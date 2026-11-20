Wer wegen Kurzarbeit nur noch halb so viel arbeitet, verliert nicht die Hälfte seiner Rentenansprüche. Bei einem Arbeitsausfall von 50 Prozent werden weiterhin Rentenbeiträge auf 90 Prozent des bisherigen beitragspflichtigen Arbeitsentgelts gezahlt.

Das liegt an einer gesetzlichen Regelung, nach der Arbeitgeber zusätzliche Beiträge für den ausgefallenen Verdienst übernehmen müssen.

Die Deutsche Rentenversicherung bestätigt, dass Kurzarbeit die spätere Rente deshalb deutlich weniger belastet als das laufende Einkommen. Rechtsgrundlage ist § 163 Absatz 6 SGB VI.

4.000 Euro Bruttolohn – so wirkt sich Kurzarbeit auf die Rente aus

Ein Beschäftigter verdient normalerweise 4.000 Euro brutto im Monat. Wegen Kurzarbeit reduziert sich seine Arbeitszeit um die Hälfte. Sein tatsächlicher Bruttolohn sinkt dadurch auf 2.000 Euro.

Für die Rentenversicherung zählt jedoch nicht nur dieser verbleibende Lohn. Zusätzlich werden 80 Prozent des ausgefallenen Verdienstes berücksichtigt. Bei 2.000 Euro Verdienstausfall sind das weitere 1.600 Euro.

Die Berechnung sieht damit so aus:

Berechnung Monatlicher Betrag Regulärer Bruttolohn 4.000 € Bruttolohn während Kurzarbeit 2.000 € Ausgefallener Verdienst 2.000 € Davon 80 Prozent 1.600 € Beitragsgrundlage für die Rente 3.600 €

Statt nur 50 Prozent werden somit 90 Prozent des bisherigen Arbeitsentgelts für die Rentenbeiträge berücksichtigt. Das Beispiel setzt einen gleichbleibenden Stundenlohn und ein beitragspflichtiges Einkommen unterhalb der Beitragsbemessungsgrenze voraus.

Arbeitgeber bezahlt zusätzliche Rentenbeiträge

Für den tatsächlich ausgezahlten Arbeitslohn tragen Arbeitgeber und Beschäftigte die Rentenversicherungsbeiträge wie gewohnt gemeinsam.

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Anders sieht es bei dem fiktiven Arbeitsentgelt aus, das die ausgefallene Arbeitszeit teilweise ausgleicht. Die darauf entfallenden Rentenversicherungsbeiträge muss der Arbeitgeber allein übernehmen.

Beschäftigte müssen dafür keinen zusätzlichen Antrag stellen. Die gesetzliche Regelung greift während des Bezugs von Kurzarbeitergeld im Rahmen der regulären Beitragsabrechnung.

Wie viel Rente geht bei Kurzarbeit tatsächlich verloren?

Wer ein ganzes Jahr lang nur die Hälfte seines bisherigen Arbeitsentgelts verdient und Kurzarbeitergeld erhält, erwirbt bei ansonsten gleichen Voraussetzungen rund zehn Prozent weniger Entgeltpunkte als ohne Kurzarbeit.

Der tatsächliche Verlust bei der späteren Monatsrente hängt vom beitragspflichtigen Verdienst, der Dauer der Kurzarbeit und dem Rentenwert ab.

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Die Deutsche Rentenversicherung verdeutlicht diesen Zusammenhang in einer Beispielrechnung. Bei halbiertem Arbeitsentgelt über zwölf Monate lag der Unterschied zwischen den erworbenen Rentenansprüchen mit und ohne Kurzarbeit bei rund zehn Prozent.

Die seinerzeit genannten Eurobeträge beziehen sich allerdings auf ältere Rentenwerte und lassen sich nicht unverändert auf 2026 übertragen.

Wichtig ist außerdem, dass sich die 90 Prozent auf die in diesem Zeitraum erworbenen Entgeltpunkte beziehen. Die gesamte spätere Altersrente sinkt deshalb nicht um zehn Prozent.

Kurzarbeit zählt auch für die Rente nach 45 Versicherungsjahren

Neben der Rentenhöhe spielt die Versicherungszeit eine wichtige Rolle. Wer Kurzarbeitergeld erhält, bleibt während des versicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisses rentenversichert.

Die entsprechenden Pflichtbeitragszeiten zählen damit auch für die Wartezeit von 45 Jahren, die für die Altersrente für besonders langjährig Versicherte entscheidend ist.

Das gilt auch für Kurzarbeit in den letzten beiden Jahren vor Rentenbeginn. Anders als beim Bezug von Arbeitslosengeld greift hier nicht die besondere Ausschlussregel für bestimmte Zeiten der Arbeitsförderung.

Weitere Einzelheiten erläutert gegen-hartz.de im Beitrag Rente: Kurzarbeit kann Rentenanspruch erhöhen.

Was Beschäftigte jetzt überprüfen sollten

Arbeitnehmer sollten ihre Lohnabrechnungen während der Kurzarbeit aufbewahren und später kontrollieren, ob die entsprechenden Beitragszeiten und Entgelte im Versicherungsverlauf der Deutschen Rentenversicherung richtig erfasst wurden.

Besonders bei längerer Kurzarbeit lohnt sich eine Überprüfung. Fehlende oder fehlerhaft gemeldete Entgelte können sich auf die spätere Rentenberechnung auswirken.

Wie lange Kurzarbeitergeld bezogen werden kann, ist eine weitere wichtige Frage. Gegen-hartz.de erläutert dazu, welche Folgen die geplante Rückkehr zur regulären Bezugsdauer ab 2027 hat.

Für die spätere Rente bleibt entscheidend, dass der reduzierte Arbeitslohn nicht mit der rentenrechtlichen Beitragsgrundlage verwechselt wird. Selbst bei einer Halbierung des Verdienstes entstehen durch die gesetzlichen Arbeitgeberbeiträge weiterhin Rentenansprüche auf Basis von 90 Prozent des bisherigen beitragspflichtigen Arbeitsentgelts.

Quellen