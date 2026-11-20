Im Wohnzimmer gluckert der Heizkörper, oben bleibt er kalt. Wer in einem Mehrfamilienhaus mit gemeinsamer Heizungsanlage wohnt, sollte jetzt zuerst die Hausverwaltung kontaktieren, denn beim Entlüften kann der Druck im Heizsystem sinken.

Gluckern ist ein Hinweis auf Luft im Heizkörper

Wird der Heizkörper unten warm und bleibt oben kühl, kann sich Luft darin gesammelt haben. Sie kann die Wärmeabgabe beeinträchtigen, sodass sich der Raum langsamer aufheizt.

Tritt das Gluckern kurz nach dem Entlüften erneut auf, sollte ein Fachbetrieb nach der Ursache suchen. Auch bei mehreren kalten Heizkörpern ist eine Prüfung sinnvoll, weil die Störung die gemeinsame Anlage betreffen kann.

Warum Mieter vor dem Entlüften Rücksprache halten sollten

Beim Entlüften kann neben Luft auch Heizungswasser austreten. Ist der Anlagendruck bereits niedrig, kann die Heizung bei weiterem Druckverlust abschalten, wie Energieberater Florian Bublies von der Verbraucherberatung NRW im Gespräch mit RUHR24 erklärt.

Bei einer gemeinsamen Anlage empfiehlt die Verbraucherberatung NRW, sich zuerst an die Verwaltung zu wenden. Sie kann klären, wer die Heizkörper entlüftet und wer anschließend den Anlagendruck prüft und bei Bedarf Wasser nachfüllt.

Bleibt die Wohnung kalt, zählt eine schnelle Mängelanzeige

Der Vermieter muss die Wohnung nach § 535 BGB in einem vertragsgemäßen Zustand erhalten. Tritt während der Mietzeit ein Mangel auf, müssen Mieter ihn gemäß § 536c BGB unverzüglich melden.

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Fällt die Heizung ganz aus, sollten Mieter die Hausverwaltung oder deren Notdienst sofort anrufen und die Meldung anschließend per E-Mail dokumentieren. Hilfreich sind Angaben dazu, seit wann die Störung besteht, welche Räume betroffen sind und welche Temperaturen dort gemessen wurden.

Wie sich eine Reparatur verlangen lässt und wann bei einem Heizungsausfall eine Mietminderung infrage kommt, erläutern unsere Mietrechtsratgeber.

Ein Beispiel aus der Praxis

Bei einer Mieterin im dritten Stock gluckert der Wohnzimmerheizkörper, während der Heizkörper im Schlafzimmer wie gewohnt warm wird. Sie meldet die Störung, woraufhin der Hausmeister den Anlagendruck prüft, den Heizkörper entlüftet und den Druck anschließend erneut kontrolliert.

Drei Fragen und Antworten zum Entlüften in der Mietwohnung

Darf ich als Mieter meinen Heizkörper selbst entlüften?

Das Entlüften eines einzelnen Heizkörpers ist grundsätzlich erlaubt. Hängen mehrere Wohnungen an derselben Anlage, sollten Sie vorher mit der Hausverwaltung oder dem Vermieter klären, wer den Druck kontrolliert.

Spart das Entlüften automatisch Heizkosten?

Wenn Luft die Wärmeabgabe behindert, kann der Heizkörper nach dem Entlüften wieder gleichmäßiger heizen. Wie sich das auf die Rechnung auswirkt, hängt unter anderem vom Zustand der Anlage, den Einstellungen und dem Verbrauch ab.

Kann ich bei einer kalten Wohnung die Miete mindern?

Eine Mietminderung kommt nach § 536 BGB in Betracht, wenn die Störung die Nutzung der Wohnung mehr als unerheblich beeinträchtigt. Wie hoch sie ausfällt, hängt vom Einzelfall ab, etwa von der Raumtemperatur und der Dauer des Ausfalls.