Gericht: Pflegegrad darf auch nachträglich abgesenkt werden

Pflegegrad darf nach Neubegutachtung abgesenkt werden – Gericht bestätigt Rückstufung

Eine Pflegekasse darf einen bereits bewilligten Pflegegrad für die Zukunft herabsetzen, wenn eine erneute Begutachtung einen deutlich geringeren Hilfebedarf feststellt. Das gilt nach einer Entscheidung des Hessischen Landessozialgerichts auch dann, wenn die erste Einstufung während der Corona-Pandemie lediglich auf einem Telefoninterview beruhte.

Die betroffene Versicherte hatte zunächst Pflegegrad 2 erhalten. Nach einer späteren persönlichen Begutachtung in ihrer Wohnung erkannte die Pflegekasse jedoch nur noch Pflegegrad 1 an.

Die Frau argumentierte, ihr Gesundheitszustand und ihr Unterstützungsbedarf hätten sich seit der ersten Bewilligung nicht verändert. Mit diesem Einwand konnte sie weder das Sozialgericht noch das Hessische Landessozialgericht überzeugen.

Pflegegrad 2 wurde nach einem Telefoninterview bewilligt

Ausgangspunkt des Rechtsstreits war eine Pflegegradfeststellung, die unter den besonderen Bedingungen der Corona-Pandemie erfolgt war. Die Pflegekasse hatte den Unterstützungsbedarf der Versicherten damals nicht bei einem persönlichen Besuch, sondern in einem telefonischen Gespräch ermitteln lassen.

Auf dieser Grundlage erhielt die Frau Leistungen nach Pflegegrad 2. Bei diesem Pflegegrad wird davon ausgegangen, dass eine erhebliche Beeinträchtigung der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten vorliegt.

Während der Pandemie waren Begutachtungen ohne persönlichen Hausbesuch unter bestimmten Voraussetzungen zulässig. Die heutige Regelung für Ausnahmesituationen findet sich in § 18a Absatz 2 Nummer 2 des Elften Sozialgesetzbuches.

Die erste Entscheidung der Pflegekasse wurde bestandskräftig. Damit galt die damalige Einstufung zunächst als verbindliche Grundlage für die laufenden Pflegeleistungen.

Persönliche Begutachtung ergab einen geringeren Hilfebedarf

Zu einem späteren Zeitpunkt ließ die Pflegekasse den Zustand der Versicherten erneut untersuchen. Dieses Mal fand die Begutachtung im häuslichen Umfeld statt, sodass sich der Gutachter ein unmittelbares Bild von den Fähigkeiten und Einschränkungen der Frau machen konnte.

Nach den dabei erhobenen medizinischen Befunden benötigte die Versicherte weniger Unterstützung als bei der ersten Einstufung angenommen. Die Voraussetzungen für Pflegegrad 2 lagen nach Ansicht der Pflegekasse nicht mehr vor.

Die Kasse hob die frühere Bewilligung deshalb teilweise für die Zukunft auf. Statt der Leistungen nach Pflegegrad 2 sollte die Frau fortan nur noch Leistungen nach Pflegegrad 1 erhalten.

Für die Versicherte hatte dies erhebliche finanzielle Folgen. Pflegegrad 1 vermittelt deutlich weniger Leistungsansprüche als Pflegegrad 2 und begründet insbesondere keinen Anspruch auf Pflegegeld für eine häusliche Pflege durch Angehörige.

Versicherte bestritt eine Verbesserung ihres Zustands

Die Frau wandte sich gegen die Rückstufung. Sie erklärte, ihr Unterstützungsbedarf habe sich seit der ersten Begutachtung nicht verringert.

Nach ihrer Darstellung war nicht die spätere Einschätzung falsch, sondern bereits die ursprüngliche Bewilligung unzutreffend gewesen. Die Angaben aus dem Telefoninterview hätten den damaligen Zustand nicht richtig wiedergegeben.

Mit dieser Argumentation wollte die Versicherte erreichen, dass die Pflegekasse die strengeren Regeln für die Rücknahme eines von Anfang an fehlerhaften Bescheids beachten musste. In einem solchen Fall hätte die Behörde insbesondere das Vertrauen der Betroffenen auf den Fortbestand der Leistungen berücksichtigen müssen.

Das Hessische Landessozialgericht folgte dieser Betrachtung jedoch nicht. Für den Vergleich sei grundsätzlich die frühere Pflegegradfeststellung zugrunde zu legen.

Frühere Bewilligung bleibt Ausgangspunkt des Vergleichs

Bei einer Herabstufung muss geprüft werden, ob sich die tatsächlichen Verhältnisse seit der ursprünglichen Bewilligung wesentlich verändert haben. Dafür werden der bei der Erstbewilligung anerkannte Hilfebedarf und der bei der Neubegutachtung festgestellte aktuelle Zustand miteinander verglichen.

