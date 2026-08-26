Pflegegeld oder Pflegesachleistungen: Diese Variante ist für Familien günstiger

Wer einen Angehörigen zu Hause versorgt, muss sich häufig zwischen Pflegegeld und Pflegesachleistungen entscheiden. Auf den ersten Blick scheint das Pflegegeld günstiger, weil es direkt auf dem Konto landet und die Familie selbst über seine Verwendung entscheiden kann.

Rechnet man jedoch den Wert professioneller Pflege hinzu, ergibt sich oft ein anderes Bild.

Pflegesachleistungen stellen in allen Pflegegraden ein deutlich höheres Budget bereit als das Pflegegeld. Das Geld wird allerdings nicht ausgezahlt, sondern von einem zugelassenen ambulanten Pflegedienst mit der Pflegekasse abgerechnet. Welche Variante wirtschaftlich besser passt, hängt deshalb vom tatsächlichen Hilfebedarf, der Belastbarkeit der Angehörigen und möglichen Eigenanteilen ab.

Pflegegeld bezahlt nicht die Arbeitszeit der Angehörigen

Pflegegeld erhalten Menschen mit Pflegegrad 2 bis 5, wenn die häusliche Versorgung in geeigneter Weise selbst sichergestellt wird. Meist übernehmen Angehörige, Freunde oder Nachbarn die tägliche Unterstützung. Einen ausführlichen Überblick zu Anspruch, Antrag und Auszahlung bietet der Ratgeber Pflegegeld 2026.

Die Pflegekasse überweist die Leistung an die pflegebedürftige Person. Diese kann das Geld beispielsweise an eine pflegende Tochter weitergeben, Fahrtkosten ausgleichen oder zusätzliche Hilfe finanzieren. Belege über die Verwendung verlangt die Pflegekasse im Regelfall nicht.

Das Pflegegeld ist jedoch kein Lohn für sämtliche Pflegestunden. Schon bei wenigen Stunden Unterstützung am Tag liegt der rechnerische Stundenwert häufig weit unter dem gesetzlichen Mindestlohn. Gibt ein Angehöriger Arbeitszeit auf oder reduziert seine Beschäftigung, kann der Einkommensverlust das Pflegegeld deutlich übersteigen.

Pflegesachleistungen bieten das höhere Versorgungsbudget

Pflegesachleistungen finanzieren körperbezogene Pflegemaßnahmen, pflegerische Betreuung und Hilfen bei der Haushaltsführung durch einen zugelassenen Dienst. Der Pflegedienst rechnet seine vereinbarten Einsätze bis zur jeweiligen Höchstgrenze direkt mit der Pflegekasse ab. Der Anspruch besteht bei häuslicher Pflege ebenfalls ab Pflegegrad 2.

Die Familie erhält den Betrag nicht zur freien Verfügung. Dafür muss sie die vom Pflegedienst erbrachten Leistungen innerhalb des Budgets nicht aus eigener Tasche bezahlen. Die Sachleistung ist daher besonders wertvoll, wenn regelmäßig fachliche Hilfe benötigt wird.

Diese Beträge gelten 2026

Die Leistungsbeträge sind bundesweit gleich. Das Bundesgesundheitsministerium bestätigt in seiner Leistungsübersicht für 2026 die folgenden monatlichen Höchstbeträge.

Pflegegrad Pflegegeld monatlich Pflegesachleistungen monatlich Differenz Pflegegrad 1 kein Anspruch kein regulärer Anspruch – Pflegegrad 2 347 Euro bis zu 796 Euro 449 Euro Pflegegrad 3 599 Euro bis zu 1.497 Euro 898 Euro Pflegegrad 4 800 Euro bis zu 1.859 Euro 1.059 Euro Pflegegrad 5 990 Euro bis zu 2.299 Euro 1.309 Euro

Der höhere Sachleistungsbetrag bedeutet nicht, dass ein Pflegedienst alle erforderlichen Einsätze vollständig abdeckt. Reichen die Höchstbeträge nicht aus, entsteht ein Eigenanteil. Welche Einstufung und welche weiteren Ansprüche mit dem jeweiligen Pflegegrad verbunden sind, erklärt die Übersicht Pflegegrad 2026: Einstufung, Leistungen und Antrag.

