Viele Mieter könnten ab 2027 Anspruch auf eine Kürzung ihrer Heizkostenabrechnung haben. Eine neue Untersuchung des Energiedienstleisters Techem zeigt, dass 34 Prozent der befragten privaten Vermieter nicht davon ausgehen, die gesetzliche Frist zur Umrüstung ihrer Heizkostenmessgeräte rechtzeitig einzuhalten. Weitere sieben Prozent können die Einhaltung noch nicht einschätzen.

Bis zum 31. Dezember 2026 müssen ältere, nicht fernablesbare Heizkostenverteiler sowie Wärme- und Warmwasserzähler in der Regel nachgerüstet oder ausgetauscht werden. Geschieht das ohne rechtfertigenden Ausnahmegrund nicht, sieht die Heizkostenverordnung ein Kürzungsrecht von drei Prozent vor.

Fast jeder dritte befragte Vermieter hat noch nicht begonnen

Für die im September 2026 durchgeführte Techem-Erhebung wurden 400 private Vermieter online befragt. Demnach haben 47 Prozent die erforderliche Umrüstung bereits vollständig oder weitgehend erledigt. Weitere 17 Prozent haben ihre Messgeräte teilweise modernisiert.

29 Prozent haben dagegen noch nicht mit der Umrüstung begonnen. Mehr als ein Viertel der Befragten wusste nicht einmal, dass die gesetzliche Verpflichtung bis zum Jahresende erfüllt werden muss.

Die Zahlen stammen aus einer Unternehmensbefragung. Sie lassen nicht den Schluss zu, dass tatsächlich 34 Prozent aller deutschen Vermieter die Frist versäumen werden. Für Mieter sind sie dennoch ein Anlass, die technische Ausstattung ihrer Wohnung zu überprüfen.

Drei Prozent der Heizkosten können entfallen

Nach § 12 Heizkostenverordnung dürfen Mieter ihren betroffenen Kostenanteil um drei Prozent kürzen, wenn der Vermieter entgegen der gesetzlichen Verpflichtung keine fernablesbare Messtechnik installiert hat.

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Bei jährlichen Heizkosten von 2.000 Euro ergibt sich daraus beispielsweise eine Kürzung um 60 Euro. Voraussetzung ist, dass die gesamten 2.000 Euro von dem entsprechenden Pflichtverstoß betroffen sind.

Die Kürzung betrifft nicht die Kaltmiete und auch nicht einfach drei Prozent einer Nachforderung. Maßgeblich ist der auf den Mieter entfallende betroffene Anteil an den abgerechneten Wärme- oder Warmwasserkosten.

Außerdem gibt es gesetzliche Ausnahmen, etwa wenn die Nachrüstung technisch unmöglich wäre oder im konkreten Einzelfall eine unbillige Härte verursachen würde.

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Die Einzelheiten zur Berechnung erläutert gegen-hartz.de bereits im Beitrag Heizkosten ab 2027. Mieter dürfen die Abrechnung um drei Prozent kürzen.

Auch fehlende Verbrauchsinformationen kosten Vermieter Geld

Die neue Messtechnik soll Mietern ermöglichen, ihren Energieverbrauch besser zu kontrollieren. Nach § 6a Heizkostenverordnung müssen Vermieter bei vorhandenen fernablesbaren Geräten bereits seit Januar 2022 monatliche Verbrauchsinformationen bereitstellen.

Dazu gehören Angaben zum Verbrauch des vergangenen Monats und vorgeschriebene Vergleichswerte.

Werden diese Informationen trotz entsprechender Verpflichtung nicht oder nicht vollständig mitgeteilt, können Mieter ebenfalls ein Kürzungsrecht von drei Prozent haben. Dieses Recht besteht unter den gesetzlichen Voraussetzungen schon jetzt und nicht erst ab 2027.

Was Mieter jetzt überprüfen sollten

Mieter können zunächst am Heizkostenverteiler nachsehen, ob eine fernablesbare Ausstattung erkennbar ist. Ein digitales Display allein belegt allerdings noch nicht, dass die Technik den gesetzlichen Anforderungen entspricht.

Bei Unsicherheit sollten sie den Vermieter oder die Hausverwaltung schriftlich fragen, ob die Geräte fernablesbar sind und ob eine Nachrüstung vorgesehen ist.

Wichtig ist außerdem der Abrechnungszeitraum. Eine im Jahr 2027 eintreffende Heizkostenabrechnung für das Kalenderjahr 2026 wird nicht allein deshalb kürzbar, weil die Umrüstungsfrist inzwischen abgelaufen ist.

Wer eine fehlerhafte Abrechnung erhält, sollte den Verstoß dokumentieren, die Berechnungsgrundlage prüfen und ein bestehendes Kürzungsrecht gegenüber dem Vermieter geltend machen. Bei größeren Nachforderungen kann eine Beratung durch einen Mieterverein sinnvoll sein.

Quellen