Schwerbehinderung: Tausende Diabetes-Kinder betroffen – Gericht setzt Maßstab

Klassenfahrt mit Wohnmobil im Schlepptau: Die Mutter musste mitfahren und nachts neben ihrem Sohn schlafen, weil der Handyempfang am Zielort für die Fernüberwachung der Blutzuckerwerte nicht ausreichte. Während die Mitschüler gemeinsam in der Unterkunft übernachteten, blieb der Junge mit seiner Mutter im Wohnmobil.

Kein Einzelfall aus einer Akte, sondern die Realität eines Grundschulkindes mit Diabetes mellitus Typ 1 – und der Kern eines Verfahrens, das zeigt, wie eng die Behörden den Schwerbehindertenstatus bei Kindern inzwischen auslegen.

Das Sozialgericht Darmstadt hat entschieden: Ein GdB von 50 ist für dieses Kind angemessen – aber nicht wegen der Diabetes-Diagnose allein, sondern wegen der konkreten Folgen im Alltag.

Diabetes allein reicht nicht – die Rechtslage nach dem BSG

Die Feststellung einer Schwerbehinderung setzt nach § 152 Absatz 1 Satz 1 SGB IX in Verbindung mit Teil B Nummer 15.1 der Versorgungsmedizinischen Grundsätze mehr voraus als eine intensivierte Insulintherapie oder Pumpentherapie mit regelmäßigen Messungen.

Das Bundessozialgericht hat mit Urteil vom 12. Dezember 2024 (B 9 SB 2/24 R) klargestellt, dass allein die therapiebedingte Begleitung und Überwachung durch die Eltern noch keinen höheren Grad der Behinderung rechtfertigt. Erforderlich sind zusätzliche, ausreichend gewichtige Einschnitte in der Lebensführung, die über den reinen Therapieaufwand hinausgehen.

Das BSG betont zugleich, dass es für Kinder keine pauschal milderen Maßstäbe gibt. Die Bewertungskriterien sehen keine Sonderregeln vor – Behörden legen bei Kindern grundsätzlich dieselben Anforderungen an wie bei Erwachsenen.

Wer glaubt, bei einem Kind reiche der Verweis auf “besondere Fürsorgebedürftigkeit” automatisch aus, irrt sich in der Praxis regelmäßig. Gleichzeitig verlangt § 1 Satz 2 SGB IX, dass die besonderen Bedürfnisse von Kindern mit Behinderungen berücksichtigt werden – Kinder dürfen gegenüber Erwachsenen mit derselben Gesundheitsstörung nicht schlechtergestellt werden.

Was das Sozialgericht Darmstadt im konkreten Fall festgestellt hat

Bei Kindern ist die Persönlichkeitsentwicklung noch nicht abgeschlossen. Auswirkungen der Erkrankung auf diese Entwicklung müssen deshalb schon berücksichtigt werden, bevor sie sich zu einer tiefgreifenden Entwicklungsstörung nach Teil B, Ziffer 3.5.1 der Versorgungsmedizinischen Grundsätze verdichten.

Genau hier setzt das Sozialgericht Darmstadt an: Es prüft nicht abstrakt, sondern fragt konkret nach den sozialen Nachteilen, die dieses Kind tatsächlich erlebt.

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Für zahlreiche Freizeitaktivitäten, die Gleichaltrige längst selbstständig unternehmen – Schwimmkurs, Trampolinhalle, Freizeitpark – benötigt der Junge stets eine im Umgang mit seiner Erkrankung geschulte Begleitperson, meist die Mutter. Ohne sie bleibt er ausgeschlossen.

Andere Eltern laden ihn wegen der Diabetes-Erkrankung seltener zu Geburtstagen ein; wenn doch, muss die Mutter meist mitkommen. Nachts stören notwendige Blutzuckerkontrollen seinen Schlaf in einer Weise, die für die Teilhabe relevant ist.

Nach Einschätzung der Kammer bringt die Erkrankung den Jungen in eine Sonderstellung, die sich negativ auf seine psychoemotionale Entwicklung auswirkt. Das Gericht sieht darin erhebliche Beeinträchtigungen seiner Privatsphäre und seiner altersgerechten Entwicklung von Selbstständigkeit – begleitet von Unzufriedenheit, die sich auch in aggressivem Verhalten äußert.

In der Praxis zeigt sich immer wieder: Gerichte differenzieren genau zwischen dem reinen Pflegeaufwand der Eltern und den eigenständigen Teilhabeeinschränkungen des Kindes. Nur Letztere zählen für den GdB.

Der Vergleichsmaßstab: mittlere soziale Anpassungsschwierigkeiten

Das Sozialgericht Darmstadt zieht zur Einordnung den Vergleich zu anderen Behinderungen heran, für die die Versorgungsmedizinischen Grundsätze einen GdB von 50 vorsehen. Mittlere soziale Anpassungsschwierigkeiten liegen danach vor, wenn die Integration in Lebensbereiche wie die Regelschule nicht ohne umfassende Unterstützung – etwa durch einen Integrationshelfer – möglich ist.

