Rente vor 67 ohne Abschlag bleibt auch 2026 möglich

Die Rente mit 67 ist für viele Versicherte längst der gesetzliche Orientierungspunkt. Dennoch bedeutet sie nicht, dass alle Beschäftigten im Jahr 2026 tatsächlich erst mit 67 Jahren abschlagsfrei in Altersrente gehen können. Für mehrere Jahrgänge gelten weiterhin Übergangsregeln, durch die ein Rentenbeginn vor dem 67. Geburtstag möglich bleibt.

Besonders wichtig ist dabei der Unterschied zwischen der Regelaltersrente, der Altersrente für langjährig Versicherte und der Altersrente für besonders langjährig Versicherte. Wer diese Begriffe verwechselt, kann den eigenen Rentenbeginn leicht falsch einschätzen. Denn je nach Rentenart zählen andere Versicherungszeiten und andere Altersgrenzen.

Dr. Utz Anhalt: Rente vor 67 noch möglich

Warum die Grenze von 67 Jahren noch nicht für alle gilt

Die Regelaltersgrenze wird in Deutschland seit Jahren schrittweise angehoben. Für den Jahrgang 1961 liegt sie im Jahr 2026 bei 66 Jahren und sechs Monaten. Für spätere Jahrgänge steigt sie weiter in Zwei-Monats-Schritten, bis ab dem Jahrgang 1964 die Regelaltersgrenze von 67 Jahren gilt.

Das bedeutet: Wer 1961 geboren wurde, kann 2026 regulär noch vor dem 67. Geburtstag abschlagsfrei in Rente gehen. Auch für Versicherte der Jahrgänge 1962 und 1963 gelten noch Übergangsgrenzen unterhalb von 67 Jahren. Erst ab dem Jahrgang 1964 ist die 67 bei der Regelaltersrente vollständig erreicht.

45 Versicherungsjahre eröffnen einen früheren Rentenbeginn

Noch deutlicher wird der Unterschied bei der Altersrente für besonders langjährig Versicherte. Sie richtet sich an Menschen, die mindestens 45 Versicherungsjahre vorweisen können. Diese Rentenart wird im Alltag oft noch „Rente mit 63“ genannt, obwohl diese Bezeichnung für heutige Neurentner in der Regel nicht mehr passt.

Für 1962 Geborene liegt die Altersgrenze bei dieser abschlagsfreien Rente 2026 bei 64 Jahren und acht Monaten. Für jeden späteren Geburtsjahrgang steigt sie um zwei weitere Monate. Ab dem Jahrgang 1964 ist dann ein abschlagsfreier Rentenbeginn nach 45 Versicherungsjahren mit 65 Jahren möglich.

Damit bleibt auch 2026 eine Altersrente ohne Abschläge vor dem 67. Geburtstag erreichbar. Voraussetzung ist allerdings, dass die nötigen Versicherungszeiten erfüllt sind. Wer die 45 Jahre nicht erreicht, kann diese Rentenart nicht nutzen.

35 Versicherungsjahre reichen nicht immer für eine frühe Rente ohne Abschläge

Eine weitere Möglichkeit ist die Altersrente für langjährig Versicherte. Dafür sind mindestens 35 Versicherungsjahre erforderlich. Diese Rentenart kann zwar bereits ab 63 Jahren beansprucht werden, dann aber nur mit dauerhaften Abschlägen.

Der Abschlag beträgt 0,3 Prozent für jeden Monat, den die Rente vorzeitig vor der jeweiligen Altersgrenze beginnt. Für den Jahrgang 1963, der 2026 das 63. Lebensjahr erreicht, nennt die Deutsche Rentenversicherung bei einem Rentenbeginn mit 63 einen Abschlag von 13,8 Prozent. Diese Kürzung gilt dauerhaft und betrifft die gesamte Rentenlaufzeit.

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Trotzdem können auch Versicherte mit 35 Jahren Versicherungszeit aus den Jahrgängen 1949 bis 1963 noch vor 67 ohne Abschläge in Rente gehen. Der genaue Zeitpunkt hängt vom Geburtsjahr ab. Für Versicherte ab Jahrgang 1964 liegt das abschlagsfreie Eintrittsalter bei dieser Rentenart bei 67 Jahren.

