Rente: Rentenversicherung streicht Waisenrente ab 18, wenn der Antrag verpasst wird

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Fünf Monate statt vier zwischen Abitur und Studienbeginn – und die Waisenrente fällt weg. Kein Ermessen, keine Kulanz, kein Härtefallantrag. So sieht die Realität für tausende junge Erwachsene aus, die nach dem Tod eines Elternteils auf die monatliche Zahlung angewiesen sind. Rund 260.000 Waisen beziehen die Leistung, durchschnittlich 213 Euro bei Halbwaisen, 421 Euro bei Vollwaisen.

Ab dem 18. Geburtstag wird die Waisenrente zum bürokratischen Minenfeld: Wer Nachweise zu spät einreicht, eine Ausbildungspause überzieht oder die Mitteilungspflichten nicht kennt, verliert hunderte Euro – oft ohne jede Vorwarnung der Rentenversicherung.

Halbwaisen- und Vollwaisenrente – die Grundregeln

Stirbt ein Elternteil, haben die hinterbliebenen Kinder Anspruch auf eine Halbwaisenrente. Sind beide Elternteile verstorben, wird eine Vollwaisenrente gezahlt. Rechtsgrundlage ist § 48 SGB VI. Der verstorbene Elternteil muss die allgemeine Wartezeit von fünf Jahren in der gesetzlichen Rentenversicherung erfüllt haben – oder beispielsweise bei einem Arbeitsunfall verstorben sein oder zum Todeszeitpunkt bereits eine Rente bezogen haben.

Die Halbwaisenrente beträgt zehn Prozent der Rente, die der Verstorbene als volle Erwerbsminderungsrente erhalten hätte. Bei der Vollwaisenrente sind es 20 Prozent. Hinzu kommt ein individueller Zuschlag, der sich nach den Beitragszeiten des Verstorbenen richtet und die Rente erheblich steigern kann. Der aktuelle Rentenwert liegt seit Juli 2025 bei 40,79 Euro und steigt zum 1. Juli 2026 auf 42,52 Euro – ein Plus von 4,24 Prozent, das auch für Waisenrenten gilt.

Der kritische 18. Geburtstag – ab hier wird es kompliziert

Bis zur Volljährigkeit fließt die Waisenrente ohne besondere Nachweispflichten. Danach endet sie automatisch – es sei denn, einer der gesetzlich vorgesehenen Verlängerungsgründe liegt vor und wird gegenüber der Rentenversicherung nachgewiesen. Die Leistung kann dann bis maximal zum 27. Geburtstag weitergezahlt werden.

Anerkannte Gründe für die Weiterzahlung sind: Schulbesuch, eine Berufsausbildung mit mehr als 20 Wochenstunden, ein Hochschulstudium, ein Freiwilligendienst wie FSJ, FÖJ oder Bundesfreiwilligendienst sowie eine körperliche, geistige oder seelische Behinderung, die es der Waise unmöglich macht, sich selbst zu unterhalten.

Entscheidend ist: Der Nachweis muss aktiv erbracht werden. Wer keine Schulbescheinigung, keinen Ausbildungsvertrag oder keine Immatrikulationsbescheinigung einreicht, verliert die Rente – selbst wenn die Voraussetzungen tatsächlich vorliegen.

Lukas M., 19, aus Hannover, erlebte genau das. Sein Vater starb, als Lukas 16 war. Die Halbwaisenrente von 237 Euro monatlich lief bis zum 18. Geburtstag problemlos. Dann begann er im Oktober ein Studium – reichte die Immatrikulationsbescheinigung aber erst im Januar beim Rentenversicherungsträger ein.

Die Folge: Für Oktober, November und Dezember wurde keine Waisenrente gezahlt. Über 700 Euro, die auf dem ohnehin knappen Studierendenkonto fehlten. Der Antrag auf Weiterzahlung kam zu spät, die Nachzahlung nur ab dem Antragsmonat.

Die Vier-Monats-Falle zwischen zwei Ausbildungsabschnitten

Die gefährlichste Frist im gesamten Waisenrentenrecht betrifft die Übergangszeit zwischen zwei Ausbildungsabschnitten. Wer etwa im Juni die Schule abschließt und erst im November ein Studium beginnt, hat eine Lücke von fünf Monaten – und verliert die Waisenrente für den gesamten Zeitraum.