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Der Junge hat zwar keine geistige Beeinträchtigung, benötigt aber eine Schulbegleitung für den Besuch der Regelschule sowie erkrankungsbedingte Unterstützung im außerschulischen Alltag.

Das Gericht stuft die Beeinträchtigungen als vergleichbar mit einer tiefgreifenden Entwicklungsstörung mit mittleren sozialen Anpassungsschwierigkeiten ein. Die bloße theoretische Möglichkeit, dass ein Kind ohne elterliche Aufsicht von Teilhabe ausgeschlossen sein könnte, genügt nach dem BSG-Urteil vom Dezember 2024 nicht.

Es braucht konkret feststellbare soziale Nachteile oder starke psychische Probleme – und genau die hat das Sozialgericht Darmstadt in diesem Fall bejaht.

Was Betroffene aus diesem Urteil mitnehmen sollten

Wer für sein Kind einen höheren GdB wegen Diabetes beantragt, sollte sich nicht auf den Therapieaufwand allein stützen. Entscheidend ist die lückenlose Dokumentation konkreter Ausgrenzungssituationen: verpasste Einladungen, notwendige Begleitpersonen bei Freizeitaktivitäten, Sonderregelungen bei Klassenfahrten, gestörter Schlaf durch nächtliche Kontrollen, beobachtbare psychische Belastungen.

Erfahrungsgemäß lehnen Versorgungsämter höhere GdB-Werte bei Diabetes ab, solange nur medizinische Behandlungsdaten vorliegen. Wer Widersprüche in diesem Bereich bearbeitet, kennt das Muster: Ohne konkrete, im Einzelfall geschilderte Teilhabebeeinträchtigungen bleibt es bei GdB-Werten unterhalb der Schwerbehindertengrenze.

Gegen ablehnende Bescheide lohnt sich der Widerspruch dann, wenn sich die im Urteil genannten Kriterien im eigenen Fall wiederfinden: nachweisbare Beeinträchtigung der Integrationsfähigkeit, negative Auswirkungen auf die psychoemotionale Entwicklung, teilhaberelevante Schlafstörungen durch nächtliche Maßnahmen.

Fehlen solche konkreten Anhaltspunkte, dürfte auch nach diesem Urteil ein niedrigerer GdB bestehen bleiben.

Fazit

Das Urteil ist kein Freibrief für jedes Diabetes-Kind, aber ein wichtiges Signal: Wer die Teilhabeeinschränkungen seines Kindes konkret und detailliert vorträgt, hat gute Chancen auf einen GdB von 50. Wer sich auf den Verweis “mein Kind hat Diabetes und braucht viel Betreuung” beschränkt, verschenkt seinen Anspruch.

Anmerkung des Verfassers

Das Bundessozialgericht (BSG) hat mit Urteil vom 12. Dezember 2024 – B 9 SB 2/24 R – wichtige Klarstellungen zur Bewertung des Grades der Behinderung (GdB) bei Kindern mit Diabetes mellitus vorgenommen. Mit dieser Entscheidung dürfte es nun deutlich schwieriger werden, für betroffene Kinder den Schwerbehindertenstatus zu erhalten.

Die Feststellung einer Schwerbehinderung (ab GdB 50) bei Diabetes setzt neben dem hohen Therapieaufwand einer intensivierten Insulintherapie bzw. Pumpentherapie und regelmäßigen Messungen voraus, dass man zusätzlich auch noch durch weitere erhebliche Einschnitte gravierend in der Lebensführung beeinträchtigt ist (§ 152 Absatz 1 Satz 1 SGB IX in Verbindung mit Teil B Nummer 15.1 der Versorgungsmedizinischen Grundsätze).

Zusätzliche Einschnitte in der Lebensführung müssen ausreichend gewichtig sein, um das Überschreiten der Schwelle zur Schwerbehinderung rechtfertigen zu können. Das BSG weist auch darauf hin, dass die einschlägigen Bewertungskriterien keine Sonderregeln für Kinder vorsehen, d.h. die Behörden müssen dort grundsätzlich dieselben Anforderungen wie bei Erwachsenen stellen.

Gemäß § 1 Satz 2 SGB IX ist den besonderen Bedürfnissen von Kindern mit Behinderungen Rechnung zu tragen. Kinder und Jugendliche dürfen bei der Bemessung des GdB gegenüber Erwachsenen mit gleicher Gesundheitsstörung nicht schlechtergestellt werden.

Bei der danach erforderlichen, am Einzelfall orientierten Beurteilung der diabetesbedingten Einschnitte in der Lebensführung ist der Kläger als Diabetiker mit gleichaltrigen, gesunden Kindern in ihrer alterstypischen Lebenssituation zu vergleichen.

Quellen

Sozialgericht Darmstadt, Urteil vom 21.04.2026 – S 5 SB 355/24

Bundessozialgericht, Urteil vom 12. Dezember 2024 – B 9 SB 2/24 R