Welche Zeiten für die Versicherungsjahre zählen

Bei den Versicherungsjahren geht es nicht nur um klassische Beschäftigungszeiten. Für die 35 Jahre werden viele rentenrechtliche Zeiten zusammengerechnet. Dazu gehören unter anderem Pflichtbeiträge aus Beschäftigung, freiwillige Beiträge, Kindererziehungszeiten, Pflegezeiten, Zeiten mit Krankengeld oder Arbeitslosigkeit sowie bestimmte Ausbildungszeiten.

Bei den 45 Jahren gelten strengere Anforderungen. Hier zählen vor allem Pflichtbeiträge aus Beschäftigung oder selbstständiger Tätigkeit, Kindererziehungszeiten bis zum zehnten Geburtstag des Kindes, Zeiten nicht erwerbsmäßiger Pflege sowie Wehr- oder Zivildienstzeiten. Bestimmte Zeiten der Arbeitslosigkeit können unter Voraussetzungen berücksichtigt werden, andere Zeiten dagegen nicht.

Deshalb genügt ein grober Blick auf das Erwerbsleben oft nicht. Entscheidend ist, was im persönlichen Versicherungsverlauf tatsächlich gespeichert ist. Wer einen Rentenbeginn im Jahr 2026 oder kurz danach plant, sollte den Versicherungsverlauf frühzeitig prüfen lassen.

Übersicht: Wer 2026 noch vor 67 ohne Abschläge in Rente gehen kann

Rentenkonstellation Einordnung für 2026 Regelaltersrente Jahrgang 1961 Abschlagsfrei mit 66 Jahren und sechs Monaten möglich, also noch vor dem 67. Geburtstag. Besonders langjährig Versicherte Jahrgang 1962 Nach mindestens 45 Versicherungsjahren abschlagsfrei mit 64 Jahren und acht Monaten möglich. Besonders langjährig Versicherte Jahrgang 1963 Nach mindestens 45 Versicherungsjahren abschlagsfrei mit 64 Jahren und zehn Monaten möglich. Besonders langjährig Versicherte ab Jahrgang 1964 Nach mindestens 45 Versicherungsjahren abschlagsfrei mit 65 Jahren möglich. Langjährig Versicherte mit 35 Versicherungsjahren Rente ab 63 möglich, jedoch mit dauerhaften Abschlägen; abschlagsfrei vor 67 nur noch für Jahrgänge bis 1963.

Warum die Prüfung des Rentenverlaufs so wichtig ist

Die Entscheidung über den Rentenbeginn sollte nicht allein vom Geburtsjahr abhängig gemacht werden. Entscheidend ist, ob die erforderlichen Versicherungszeiten erfüllt sind und welche Rentenart im Einzelfall wirklich in Betracht kommt. Schon einzelne fehlende Monate können darüber entscheiden, ob eine abschlagsfreie Rente möglich ist oder nicht.

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Auch der Unterschied zwischen einem abschlagsfreien Rentenbeginn und einem vorzeitigen Rentenbeginn mit Abschlägen ist finanziell erheblich. Eine Kürzung von 10 oder mehr Prozent wirkt sich nicht nur für einige Monate aus, sondern dauerhaft. Sie kann damit über viele Jahre hinweg spürbar sein.

Wer kurz vor der Rente steht, sollte außerdem berücksichtigen, dass ein Rentenantrag nicht rückwirkend beliebig flexibel wirkt. Die Deutsche Rentenversicherung empfiehlt eine rechtzeitige Planung und bietet dafür Rentenauskünfte sowie einen Rentenbeginn- und Rentenhöhenrechner an. Besonders bei lückenhaften Versicherungsverläufen kann eine Kontenklärung wichtig sein.

Was sich 2026 besonders bemerkbar macht

Im Jahr 2026 treffen mehrere Entwicklungen zusammen. Die Regelaltersgrenze steigt weiter, zugleich erreichen geburtenstarke Jahrgänge das rentennahe Alter. Viele Beschäftigte prüfen deshalb, ob sie vor 67 aus dem Berufsleben ausscheiden können, ohne Kürzungen hinnehmen zu müssen.

Für Menschen mit sehr langen Erwerbsbiografien bleibt die abschlagsfreie Rente vor 67 weiterhin eine wichtige Option. Sie betrifft vor allem Versicherte, die früh ins Berufsleben eingestiegen sind und über Jahrzehnte Beiträge gezahlt haben. Gleichzeitig wird der Zugang Jahr für Jahr später, weil die Altersgrenzen weiter angehoben wurden.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Ein Arbeitnehmer ist im Juli 1962 geboren und hat bereits mit 17 Jahren eine Ausbildung begonnen. Er war anschließend durchgehend beschäftigt, hatte zwischendurch Kindererziehungszeiten und kommt im Jahr 2026 auf 45 Versicherungsjahre. Für ihn kann die Altersrente für besonders langjährig Versicherte infrage kommen.