Nach Ansicht des Gerichts gilt dies auch dann, wenn sich später nicht mehr vollständig aufklären lässt, ob der ursprüngliche Pflegegrad zutreffend ermittelt worden war. Im Zweifel müsse die bestandskräftige Einstufung als richtig behandelt werden.

Die ursprüngliche Feststellung beruhte nicht ausschließlich auf medizinischen Unterlagen. Sie bezog auch die von der Versicherten im Telefoninterview glaubhaft geschilderten Einschränkungen ein.

Dass diese Angaben wegen der telefonischen Begutachtung möglicherweise nicht in allen Einzelheiten dokumentiert worden waren, änderte für das Gericht nichts. Die Versicherte konnte sich nicht nachträglich ohne Weiteres davon distanzieren.

Widersprüchliche Angaben können unbeachtlich bleiben

Das Gericht befasste sich auch mit der Frage, wie die späteren Erklärungen der Frau zu bewerten waren. Die Versicherte hatte zunächst Einschränkungen geschildert, die zur Bewilligung von Pflegegrad 2 geführt hatten.

Im Verfahren gegen die Herabstufung erklärte sie dagegen, diese Einschränkungen hätten in der damals angenommenen Form gar nicht bestanden. Ein solches Verhalten kann nach Auffassung des Gerichts gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstoßen.

Betroffene können sich daher nicht ohne Weiteres auf frühere Angaben stützen, um Leistungen zu erhalten, und dieselben Angaben später als falsch bezeichnen, um eine Rückstufung zu verhindern. Das gilt besonders dann, wenn die früheren Erklärungen nicht mehr vollständig überprüft werden können.

Die Entscheidung bedeutet allerdings nicht, dass Versicherte an jedem Missverständnis aus einer früheren Begutachtung festgehalten werden. Nachweisbare Übertragungsfehler, falsch dokumentierte Aussagen oder andere konkrete Mängel können weiterhin vorgetragen werden.

Warum die Pflegekasse kein Ermessen ausüben musste

Rechtlich kam es darauf an, ob die ursprüngliche Bewilligung von Anfang an fehlerhaft war oder ob sich die Verhältnisse erst später verändert hatten. Für beide Situationen gelten unterschiedliche Vorschriften des Zehnten Sozialgesetzbuches.

War ein begünstigender Bescheid bereits bei seinem Erlass rechtswidrig, richtet sich seine Rücknahme grundsätzlich nach § 45 SGB X. Die Behörde muss dann unter anderem prüfen, ob die betroffene Person auf den Bestand der Entscheidung vertrauen durfte.

Ändern sich die Verhältnisse dagegen erst nach dem Erlass des Bescheids, gilt § 48 SGB X. Liegt eine wesentliche Veränderung vor, wird der Verwaltungsakt mit Wirkung für die Zukunft angepasst, ohne dass die Pflegekasse eine freie Abwägungsentscheidung treffen muss.

Das Hessische Landessozialgericht ging im vorliegenden Fall von einer späteren Veränderung aus. Die Pflegekasse durfte die Leistungen deshalb nach § 48 Absatz 1 Satz 1 SGB X reduzieren.

Rechtliche Situation Folge für die Pflegekasse Die ursprüngliche Pflegegradbewilligung war bereits bei ihrem Erlass rechtswidrig. Eine Rücknahme richtet sich grundsätzlich nach § 45 SGB X. Vertrauen und weitere Umstände des Einzelfalls müssen geprüft werden. Der Hilfebedarf hat sich erst nach der ursprünglichen Bewilligung verringert. Die Änderung richtet sich grundsätzlich nach § 48 SGB X. Bei einer nachgewiesenen wesentlichen Veränderung ist keine freie Abwägungsentscheidung erforderlich. Es lässt sich nicht mehr aufklären, ob die erste Einstufung richtig war. Nach dem Beschluss des Hessischen Landessozialgerichts ist im Zweifel von der ursprünglichen Festsetzung auszugehen. Die versicherte Person bezeichnet ihre früheren Angaben nachträglich als falsch. Das Vorbringen kann unbeachtlich sein, wenn es im Widerspruch zum früheren Verhalten steht.

Ein niedrigeres Gutachtenergebnis reicht nicht immer aus

Aus dem Beschluss darf nicht geschlossen werden, dass jede neue Begutachtung mit einer niedrigeren Punktzahl automatisch eine Herabstufung erlaubt. Die Pflegekasse muss grundsätzlich darlegen, worin die wesentliche Veränderung gegenüber dem früher anerkannten Zustand besteht.

