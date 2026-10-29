Weihnachtsgeld 2026: Antrag kann das Dezember-Netto erhöhen

Zum Jahresende können Arbeitnehmer ihren Lohnsteuerabzug noch senken und dadurch im Dezember mehr Geld ausgezahlt bekommen. Voraussetzung sind berücksichtigungsfähige Aufwendungen und ein Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung, der für 2026 spätestens am 30. November 2026 beim Finanzamt eingehen muss.

Was als „zusätzliches Weihnachtsgeld vom Staat“ angekündigt wird, ist eine vorgezogene steuerliche Entlastung. Für Beschäftigte mit hohen beruflichen oder bestimmten privaten Ausgaben kann das trotzdem einen spürbaren Unterschied auf dem Konto machen.

Das Finanzamt berücksichtigt Ausgaben schon beim Gehalt

Arbeitgeber behalten jeden Monat Lohnsteuer ein, ohne dabei automatisch sämtliche persönlichen Ausgaben ihrer Beschäftigten zu berücksichtigen. Viele Arbeitnehmer erhalten deshalb erst nach der Steuererklärung Geld zurück.

Mit einem eingetragenen Freibetrag lassen sich bestimmte Aufwendungen bereits beim laufenden Lohnsteuerabzug berücksichtigen. Der Arbeitgeber führt dann weniger Lohnsteuer ab, sodass vom unveränderten Bruttogehalt mehr Netto übrig bleibt.

Der Vorteil liegt im früheren Zugriff auf das Geld. Wer dieselben Ausgaben später vollständig in der Steuererklärung geltend macht, erhält durch den Novemberantrag grundsätzlich keine zusätzliche Steuervergünstigung.

Warum ein Antrag im November besonders auffallen kann

Nach § 39a Einkommensteuergesetz verteilt das Finanzamt den Jahresfreibetrag grundsätzlich auf die Monate, die auf den Antrag folgen. Bei einem erstmals im November beantragten Freibetrag für 2026 bleibt dafür nur der Dezember.

Dadurch kann sich die Entlastung für das ganze Jahr in einer einzigen Gehaltsabrechnung bündeln. Wurde derselbe Freibetrag bereits während des Jahres berücksichtigt, lässt sich dieser Vorteil allerdings nicht nochmals vollständig beanspruchen.

Ein Anspruch auf Weihnachtsgeld vom Arbeitgeber ist dafür keine Voraussetzung. Ob eine Sonderzahlung im November oder Dezember ausgezahlt wird, ergibt sich aus den jeweiligen arbeitsvertraglichen oder tariflichen Regelungen; der Freibetrag kann auch das reguläre Dezembergehalt entlasten.

Die 600-Euro-Grenze wird häufig falsch verstanden

Für einen Freibetrag wegen erhöhter Werbungskosten, bestimmter Sonderausgaben oder außergewöhnlicher Belastungen gilt grundsätzlich eine Antragsgrenze: Die dafür anzurechnenden Aufwendungen müssen zusammen mehr als 600 Euro betragen. Diese Grenze ist keine zugesagte Auszahlung.

Bei Werbungskosten zählt nur der Teil oberhalb des Arbeitnehmer-Pauschbetrags von 1.230 Euro mit. Wer ausschließlich berufliche Aufwendungen geltend macht, muss deshalb auf mehr als 1.830 Euro Werbungskosten im Jahr kommen.

Bei Sonderausgaben sind ebenfalls die bereits berücksichtigten Pauschbeträge zu beachten; für außergewöhnliche Belastungen gelten die jeweiligen Abzugsvoraussetzungen. Die amtliche ELSTER-Anleitung für 2026 erläutert die Antragsgrenzen und die benötigten Anlagen.

Welche Ausgaben für einen Freibetrag infrage kommen

Ein genauer Blick lohnt sich insbesondere bei längeren Arbeitswegen, beruflichen Fortbildungen oder einer doppelten Haushaltsführung. Entscheidend sind die steuerlich anerkennungsfähigen Beträge nach Abzug etwaiger steuerfreier Erstattungen des Arbeitgebers.

Aufwendungen Was beim Freibetrag zu beachten ist Arbeitsweg, Arbeitsmittel, Fortbildung und berufliche Reisen Als Werbungskosten zählt grundsätzlich nur der Betrag oberhalb des Arbeitnehmer-Pauschbetrags von 1.230 Euro. Kinderbetreuung, Kirchensteuer oder bestimmte Unterhaltszahlungen Eine Berücksichtigung als Sonderausgaben hängt von den jeweiligen gesetzlichen Voraussetzungen und Höchstbeträgen ab. Krankheit, Pflege oder Heimunterbringung Bei allgemeinen außergewöhnlichen Belastungen wirkt sich grundsätzlich nur der abzugsfähige Betrag nach Abzug der zumutbaren Belastung aus. Behinderten-Pauschbetrag Für diesen Pauschbetrag gilt die Antragsgrenze von mehr als 600 Euro nicht. Begünstigte Handwerkerleistungen und haushaltsnahe Dienstleistungen Die Steuerermäßigung kann im Ermäßigungsverfahren berücksichtigt werden; die 600-Euro-Antragsgrenze gilt hierfür nicht.

Auch Mieter können von begünstigten haushaltsnahen Dienstleistungen und Handwerkerleistungen profitieren. Für Leistungen nach § 35a Einkommensteuergesetz sind insbesondere die begünstigten Arbeitskosten, eine Rechnung und die Zahlung auf das Konto des Leistungserbringers zu beachten.

Beschäftigte mit anerkannter Behinderung sollten außerdem prüfen, ob ihr Pauschbetrag schon beim Lohnsteuerabzug berücksichtigt wird. Mehr dazu erläutert gegen-hartz.de im Beitrag zum Behinderten-Pauschbetrag und den Nachweisregeln ab 2026.

