Rente 2027: Diese Jahrgänge riskieren Abschläge und fehlende Monatsrenten

Ein verspäteter Rentenantrag kann mehrere Monatszahlungen kosten, ein früher Rentenbeginn die Bezüge lebenslang mindern. Für viele Menschen der Jahrgänge 1960 bis 1964 werden diese Fragen 2027 unmittelbar wichtig.

Vier Jahrgangsgruppen helfen dabei, den eigenen Handlungsbedarf einzuordnen. Über den tatsächlichen Anspruch entscheiden jedoch auch der genaue Geburtstag, die anerkannten Versicherungszeiten und die gewählte Rentenart.

Diese Altersgrenzen gelten für die einzelnen Jahrgänge

Die folgende Tabelle zeigt die gesetzlichen Altersgrenzen und den Abschlag bei einem frühestmöglichen Beginn der Altersrente für langjährig Versicherte mit 63. Die abschlagsfreie Rente nach 45 Versicherungsjahren ist eine andere Rentenart mit eigenen Voraussetzungen.

Geburtsjahr Regelaltersgrenze Abschlagsfrei nach 45 Versicherungsjahren Abschlag beim Beginn mit 63 nach 35 Versicherungsjahren 1960 66 Jahre und 4 Monate 64 Jahre und 4 Monate 12,0 Prozent 1961 66 Jahre und 6 Monate 64 Jahre und 6 Monate 12,6 Prozent 1962 66 Jahre und 8 Monate 64 Jahre und 8 Monate 13,2 Prozent 1963 66 Jahre und 10 Monate 64 Jahre und 10 Monate 13,8 Prozent 1964 bis 1967 67 Jahre 65 Jahre 14,4 Prozent

Für die Regelaltersrente müssen grundsätzlich mindestens fünf Versicherungsjahre vorliegen. Die Altersgrenzen ergeben sich insbesondere aus § 235 SGB VI und für die abschlagsfreie Rente nach 45 Jahren aus § 236b SGB VI beziehungsweise den Vorschriften für jüngere Jahrgänge.

Jahrgang 1959 und älter: Kindererziehungszeiten und Steuern prüfen

Menschen des Jahrgangs 1959 und ältere Versicherte haben ihre Regelaltersgrenze 2027 bereits überschritten. Für viele geht es deshalb um die Frage, ob ihre laufende Rente vollständig berechnet wird und wie viel davon nach Abgaben bleibt.

Ab Januar 2027 verbessert die Mütterrente III die rentenrechtliche Anerkennung für vor 1992 geborene Kinder grundsätzlich um weitere sechs Monate. Davon können auch Väter profitieren, wenn ihnen die betreffenden Erziehungszeiten zugeordnet sind.

Ein zusätzlicher halber Rentenpunkt entspricht beim seit Juli 2026 geltenden Rentenwert von 42,52 Euro rechnerisch 21,26 Euro monatlicher Bruttorente ohne Abschlag. Nach Angaben der Deutschen Rentenversicherung beginnt die Auszahlung erst 2028, wobei bestehende Ansprüche für 2027 nachgezahlt werden.

Die endgültigen Beträge hängen auch von den Rentenanpassungen 2027 und 2028 ab. Bei bereits erfassten Erziehungszeiten erfolgt die Umsetzung grundsätzlich automatisch.

Fehlende oder falsch zugeordnete Zeiten sollten Betroffene mit der Rentenversicherung klären. Einzelheiten erläutert der Beitrag zur Mütterrente III, ihrer Höhe und dem Auszahlungszeitpunkt.

Auch die Steuer verdient Aufmerksamkeit: Der persönliche Rentenfreibetrag wird grundsätzlich im Jahr nach dem Rentenbeginn als Eurobetrag festgelegt. Regelmäßige Rentenanpassungen erhöhen diesen Freibetrag nicht und fließen deshalb vollständig in den steuerpflichtigen Rentenbetrag ein.

