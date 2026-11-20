Wer in Teilzeit arbeitet und zusätzliche Stunden leistet, bekommt dafür nicht immer dieselben Zuschläge wie Vollzeitbeschäftigte. Ein neuer Fall vor dem Bundesarbeitsgericht zeigt, dass die rechtliche Bewertung solcher Vergütungsregeln weiterhin zu Streit führen kann.

Am 18. November 2026 hat der Fünfte Senat des Bundesarbeitsgerichts das Urteil des Landesarbeitsgerichts Düsseldorf teilweise aufgehoben und die Sache zur erneuten Verhandlung zurückverwiesen. Eine endgültige Entscheidung über die umstrittene Vergütung ist damit noch nicht gefallen. (BAG, 18. November 2026, Az. 5 AZR 142/25).

Arbeitgeber setzt sich mit seiner Revision teilweise durch

In dem Verfahren ging es um die Vergütung zusätzlicher Arbeitsstunden bei einer Teilzeitbeschäftigung und die Frage, ob die zugrunde liegende Regelung Teilzeitkräfte benachteiligt.

Das Landesarbeitsgericht Düsseldorf hatte am 16. April 2025 unter dem Aktenzeichen 9 SLa 431/24 entschieden. Dagegen wandte sich die Arbeitgeberseite mit einer Revision.

Das Bundesarbeitsgericht hob das Urteil insoweit auf, als das Landesarbeitsgericht die Berufung der Arbeitgeberseite gegen eine Entscheidung des Arbeitsgerichts Düsseldorf zurückgewiesen hatte.

Teilzeit-Co-Pilot hatte mehr als 3.800 Euro erstritten

Der konkrete Rechtsstreit betrifft einen 40-jährigen Co-Piloten einer Fluggesellschaft. Im Oktober 2023 hatte er nach den Feststellungen der Vorinstanz 40,5 zusätzliche vergütungsrelevante Stunden geleistet.

Für diese Stunden verlangte er eine zusätzliche Vergütung. Außerdem stritten die Parteien über die Höhe seines Weihnachtsgeldes und die Gutschrift von Urlaubstagen.

Das Landesarbeitsgericht Düsseldorf sprach ihm für die Mehrarbeit 3.823,98 Euro brutto und beim Weihnachtsgeld weitere 536,04 Euro brutto zu. Die Ansprüche beruhten auf einem Tarifvertrag für das Cockpitpersonal. Die dortigen Vergütungsstufen knüpften an monatliche Stundengrenzen an.

Das Bundesarbeitsgericht hat den zugunsten des Piloten ergangenen Teil der Berufungsentscheidung aufgehoben und zur erneuten Prüfung zurückgegeben.

Warum Teilzeitbeschäftigte bei Zuschlägen benachteiligt sein können

Der rechtliche Hintergrund ist für zahlreiche Beschäftigte relevant. In manchen Tarifverträgen werden Zuschläge für Mehrarbeit erst gezahlt, wenn eine bestimmte Zahl von Wochenstunden überschritten wird.

Problematisch kann es werden, wenn diese Grenze für Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigte gleichermaßen gilt. Wer etwa 20 Stunden wöchentlich arbeitet, muss dann erheblich mehr zusätzliche Stunden leisten, bevor ein Zuschlag entsteht.

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Nach § 4 Absatz 1 Teilzeit- und Befristungsgesetz dürfen Teilzeitbeschäftigte wegen ihrer kürzeren Arbeitszeit nicht ohne sachlichen Grund schlechter behandelt werden als vergleichbare Vollzeitbeschäftigte.

Das Bundesarbeitsgericht hat in einer anderen Entscheidung vom 26. August 2026 klargestellt, dass eine starre Zuschlagsgrenze von mehr als 40 Wochenstunden Teilzeitkräfte benachteiligen kann. Die Grenze muss dann entsprechend dem Verhältnis ihrer individuellen zur vollen Arbeitszeit angepasst werden. (BAG, Az. 5 AZR 122/25).

Welche Bedeutung die Entscheidung für andere Teilzeitkräfte hat

Ob Beschäftigte Anspruch auf einen Zuschlag haben, hängt zunächst vom Arbeits- oder Tarifvertrag ab. Einen allgemeinen gesetzlichen Zuschlag für jede zusätzliche Arbeitsstunde gibt es nicht.

Allerdings können Vergütungsregelungen unwirksam sein, wenn sie Teilzeitkräfte ohne sachlichen Grund benachteiligen. Das gilt auch für Tarifverträge.

Wer zusätzliche Stunden arbeitet, sollte deshalb die vereinbarte Arbeitszeit, die Zuschlagsgrenzen und die tatsächlichen Arbeitsstunden vergleichen. Auch Ausschlussfristen sind wichtig, weil Ansprüche auf zusätzliche Vergütung sonst verloren gehen können.

Wie sich solche Fristen auswirken, erklärt unser Beitrag Mehrarbeit in Teilzeit: Wer Zuschläge zu spät einfordert, kann Geld verlieren.

Die Voraussetzungen einer anteiligen Zuschlagsgrenze erläutern wir außerdem im Artikel Teilzeitkräfte dürfen bei Mehrarbeitszuschlägen nicht auf Vollzeit verwiesen werden.

Was Teilzeitbeschäftigte jetzt tun sollten

Das neue BAG-Ergebnis bedeutet weder, dass Arbeitgeber zusätzliche Stunden beliebig unbezahlt lassen dürfen, noch dass sämtliche Teilzeitbeschäftigten sofort Nachzahlungen verlangen können.

Beschäftigte sollten ihre Arbeitszeitnachweise sichern und prüfen, ob die zusätzlich geleisteten Stunden bereits vergütet wurden. Dabei ist zwischen dem normalen Stundenlohn für Mehrarbeit und einem darüber hinausgehenden Zuschlag zu unterscheiden.

Im Streitfall müssen die geleisteten Stunden und ihre Zurechnung zum Arbeitgeber nachvollziehbar dargelegt werden. Wer eine mögliche Nachzahlung beansprucht, sollte außerdem die arbeitsvertraglichen oder tariflichen Ausschlussfristen beachten.

Für den Co-Piloten ist das Verfahren noch nicht abgeschlossen. Das Landesarbeitsgericht Düsseldorf muss über die zurückverwiesenen Ansprüche erneut entscheiden. Warum das Bundesarbeitsgericht die Vorentscheidung beanstandet hat, lässt sich aus dem bislang veröffentlichten Tenor allein nicht abschließend erklären.

Quellen