Auch die Verbraucherzentrale weist darauf hin, dass ein abweichendes Wiederholungsgutachten allein nicht in jedem Fall genügt. Erforderlich ist ein nachvollziehbarer Vergleich der früheren und der aktuellen Fähigkeiten.

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Die Pflegekasse sollte daher benennen, bei welchen Verrichtungen oder Lebensbereichen weniger Hilfe erforderlich ist. Das kann beispielsweise die Körperpflege, die Mobilität, die Nahrungsaufnahme, die Medikamenteneinnahme oder die Gestaltung des Alltags betreffen.

Fehlt eine solche Gegenüberstellung, kann dies ein Ansatzpunkt für einen Widerspruch sein. Gleiches gilt, wenn das neue Gutachten den tatsächlichen Hilfebedarf unvollständig oder fehlerhaft beschreibt.

Was Pflegebedürftige vor der Entscheidung beachten sollten

Bevor die Pflegekasse einen laufenden Pflegegrad reduziert, muss sie der betroffenen Person grundsätzlich Gelegenheit zur Stellungnahme geben. In diesem Anhörungsverfahren können Versicherte erklären, warum aus ihrer Sicht keine Verbesserung eingetreten ist.

Dabei sollte nicht nur pauschal behauptet werden, der Hilfebedarf sei unverändert. Hilfreicher ist eine konkrete Beschreibung der Unterstützung, die weiterhin regelmäßig benötigt wird.

Pflegeprotokolle, ärztliche Befundberichte, Therapieberichte und Stellungnahmen des Pflegedienstes können die Angaben stützen. Auch Angehörige sollten festhalten, bei welchen Tätigkeiten sie Hilfe leisten und wie häufig diese Unterstützung erforderlich ist.

Besonders wichtig ist der Vergleich zwischen dem ersten und dem neuen Pflegegutachten. Daraus lässt sich erkennen, in welchen Bewertungsbereichen Punkte weggefallen sind und ob die Begründungen nachvollziehbar sind.

Widerspruch gegen die Herabstufung bleibt möglich

Erlässt die Pflegekasse einen Herabstufungsbescheid, können Betroffene dagegen Widerspruch einlegen. Die Frist beträgt regelmäßig einen Monat nach Bekanntgabe des Bescheids, sofern die Rechtsbehelfsbelehrung ordnungsgemäß erteilt wurde.

Zur Wahrung der Frist genügt zunächst ein kurzer schriftlicher Widerspruch. Die ausführliche Begründung kann nachgereicht werden, nachdem das neue Gutachten und die Verwaltungsunterlagen geprüft wurden.

In der Begründung sollte der aktuelle Hilfebedarf im Vordergrund stehen. Betroffene sollten konkret erläutern, welche Feststellungen des Medizinischen Dienstes nicht den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen.

Weniger erfolgversprechend ist nach dem Beschluss die bloße Behauptung, die frühere Einstufung sei schon damals falsch gewesen. Ein solcher Vortrag kann die Glaubwürdigkeit beeinträchtigen und rechtlich gegen die betroffene Person verwendet werden.

Entscheidung betrifft viele Begutachtungen aus der Pandemiezeit

Der Beschluss ist besonders für Menschen bedeutsam, deren Pflegegrad während der Corona-Pandemie ohne persönlichen Hausbesuch festgestellt wurde. Telefonische Begutachtungen waren damals ein wichtiges Mittel, um Kontakte zu vermeiden und dennoch über Pflegeanträge entscheiden zu können.

Bei diesen Verfahren beruhten die Bewertungen häufig stärker auf den Aussagen der Versicherten und ihrer Angehörigen. Einzelne Einschränkungen wurden möglicherweise weniger ausführlich dokumentiert als bei einer persönlichen Untersuchung.

Kommt eine spätere Begutachtung zu einem anderen Ergebnis, kann deshalb Streit über den damaligen Ausgangszustand entstehen. Das Hessische Landessozialgericht stellt klar, dass die frühere bestandskräftige Bewilligung trotzdem als Vergleichspunkt verwendet werden kann.

Die vollständige Mitteilung des Gerichts ist in der Presseinformation des Hessischen Landessozialgerichts veröffentlicht. Der rechtskräftige Beschluss vom 10. Februar 2026 trägt das Aktenzeichen L 6 P 78/25 B ER.

Was die Entscheidung nicht bedeutet

Die Entscheidung gibt Pflegekassen keinen Freibrief für pauschale Leistungskürzungen. Eine Herabstufung setzt weiterhin voraus, dass die gesetzlichen Anforderungen erfüllt und die aktuellen Einschränkungen zutreffend ermittelt werden.

