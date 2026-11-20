Ein befristeter Arbeitsvertrag könnte künftig auch ohne handschriftliche Unterschrift wirksam vereinbart werden. Das Bundeskabinett hat am 18. November 2026 ein Arbeitsrechtspaket beschlossen, das die bisherigen Formvorschriften deutlich lockern soll.

Für Beschäftigte könnte damit eine wichtige Möglichkeit wegfallen, fehlerhafte Befristungen anzugreifen.

Gleichzeitig will die Bundesregierung sachgrundlose Befristungen von bislang zwei auf bis zu vier Jahre ausweiten. Innerhalb dieses Zeitraums sollen sechs statt drei Vertragsverlängerungen möglich sein.

Beide Änderungen sind bislang nur Teil eines Gesetzentwurfs. Für bestehende Arbeitsverhältnisse gelten weiterhin die bisherigen Vorschriften.

Befristete Arbeitsverträge sollen künftig ohne Unterschrift möglich sein

Nach dem derzeit geltenden § 14 Absatz 4 Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG) muss die Befristung eines Arbeitsvertrags schriftlich vereinbart werden. Dafür sind normalerweise die eigenhändigen Unterschriften beider Vertragsparteien erforderlich. Alternativ kommt unter den gesetzlichen Voraussetzungen eine qualifizierte elektronische Signatur infrage.

Der Regierungsentwurf sieht nun vor, dass künftig die Textform ausreichen soll. Nach § 126b BGB genügt dafür eine lesbare Erklärung auf einem dauerhaften Datenträger, aus der die erklärende Person hervorgeht.

Damit könnten Befristungen beispielsweise per E-Mail vereinbart werden, sofern die gesetzlichen Anforderungen an eine wirksame Vereinbarung erfüllt sind. Eine qualifizierte elektronische Signatur wäre dann nicht mehr erforderlich.

Warum fehlende Unterschriften bislang entscheidend sein können

Die bisherige Schriftformpflicht schützt Beschäftigte davor, dass die Dauer ihres Arbeitsverhältnisses lediglich mündlich oder auf einem ungeeigneten elektronischen Weg festgelegt wird.

Ein Beispiel zeigt die Bedeutung. Ein Arbeitnehmer beginnt seine Tätigkeit, nachdem ihm sein Arbeitgeber die Befristung lediglich in einer gewöhnlichen E-Mail mitgeteilt hat. Eine wirksame schriftliche Befristungsvereinbarung wurde zuvor nicht geschlossen.

Nach geltendem Recht kann die Befristung deshalb unwirksam sein. § 16 TzBfG bestimmt, dass ein Arbeitsvertrag bei unwirksamer Befristung als auf unbestimmte Zeit geschlossen gilt.

Das bedeutet allerdings keinen Schutz vor jeder Kündigung. Ist die Befristung ausschließlich wegen eines Schriftformfehlers unwirksam, kann der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis unter den gesetzlichen Voraussetzungen ordentlich kündigen.

Sachgrundlose Befristung soll vier Jahre dauern dürfen

Neben der Formänderung enthält der Regierungsentwurf eine weitere weitreichende Regelung. Arbeitgeber sollen Beschäftigte künftig bis zu vier Jahre ohne Sachgrund befristet einstellen können, statt wie bisher nach der allgemeinen gesetzlichen Regelung höchstens zwei Jahre.

Auch die Anzahl der möglichen Verlängerungen soll von drei auf sechs steigen. Die erweiterten Möglichkeiten sollen nach Angaben der Bundesregierung für Einstellungen bis zum 31. Dezember 2030 gelten.

Über diese bereits im Juli angekündigten Reformpläne berichtete gegen-hartz.de im Beitrag Arbeitnehmer aufgepasst: Neue Reform soll befristete Jobs auf vier Jahre ausweiten.

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Neu ist der Kabinettsbeschluss vom 18. November. Damit hat das Vorhaben eine weitere Stufe im Gesetzgebungsverfahren erreicht. Verbindliches Recht ist es dadurch noch nicht geworden.

Was Beschäftigte bei einer Vertragsverlängerung prüfen sollten

Wer einen befristeten Vertrag erhält, sollte besonders auf das Datum der Vereinbarung achten. Nach geltendem Recht muss die vorgeschriebene Form bereits vor Beginn der befristeten Beschäftigung eingehalten sein. Eine spätere Unterschrift heilt eine zuvor unwirksame Befristung nicht ohne Weiteres.