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Warum der reine Eurovergleich in die Irre führt

Bei Pflegegrad 3 stehen 599 Euro Pflegegeld oder bis zu 1.497 Euro Pflegesachleistungen zur Verfügung. Daraus lässt sich nicht ableiten, dass die Sachleistung automatisch einen monatlichen Gewinn von 898 Euro bringt. Die 1.497 Euro dürfen nur für abrechenbare Leistungen eines zugelassenen Anbieters eingesetzt werden.

Umgekehrt sind 599 Euro Pflegegeld nicht automatisch die billigere Versorgung. Wenn die Tochter täglich mehrere Stunden hilft, trägt die Familie einen großen Teil der tatsächlichen Kosten in Form von Zeit, Verdienstausfall und körperlicher Belastung selbst. Diese Kosten erscheinen auf keiner Rechnung, können für den Haushalt aber erheblich sein.

Die Frage nach der günstigeren Variante muss daher aus zwei Perspektiven beantwortet werden. Für die Pflegekasse ist das Pflegegeld preiswerter, weil die Geldleistung niedriger ausfällt. Für die Familie kann die Sachleistung wirtschaftlich vorteilhafter sein, sobald professionelle Hilfe ohnehin notwendig ist.

Wann Pflegegeld sinnvoll sein kann

Pflegegeld passt häufig zu Haushalten, in denen Angehörige die Unterstützung zuverlässig leisten können und nur geringe Ausgaben für zusätzliche Hilfe entstehen. Der Haushalt erhält dann einen frei verfügbaren Betrag, ohne dass Rechnungen eines Pflegedienstes anfallen. Voraussetzung ist, dass die Versorgung dauerhaft gesichert bleibt.

Rechnerisch attraktiv ist diese Lösung vor allem dann, wenn die Pflegepersonen ihre Erwerbsarbeit nicht oder nur wenig einschränken müssen. Auch kurze Wege, eine faire Aufteilung in der Familie und ein überschaubarer nächtlicher Hilfebedarf sprechen dafür. Verschlechtert sich der Gesundheitszustand, kann die zunächst günstige Lösung jedoch schnell zur Überlastung führen.

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Wer Pflegegeld bezieht, muss 2026 bei Pflegegrad 2 bis 5 einmal je Halbjahr einen Beratungseinsatz nachweisen. Für die Pflegegrade 4 und 5 sind weitere freiwillige Termine möglich. Die neuen Abstände erläutert der Beitrag Beratungseinsätze beim Pflegegeld ab 2026.

Wann Pflegesachleistungen die bessere Wahl sind

Ein Pflegedienst ist oft die wirtschaftlich bessere Variante, wenn täglich Körperpflege, Mobilisierung oder verlässliche Betreuung benötigt wird. Das Sachleistungsbudget ist wesentlich höher als das Pflegegeld. Wer stattdessen Pflegegeld wählt und denselben Dienst privat bezahlt, müsste die Differenz häufig aus eigenen Mitteln tragen.

Professionelle Hilfe kann zudem verhindern, dass Angehörige ihre Arbeitszeit stark reduzieren oder krankheitsbedingt ausfallen. Ein vermiedener Verdienstausfall kann für den Familienhaushalt mehr wert sein als das ausgezahlte Pflegegeld. Hinzu kommt die fachliche Sicherheit bei körperlich anspruchsvollen Tätigkeiten.

Trotzdem sollten Familien vor Vertragsabschluss einen schriftlichen Kostenvoranschlag verlangen. Überschreitet die Monatsrechnung das Sachleistungsbudget, bleibt die Differenz beim Pflegebedürftigen. Hinweise zu Preissteigerungen und möglichen Eigenanteilen enthält der Beitrag Pflegedienst-Mehrkosten und Eigenanteil.

Die Kombinationsleistung verhindert ein Alles-oder-nichts

Viele Familien brauchen den Pflegedienst nur für bestimmte Einsätze und übernehmen den übrigen Alltag selbst. Dafür gibt es die Kombinationsleistung nach Paragraf 38 SGB XI. Sie verbindet einen Teil der Pflegesachleistungen mit anteiligem Pflegegeld.