Ob daraus tatsächlich eine Steuerzahlung entsteht, hängt unter anderem von weiteren Einkünften und abzugsfähigen Ausgaben ab. Die Bruttorente allein lässt sich deshalb nicht sinnvoll mit dem steuerlichen Grundfreibetrag vergleichen.

Jahrgänge 1960 und 1961: Der Antrag entscheidet über den Zahlungsbeginn

Für den Jahrgang 1960 liegt die Regelaltersgrenze bei 66 Jahren und vier Monaten, für den Jahrgang 1961 bei 66 Jahren und sechs Monaten. Je nach Geburtsmonat fällt der reguläre Rentenbeginn in unterschiedliche Kalenderjahre.

Eine Altersrente beginnt grundsätzlich frühestens mit dem Monat, zu dessen Beginn sämtliche Voraussetzungen erfüllt sind. Wer seine Altersgrenze im Laufe eines Monats erreicht und die notwendige Versicherungszeit bereits erfüllt, kann daher normalerweise ab dem folgenden Monat Rente beziehen.

Bei Geburt am Monatsersten kann sich der Rentenbeginn gegenüber dieser üblichen Rechnung um einen Monat vorverlagern. Schon deshalb reicht die Angabe des Geburtsjahres für einen verbindlichen Termin nicht aus.

Wer erstmals eine Altersrente beziehen möchte, muss sie grundsätzlich beantragen. Nach § 99 Absatz 1 SGB VI bleibt der frühestmögliche Beginn erhalten, wenn der Antrag bis zum Ende des dritten Kalendermonats nach Ablauf des Monats eingeht, in dem alle Anspruchsvoraussetzungen erfüllt wurden.

Bei einer späteren Antragstellung beginnt die Rente grundsätzlich erst mit dem Antragsmonat. Für die dazwischenliegenden Monate erfolgt dann regelmäßig keine Nachzahlung.

Die Deutsche Rentenversicherung empfiehlt deshalb, den Antrag etwa drei Monate vor dem gewünschten Rentenbeginn zu stellen. Diese Empfehlung zur Vorbereitung und die gesetzliche Frist für einen rückwirkenden Beginn sind zwei unterschiedliche Zeiträume.

Die Antragsregel gilt außerdem auch für andere Altersrenten und betrifft damit weitere Jahrgänge. Wer bereits eine Erwerbsminderungsrente erhält, hat beim Übergang in die Regelaltersrente eine Sonderstellung, weil die Rentenversicherung das Verfahren grundsätzlich von Amts wegen einleitet.

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Weiterarbeiten: Rentenbezug und Beschäftigung lassen sich verbinden

Wer die Regelaltersgrenze erreicht hat, kann seine Altersrente beziehen und gleichzeitig weiterarbeiten. Bei Altersrenten wird Arbeitsverdienst nicht mehr wegen einer Hinzuverdienstgrenze von der Rente abgezogen.

Alternativ lässt sich der Rentenbeginn bewusst verschieben. Für jeden vollen Monat nach der Regelaltersgrenze, in dem eine bereits zustehende Altersrente nicht beansprucht wird, erhöht sich der Zugangsfaktor um 0,5 Prozent.

Nach zwölf Monaten ergibt das einen Zuschlag von sechs Prozent; weitere rentenversicherungspflichtige Beiträge können die Rente zusätzlich erhöhen. Dem stehen jedoch die zunächst nicht bezogenen Monatsrenten gegenüber, die in jede Vergleichsrechnung gehören.

Die seit Januar 2026 geltende Aktivrente kann bestimmte Arbeitslöhne nach Erreichen der Regelaltersgrenze bis zu 2.000 Euro monatlich steuerfrei stellen. Sie lässt sich unter den gesetzlichen Voraussetzungen sowohl mit einem laufenden Rentenbezug als auch mit einem aufgeschobenen Rentenbeginn nutzen.

