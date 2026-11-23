Ein Rentner erhält Grundsicherung vom Sozialamt. Doch als sein Bewilligungsbescheid ausläuft und er den Fragebogen zur Weiterbewilligung verspätet zurückschickt, fehlen plötzlich mehrere Monate bei der Auszahlung. Dabei kann ihm auch für diese Zeit weiterhin Geld zustehen.

Das Bundessozialgericht hat entschieden, dass ein ursprünglich unbefristet gestellter Antrag auf Grundsicherung auch nach dem Ende eines Bewilligungszeitraums weiterwirken kann (Urteil vom 29. September 2009, B 8 SO 13/08 R).

Das bedeutet, dass das Sozialamt Leistungen nicht allein deshalb verweigern darf, weil ein neuer Antrag verspätet eingegangen ist. Entscheidend bleibt, ob die gesetzlichen Voraussetzungen für die Grundsicherung in den betreffenden Monaten erfüllt waren.

18 Monate fehlten zwischen den Bescheiden

Der Kläger hatte wegen Erwerbsminderung bis Ende Juni 2003 Grundsicherung erhalten. Im Oktober 2004 bat er ausdrücklich um einen neuen Bescheid, doch die Behörde bewilligte ihm erst ab Januar 2005 wieder Geld.

Im Streit standen damit die 18 Monate von Juli 2003 bis Dezember 2004. Die Vorinstanzen verneinten einen Anspruch bis September 2004 wegen des fehlenden Folgeantrags und für die letzten drei Monate wegen des aus ihrer Sicht ausreichenden Einkommens.

Der erste Antrag wirkte über den Juni hinaus

Das Bundessozialgericht stellte am 29. September 2009 fest, dass der Mann seinen Antrag zeitlich nicht beschränkt hatte. Mit der Bewilligung bis Ende Juni hatte die Behörde nur über diesen Zeitraum entschieden und die anschließenden Monate offengelassen.

Das BSG verwies die Sache an das Landessozialgericht zurück, ohne selbst eine Nachzahlung zuzusprechen. Ob und wie viel Geld dem Mann zustand, hing davon ab, ob er seinem Vater für ein Zimmer im Dachgeschoss tatsächlich Miete schuldete.

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Wer bei Angehörigen wohnt, sollte festhalten, welche Miete vereinbart ist und wie die Zahlungen erfolgen. Auch bei einem Mietvertrag mit den Eltern kann eine Zahlungsverpflichtung zum Unterkunftsbedarf gehören.

Warum das Sozialamt trotzdem jedes Jahr nachfragen darf

Das Urteil betraf das frühere Grundsicherungsgesetz. Für die heutige Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung hat das Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen den Grundsatz bestätigt: Bei unveränderten Verhältnissen braucht es für die Weiterbewilligung keinen neuen Leistungsantrag.

Nach § 44 SGB XII bewilligt das Sozialamt die Leistung in der Regel für zwölf Kalendermonate. Für die nächste Bewilligung darf es Angaben zu Einkommen, Vermögen und Wohnkosten verlangen, soweit es sie zur Prüfung benötigt.

Im Beschluss vom 11. August 2021 hielt das Landessozialgericht auch die Anforderung von Kontoauszügen der letzten drei Monate für zulässig. Die Klägerin wollte lediglich Änderungen melden, doch das Gericht gestattete dem Amt, die fortbestehende Hilfebedürftigkeit anhand aktueller Unterlagen zu prüfen.

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Was sich ändert, wenn jemand auszieht

In einem anderen Verfahren hatte ein Altersrentner die Weiterzahlung sogar rechtzeitig beantragt. Zwei seiner Kinder waren jedoch ausgezogen, sodass das Sozialamt die Kosten der Unterkunft und den bisher berücksichtigten Mehrbedarf für Alleinerziehende neu prüfen musste.

Der Mann legte die nötigen Angaben trotz mehrfacher Aufforderung nicht vor. Das BSG lehnte am 14. Juni 2022 Prozesskostenhilfe für eine Nichtzulassungsbeschwerde ab: Auf eine unveränderte Lage konnte sich der Rentner nach dem Auszug der Kinder nicht berufen.

