drei Jahre weitergezahlt werden. Möglich sind auch kürzere Zeiträume, wenn die Rentenversicherung eine erneute Prüfung früher für nötig hält.

Die Neun-Jahres-Grenze ist besonders wichtig

Besonders bedeutsam ist die Gesamtdauer der Befristung. Nach § 102 SGB VI gilt: Wenn es unwahrscheinlich ist, dass die Minderung der Erwerbsfähigkeit behoben werden kann, wird die Rente unbefristet geleistet. Von einer solchen Unwahrscheinlichkeit ist nach einer Gesamtdauer der Befristung von neun Jahren auszugehen.

Das bedeutet nicht, dass jede Erwerbsminderungsrente automatisch nach exakt neun Jahren ohne weitere Prüfung dauerhaft wird. Es bedeutet aber, dass nach neun Jahren befristeter Zahlung aus medizinischen Gründen regelmäßig sehr genau zu prüfen ist, ob noch eine erneute Befristung gerechtfertigt werden kann. In vielen Fällen kommt dann eine unbefristete Weiterzahlung in Betracht.

Frage Antwort Wie lange darf eine Befristung dauern? In der Regel höchstens drei Jahre pro Bewilligungszeitraum. Kann die volle Erwerbsminderungsrente mehrfach verlängert werden? Ja, eine wiederholte Verlängerung ist möglich. Gibt es eine feste Höchstzahl an Verlängerungen? Nein, entscheidend ist die Gesamtdauer und die medizinische Einschätzung. Was passiert nach neun Jahren Befristung? Dann wird regelmäßig angenommen, dass eine Besserung unwahrscheinlich ist, sofern keine besonderen Gründe dagegen sprechen.

Unbefristete Rente ist auch früher möglich

Eine Rente wegen voller Erwerbsminderung muss nicht immer erst neun Jahre lang befristet gezahlt werden. Eine unbefristete Bewilligung ist auch früher möglich, wenn aus ärztlicher Sicht eine Besserung des Gesundheitszustands unwahrscheinlich ist. Das kann etwa bei schweren chronischen Erkrankungen, dauerhaften Einschränkungen oder klaren medizinischen Befunden der Fall sein.

Die Rentenversicherung prüft dabei nicht nur Diagnosen, sondern vor allem die Auswirkungen auf die tägliche Arbeitsfähigkeit. Entscheidend ist, ob die betroffene Person unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes noch arbeiten kann. Ärztliche Berichte, Reha-Unterlagen und Gutachten haben deshalb großes Gewicht.

Verlängerung muss rechtzeitig beantragt werden

Eine befristete Erwerbsminderungsrente läuft nicht automatisch weiter. Betroffene müssen rechtzeitig eine Weiterzahlung beantragen. Die Rentenversicherung verschickt dafür häufig vor Ablauf der Befristung entsprechende Unterlagen.

Newsletter zu Bürgergeld, Rente, Schwerbehinderung & Co. 📬 Wöchentliche Updates 👥 100.000+ Leser Newsletter Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer: 100 % spam-frei • jederzeit abbestellbar

Der Antrag sollte nicht erst kurz vor dem letzten Zahlungstermin gestellt werden. Kommt es zu Verzögerungen, kann eine finanzielle Lücke entstehen. Sinnvoll ist es daher, medizinische Unterlagen frühzeitig zu sammeln und behandelnde Ärztinnen oder Ärzte über die anstehende Prüfung zu informieren.

Was prüft die Rentenversicherung bei einer Verlängerung?

Bei jeder Verlängerung wird erneut bewertet, ob die volle Erwerbsminderung weiterhin besteht. Dazu können aktuelle Befundberichte, Krankenhausberichte, Reha-Entlassungsberichte oder Gutachten herangezogen werden. Auch die Frage, ob eine medizinische Rehabilitation oder berufliche Wiedereingliederung möglich erscheint, kann berücksichtigt werden.

Hat sich der Gesundheitszustand verbessert, kann die Rente auslaufen oder nur noch als teilweise Erwerbsminderungsrente weitergezahlt werden. Bestehen die Einschränkungen unverändert fort, ist eine weitere Befristung oder eine unbefristete Bewilligung möglich. Die Entscheidung hängt immer vom Einzelfall ab.

Was bedeutet volle Erwerbsminderung für den Alltag?

Volle Erwerbsminderung bedeutet nicht automatisch, dass keinerlei Tätigkeit mehr möglich ist. Maßgebend ist, ob die betroffene Person weniger als drei Stunden täglich unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes arbeiten kann. Kleinere Belastungen im Alltag schließen eine volle Erwerbsminderung daher nicht zwingend aus.

Gleichzeitig dürfen Betroffene Hinzuverdienstgrenzen und zeitliche Vorgaben nicht außer Acht lassen. Wer trotz voller Erwerbsminderungsrente regelmäßig arbeitet, sollte sich vorher beraten lassen. Sonst kann die Rentenzahlung gekürzt werden oder der Anspruch gefährdet sein.

Fazit: Mehrfache Verlängerung ist möglich, aber nicht grenzenlos beliebig

Eine Rente wegen voller Erwerbsminderung kann mehrfach verlängert werden. Eine feste Zahl an erlaubten Verlängerungen gibt es nicht. Jede Bewilligung ist jedoch zeitlich begrenzt, wenn die Rente nur befristet gezahlt wird.

In der Regel darf ein einzelner Bewilligungszeitraum höchstens drei Jahre umfassen. Nach insgesamt neun Jahren befristeter Zahlung spricht vieles für eine unbefristete Rente, wenn weiterhin volle Erwerbsminderung besteht. Betroffene sollten Verlängerungsanträge frühzeitig stellen und ihre medizinischen Unterlagen sorgfältig vorbereiten.

Beispiel aus der Praxis

Eine 54-jährige Versicherte erhält wegen schwerer chronischer Erkrankungen erstmals eine volle Erwerbsminderungsrente für drei Jahre. Kurz vor Ablauf stellt sie einen Antrag auf Weiterzahlung und reicht aktuelle Facharztberichte ein. Die Rentenversicherung bewilligt die Rente erneut für drei Jahre.

Nach sechs Jahren wird die Rente ein weiteres Mal befristet verlängert. Nach insgesamt neun Jahren befristeter Zahlung prüft die Rentenversicherung erneut die medizinische Lage. Da die behandelnden Ärzte keine realistische Besserung erwarten, wird die Rente nun unbefristet weitergezahlt.

Quellen

Deutsche Rentenversicherung: Befristete Renten, abrufbar unter deutsche-rentenversicherung.de, Deutsche Rentenversicherung: Informationen zur Erwerbsminderungsrente, § 102 SGB VI, Befristung und unbefristete Leistung von Renten wegen Erwerbsminderung, § 43 SGB VI, Rente wegen Erwerbsminderung.