Der Steuervorteil erfasst insbesondere keine selbstständigen Einkünfte und keine Minijobs. Außerdem bedeutet steuerfreier Arbeitslohn nicht automatisch Beitragsfreiheit in der Sozialversicherung.

Jahrgänge 1962 bis 1964: Zwischen abschlagsfreiem Beginn und dauerhafter Kürzung

Für besonders langjährig Versicherte des Jahrgangs 1962 liegt die Altersgrenze bei 64 Jahren und acht Monaten. Beim Jahrgang 1963 sind es 64 Jahre und zehn Monate, sodass Teile beider Jahrgänge 2027 erstmals diese abschlagsfreie Altersrente beziehen können.

Dafür müssen 45 Jahre nach den besonderen Anrechnungsregeln dieser Rentenart erfüllt sein. Neben versicherungspflichtiger Beschäftigung können beispielsweise Kindererziehung und versicherte Pflegezeiten berücksichtigt werden.

Beim Arbeitslosengeld gelten Einschränkungen: In den letzten zwei Jahren vor Rentenbeginn zählt es für diese Wartezeit grundsätzlich nicht mit. Ausnahmen bestehen insbesondere, wenn der Leistungsbezug auf einer Insolvenz oder vollständigen Geschäftsaufgabe des Arbeitgebers beruht.

Schul- und Studienzeiten sowie Zeiten mit Arbeitslosenhilfe, Arbeitslosengeld II oder Bürgergeld füllen die 45 Jahre grundsätzlich nicht auf. Deshalb sollte die Rentenversicherung die anrechenbaren Monate vor einer Kündigung oder einem Aufhebungsvertrag konkret prüfen.

Jahrgang 1964: Mit 63 können dauerhaft 14,4 Prozent fehlen

Menschen des Jahrgangs 1964 werden 2027 63 Jahre alt und können bei mindestens 35 Versicherungsjahren die Altersrente für langjährig Versicherte vorzeitig beziehen. Bei einem Geburtstag spät im Dezember kann der erste Rentenmonat allerdings erst im Januar 2028 liegen.

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Der frühestmögliche Beginn mit 63 liegt vier Jahre vor der Regelaltersgrenze von 67. Bei 0,3 Prozent Abschlag für jeden vorgezogenen Monat ergeben sich 14,4 Prozent dauerhafte Kürzung.

Aus angenommenen 1.500 Euro monatlicher Bruttorente vor Abschlag werden dadurch 1.284 Euro. Die Differenz beträgt 216 Euro im Monat und verschwindet auch mit dem 67. Geburtstag nicht.

Diese Rechnung setzt einen zum frühen Rentenbeginn berechneten Anspruch voraus. Wer stattdessen die bis 67 hochgerechnete Rente aus seiner Renteninformation verwendet, übersieht die zusätzlichen Beiträge, die bei einem früheren Ausstieg möglicherweise ebenfalls fehlen.

Auch 45 Versicherungsjahre ermöglichen dem Jahrgang 1964 die abschlagsfreie Altersrente erst mit 65. Die unterschiedlichen Wege erläutert Gegen-Hartz im Beitrag zu den Rentenmöglichkeiten für den Jahrgang 1964.

Ein früher Ausstieg kann angesichts gesundheitlicher Belastungen trotzdem sinnvoll sein. Die Entscheidung sollte auf einer Berechnung für den eigenen Starttermin beruhen, wie sie auch der Überblick zu den Rentenabschlägen bei einem Beginn mit 63, 64 oder 65 verdeutlicht.

Jahrgänge 1965 bis 1967: Rentenkonto klären und Sonderzahlungen berechnen lassen

Nach geltendem Recht liegt die Regelaltersgrenze dieser Jahrgänge bei 67 Jahren, die abschlagsfreie Altersrente nach 45 Versicherungsjahren bei 65. Die Altersrente für langjährig Versicherte ist bei erfüllter Wartezeit ab 63 möglich, dann mit bis zu 14,4 Prozent Abschlag.

