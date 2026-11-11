6 wichtige Änderungen für Alle kommen im November 2026

Beim Einkauf auf Raten greifen neue Schutzregeln, Krankenkassen bereiten ihre Beiträge für 2027 vor und für viele Autofahrer läuft die Kündigungsfrist ab. Der November bringt Entscheidungen, die sich noch lange auf das Haushaltsbudget auswirken können.

Wer wenig finanziellen Spielraum hat, sollte besonders auf Zahlungsfristen, Versicherungsbeiträge und mögliche Steuerentlastungen achten. Allerdings beginnt nicht jede angekündigte Neuerung schon im November: Das neue Altersvorsorgedepot startet erst 2027.

Ab 20. November gelten neue Regeln für kleine Kredite und Ratenkäufe

Eine kleine Monatsrate kann einen großen Kauf harmlos erscheinen lassen. Werden mehrere Anschaffungen gleichzeitig finanziert, entsteht daraus schnell eine Belastung, die im Alltag kaum noch zu stemmen ist.

Ab dem 20. November 2026 werden deshalb auch Kleinkredite unter 200 Euro, zinsfreie Finanzierungen und zahlreiche Angebote nach dem Prinzip „Jetzt kaufen, später bezahlen“ stärker vom Verbraucherkreditrecht erfasst. Über die Ausweitung des Schutzes informiert die Bundesregierung zur Umsetzung der neuen Verbraucherkreditrichtlinie.

Für erfasste Verträge müssen Anbieter vor dem Abschluss die Kreditwürdigkeit prüfen. Auch bei kleinen Beträgen ist eine Finanzierung damit kein Selbstläufer; wie aufwendig die Prüfung ausfällt, hängt von den gesetzlichen Vorgaben und dem jeweiligen Angebot ab.

Die Reform erweitert außerdem die Informationspflichten und begrenzt das bislang in bestimmten Fällen unbefristete Widerrufsrecht bei Allgemein-Verbraucherdarlehen grundsätzlich auf zwölf Monate und 14 Tage. Wer einen älteren Vertrag überprüfen lassen will, sollte daraus allerdings keinen pauschalen Verlust bestehender Rechte ableiten.

Der Zusatzbeitrag für 2027 ist keine Preisgarantie der Krankenkasse

Bis zum 1. November muss das Bundesgesundheitsministerium den durchschnittlichen Zusatzbeitrag für das kommende Jahr bekannt geben. Der GKV-Schätzerkreis hat am 14. Oktober 2026 einen rechnerischen Wert von unverändert 2,9 Prozent für 2027 ermittelt.

Dieser Wert sagt jedoch nicht, welchen Beitrag die eigene Krankenkasse verlangen wird. Wie das Bundesamt für Soziale Sicherung erläutert, entscheidet darüber die jeweilige Kasse; Veränderungen ihrer Finanzreserven berücksichtigt die Schätzung nicht.

Seit Ende Juli 2026 ist die bisherige gesetzliche Pflicht zur individuellen Information über eine Erhöhung entfallen. Versicherte sollten deshalb die Veröffentlichungen ihrer Kasse und deren Beitragssatz für 2027 prüfen; gegen-hartz.de erklärt die Folgen im Beitrag über steigende Krankenkassenbeiträge ohne Pflichtbrief.

Bei einer Kassenerhöhung zählt die rechtzeitige Wahl der neuen Kasse

Das besondere Wechselrecht bei einer Beitragserhöhung besteht weiterhin. Steigt der Zusatzbeitrag zum 1. Januar 2027, muss die Wahl einer neuen gesetzlichen Krankenkasse grundsätzlich spätestens bis Ende Januar erklärt werden, um dieses Recht zu nutzen.

Die Mitgliedschaft bei der neuen Kasse muss zu diesem Zeitpunkt noch nicht begonnen haben. Bei einer Wahlerklärung im Januar erfolgt der Wechsel wegen der Frist zum Ende des übernächsten Kalendermonats regelmäßig zum 1. April; die neue Kasse übernimmt die elektronische Meldung an die bisherige.

Diese Unterscheidung ergibt sich aus § 175 SGB V und ist für die Planung entscheidend. Ein bestehender Wahltarif kann zusätzliche Bindungen auslösen, die vor dem Wechsel geprüft werden sollten.

Pflichtversicherte Rentner sollten zudem nicht erst auf eine niedrigere Rentenüberweisung warten. Nach den Informationen der Deutschen Rentenversicherung wirken sich Änderungen des Zusatzbeitrags auf die Beiträge aus der gesetzlichen Rente erst zwei Monate später aus.