Auch bei einer Verlängerung können Fehler entstehen. Wird bei einer sachgrundlosen Befristung nicht nur die Vertragslaufzeit verlängert, sondern werden zugleich weitere Vertragsbedingungen geändert, kann dies rechtliche Folgen für die Zulässigkeit der Befristung haben.

Darüber hinaus sollten Arbeitnehmer prüfen, ob sie bereits früher bei demselben Arbeitgeber beschäftigt waren. Eine sachgrundlose Befristung ist nach der derzeitigen allgemeinen Regelung bei einer entsprechenden Vorbeschäftigung regelmäßig ausgeschlossen. Über weitere Risiken der geplanten Reform berichtete gegen-hartz.de bereits im Beitrag Koalitionsbeschluss: Arbeitgeber dürfen Befristung auf bis zu vier Jahre verlängern.

Drei Wochen für die Klage gegen eine unwirksame Befristung

Wer seine Befristung für rechtswidrig hält, muss eine besonders kurze Frist beachten. Nach § 17 TzBfG ist eine Befristungskontrollklage regelmäßig innerhalb von drei Wochen nach dem vereinbarten Vertragsende beim Arbeitsgericht einzureichen.

Das gilt auch dann, wenn Beschäftigte davon überzeugt sind, dass die notwendige Unterschrift fehlt. Wer die Klagefrist versäumt, riskiert, dass die Befristung rechtlich als wirksam behandelt wird.

Deshalb sollten Arbeitnehmer ihren Vertrag und mögliche Verlängerungen frühzeitig prüfen lassen. Insbesondere vor einem bevorstehenden Vertragsende kann eine arbeitsrechtliche Beratung wichtig sein.

Was sich nach dem Kabinettsbeschluss jetzt ändert

Für Beschäftigte ändert sich zunächst nichts an den geltenden Formvorschriften. Der Regierungsentwurf muss noch das parlamentarische Gesetzgebungsverfahren durchlaufen. Erst eine verabschiedete und in Kraft getretene Neuregelung kann die bisherige Schriftformpflicht ersetzen.

Wer jetzt einen befristeten Arbeitsvertrag abschließt, sollte sich daher nicht darauf verlassen, dass eine gewöhnliche E-Mail ausreicht. Umgekehrt führt die geplante Reform nicht dazu, dass bereits bestehende Arbeitsverträge ohne Weiteres verlängert werden.

Der genaue Zeitpunkt des Inkrafttretens und mögliche Übergangsregelungen sind für die rechtliche Beurteilung entscheidend.

Häufige Fragen zu befristeten Arbeitsverträgen

Kann mein Arbeitgeber eine Befristung jetzt per E-Mail vereinbaren?

Eine gewöhnliche E-Mail reicht nach geltendem Recht für die gesetzlich vorgeschriebene Schriftform nicht aus. Die Bundesregierung will diese Anforderung ändern. Der Kabinettsbeschluss allein setzt die neue Regelung aber noch nicht in Kraft.

Wird mein Vertrag unbefristet, wenn eine Unterschrift fehlt?

Das kann der Fall sein, wenn die Befristung wegen eines Formfehlers unwirksam ist. Entscheidend sind die konkreten Umstände. Eine Unwirksamkeit bedeutet allerdings nicht, dass der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis nicht mehr ordentlich kündigen kann.

Muss ich gegen eine unwirksame Befristung innerhalb von drei Wochen klagen?

Ja. Die Befristungskontrollklage muss regelmäßig spätestens drei Wochen nach dem vereinbarten Vertragsende beim Arbeitsgericht eingehen. Wer diese Frist versäumt, kann seine Rechte verlieren.

Quellen

Bundesministerium für Arbeit und Soziales – Kabinett beschließt Arbeitsrechtspaket, 18. November 2026

BMAS – Gesetzesvorhaben und Regierungsentwurf zum Arbeitsrechtspaket

Bundesregierung – Arbeitsrechtspaket und geplante Änderungen

§ 14 TzBfG – Zulässigkeit der Befristung

§ 16 TzBfG – Folgen unwirksamer Befristung

§ 17 TzBfG – Anrufung des Arbeitsgerichts

§ 126b BGB – Textform