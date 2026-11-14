Weniger Pflegeleistungen, höhere Beiträge: Diese Leistungen sollen laut Wirtschaftsrat entfallen

Länger arbeiten, weniger Pflegeleistungen und zusätzliche Krankenkassenbeiträge für bisher kostenlos mitversicherte Ehepartner. Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm fordert deutliche Einschnitte in die sozialen Sicherungssysteme.

Nach ihren Vorstellungen sollen Menschen später in Rente gehen, bestimmte Pflegeleistungen gestrichen werden und manche Ehepartner künftig eigene Beiträge zur Krankenversicherung leisten.

Für viele Betroffene könnten solche Änderungen höhere Kosten, weniger Unterstützung und einen späteren Rentenbeginn bedeuten. Noch handelt es sich bei Grimms Forderungen jedoch nicht um unmittelbar geltende gesetzliche Regelungen.

Grimm setzt auf Kürzungen

Im FOCUS-Interview vom 11. November 2026 lehnt die Wirtschaftsweise höhere Steuern ab und verlangt verbindliche Grenzen der Ausgaben. Sie will die Mütterrente III zurücknehmen und die abschlagsfreie Altersrente für besonders langjährig Versicherte abschaffen.

Für die Rente fordert Grimm zudem, das Rentenalter an die steigende Lebenserwartung nach Erreichen der Altersgrenze von 67 Jahren zu koppeln. Ein zusätzliches Jahr Lebenserwartung soll nach ihrem Modell acht weitere Monate bis zum gesetzlichen Rentenbeginn bedeuten.

Damit gerät die Lebensplanung von Menschen unter Druck, die Jahrzehnte gearbeitet haben und gesundheitlich nicht beliebig lange durchhalten. Eine höhere Altersgrenze schafft weder einen altersgerechten Arbeitsplatz noch die körperliche Kraft für weitere Berufsjahre.

45 Versicherungsjahre sollen nicht mehr reichen

Nach geltendem Recht können Versicherte ab Jahrgang 1964 mit 45 anrechenbaren Versicherungsjahren ab 65 abschlagsfrei in Rente gehen – also zwei Jahre früher. Wer diesen Zugang abschafft, nimmt Betroffenen diese Möglichkeit.

Welche Versicherungszeiten nach der heutigen Regelung zählen, erläutert unser Beitrag zu den Unterschieden bei der 45-jährigen Wartezeit .

Kündigungsschutz lockern – ab 100.000 Euro

In einem weiteren Interview mit der WirtschaftsWoche konkretisiert Grimm ihren Vorschlag für den Arbeitsmarkt: Für Beschäftigte ab 100.000 Euro Jahreseinkommen möchte sie einen Übergang zu einem System nach dänischem Vorbild ermöglichen.

Aufgeweichter Kündigungsschutz soll sich dabei mit einer großzügigen Absicherung bei Arbeitslosigkeit und intensiver Vermittlung verbinden.

Pflege: Weniger Menschen sollen Leistungen erhalten

Der Sachverständigenrat empfiehlt strengere Zugänge zur Pflegeversicherung und die Streichung des Entlastungsbetrags sowie der Leistungszuschläge im Pflegeheim. Solche Änderungen würden die Ausgaben der Versicherung begrenzen, indem Ansprüche entfallen oder geringer ausfallen.

Ein niedrigerer Pflegegrad auf dem Bescheid bedeutet jedoch nicht, dass ein Mensch plötzlich weniger Hilfe beim Waschen, Anziehen oder Bewältigen seines Alltags braucht.

Bislang stehen bei häuslicher Pflege bis zu 131 Euro monatlich als zweckgebundener Entlastungsbetrag zur Verfügung. Wer damit anerkannte Alltagshilfe bezahlt, müsste diese nach einer ersatzlosen Streichung anderweitig finanzieren oder auf Unterstützung verzichten.

Familienversicherung: Krankheit ist kein freiwilliger Erwerbsverzicht

Grimm befürwortet Beiträge für nicht erwerbstätige Ehepartner ohne Betreuungs- oder Pflegeverpflichtungen, orientiert am Haushaltseinkommen. Für niedrige Einkommen empfhielt sie zwar einen sozialen Ausgleich; konkrete Angaben macht sie dazu aber nicht.

Wer wegen Krebsfolgen oder einer psychischen Erkrankung nicht arbeiten kann, gewinnt durch eine neue Beitragsrechnung keine zusätzliche Arbeitsfähigkeit.

Unabhängig davon ist für bestimmte familienversicherte Ehepartner bereits ein Krankenversicherungszuschlag von 2,5 Prozentpunkten ab 2028 beschlossen. Ausnahmen bestehen bei Pflegegrad 3 bis 5, einer vollen Erwerbsminderungsrente oder einem GdB von mindestens 60.

Eine Rückstufung zum Beispiel von Pflegegrad 3 auf 2 könnte deshalb über die Pflegeversicherung hinaus finanzielle Folgen haben, wenn keine andere Ausnahme greift.

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Wie wichtig der gesonderte Behindertenstatus dabei sein kann, erläutert der Beitrag zum Schutz vor dem Zuschlag ab GdB 60.

Fiktives Beispiel: Mareike verliert 483 Euro im Monat

Mareike ist 48 Jahre alt, lebt in Westerstede und ist über ihren Ehepartner Erik beitragsfrei kranken- und pflegeversichert. Wegen der Nebenwirkungen einer Chemotherapie gegen Lymphkrebs und einer posttraumatischen Belastungsstörung infolge der Krebserkrankung benötigt sie regelmäßig Hilfe und hat Pflegegrad 3.