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Ab November den Lohnsteuerfreibetrag für 2027 beantragen

Beschäftigte mit höheren abziehbaren Ausgaben können ab dem 1. November 2026 einen Freibetrag für den Lohnsteuerabzug 2027 beantragen. Das kommt beispielsweise bei längeren Arbeitswegen, abziehbaren Kinderbetreuungskosten oder bestimmten außergewöhnlichen Belastungen infrage.

Berücksichtigt das Finanzamt den Freibetrag, kann bereits während des Jahres mehr Netto vom Gehalt bleiben. Die Entlastung wird vorgezogen, statt erst über eine spätere Steuererstattung zu wirken.

Ein Freibetrag von 1.200 Euro bedeutet allerdings keine Auszahlung von 1.200 Euro. Er verringert die Berechnungsgrundlage für den Lohnsteuerabzug; die tatsächliche Entlastung hängt von den persönlichen Steuerverhältnissen ab.

Für viele Aufwendungen gilt eine Antragsgrenze von mehr als 600 Euro, wobei Werbungskosten nur oberhalb des Arbeitnehmer-Pauschbetrags mitzählen. Einzelheiten und die Formulare erläutert ELSTER zum Lohnsteuer-Ermäßigungsverfahren.

Wer einen solchen Freibetrag erhält, muss häufig später eine Einkommensteuererklärung abgeben. Außerdem sollten Beschäftigte prüfen, ob ein bereits bewilligter Freibetrag ohnehin noch für 2027 gilt.

Altersvorsorgedepot: Bis zu 540 Euro Förderung beginnen erst 2027

Das neue Altersvorsorgedepot ist keine zusätzliche Auszahlung zur laufenden gesetzlichen Rente. Die reformierten Produkte können ab dem 1. Januar 2027 angeboten werden, wie die Bundesregierung zur Reform der privaten Altersvorsorge erklärt.

Unmittelbar Förderberechtigte erhalten auf die ersten 360 Euro Eigenbeitrag im Jahr eine Grundzulage von 50 Prozent. Für weitere Einzahlungen bis insgesamt 1.800 Euro gibt es 25 Prozent, sodass die Grundzulage höchstens 540 Euro jährlich beträgt.

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Die höchste Grundzulage setzt damit einen eigenen Beitrag von 150 Euro monatlich im Jahresdurchschnitt voraus.

Zusätzlich sind unter den jeweiligen Voraussetzungen Kinderzulagen von bis zu 300 Euro pro Kind möglich; auch bisher nicht erfasste Selbstständige werden in die Förderung einbezogen.

Für das Standarddepot gilt eine Begrenzung der Effektivkosten auf ein Prozent, nicht pauschal für jedes angebotene Vorsorgeprodukt. Die Änderungen bei Förderung und Kosten hat der Bundestag in seiner Darstellung zum Altersvorsorgereformgesetzerläutert.

Ein Depot ohne Garantie eröffnet Renditechancen, trägt aber auch das Risiko von Kursverlusten. Wer Angebote vergleicht, sollte Kosten, Bindung, spätere Besteuerung und das eigene Budget prüfen; eine hohe Zulage macht eine dauerhaft untragbare Sparrate nicht bezahlbar.

Wie sich unterschiedliche Eigenbeiträge auswirken, zeigt der Beitrag „Rente 2027: 540 Euro Extra vom Staat – aber das muss man dafür tun“. Eine gesetzliche Pflicht, bereits im November bei einem bestimmten Anbieter abzuschließen, gehört nicht zu den Fördervoraussetzungen.

Kfz-Versicherung: Der 30. November gilt für viele Verträge

Endet das Versicherungsjahr am 31. Dezember und beträgt die Kündigungsfrist einen Monat, muss die Kündigung spätestens am 30. November 2026 beim Versicherer eingehen. Das Absendedatum genügt nicht; bei anderen Vertragsabläufen gelten andere Termine.

Vor einem Wechsel kann sich eine Anfrage nach einem günstigeren Tarif beim bisherigen Versicherer lohnen. Auch eine veränderte Fahrleistung oder ein kleinerer Fahrerkreis können den Beitrag beeinflussen, sofern die Angaben zur tatsächlichen Nutzung passen.

Ein niedrigerer Preis allein reicht für einen sinnvollen Vergleich nicht aus. Selbstbeteiligung, Leistungsumfang und die Übernahme des Schadenverlaufs sollten ebenfalls geprüft werden, wie die Verbraucherzentrale zum Versicherungswechsel erläutert.