Für schwerbehinderte Menschen bestehen andere Möglichkeiten: Ab Jahrgang 1964 ist bei einem Grad der Behinderung von mindestens 50 und 35 Versicherungsjahren ein Beginn ab 62 mit bis zu 10,8 Prozent Abschlag möglich. Ohne Abschlag beginnt diese Rentenart mit 65, wobei die Schwerbehinderung bei Rentenbeginn vorliegen muss.

Damit kann auch der Jahrgang 1965 bereits 2027 eine Altersgrenze für einen vorgezogenen Rentenbeginn erreichen. Eine pauschale Aussage, diese Jahrgänge könnten frühestens mit 63 in Altersrente gehen, würde diese Möglichkeit übergehen.

Wer Abschläge ausgleichen möchte, kann sich nach Vollendung des 50. Lebensjahres eine besondere Rentenauskunft für entsprechende Sonderzahlungen erstellen lassen. Die Berechnung sollte vor einer Zahlung vorliegen, denn bereits gezahlte Ausgleichsbeiträge werden grundsätzlich nicht erstattet.

Die Rentenkommission hat 2026 unter anderem empfohlen, die abschlagsfreie Altersrente nach 45 Jahren abzuschaffen und den frühesten Beginn für langjährig Versicherte auf 64 anzuheben. Solche Empfehlungen ändern die bestehenden Ansprüche jedoch erst, wenn daraus entsprechende gesetzliche Regelungen entstehen.

Paare sollten Krankenversicherung und Hinterbliebenenrente gemeinsam betrachten

Geht ein Ehepartner in Rente, während der andere noch keinen eigenen Rentenanspruch nutzt, lohnt sich eine Prüfung der Familienversicherung. Sie kann unter den gesetzlichen Voraussetzungen auch über ein gesetzlich versichertes Mitglied erfolgen, das bereits Altersrente bezieht.

Für 2027 ergibt sich aus der vom Kabinett vorgesehenen Bezugsgröße eine allgemeine Einkommensgrenze von voraussichtlich 590 Euro monatlich; die Zustimmung des Bundesrates zur Rechengrößenverordnung steht noch aus. Bei einer geringfügigen Beschäftigung liegt die Grenze des regelmäßigen Gesamteinkommens 2027 bei 633 Euro monatlich.

Die oft noch genannten Beträge von 565 beziehungsweise 603 Euro gehören dagegen zum Jahr 2026. Neben dem Einkommen prüft die Krankenkasse weitere Voraussetzungen, etwa eine vorrangige eigene Versicherungspflicht oder eine hauptberufliche Selbstständigkeit.

Für die längerfristige Planung ist außerdem die beschlossene Änderung ab 2028 zu beachten: Für bestimmte mitversicherte Ehe- und Lebenspartner wird dann ein Zuschlag von 2,5 Prozent auf die beitragspflichtigen Einnahmen des versicherten Mitglieds erhoben. Ob eine gesetzliche Ausnahme greift, sollte die Krankenkasse anhand der persönlichen Verhältnisse klären.

Auch die spätere Hinterbliebenenversorgung gehört in die Rechnung. Die große Witwen- oder Witwerrente beträgt grundsätzlich 55 Prozent des entsprechenden Rentenanspruchs des verstorbenen Partners.

Bei einer Eheschließung vor 2002 und mindestens einem vor dem 2. Januar 1962 geborenen Ehepartner können jedoch noch 60 Prozent nach altem Recht gelten. Gerade bei Paaren aus den hier betrachteten Jahrgängen ist diese Ausnahme häufig prüfenswert.

Abschläge aus einer vorzeitig bezogenen Altersrente wirken grundsätzlich auch bei einer anschließenden Hinterbliebenenrente fort. Vom nach gesetzlichen Pauschalen ermittelten Nettoeinkommen oberhalb des jeweiligen Freibetrags werden 40 Prozent angerechnet; im Sterbevierteljahr entfällt diese Einkommensanrechnung.

