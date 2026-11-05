Rentenerhöhung 2027: Erste amtliche Prognose zeigt neue Rententabelle

Die gesetzlichen Renten könnten zum 1. Juli 2027 um 4,09 Prozent steigen. Bei einer bisherigen Bruttorente von 1.500 Euro wären das monatlich 61,35 Euro zusätzlich.

Diese Zahl stammt aus vorläufigen Berechnungen des Bundesarbeitsministeriums im Entwurf des Rentenversicherungsberichts 2026, über den Reuters am 3. November 2026 berichtete.

Tabelle: So viel würde die Rente bei 4,09 Prozent steigen

Das mögliche monatliche Plus lässt sich überschlägig berechnen, indem die bisherige Bruttorente mit 0,0409 multipliziert wird. Entscheidend ist der Betrag vor den Abzügen für Kranken- und Pflegeversicherung.

Modellrechnung mit 4,09 Prozent Erhöhung; alle Beträge monatlich und brutto. Bisherige Bruttorente Mögliches Plus ab Juli 2027 Neue Bruttorente 800,00 Euro 32,72 Euro 832,72 Euro 1.000,00 Euro 40,90 Euro 1.040,90 Euro 1.200,00 Euro 49,08 Euro 1.249,08 Euro 1.500,00 Euro 61,35 Euro 1.561,35 Euro 1.800,00 Euro 73,62 Euro 1.873,62 Euro 2.000,00 Euro 81,80 Euro 2.081,80 Euro 2.500,00 Euro 102,25 Euro 2.602,25 Euro

Die Beträge sind Rechenbeispiele mit dem vorläufigen Prozentsatz. Bei der späteren Berechnung über den amtlich festgelegten Rentenwert können sich geringfügige Rundungsabweichungen ergeben.

Weil die Anpassung erst ab Juli gelten würde, käme das zusätzliche Geld 2027 für sechs Rentenmonate zusammen. Bei 1.500 Euro bisheriger Bruttorente wären das insgesamt 368,10 Euro mehr brutto für Juli bis Dezember.

4,09 Prozent sind noch kein Beschluss

Nach dem Reuters-Bericht wurde der Entwurf am 3. November zur Abstimmung an die anderen Ministerien gegeben. Die endgültige Rentenanpassung für 2027 steht damit noch aus.

Das Bundesarbeitsministerium beschreibt die Berechnungen im Rentenversicherungsbericht ausdrücklich als modellhafte Vorausberechnungen. Sie beruhen auf Annahmen zur weiteren wirtschaftlichen Entwicklung und ersetzen keine spätere Festsetzung.

Die für die Anpassung erforderlichen Daten zur Lohnentwicklung liegen erst im Frühjahr 2027 vollständig vor. Anschließend wird die Erhöhung durch eine Verordnung der Bundesregierung umgesetzt, der auch der Bundesrat zustimmen muss.

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Wie deutlich sich eine Schätzung noch verändern kann, zeigte 2026: Zunächst wurden 3,73 Prozent erwartet, tatsächlich stiegen die Renten um 4,24 Prozent. Diesen Unterschied erläutert auch die Deutsche Rentenversicherung zur Rentenanpassung 2026.

Der Rentenwert könnte auf rund 44,26 Euro steigen

Seit Juli 2026 beträgt der aktuelle Rentenwert 42,52 Euro. Mit einer Erhöhung um 4,09 Prozent ergäbe sich rechnerisch ein neuer Wert von rund 44,26 Euro je Entgeltpunkt.

Dieser Wert fließt in die Berechnung der gesetzlichen Renten ein. Welche weiteren Faktoren den persönlichen Rentenbetrag bestimmen, erklärt die Deutsche Rentenversicherung anhand der Rentenformel.

Eine prozentuale Erhöhung bringt bei höheren Renten einen größeren Eurobetrag als bei kleinen Renten. Wer bisher 800 Euro brutto erhält, käme in der Modellrechnung auf 32,72 Euro zusätzlich, bei 2.000 Euro wären es 81,80 Euro.

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Ob die Erhöhung auch die Kaufkraft verbessert, hängt von der Preisentwicklung ab. Gerade bei kleinen Renten können höhere Ausgaben für Wohnen, Energie und Lebensmittel einen erheblichen Teil des zusätzlichen Geldes aufbrauchen.

Auch Erwerbsminderungsrenten und Witwenrenten würden steigen

Von einem höheren Rentenwert würden auch gesetzliche Erwerbsminderungsrenten sowie Witwen- und Witwerrenten erfasst. Die jährliche Anpassung betrifft damit weit mehr Menschen als ausschließlich Bezieher einer Altersrente.

Bei Hinterbliebenenrenten kann die Einkommensanrechnung den tatsächlich ausgezahlten Betrag verändern. Wer zusätzlich eine eigene Rente oder weiteres anrechenbares Einkommen erhält, kann das erwartete Plus deshalb nicht ohne Weiteres auf die bisherige Überweisung aufschlagen.

Mit dem Rentenwert wächst nach geltendem Recht außerdem der Freibetrag für eigenes Einkommen bei Witwen- und Witwerrenten; die Verknüpfung steht in § 97 SGB VI. Wie Freibetrag und Anrechnung zusammenwirken, erläutert unser Beitrag zur Einkommensgrenze bei der Witwenrente.

Bei Grundsicherung kann das zusätzliche Geld verrechnet werden

Wer ergänzende Grundsicherung im Alter oder bei Erwerbsminderung erhält, muss auch die Auswirkungen auf diese Leistung berücksichtigen. Eine höhere anrechenbare Rente kann dazu führen, dass das Sozialamt entsprechend weniger zahlt.

Ohne einen anwendbaren Freibetrag und bei ansonsten unveränderten Verhältnissen kann die zusätzliche Rentenauszahlung vollständig durch geringere Grundsicherung ausgeglichen werden. Der Rentenbescheid weist dann mehr Geld aus, während das verfügbare Gesamtbudget gleich bleibt.

Bei mindestens 33 Jahren Grundrentenzeiten oder entsprechenden Zeiten aus anderen verpflichtenden Alterssicherungssystemen kann jedoch der Freibetrag nach § 82a SGB XII greifen. Solange seine gesetzliche Obergrenze nicht erreicht ist, kann dieser Freibetrag mit der höheren Rente wachsen.

Ein tatsächlicher Grundrentenzuschlag ist dafür nicht erforderlich. Die Voraussetzungen und die Berechnung erklären wir im Beitrag zum Rentenfreibetrag bei ergänzender Grundsicherung.

Praxisbeispiel: Was aus 61,35 Euro mehr Bruttorente wird

Frau Neumann erhält monatlich 1.500 Euro Bruttorente und bezieht keine ergänzenden Sozialleistungen. Sollte die Anpassung tatsächlich 4,09 Prozent betragen, würde ihre Bruttorente ab Juli 2027 auf 1.561,35 Euro steigen.

Für diese vereinfachte Beispielrechnung werden unveränderte Kranken- und Pflegeversicherungsabzüge von zusammen 12,5 Prozent angenommen. Dieser angenommene Gesamtabzug ist keine Vorhersage der Beitragssätze für 2027.

Der monatliche Überweisungsbetrag würde unter diesen Annahmen von 1.312,50 Euro auf rund 1.366,18 Euro wachsen. Von den 61,35 Euro zusätzlicher Bruttorente blieben damit rund 53,68 Euro vor einer möglichen Einkommensteuer.