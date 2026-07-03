Vorzeitige Rente soll abgeschafft werden

Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger fordert eine höhere Altersgrenze und die Abschaffung der abschlagsfreien Rente für besonders langjährig Versicherte. Wer 45 Versicherungsjahre erreicht hat, kann derzeit unter bestimmten Voraussetzungen früher ohne Abschläge in Altersrente gehen. Für viele Beschäftigte wäre ein Ende dieser Möglichkeit kein abstraktes Reformthema, sondern ein direkter Eingriff in die Lebensplanung nach jahrzehntelanger Arbeit.

Arbeitgeber fordern späteren Renteneintritt

Der Arbeitgeberpräsident argumentiert, ein späteres Renteneintrittsalter sei zwar unpopulär, aber notwendig. Zusätzlich fordert er, die Regelaltersgrenze stärker an die steigende Lebenserwartung zu koppeln.

Dulger verweist dabei auf Länder wie Dänemark. Aus Arbeitgebersicht sollen Frühverrentungen zurückgedrängt, Beiträge stabilisiert und kapitalgedeckte Vorsorge stärker ausgebaut werden.

Entschädigung für besonders lange Arbeit

Die abschlagsfreie Rente für besonders langjährig Versicherte setzt eine sehr lange Versicherungsbiografie voraus. Wer nach 45 Jahren früher aufhören darf, erhält also keinen Bonus, sondern nutzt eine rentenrechtlich erworbene Möglichkeit.

Wer besonders betroffen wäre

Besonders hart träfe eine Abschaffung Menschen mit langen, belastenden Erwerbsbiografien. Dazu gehören Beschäftigte im Bau, in der Pflege, in der Produktion, im Handwerk, in der Logistik, im Verkauf, in der Reinigung und in vielen einfachen Dienstleistungsberufen.

Gerade dort sind Rückenleiden, Gelenkverschleiß, Erschöpfung, Schichtfolgen und chronische Erkrankungen verbreitet. Für diese Menschen ist „länger arbeiten“ oft keine realistische Option, sondern bedeutet mehr Krankheit, Arbeitslosigkeit oder Erwerbsminderung vor der Rente.

Höheres Rentenalter kann verdeckte Rentenkürzung bedeuten

Ein höheres Renteneintrittsalter wirkt für viele wie eine Rentenkürzung. Wer gesundheitlich nicht länger arbeiten kann, muss früher in Rente gehen und Abschläge hinnehmen.

Die Alternative ist häufig nicht ein gut bezahlter Arbeitsplatz bis zur höheren Altersgrenze. Viele Betroffene landen vorher in Arbeitslosengeld, Bürgergeld, Krankengeld, Grundsicherung, oder Erwerbsminderungsrente.

Abschläge bleiben lebenslang

Wer eine Altersrente mit Abschlägen vorzeitig in Anspruch nimmt, trägt diese Kürzung dauerhaft. Die monatliche Rente bleibt dann auch im hohen Alter niedriger.

Das ist besonders problematisch für Menschen mit geringen Löhnen. Wer ohnehin nur eine kleine Rente erwartet, kann sich dauerhafte Abschläge kaum leisten.

Warum die Debatte soziale Unterschiede ausblendet

Eine Kopplung des Rentenalters an die Lebenserwartung klingt technisch neutral. Sie übersieht aber, dass Lebenserwartung und gesunde Lebensjahre sozial ungleich verteilt sind.

Menschen mit höherem Einkommen, besseren Arbeitsbedingungen und geringerer körperlicher Belastung können häufiger länger arbeiten. Wer dagegen über Jahrzehnte schwere körperliche Arbeit geleistet hat, erreicht das höhere Rentenalter oft nicht gesund.

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„Länger leben“ heißt nicht automatisch „länger arbeiten können“

Die Debatte vermischt häufig zwei Fragen. Ja, viele Menschen werden älter. Das bedeutet aber nicht automatisch, dass sie auch länger belastbar, schichtfähig, mobil oder arbeitsmarktfähig bleiben.

Gerade chronische Erkrankungen steigen mit dem Alter. Wer mit 64 noch lebt, kann deshalb nicht automatisch acht Stunden täglich arbeiten, Lasten tragen, Menschen pflegen, Maschinen bedienen oder im Akkord stehen.

Gefahr für Menschen mit Schwerbehinderung

Menschen mit Schwerbehinderung sind in der Rentendebatte besonders verletzlich. Für sie gibt es eigene Altersrentenregelungen, weil gesundheitliche Einschränkungen den Arbeitsalltag früher begrenzen können.

Wird die allgemeine Altersgrenze immer weiter nach oben verschoben, steigt auch der Druck auf Menschen, die ohnehin schon gesundheitlich eingeschränkt sind. Viele Betroffene fürchten dann, zwischen Arbeitsmarkt, Erwerbsminderung und niedriger Altersrente zerrieben zu werden.

Erwerbsminderungsrente ist kein einfacher Ausweg

Wer gesundheitlich nicht mehr arbeiten kann, hat nicht automatisch Anspruch auf Erwerbsminderungsrente. Die Hürden sind hoch, und die Rentenversicherung prüft streng, ob auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt noch ein Leistungsvermögen besteht.

Viele Menschen sind für ihren Beruf zu krank, gelten aber rentenrechtlich noch nicht als voll erwerbsgemindert. Sie können dann weder gesund weiterarbeiten noch ohne Abschläge in Rente gehen.

Arbeitslos vor der Rente: Das Risiko steigt

Wenn das Renteneintrittsalter steigt, wächst das Risiko längerer Arbeitslosigkeit vor der Rente. Ältere Beschäftigte finden nach Jobverlust oft schwerer eine neue Stelle.