Die Rentenversicherung kennt hier kein Ermessen: Die Übergangszeit darf höchstens vier Kalendermonate betragen. Der nächste Ausbildungsabschnitt muss spätestens am ersten Tag des fünften Monats nach dem Ende des vorherigen Abschnitts beginnen.

Ein konkretes Beispiel der Deutschen Rentenversicherung verdeutlicht die Härte: Endet die Schulausbildung am 5. Juni, muss die nächste Ausbildung oder der Freiwilligendienst spätestens am 1. November beginnen.

Wer das Wintersemester erst am 15. November startet, hat bereits eine zu lange Lücke – und die Waisenrente fällt weg. Die Zahlung kann dann erst mit dem tatsächlichen Studienbeginn wieder aufgenommen werden, erfordert aber einen neuen Antrag über das Formular R0615.

Das Bundessozialgericht hat diese strenge Auslegung in mehreren Urteilen bestätigt. Eine Ausnahme gilt nur, wenn die Verzögerung auf organisatorischen Gründen beruht, die der Betroffene nicht zu vertreten hat – etwa bei einer unvermeidbaren Zwangspause durch hochschulorganisatorische Abläufe. Wer hingegen selbst entscheidet, zwischen Abitur und Studium ein halbes Jahr zu reisen, hat keinen Anspruch auf Fortzahlung.

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Ausbildungsende heißt sofortiger Wegfall – nicht erst zum Semesterende

Viele junge Erwachsene gehen davon aus, dass die Waisenrente bis zum Ende des laufenden Semesters oder bis zum Jahresende weitergezahlt wird. Das ist falsch. Die Rente endet in dem Monat, in dem die Ausbildung tatsächlich beendet wird. Wer die Abschlussprüfung einer Berufsausbildung im März besteht, verliert die Waisenrente ab März – auch wenn der Ausbildungsvertrag formal noch bis zum Monatsende läuft.

Besonders tückisch: Die Rentenversicherung verlangt von Waisen, jede Änderung der Lebensumstände unverzüglich mitzuteilen. Wer den Abschluss einer Ausbildung nicht meldet und weiter Waisenrente bezieht, riskiert eine Rückforderung. Die Deutsche Rentenversicherung prüft regelmäßig, ob die Voraussetzungen noch vorliegen, und fordert überzahlte Beträge konsequent zurück.

Wer Anspruch hat – und wer nicht

Berechtigt sind nicht nur leibliche Kinder des Verstorbenen. Auch Adoptivkinder, Stiefkinder und Pflegekinder können Waisenrente erhalten, ebenso Enkel und Geschwister des Verstorbenen. Bei Stief- und Pflegekindern ist Voraussetzung, dass sie im Haushalt des Verstorbenen aufgenommen waren – also eine tatsächliche räumliche und persönliche Bindung bestand.

Bei Enkeln und Geschwistern muss der Verstorbene entweder den Haushalt geteilt oder den überwiegenden Unterhalt geleistet haben.

Eine Besonderheit, die kaum bekannt ist: Die Adoption einer Waise beendet den Rentenanspruch nicht. Ebenso wenig die Heirat der Waise – ein wesentlicher Unterschied zur Witwenrente, bei der eine neue Ehe den Anspruch erlöschen lässt. Wer als Waise heiratet, behält die Rente vollständig.

Seit 2015 keine Einkommensanrechnung mehr – aber kaum jemand weiß es

Bis Juni 2015 mussten volljährige Waisen Teile ihres eigenen Einkommens auf die Waisenrente anrechnen lassen. Damals betraf das rund 16.500 Rentenberechtigte. Seit dem 1. Juli 2015 ist die Einkommensanrechnung bei Waisenrenten komplett entfallen. Wer neben Studium oder Ausbildung arbeitet – ob Minijob, Werkstudentenstelle oder sogar Vollzeitjob in den Semesterferien – behält die Waisenrente in voller Höhe.