Beispiel aus der Praxis: Ein später Antrag verschiebt den Rentenbeginn

Im fiktiven Beispiel erreicht Thomas M., geboren am 15. Oktober 1960, seine Regelaltersgrenze im Februar 2027. Sind auch die übrigen Voraussetzungen erfüllt, kann seine Regelaltersrente am 1. März 2027 beginnen.

Geht sein Antrag spätestens am 31. Mai 2027 ein, bleibt dieser Beginn erhalten. Beantragt er die Rente dagegen erst im Juni, beginnt sie grundsätzlich am 1. Juni; die Zahlungen für März, April und Mai werden dann regelmäßig nicht nachgezahlt.

Seine 1965 geborene Ehefrau verdient lediglich 500 Euro monatlich in einem Minijob und hat keine weiteren Einkünfte. Das Paar lässt deshalb zusätzlich prüfen, ob sie 2027 über ihn familienversichert werden kann.

Sieben Fragen und Antworten zur Rente 2027

Kommt die Altersrente automatisch, wenn ich alt genug bin?

Wer erstmals Altersrente beziehen möchte, muss grundsätzlich einen Antrag stellen; empfohlen wird dies etwa drei Monate vor dem gewünschten Beginn. Beim Übergang von einer Erwerbsminderungsrente in die Regelaltersrente wird das Verfahren dagegen grundsätzlich von Amts wegen eröffnet.

Kann der Jahrgang 1964 im Jahr 2027 mit 63 in Rente gehen?

Ja, wenn die Wartezeit von 35 Jahren erfüllt ist, kommt die Altersrente für langjährig Versicherte infrage. Beim frühestmöglichen Beginn mit 63 beträgt der dauerhafte Abschlag 14,4 Prozent, wobei sich der erste Rentenmonat je nach Geburtstag bis Januar 2028 verschieben kann.

Reichen 45 Versicherungsjahre für eine abschlagsfreie Rente mit 63?

Für die hier betrachteten Jahrgänge liegt die Altersgrenze dieser Rentenart bereits über 63. Ab Jahrgang 1964 sind dafür 65 Jahre erforderlich, auch wenn die 45 Versicherungsjahre schon früher vollständig sind.

Zählt Arbeitslosengeld für die 45 Versicherungsjahre?

Grundsätzlich können entsprechende Zeiten berücksichtigt werden, in den letzten zwei Jahren vor Rentenbeginn jedoch regelmäßig nicht. Ausnahmen gelten insbesondere bei Arbeitslosigkeit infolge einer Insolvenz oder vollständigen Geschäftsaufgabe des Arbeitgebers.

Muss ich auf meine Rente verzichten, um die Aktivrente zu nutzen?

Nein, der Steuerfreibetrag für begünstigten Arbeitslohn kann nach Erreichen der Regelaltersgrenze auch neben einer laufenden Altersrente genutzt werden. Der Zuschlag von 0,5 Prozent je Monat betrifft dagegen eine bereits zustehende Rente, deren Bezug über die Regelaltersgrenze hinaus aufgeschoben wird.

Wird die Mütterrente III schon 2027 überwiesen?

Die Verbesserung gilt ab Januar 2027, ihre Auszahlung beginnt jedoch erst 2028. Für Monate mit entsprechendem Rentenanspruch im Jahr 2027 wird das zusätzliche Geld nachgezahlt.

Warum sollten Ehepaare ihre Rentenplanung gemeinsam prüfen?

Der Rentenbeginn kann sowohl die laufende Haushaltskasse als auch die spätere Witwen- oder Witwerrente beeinflussen. Zusätzlich kann eine Familienversicherung des Partners möglich sein, deren Voraussetzungen und künftige Beitragsregeln die Krankenkasse prüfen sollte.