Die Berechnung folgt einer Prozentregel. Nutzt der Pflegedienst 40 Prozent des verfügbaren Sachleistungsbudgets, bleiben 60 Prozent des Pflegegeldes erhalten. Nicht ausgeschöpfte Pflegesachleistungen werden dabei nicht Euro für Euro als Pflegegeld ausgezahlt.

Wer das Verhältnis zwischen Geld- und Sachleistung festlegt, ist grundsätzlich sechs Monate an diese Entscheidung gebunden. Deshalb sollte vor dem Antrag geklärt werden, wie viele Einsätze tatsächlich gebraucht werden. Eine ausführliche Berechnung zeigt der Ratgeber Pflegegeld und Pflegesachleistungen optimal kombinieren.

So lässt sich die wirtschaftlich beste Variante ermitteln

Familien sollten zuerst alle notwendigen Hilfen für einen typischen Monat erfassen. Danach kann ein Pflegedienst beziffern, welche Leistungskomplexe oder Zeitkontingente er abrechnen würde. Erst mit diesem Angebot lässt sich erkennen, ob das Sachleistungsbudget reicht oder ein Eigenanteil droht.

Daneben gehört der Aufwand der Angehörigen in die Rechnung. Arbeitszeitreduzierung, Fahrtkosten, nächtliche Unterbrechungen und gesundheitliche Belastungen dürfen nicht mit null Euro angesetzt werden. Eine vermeintlich billige Familienpflege kann sonst langfristig die teuerste Lösung werden.

Zusätzliche Ansprüche sollten getrennt betrachtet werden. Der Entlastungsbetrag von bis zu 131 Euro monatlich steht 2026 allen Pflegegraden bei häuslicher Pflege zu und kann unter den gesetzlichen Voraussetzungen neben Pflegegeld oder Pflegesachleistungen eingesetzt werden. Einzelheiten zur Nutzung erklärt der Beitrag 1.572 Euro Entlastungsbetrag im Jahr 2026.

Welche Variante ist nun günstiger?

Wenn Angehörige die Pflege ohne größeren Verdienstausfall zuverlässig übernehmen können, bringt das Pflegegeld dem Haushalt die größte finanzielle Freiheit. Benötigt die pflegebedürftige Person regelmäßig bezahlte Hilfe, sind Pflegesachleistungen wegen des deutlich höheren Budgets meist vorteilhafter. Die Kombinationsleistung ist häufig die beste Lösung, wenn Familie und Pflegedienst feste Aufgaben teilen.

Eine allgemeingültige Gewinnerin gibt es deshalb nicht. Pflegegeld ist die niedrigere, frei verfügbare Leistung; Pflegesachleistungen sind die höhere, zweckgebundene Finanzierung professioneller Hilfe. Wirtschaftlich ist die Variante, die notwendige Versorgung mit dem geringsten Eigenanteil und ohne Überforderung der Angehörigen ermöglicht.

Beispiel aus der Praxis

Frau Berger hat Pflegegrad 3 und wird überwiegend von ihrem Sohn versorgt. Für das Duschen und Ankleiden kommt an mehreren Tagen ein ambulanter Pflegedienst, der monatlich 748,50 Euro abrechnet. Das entspricht genau 50 Prozent des Sachleistungsbudgets von 1.497 Euro.

Damit bleiben 50 Prozent des Pflegegeldes von 599 Euro erhalten, also 299,50 Euro. Die Familie erhält professionelle Leistungen im Wert von 748,50 Euro und zusätzlich 299,50 Euro Pflegegeld. Würde sie nur Pflegegeld wählen und denselben Pflegedienst privat bezahlen, wären die 599 Euro bereits durch die Dienstkosten aufgezehrt und es bliebe ein Eigenanteil von 149,50 Euro.

Die Kombination ist in diesem Fall finanziell günstiger und entlastet den Sohn bei körperlich anstrengenden Aufgaben. Zugleich bleibt ein Teil der Geldleistung für die privat organisierte Pflege erhalten.