Betroffene dürfen das neue Gutachten prüfen und Fehler beanstanden. Sie können außerdem medizinische Unterlagen vorlegen, eine erneute Untersuchung verlangen und nach einem erfolglosen Widerspruch Klage beim Sozialgericht erheben.

Auch besondere Bestandsschutzregelungen können einer Rückstufung entgegenstehen. Das betrifft vor allem bestimmte Personen, die zum Jahreswechsel 2016/2017 von einer früheren Pflegestufe in einen Pflegegrad übergeleitet wurden.

Ob eine Herabstufung rechtmäßig ist, hängt daher stets von der Bewilligungsgeschichte, den Gutachten und den konkreten Veränderungen im Alltag ab. Der neue Beschluss beantwortet vor allem die Frage, welcher frühere Zustand bei unklarer Dokumentation als Ausgangspunkt verwendet wird.

Beispiel aus der Praxis

Frau Schneider erhielt im Jahr 2021 nach einem Telefoninterview Pflegegrad 2. Sie hatte damals angegeben, dass sie beim Waschen, Anziehen, Treppensteigen und bei der Medikamenteneinnahme täglich Unterstützung benötige.

Bei einer persönlichen Begutachtung im Jahr 2026 stellt der Medizinische Dienst fest, dass Frau Schneider sich selbstständig anziehen, kurze Strecken allein gehen und ihre Medikamente eigenständig vorbereiten kann. Nach der Bewertung erreicht sie nur noch die Voraussetzungen für Pflegegrad 1.

Frau Schneider erklärt im Widerspruch, ihr Zustand habe sich nicht verbessert und ihre Aussagen aus dem Jahr 2021 seien damals missverstanden worden. Ohne konkrete Nachweise für ein solches Missverständnis wird für den Vergleich jedoch von der früheren Bewilligung nach Pflegegrad 2 ausgegangen.

Kann die Pflegekasse die hinzugewonnenen Fähigkeiten nachvollziehbar belegen, darf sie den Pflegegrad für die Zukunft reduzieren. Frau Schneider müsste dagegen konkret nachweisen, dass das neue Gutachten ihren weiterhin bestehenden Unterstützungsbedarf falsch oder unvollständig erfasst.

Häufige Fragen zur Absenkung eines Pflegegrades

1. Darf die Pflegekasse einen unbefristeten Pflegegrad später herabsetzen?

Ja. Ein Pflegegrad gilt nicht zwingend lebenslang, auch wenn die Bewilligung nicht befristet wurde. Eine Herabstufung setzt jedoch grundsätzlich voraus, dass sich die tatsächlichen Verhältnisse wesentlich verändert haben oder eine andere gesetzliche Grundlage für die Korrektur vorliegt.

2. Reicht ein neues Gutachten mit einer niedrigeren Punktzahl aus?

Nicht in jedem Fall. Die Pflegekasse muss nachvollziehbar erklären, welche Fähigkeiten sich verbessert haben oder weshalb weniger Unterstützung benötigt wird. Ein bloßer Unterschied zwischen zwei Punktwerten kann für sich genommen zu wenig sein.

3. Muss die Pflegekasse vor der Rückstufung das Vertrauen der betroffenen Person prüfen?

Das hängt von der Rechtsgrundlage ab. Bei einer später eingetretenen wesentlichen Veränderung nach § 48 SGB X ist keine freie Abwägungsentscheidung erforderlich. War der erste Bescheid dagegen bereits von Anfang an rechtswidrig, können die Vertrauensschutzregeln des § 45 SGB X zu prüfen sein.

4. Kann man erklären, dass die Angaben bei der ersten Begutachtung falsch waren?

Eine solche Erklärung ist möglich, kann aber erhebliche Nachteile haben. Wer frühere Angaben zunächst für den Erhalt von Pflegeleistungen verwendet und sie später als unwahr bezeichnet, handelt möglicherweise widersprüchlich. Konkrete Missverständnisse oder Dokumentationsfehler sollten deshalb genau belegt werden.

5. Was sollte im Widerspruch gegen eine Herabstufung stehen?

Der Widerspruch sollte beschreiben, welche Hilfe weiterhin benötigt wird und welche Aussagen im neuen Gutachten falsch sind. Sinnvoll sind konkrete Beispiele aus dem Alltag sowie ärztliche Unterlagen, Pflegeprotokolle und Stellungnahmen von Angehörigen oder Pflegediensten.

6. Welches Gericht hat über den Fall entschieden?

Entschieden hat das Hessische Landessozialgericht mit rechtskräftigem Beschluss vom 10. Februar 2026. Das Aktenzeichen lautet L 6 P 78/25 B ER.