Für dieses Denkbeispiel wird angenommen, dass verschärfte gesetzliche Kriterien, wie Grimm sie vorschlägt, künftig zu einer Rückstufung auf Pflegegrad 2 führen und der Entlastungsbetrag ersatzlos entfällt.

Mareike bezieht bislang das volle Pflegegeld und nutzt monatlich 131 Euro für eine anerkannte Alltagshilfe. Für die Beitragsrechnung nehmen wir an, dass Erik monatlich 4.000 Euro beitragspflichtiges Einkommen hat und Mareike keine andere Ausnahme vom Zuschlag zur Familienversicherung erfüllt.

Leistung oder Beitrag Monatliche Folge im angenommenen Szenario Volles Pflegegeld bei Rückstufung von Pflegegrad 3 auf 2 347 statt 599 Euro: 252 Euro weniger Ersatzlose Streichung des vollständig genutzten Entlastungsbetrags 131 Euro zusätzlich selbst bezahlen, wenn die Alltagshilfe unverändert weiterkommt Ende der Beitragsfreiheit nach dem Zuschlagsmodell ab 2028 2,5 Prozent von 4.000 Euro: 100 Euro zusätzlicher Krankenversicherungsbeitrag für Erik Gesamte monatliche Verschlechterung 483 Euro aus geringeren Einnahmen und zusätzlichen Ausgaben; 5.796 Euro im Jahr

Die Rechnung verwendet die heutigen Pflegeleistungsbeträge als Vergleich. Sie ist keine Prognose eines bereits feststehenden Reformpakets.

Der Krankenversicherungsschutz bliebe in diesem Modell bestehen; Mareikes Krebsbehandlung und Psychotherapie müsste die Betroffene nicht wegen des Endes der Beitragsfreiheit selbst zahlen.

Zusätzlich sieht der Regierungsentwurf für die Pflegeversicherung einen Zuschlag von 0,52 Prozentpunkten vor, der bei denselben Annahmen weitere 20,80 Euro monatlich ausmachen würde, falls er entsprechend Gesetz wird.

Dann läge die rechnerische Gesamtbelastung bei 503,80 Euro im Monat beziehungsweise 6.045,60 Euro im Jahr. Der Beitrag zu den geplanten Pflegebeiträgen für mitversicherte Ehepartner erläutert diesen zusätzlichen Reformbaustein.

Mit Pflegedienst wäre die Rechnung eine andere

Würde Mareike statt des vollen Pflegegeldes ausschließlich Pflegesachleistungen nutzen, sänke der monatliche Höchstbetrag nach heutigem Leistungsstand von 1.497 auf 796 Euro.

Bei unveränderten Pflegedienstkosten von 1.497 Euro entstünde damit eine zusätzliche Finanzierungslücke von 701 Euro im Monat.

Für die individuelle Rechnung kommt es nach der gültigen Rechtslage darauf an, ob Sie Pflegegeld, Sachleistungen oder eine Kombination nutzen.

Sechs Fragen und Antworten

Sind Grimms Vorschläge bereits beschlossen?

Ihre Forderungen sind kein Gesetz und ändern für sich genommen keine Ansprüche.

Würde jeder Mensch mit Pflegegrad 3 zurückgestuft?

Ob jemand einen niedrigeren Pflegegrad erhielte, hinge von den neuen Kriterien, Übergangsregeln und dem individuellen Unterstützungsbedarf ab.

Verliert Mareike nach einer Rückstufung zwingend die Beitragsfreiheit?

Nein, eine andere Ausnahme kann sie weiterhin schützen, etwa ein festgestellter GdB von mindestens 60. Das Beispiel setzt voraus, dass keine solche Ausnahme greift.

Entfällt bei Pflegegrad 2 das gesamte Pflegegeld?

Nein, nach dem derzeitigen Leistungsstand bleiben bei ausschließlich selbst organisierter häuslicher Pflege 347 Euro monatlich. Gegenüber Pflegegrad 3 fehlen jedoch 252 Euro; weitere Ansprüche erläutert der Überblick zum Pflegegeld 2026.

Darf die Pflegekasse schon jetzt zurückstufen, um Geld zu sparen

Nein. Eine Rückstufung richtet sich danach, ob sich die Einschränkungen verbessert haben. Welche Voraussetzungen und Nachweise geprüft werden müssen, erklärt der Beitrag zur nachträglichen Absenkung eines Pflegegrades.

Quellen

Bundesgesundheitsministerium: Pflegegeld; Häusliche Pflege; FAQ zum Pflegeneuordnungsgesetz; Kabinettsbeschluss vom 30. September 2026.

Bundesregierung: Finanzreform der gesetzlichen Krankenversicherung; Rente mit 63 – die Fakten.

FOCUS online: Interview mit Veronika Grimm, 11. November 2026.

NWB: § 242b SGB V, ab 1. Januar 2028 geltende Fassung.

Sachverständigenrat Wirtschaft: Jahresgutachten 2026/27; Soziale Pflegeversicherung: fokussieren und generationengerecht finanzieren.

WirtschaftsWoche: Interview „Steuererhöhungen halte ich für einen Irrweg“, aktualisiert am 12. November 2026.