Wenn im neuen Bescheid Monate fehlen

Vergleichen Sie den letzten bewilligten Monat im alten Bescheid mit dem ersten im neuen. Legen Sie bei einer Ablehnung für die Zwischenzeit grundsätzlich innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch ein und nennen Sie ausdrücklich den ersten und den letzten fehlenden Monat.

Teilen Sie mit, ob Rente, Miete und Haushaltsgröße in dieser Zeit gleich geblieben sind, und reichen Sie die erforderlichen Belege nach. Hat sich etwas geändert, geben Sie das genaue Datum an – auch eine fällige Heizkostennachzahlung kann den Bedarf in einem einzelnen Monat erhöhen.

Sechs Fragen und Antworten zur Weiterbewilligung

Gilt der Schutz auch, wenn ich zum ersten Mal Grundsicherung brauche?

Für den ersten Bezug ist ein Antrag erforderlich, der grundsätzlich auf den Ersten des Antragsmonats zurückwirkt, wenn die Voraussetzungen vorliegen. Stellen Sie ihn deshalb noch in dem Monat, für den Sie erstmals Hilfe brauchen, und reichen Sie fehlende Nachweise anschließend ein.

Was mache ich, wenn mein Fragebogen auf dem Postweg verloren geht?

Schicken Sie eine Kopie und bitten Sie um eine Bestätigung des Eingangs oder lassen Sie sich die persönliche Abgabe quittieren. Weisen Sie darauf hin, ab wann die Weiterbewilligung fehlt, damit das Sozialamt über den gesamten Zeitraum entscheidet.

Was gilt, wenn ich einen verlangten Beleg nicht rechtzeitig beschaffen kann?

Informieren Sie das Amt vor Fristablauf darüber, welcher Beleg fehlt, wo Sie ihn angefordert haben und wann er voraussichtlich vorliegt. Bitten Sie um eine Fristverlängerung und bewahren Sie Ihre Nachricht zusammen mit den übrigen Unterlagen für das Sozialamt auf.

Darf das Amt die Leistung wegen fehlender Mitwirkung versagen?

Eine Versagung nach § 66 SGB I kommt in Betracht, wenn die fehlende Mitwirkung die Aufklärung erheblich erschwert und der Anspruch insoweit nicht nachgewiesen ist. Das Amt muss zuvor schriftlich auf diese Folge hinweisen, eine angemessene Frist setzen und nach deren Ablauf sein Ermessen ausüben.

Kann ich nach einem Versagungsbescheid noch Geld für die Lücke erhalten?

Holen Sie die verlangte Mitwirkung nach und beantragen Sie ausdrücklich die Zahlung für die fehlenden Monate. Sind die Voraussetzungen erfüllt, kann das Amt nach § 67 SGB I die zuvor versagten Leistungen nachträglich ganz oder teilweise erbringen.

Was bleibt, wenn die Widerspruchsfrist gegen eine Ablehnung vorbei ist?

Sie können einen Überprüfungsantrag für den konkreten Bescheid stellen und die fehlenden Monate bezeichnen. Geht der Antrag 2026 ein, können bei einer rechtswidrigen Ablehnung nach dem SGB XII grundsätzlich Leistungen frühestens ab Januar 2025 nachgezahlt werden.

Quellenverzeichnis

Bundessozialgericht – Urteil vom 29. September 2009, B 8 SO 13/08 R

Bundessozialgericht – Beschluss vom 14. Juni 2022, B 8 SO 4/22 BH

Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen – Beschluss vom 11. August 2021, L 12 SO 111/20

Sozialgesetzbuch I – § 66, Folgen fehlender Mitwirkung und § 67, Nachholung der Mitwirkung

Sozialgesetzbuch X und XII – § 44 SGB X, Überprüfung von Bescheiden, § 44 SGB XII, Antrag und Bewilligungszeitraum und § 116a SGB XII, Rücknahme von Verwaltungsakten

Sozialgerichtsgesetz – § 84, Widerspruchsfrist