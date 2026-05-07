Mit 63 aufhören – mit 65 ohne Abschläge in Rente

Viele Beschäftigte verbinden den früheren Ruhestand noch immer mit dem Begriff „Rente mit 63“. Tatsächlich ist diese Bezeichnung heute nur noch historisch richtig. Abschlagsfrei mit 63 Jahren in Rente gehen konnten vor allem Versicherte, die vor 1953 geboren wurden und mindestens 45 Versicherungsjahre vorweisen konnten.

Für jüngere Jahrgänge gelten inzwischen andere Altersgrenzen. Wer 1964 oder später geboren wurde, kann die Altersrente für besonders langjährig Versicherte frühestens mit 65 Jahren ohne Abschläge beziehen. Damit bleibt der frühere Ausstieg vor der regulären Altersgrenze möglich, aber nicht mehr so früh wie zu Beginn der Reform.

Warum die „Rente mit 63“ heute meist keine Rente mit 63 mehr ist

Die Altersrente für besonders langjährig Versicherte wurde geschaffen, um Menschen mit sehr langer Erwerbsbiografie einen früheren abschlagsfreien Rentenbeginn zu ermöglichen. Voraussetzung sind 45 Jahre an anrechenbaren Zeiten. Dazu zählen vor allem Pflichtbeiträge aus Beschäftigung, bestimmte Zeiten der Kindererziehung, Pflegezeiten sowie weitere gesetzlich anerkannte Zeiten.

Der Begriff „Rente mit 63“ hält sich dennoch hartnäckig. Das liegt daran, dass die abgesenkte Altersgrenze zunächst tatsächlich bei 63 Jahren lag. Für spätere Jahrgänge wurde diese Grenze jedoch schrittweise angehoben.

Entscheidend ist deshalb nicht allein die Frage, ob jemand 45 Versicherungsjahre erreicht. Ebenso wichtig ist das Geburtsjahr. Erst aus beiden Angaben ergibt sich, wann eine abschlagsfreie Altersrente für besonders langjährig Versicherte möglich ist.

Mit 63 aufhören: Was bedeutet das finanziell?

Wer mit 63 Jahren aus dem Berufsleben ausscheidet, muss nicht automatisch auch sofort eine gesetzliche Rente beziehen. Genau hier liegt ein wichtiger Unterschied. Das Ende der Arbeit und der Beginn der Rentenzahlung können zeitlich auseinanderfallen.

Beschäftigte können zum Beispiel mit 63 aufhören zu arbeiten und die Zeit bis zum abschlagsfreien Rentenbeginn aus Ersparnissen, einer Abfindung, Wertguthaben, privater Vorsorge oder anderen Einkünften überbrücken. Die gesetzliche Rente beginnt dann erst später, etwa mit 65 Jahren, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind. Dadurch lässt sich ein dauerhafter Rentenabschlag vermeiden.

Wer dagegen schon vor dem abschlagsfreien Zeitpunkt eine Altersrente für langjährig Versicherte beantragt, muss mit Abschlägen rechnen. Diese Kürzung gilt in der Regel dauerhaft. Sie betrifft also nicht nur die ersten Rentenjahre, sondern die gesamte Bezugsdauer.

45 Versicherungsjahre sind die entscheidende Schwelle

Die abschlagsfreie Rente mit 65 setzt für viele Versicherte 45 anrechenbare Jahre voraus. Wer diese Wartezeit nicht erfüllt, kann nicht auf die Altersrente für besonders langjährig Versicherte zurückgreifen. Dann kommen andere Rentenarten infrage, häufig aber nur später oder mit Abschlägen.

In der Praxis lohnt sich daher ein genauer Blick in den Versicherungsverlauf. Fehlende Zeiten können dazu führen, dass der Rentenbeginn später liegt als erwartet. Besonders relevant sind Lücken durch Ausbildung, Arbeitslosigkeit, Selbstständigkeit ohne Pflichtbeiträge oder Auslandszeiten.