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Das trifft besonders Menschen ohne akademische Qualifikation, mit gesundheitlichen Einschränkungen oder mit Branchenberufen, die körperlich nicht bis ins hohe Alter ausgeübt werden können. Ein höheres Rentenalter verschiebt dann Kosten in die Arbeitslosenversicherung oder in die Grundsicherung.

Kapitalgedeckte Vorsorge hilft Geringverdienern kaum

Dulger fordert auch mehr kapitalgedeckte Vorsorge. Für Gutverdienende kann zusätzliche Vorsorge sinnvoll sein.

Für Menschen mit niedrigen Löhnen ist das aber oft realitätsfern. Wer Miete, Strom, Lebensmittel, Fahrkosten und Schulden bezahlen muss, kann kaum zusätzlich privat vorsorgen. Gerade diejenigen, die am meisten Schutz brauchen, haben am wenigsten Spielraum für Kapitalanlage.

Frühverrentung ist nicht immer freiwillig

In der Debatte klingt Frühverrentung oft so, als würden Menschen freiwillig und bequem früher ausscheiden. Viele Fälle sehen anders aus.

Beschäftigte gehen früher, weil der Körper nicht mehr mitmacht, weil der Betrieb Personal abbaut, weil Schichtarbeit krank macht oder weil sie nach Krankheit keinen passenden Arbeitsplatz mehr finden. Wer das als bloßen Fehlanreiz beschreibt, ignoriert die Realität vieler Arbeitnehmer.

Was Arbeitnehmer jetzt prüfen sollten

Wer über eine frühe Altersrente nachdenkt, sollte sein Rentenkonto rechtzeitig klären. Entscheidend ist, ob die 45 Jahre für die Altersrente für besonders langjährig Versicherte erreicht werden.

Wichtig sind Beschäftigungszeiten, Zeiten mit Pflichtbeiträgen, Kindererziehungszeiten, Pflegezeiten, bestimmte Zeiten des Bezugs von Sozialleistungen und weitere rentenrechtliche Zeiten. Lücken sollten früh geprüft und möglichst geklärt werden.

Rentenauskunft früh anfordern

Beschäftigte sollten bei der Deutschen Rentenversicherung eine aktuelle Rentenauskunft und gegebenenfalls eine Kontenklärung beantragen. Das ist besonders wichtig, wenn frühere Arbeitgeber nicht mehr existieren, Zeiten im Ausland liegen oder Pflege- und Kindererziehungszeiten fehlen.

Wer erst kurz vor dem geplanten Rentenbeginn merkt, dass Monate fehlen, gerät unter Druck. Eine frühe Prüfung schafft Planungssicherheit.

Nicht vorschnell in Rente mit Abschlägen gehen

Wer die 45 Jahre knapp verfehlt oder gesundheitlich belastet ist, sollte verschiedene Rentenwege vergleichen. Eine Rente für langjährig Versicherte nach 35 Versicherungsjahren ist früher möglich, aber regelmäßig mit Abschlägen verbunden.

Auch eine Altersrente für schwerbehinderte Menschen, eine Erwerbsminderungsrente oder ein späterer Rentenbeginn können je nach Einzelfall günstiger oder ungünstiger sein. Eine Beratung ist sinnvoll, bevor ein Antrag gestellt wird.

FAQ: Die wichtigsten Fragen und Antworten

Kann jeder vorzeitig abschlagsfrei in Rente gehen?

Nein. Das Zugangsalter hängt vom Geburtsjahr ab und wurde schrittweise angehoben. Außerdem müssen 45 anrechenbare Jahre erreicht sein.

Was fordert der Arbeitgeberpräsident?

Er fordert die Abschaffung der abschlagsfreien Rente für besonders langjährig Versicherte und eine Kopplung der Regelaltersgrenze an die Lebenserwartung.

Warum wäre das für viele Arbeitnehmer problematisch?

Viele Beschäftigte können aus gesundheitlichen Gründen nicht beliebig länger arbeiten. Wer früher gehen muss, trägt dann lebenslange Abschläge oder landet vor der Rente in Arbeitslosigkeit, Krankheit oder Grundsicherung.

Was sollten Betroffene jetzt tun?

Sie sollten ihr Rentenkonto prüfen, eine Rentenauskunft anfordern und klären, ob 45 Versicherungsjahre erreicht werden. Bei gesundheitlichen Einschränkungen sollten auch Schwerbehindertenrente und Erwerbsminderungsrente geprüft werden.

Fazit: Länger arbeiten darf nicht zur Strafe für lange Arbeit werden

Die Forderung nach einem höheren Renteneintrittsalter klingt aus Sicht der Arbeitgeber nach Stabilisierung des Systems. Für viele Beschäftigte bedeutet sie aber ein höheres Risiko für Abschläge, Krankheit, Arbeitslosigkeit und Altersarmut.

Wer 45 Jahre gearbeitet, Kinder erzogen, Angehörige gepflegt oder körperlich belastende Tätigkeiten ausgeübt hat, braucht verlässliche Übergänge in die Rente. Eine pauschale Abschaffung der abschlagsfreien Rente für besonders langjährig Versicherte trifft gerade diejenigen treffen, die den Sozialstaat über Jahrzehnte mitfinanziert haben.

Für Betroffene heißt das: Rentenkonto klären, Gesundheitslage ernst nehmen und Rentenwege früh vergleichen. Politisch bleibt entscheidend, dass Reformen nicht nur Beitragszahler und Arbeitgeber entlasten, sondern auch die Lebensrealität älterer Arbeitnehmer schützen.