Da der Jahrgang 1962 diese Rente mit 64 Jahren und acht Monaten abschlagsfrei beanspruchen kann, wäre ein Rentenbeginn vor dem 67. Geburtstag möglich. Entscheidend ist aber, dass die 45 Jahre im Versicherungsverlauf vollständig anerkannt sind. Fehlen dort Zeiten, sollte er sie vor dem Rentenantrag klären lassen.

Fragen und Antworten zur Rente vor 67 im Jahr 2026

Frage 1: Können Menschen auch 2026 noch vor 67 ohne Abschläge in Rente gehen?

Ja. Auch 2026 können bestimmte Versicherte noch vor dem 67. Geburtstag abschlagsfrei in Altersrente gehen. Das gilt vor allem für ältere Jahrgänge mit Übergangsregelungen und für Menschen, die mindestens 45 Versicherungsjahre erreicht haben.

Frage 2: Für wen gilt die Regelaltersrente 2026 noch vor 67?

Für den Jahrgang 1961 liegt die Regelaltersgrenze bei 66 Jahren und sechs Monaten. Wer 1961 geboren wurde, kann daher 2026 regulär noch vor dem 67. Geburtstag abschlagsfrei in Rente gehen.

Frage 3: Was bedeutet die Altersrente für besonders langjährig Versicherte?

Diese Rentenart richtet sich an Menschen mit mindestens 45 Versicherungsjahren. Wer diese Voraussetzung erfüllt, kann je nach Geburtsjahr vor 67 abschlagsfrei in Altersrente gehen. Für den Jahrgang 1962 liegt die Grenze bei 64 Jahren und acht Monaten, für den Jahrgang 1963 bei 64 Jahren und zehn Monaten.

Frage 4: Reichen 35 Versicherungsjahre für eine Rente vor 67 ohne Abschläge?

Nicht immer. Mit 35 Versicherungsjahren ist zwar eine Altersrente ab 63 möglich, sie ist dann aber in der Regel mit dauerhaften Abschlägen verbunden. Abschlagsfrei vor 67 ist diese Rentenart nur noch für bestimmte Jahrgänge bis 1963 möglich.

Frage 5: Welche Zeiten zählen zu den Versicherungsjahren?

Zu den Versicherungszeiten können unter anderem Beschäftigungszeiten, freiwillige Beiträge, Kindererziehungszeiten, Pflegezeiten, Wehr- oder Zivildienstzeiten sowie bestimmte Zeiten mit Krankengeld oder Arbeitslosigkeit zählen. Welche Zeiten im Einzelfall anerkannt werden, hängt von der jeweiligen Rentenart ab.

Frage 6: Warum sollte man den Rentenverlauf vor dem Antrag prüfen?

Der persönliche Versicherungsverlauf entscheidet darüber, ob die nötigen Jahre für eine abschlagsfreie Rente erfüllt sind. Fehlen einzelne Monate oder wurden Zeiten noch nicht anerkannt, kann sich der Rentenbeginn verschieben oder es können Abschläge entstehen. Deshalb ist eine rechtzeitige Prüfung vor dem Rentenantrag sinnvoll.

Fazit

Auch 2026 gilt: Die Rente mit 67 ist nicht für alle Versicherten der tatsächliche abschlagsfreie Startpunkt. Wer dem Jahrgang 1961 angehört, erreicht die Regelaltersrente noch mit 66 Jahren und sechs Monaten. Wer mindestens 45 Versicherungsjahre vorweisen kann, kann je nach Geburtsjahr sogar deutlich früher ohne Abschläge in Altersrente gehen.

Die pauschale Aussage, alle müssten bis 67 arbeiten, greift deshalb zu kurz. Richtig ist aber auch: Die früheren Rentenwege sind enger geworden und hängen stark vom persönlichen Versicherungsverlauf ab. Wer 2026 oder in den Folgejahren in Rente gehen will, sollte Geburtsjahr, Versicherungszeiten und mögliche Abschläge genau prüfen.

Quellen

Deutsche Rentenversicherung: Altersrenten für langjährig und besonders langjährig Versicherte.

Deutsche Rentenversicherung: Änderungen in der gesetzlichen Rentenversicherung zum 1. Januar 2026.

Deutsche Rentenversicherung: Wann kann ich in Rente gehen?