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Die Deutsche Rentenversicherung empfiehlt, den Versicherungsverlauf regelmäßig zu prüfen. Werden fehlende Zeiten früh erkannt, lassen sie sich oft leichter klären. Das kann später über Monate beim Rentenbeginn entscheiden.

Übersicht: Abschlagsfreier Rentenbeginn für besonders langjährig Versicherte

Die folgende Tabelle zeigt vereinfacht, wie sich die Altersgrenze für besonders langjährig Versicherte entwickelt hat. Sie ersetzt keine individuelle Rentenauskunft, macht aber den Grundsatz deutlich. Je jünger der Jahrgang, desto später beginnt die abschlagsfreie Rente vor der Regelaltersgrenze.

Geburtsjahrgang Frühestmöglicher abschlagsfreier Rentenbeginn bei 45 Versicherungsjahren Bis 1952 Ab 63 Jahren 1953 bis 1963 Schrittweise später als 63 Jahre Ab 1964 Ab 65 Jahren

Der Unterschied zwischen abschlagsfrei und regulär

Abschlagsfrei bedeutet nicht automatisch, dass die höchstmögliche Rente erreicht wird. Wer mit 65 in Rente geht, zahlt zwei Jahre weniger Beiträge ein als jemand, der bis zur Regelaltersgrenze arbeitet. Die monatliche Rente kann deshalb niedriger ausfallen als in einer Renteninformation, die weitere Beitragsjahre bis zur Regelaltersgrenze unterstellt.

Das ist kein Abschlag im technischen Sinn. Es fehlen schlicht weitere Beitragszeiten und damit zusätzliche Entgeltpunkte. Für die persönliche Planung ist dieser Unterschied wichtig, weil er die tatsächliche Rentenhöhe beeinflussen kann.

Wer mit 63 aufhört und erst mit 65 die Rente beantragt, vermeidet zwar den dauerhaften Abschlag. Gleichzeitig entstehen aber zwei Jahre ohne laufendes Arbeitseinkommen und meist auch ohne weitere Rentenbeiträge. Diese Phase muss finanziell tragfähig sein.

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Krankenversicherung, Arbeitslosigkeit und Überbrückung

Die Zeit zwischen Arbeitsende und Rentenbeginn sollte nicht nur steuerlich und finanziell geplant werden. Auch Kranken- und Pflegeversicherung müssen geklärt sein. Wer nicht mehr arbeitet und noch keine Rente bezieht, muss wissen, wie der Versicherungsschutz fortgeführt wird.

Arbeitslosengeld kann in bestimmten Fällen eine Brücke bilden, ist aber kein frei wählbares Planungsinstrument. Wer selbst kündigt oder eine Aufhebungsvereinbarung unterschreibt, muss mögliche Sperrzeiten beachten. Auch die Anrechnung von Zeiten auf die 45 Versicherungsjahre ist nicht in jedem Fall gleich zu bewerten.

Eine weitere Möglichkeit können Wertguthaben oder Langzeitkonten sein. Sie erlauben es Beschäftigten, vor dem Rentenbeginn bezahlt freigestellt zu werden. Ob das möglich ist, hängt vom Arbeitgeber und den vertraglichen Vereinbarungen ab.

Warum eine persönliche Rentenprüfung unverzichtbar ist

Die Frage „Mit 63 aufhören und mit 65 ohne Abschläge in Rente?“ lässt sich nur individuell sicher beantworten. Entscheidend sind Geburtsjahr, Versicherungsverlauf, erreichte Wartezeit, gewünschter Rentenbeginn und die finanzielle Situation bis dahin. Schon kleine Lücken im Versicherungsverlauf können die Planung verändern.

Sinnvoll ist daher eine Rentenauskunft oder Beratung bei der Deutschen Rentenversicherung. Dort lässt sich klären, wann die jeweilige Altersrente frühestens möglich ist. Auch der offizielle Rentenbeginnrechner kann eine erste Orientierung geben.