Erhöht der Versicherer den Beitrag aufgrund einer Anpassungsklausel ohne entsprechende Mehrleistung, eröffnet § 40 Versicherungsvertragsgesetz ein Sonderkündigungsrecht innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung. Welche Bedeutung neue regionale Einstufungen haben, erläutert gegen-hartz.de im Beitrag zur Kfz-Versicherung für Senioren ab 2027.

Euro 7 beginnt am 29. November mit neuen Fahrzeugtypen

Ab dem 29. November 2026 gelten die Euro-7-Anforderungen zunächst für neue Typgenehmigungen von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen. Für Neufahrzeuge dieser Klassen greift die nächste Stufe grundsätzlich am 29. November 2027.

Die Regeln erfassen neben Abgasen auch Bremspartikel und die Haltbarkeit von Antriebsbatterien. Für den Reifenabrieb gelten eigene, spätere Einführungstermine, bei neuen Pkw-Reifentypen ab Juli 2028.

Bei erfassten Elektro-Pkw und Plug-in-Hybriden verlangt die Verordnung grundsätzlich mindestens 80 Prozent der ursprünglichen Batterieenergie bis fünf Jahre oder 100.000 Kilometer. Für den anschließenden Zeitraum bis acht Jahre oder 160.000 Kilometer beträgt die Schwelle 72 Prozent, wobei jeweils das zuerst erreichte Alters- oder Kilometerlimit zählt.

Die Einzelheiten stehen in der Euro-7-Verordnung (EU) 2024/1257. Für bereits zugelassene Autos entsteht allein durch diesen Starttermin keine neue allgemeine Nachrüstpflicht.

Diese Termine und Entscheidungen sind im November wichtig

Thema Termin Bedeutung für Verbraucher Lohnsteuerfreibetrag Ab 1. November 2026 Antrag für den Lohnsteuerabzug 2027 stellen. Krankenkassen Bis 1. November 2026 Bekanntgabe des Durchschnittswerts; der eigene Kassenbeitrag kann abweichen. Verbraucherkredite Ab 20. November 2026 Erweiterter Schutz auch bei kleinen Finanzierungen und vielen Ratenkäufen. Euro 7 Ab 29. November 2026 Neue Anforderungen zunächst für neue Pkw- und Transportertypen. Kfz-Versicherung Häufig 30. November 2026 Kündigung muss bei entsprechendem Vertragsablauf bis dahin eingehen. Altersvorsorgedepot Start ab 1. Januar 2027 Im November Angebote prüfen; Förderung setzt Berechtigung und Eigenbeiträge voraus.

Sechs Fragen und Antworten zu den Änderungen im November 2026

Sind kleine Ratenkäufe ab November verboten?

Nein, solche Finanzierungen bleiben möglich. Ab dem 20. November greifen für mehr Angebote Schutzvorschriften, zu denen insbesondere die Prüfung der Kreditwürdigkeit gehört.

Muss der Kassenwechsel bei einer Januar-Erhöhung bis Ende Januar abgeschlossen sein?

Nein, bis dahin muss grundsätzlich die Wahl der neuen Kasse erklärt sein. Bei einer Erklärung im Januar beginnt die neue Mitgliedschaft regelmäßig am 1. April, sofern keine besonderen Bindungen entgegenstehen.

Bekommen Rentner die 540 Euro automatisch ausgezahlt?

Nein, die Summe ist die mögliche jährliche Grundzulage für einen geförderten Altersvorsorgevertrag. Sie setzt Förderberechtigung und entsprechende Eigenbeiträge voraus und erhöht nicht automatisch die laufende gesetzliche Rente.

Ist ein Lohnsteuerfreibetrag eine zusätzliche Steuererstattung?

Der Freibetrag berücksichtigt abziehbare Beträge bereits beim laufenden Lohnsteuerabzug. Die endgültige Jahressteuer richtet sich weiterhin nach den tatsächlich vorliegenden Verhältnissen.

Gilt der 30. November für jede Autoversicherung?

Nein, der Termin passt zu Verträgen mit Ablauf zum Jahresende und einer Kündigungsfrist von einem Monat. Bei abweichendem Versicherungsjahr oder einem Sonderkündigungsrecht kann ein anderer Termin gelten.

Muss mein bisheriges Auto wegen Euro 7 umgerüstet werden?

Aus dem Beginn der neuen Vorgaben am 29. November 2026 folgt keine allgemeine Umrüstpflicht für bereits zugelassene Fahrzeuge. Zunächst sind neue Fahrzeugtypen von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen betroffen.