Trotzdem kursiert in vielen Familien und selbst bei manchen Beratungsstellen die veraltete Information, dass Nebenverdienst die Waisenrente gefährde. Das stimmt nicht mehr. Die Änderung durch das Fünfte SGB-IV-Änderungsgesetz hat diese Hürde ersatzlos beseitigt.

Behinderung: Anspruch bis 27, aber nicht darüber hinaus

Waisen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung nicht für sich selbst sorgen können, erhalten die Waisenrente ebenfalls bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres. Die Behinderung muss allerdings vor dem 27. Geburtstag eingetreten sein.

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Eine Verlängerung über 27 hinaus sieht das Gesetz nicht vor – obwohl der Petitionsausschuss des Bundestages sich im September 2022 mit den Stimmen der damaligen Koalition dafür ausgesprochen hatte, die Grenze zumindest auf 29 Jahre anzuheben. Umgesetzt wurde das bisher nicht.

Für Betroffene mit Behinderung ist das eine besondere Härte: Wer behinderungsbedingt länger studiert und mit 27 noch nicht fertig ist, verliert die Waisenrente – während nicht behinderte Kommilitonen, die rechtzeitig fertig werden, die volle Laufzeit ausschöpfen konnten. Das Bundessozialgericht hat die Altersgrenze von 27 Jahren auch für behinderte Waisen für verfassungsgemäß erklärt.

Rückwirkende Zahlung: Bis zu zwölf Monate möglich

Anders als bei Altersrenten, die nur drei Monate rückwirkend gezahlt werden, gilt für Hinterbliebenenrenten eine großzügigere Regelung. Die Waisenrente kann bis zu zwölf Kalendermonate rückwirkend ab dem Antragsmonat gezahlt werden. Wer also erst spät erfährt, dass ein Anspruch besteht – etwa bei Stief- oder Pflegekindern, deren Anspruch nicht offensichtlich ist – kann unter Umständen noch Zahlungen für die vergangenen Monate erhalten.

Voraussetzung ist, dass die Anspruchsvoraussetzungen im gesamten Nachzahlungszeitraum vorgelegen haben. Wer den Antrag stellt, sollte alle Nachweise für den rückwirkenden Zeitraum direkt mitliefern – Sterbeurkunde, eigene Geburtsurkunde, Ausbildungsnachweise und gegebenenfalls Haushaltsbescheinigungen bei Stief- oder Pflegekindern.

Elternzeit, Krankheit, Zwangspause – wann die Waisenrente trotzdem weiterläuft

Nicht jede Unterbrechung einer Ausbildung führt automatisch zum Wegfall der Waisenrente. Das Bundessozialgericht hat in seiner Rechtsprechung klargestellt, dass unvermeidbare Zwangspausen, die auf organisatorischen Gründen beruhen – etwa der zeitliche Abstand zwischen Abitur und nächstmöglichem Semesterbeginn – als Ausbildungszeit gelten, solange sie vier Monate nicht überschreiten. Auch eine Unterbrechung wegen Krankheit oder Schwangerschaft kann rentenunschädlich sein.

Die Rechtsprechung hat zudem entschieden, dass die Inanspruchnahme von Elternzeit während einer Ausbildung den Waisenrentenanspruch nicht vernichtet. Das BSG argumentierte in seinem Urteil vom 29. April 1997 (Az. 5 RJ 84/95), dass die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit während der Elternzeit nicht zumutbar sei und die Ausbildungsunterbrechung daher nicht vom Betroffenen zu vertreten ist.

Wer also während des Studiums ein Kind bekommt und Elternzeit nimmt, kann die Waisenrente unter Umständen weiter beziehen – muss dies aber gegenüber der Rentenversicherung nachweisen.

Rentenerhöhung ab Juli 2026 wirkt auch auf Waisenrenten

Die Rentenanpassung zum 1. Juli 2026 von 4,24 Prozent schlägt direkt auf die Waisenrenten durch. Eine durchschnittliche Halbwaisenrente von 213 Euro steigt auf rund 222 Euro, eine Vollwaisenrente von 421 Euro auf etwa 439 Euro. Die Erhöhung kommt automatisch, ein Antrag ist dafür nicht nötig. Die Anpassung lag deutlich über der Prognose des Rentenversicherungsberichts von 3,73 Prozent.