Ein Freibetrag von 1.000 Euro bringt keine 1.000 Euro netto

Der Freibetrag vermindert die Berechnungsgrundlage für den Lohnsteuerabzug. Wie viel mehr ausgezahlt wird, hängt unter anderem vom Einkommen, der Steuerklasse und der Höhe des anerkannten Freibetrags ab.

Newsletter zu Bürgergeld, Rente, Schwerbehinderung & Co. 📬 Wöchentliche Updates 👥 100.000+ Leser Newsletter Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer: 100 % spam-frei • jederzeit abbestellbar

Wer ohnehin keine Lohnsteuer zahlt, erhält durch einen zusätzlichen Lohnsteuerfreibetrag keine entsprechende Auszahlung. Auch eine besonders hohe Dezemberabrechnung macht aus derselben abziehbaren Ausgabe keine zusätzliche Vergünstigung bei der endgültigen Jahressteuer.

Die Beiträge zur Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung werden durch diesen persönlichen Lohnsteuerfreibetrag nicht gesenkt. Das beitragspflichtige Arbeitsentgelt bleibt davon unberührt; eine pauschale Ersparnis bei den Sozialabgaben lässt sich daraus nicht ableiten.

So kommt der Freibetrag in die Dezemberabrechnung

Der Antrag lässt sich über Mein ELSTER oder mit den amtlichen Papierformularen beim zuständigen Wohnsitzfinanzamt stellen. Zum Hauptvordruck gehören die Anlagen für die jeweils geltend gemachten Aufwendungen.

Nach der Prüfung speichert das Finanzamt den bewilligten Freibetrag in den elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen, den sogenannten ELStAM. Der Arbeitgeber ruft diese Daten für die Abrechnung ab.

Für 2026 muss der Antrag spätestens am 30. November eingegangen sein; bei einem Papierantrag genügt das rechtzeitige Absenden allein nicht. Eine frühzeitige Einreichung und ein Hinweis an die Lohnbuchhaltung geben mehr Zeit, damit der bewilligte Freibetrag in der Dezemberabrechnung ankommt.

Die spätere Steuererklärung gehört meist dazu

Ein Freibetrag wegen höherer Werbungskosten oder vergleichbarer Aufwendungen führt bei Überschreiten der gesetzlichen Arbeitslohngrenzen grundsätzlich zur Pflicht, eine Einkommensteuererklärung abzugeben. Grundlage ist § 46 Absatz 2 Nummer 4 Einkommensteuergesetz.

Die Eintragung eines Behinderten- oder Hinterbliebenen-Pauschbetrags allein löst diese Pflicht dagegen nicht aus. Andere Gründe können eine Steuererklärung trotzdem erforderlich machen.

In der Erklärung werden die tatsächlichen Verhältnisse für das gesamte Jahr abgerechnet. Fallen die anerkennungsfähigen Ausgaben geringer aus als beim Antrag angenommen, kann eine Nachzahlung entstehen; bereits vorgezogene Entlastungen stehen außerdem nicht nochmals als spätere Erstattung zur Verfügung.

Auch für 2027 lässt sich die Entlastung planen

Ein Freibetrag kann auf Antrag für bis zu zwei Kalenderjahre gelten. Im Folgejahr verteilt sich der Jahresbetrag dann regelmäßig auf zwölf Monate, sodass die Entlastung laufend beim Gehalt ankommt.

Wer bereits einen Freibetrag hat, sollte deshalb zuerst dessen Gültigkeit prüfen. Den Beginn des Antragsverfahrens für das nächste Jahr erläutert auch unsere Übersicht zu den Änderungen und Fristen im November 2026.

Beispiel aus der Praxis: Hohe Berufskosten werden früher berücksichtigt

Eine Arbeitnehmerin kommt 2026 auf insgesamt 3.000 Euro anerkennungsfähige Werbungskosten und hat bislang keinen entsprechenden Freibetrag eintragen lassen. Nach Abzug des Arbeitnehmer-Pauschbetrags von 1.230 Euro bleiben 1.770 Euro, womit die Antragsgrenze von mehr als 600 Euro überschritten ist.

Beantragt sie diesen Freibetrag erstmals im November für 2026 und wird er rechtzeitig berücksichtigt, kann er den Lohnsteuerabzug im Dezember vermindern. Die 1.770 Euro sind dabei der Freibetrag und kein Auszahlungsbetrag; wie viel mehr Netto sie erhält, ergibt sich aus ihrer persönlichen Abrechnung.

Drei Fragen und Antworten zum Lohnsteuerfreibetrag

Bis wann muss der Antrag für mehr Netto im Dezember 2026 eingehen?

Der Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung für 2026 muss spätestens am 30. November 2026 beim Finanzamt eingegangen sein. Eine frühere Einreichung erleichtert die rechtzeitige Berücksichtigung in der Gehaltsabrechnung.

Bekomme ich dadurch zusätzliches Weihnachtsgeld vom Staat?

Der Antrag ermöglicht, eine steuerliche Entlastung bereits mit dem Gehalt zu erhalten. Es handelt sich um weniger einbehaltene Lohnsteuer aufgrund berücksichtigungsfähiger Aufwendungen, nicht um eine staatliche Weihnachtsprämie.

Geht die Steuerentlastung verloren, wenn ich die Novemberfrist verpasse?

Die berücksichtigungsfähigen Ausgaben können weiterhin in der Einkommensteuererklärung für 2026 geltend gemacht werden. Dabei sind die jeweils geltenden Abgabefristen und Voraussetzungen einzuhalten.