Wer einen Ausstieg mit 63 plant, sollte außerdem Nettobedarf, Rücklagen, Steuerfolgen und Krankenversicherung gemeinsam betrachten. Nur so wird sichtbar, ob die zwei Jahre bis 65 realistisch überbrückt werden können. Der frühere Ruhestand ist weniger eine einzelne Rentenentscheidung als eine umfassende Finanzplanung.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Ein Arbeitnehmer wurde 1964 geboren und hat mit 63 Jahren bereits 45 Versicherungsjahre erreicht. Er möchte nach langer Beschäftigung nicht mehr weiterarbeiten. Eine abschlagsfreie Altersrente für besonders langjährig Versicherte kann er aber erst mit 65 Jahren beziehen.

Entscheidet er sich, bereits mit 63 eine vorgezogene Altersrente mit Abschlägen zu beantragen, mindert das seine Rente dauerhaft. Wartet er dagegen bis 65 und überbrückt die zwei Jahre aus Ersparnissen und einer betrieblichen Auszahlung, kann er die gesetzliche Rente ohne Abschläge beginnen. Trotzdem fällt seine Rente niedriger aus, als wenn er bis zur regulären Altersgrenze weiter Beiträge gezahlt hätte.

Das Beispiel zeigt den praktischen Unterschied zwischen „aufhören zu arbeiten“ und „Rente beziehen“. Wer diese beiden Zeitpunkte bewusst trennt, kann Abschläge vermeiden. Voraussetzung ist jedoch, dass die Zwischenzeit finanziell und versicherungsrechtlich abgesichert ist.

Häufige Fragen und Antworten

Kann man mit 63 aufhören zu arbeiten und trotzdem mit 65 ohne Abschläge in Rente gehen?

Ja, das kann möglich sein. Entscheidend ist, dass die gesetzliche Rente erst zum abschlagsfreien Zeitpunkt beantragt wird. Die Zeit zwischen dem Arbeitsende mit 63 und dem Rentenbeginn mit 65 muss jedoch finanziell überbrückt werden.

Wer kann mit 65 ohne Abschläge in Rente gehen?

Das betrifft vor allem Versicherte, die mindestens 45 anrechenbare Versicherungsjahre vorweisen können. Für Jahrgänge ab 1964 liegt der frühestmögliche abschlagsfreie Rentenbeginn für besonders langjährig Versicherte bei 65 Jahren. Ohne diese lange Versicherungszeit gelten andere Regeln.

Was passiert, wenn die Rente schon mit 63 beantragt wird?

Wer bereits mit 63 eine vorgezogene Altersrente beantragt, muss meist mit dauerhaften Abschlägen rechnen. Diese Kürzung gilt grundsätzlich für die gesamte Rentenzeit. Deshalb sollte ein früher Rentenantrag vorher genau berechnet werden.

Zählen Arbeitslosigkeit oder Krankheit zu den 45 Versicherungsjahren?

Bestimmte Zeiten können angerechnet werden, aber nicht jede Unterbrechung zählt automatisch. Zeiten mit Pflichtbeiträgen, Kindererziehung oder Pflege können berücksichtigt werden. Bei Arbeitslosigkeit kommt es auf die genaue Art und den Zeitpunkt der Leistung an.

Worauf sollte man achten, wenn man mit 63 aussteigen möchte?

Wichtig sind die finanzielle Absicherung bis 65, der Krankenversicherungsschutz und die Prüfung des eigenen Versicherungsverlaufs. Auch Steuern, mögliche Abfindungen und private Rücklagen sollten berücksichtigt werden. Eine Beratung bei der Deutschen Rentenversicherung kann helfen, teure Fehlentscheidungen zu vermeiden.

Quellen

Deutsche Rentenversicherung: Informationen zur Altersrente für langjährig und besonders langjährig Versicherte, Bundesministerium für Arbeit und Soziales: Abschlagsfreie Altersrente für besonders langjährig Versicherte.