So sichern Sie den Anspruch – die wichtigsten Schritte

Der häufigste Fehler ist Passivität. Die Rentenversicherung zahlt nicht von sich aus weiter, wenn der 18. Geburtstag erreicht ist. Wer ab 18 weiter Waisenrente beziehen will, muss aktiv werden: mit dem Formular R0615 (Antrag auf Weiterzahlung der Waisenrente für eine über 18 Jahre alte Waise) bei der Deutschen Rentenversicherung. Das Formular gibt es als Online-Antrag unter eservice-drv.de oder als PDF zum Download.

Entscheidend für die lückenlose Zahlung sind die Nachweise. Eine Immatrikulationsbescheinigung, ein Ausbildungsvertrag oder die Bestätigung über einen Freiwilligendienst sollten sofort nach Beginn des neuen Abschnitts eingereicht werden. Wer zwischen zwei Ausbildungsabschnitten steht, sollte die Übergangszeit genau durchrechnen – und im Zweifel die neue Ausbildung so terminieren, dass die Vier-Monats-Grenze nicht überschritten wird.

Jede Änderung der Lebensumstände muss der Rentenversicherung mitgeteilt werden: Ende einer Ausbildung, Abbruch eines Studiums, Wechsel des Freiwilligendienstes. Wer das versäumt, riskiert Rückforderungen. Wer unsicher ist, ob ein Anspruch besteht, kann sich kostenlos bei den Auskunfts- und Beratungsstellen der Deutschen Rentenversicherung beraten lassen – telefonisch unter 0800 1000 4800 oder persönlich vor Ort.

Häufige Fragen zur Waisenrente

Kann die Waisenrente auch rückwirkend beantragt werden, wenn der Todesfall schon länger zurückliegt?

Ja. Bei Hinterbliebenenrenten ist eine rückwirkende Zahlung von bis zu zwölf Kalendermonaten vor dem Antragsmonat möglich. Liegt der Todesfall länger zurück, gehen die Monate dazwischen allerdings verloren.

Was passiert mit der Waisenrente, wenn ich das Studium wechsle?

Ein Studienwechsel beendet den Anspruch nicht, solange das neue Studium nahtlos oder innerhalb der Vier-Monats-Frist beginnt. Die Immatrikulationsbescheinigung des neuen Studiengangs muss der Rentenversicherung vorgelegt werden.

Erhalten auch Kinder von Beamten eine Waisenrente?

Kinder verstorbener Beamter erhalten kein Waisengeld aus der gesetzlichen Rentenversicherung, sondern Waisengeld nach dem Beamtenversorgungsgesetz. Die Regelungen ähneln sich in der Grundstruktur, unterscheiden sich aber in Details – etwa bei der Berechnung und bei der Altersgrenze für behinderte Waisen.

Zählt ein duales Studium als Ausbildung für die Waisenrente?

Ja. Ein duales Studium erfüllt in beiden Phasen – Theorie und Praxis – die Voraussetzungen für die Weiterzahlung, sofern die wöchentliche Ausbildungszeit mehr als 20 Stunden beträgt.

Wird die Waisenrente auf BAföG angerechnet?

Ja, die Waisenrente zählt als Einkommen im BAföG-Verfahren und mindert den Förderanspruch. In vielen Fällen erhalten Waisen deshalb weniger oder gar kein BAföG. Trotzdem lohnt es sich, beide Leistungen zu beantragen: Die Waisenrente ist in der Summe oft höher als der BAföG-Verlust, und sie muss im Gegensatz zum BAföG-Darlehen nicht zurückgezahlt werden.

Quellen

Deutsche Rentenversicherung: Waisenrente: Übergangszeit nach dem Schulabschluss beachten

Sozialversicherung kompetent: Waisenrente | § 48 SGB VI

Deutscher Bundestag: Verlängerte Waisenrente für Menschen mit Behinderungen – Petitionsausschuss

Dienstleistungsportal Bayern: Waisenrente aus der gesetzlichen Rentenversicherung – Beantragung