Mit dem Sozialleistungs-Rechtsvereinfachungsgesetz will das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) im Laufe des kommenden Jahres 2027 zum Teil erhebliche Eingriffe in Verfahrensrechte und Grundrechte von Leistungsbeziehern nach dem SGB II und SGB XII vornehmen, die es euphemistisch als „Rechtsvereinfachung“ bezeichnet.

Damit sollen jährlich 136,4 Millionen Euro eingespart werden.

Der aktuell bekannt gewordene Entwurf zeigt, dass massive sozialrechtliche Verschärfungen geplant sind, die bestehende Schutzrechte aushöhlen sowie die Rechte und den Rechtsschutz der Betroffenen teilweise drastisch beschneiden könnten.

Nachfolgend eine Übersicht über die laut Referentenentwurf geplanten Verschärfungen.

Soweit kein Gesetz ausdrücklich genannt wird, gelten die geplanten Änderungen sowohl für das SGB II als auch für das SGB XII.

Behörden erhalten Zugriff auf alle bei öffentlichen Stellen verfügbaren Daten

Behörden wie Jobcenter und Sozialämter müssen Daten nicht mehr vorrangig bei der betroffenen Person erheben, sondern können diese direkt bei anderen öffentlichen Stellen abfragen, ohne dass die betroffene Person davon Kenntnis erhält.

Dazu reicht die bloße Behauptung, dass diese Daten zur Erfüllung einer gesetzlichen Aufgabe der erhebenden Stelle erforderlich seien.

Damit könnten Behörden auf Daten zugreifen, die bei anderen öffentlichen Stellen verfügbar sind. Betroffene würden so zum sprichwörtlich gläsernen Bürger.

Zwang zum Online-Antrag im SGB II

Der Online-Antrag über das Portal Jobcenter.digital soll gesetzlich Vorrang vor allen anderen Formen der Antragstellung erhalten. Antragsteller und Leistungsbezieher sollen per Gesetz dazu verpflichtet werden, dieses Portal zu nutzen.

Dafür können Jobcenter auch öffentlich zugängliche Computer mit Zugang zu Jobcenter.digital zur Verfügung stellen.

Wer seinen Antrag auf anderem Wege stellen möchte, müsste künftig nachweisen, dass und warum ihm die Nutzung von Jobcenter.digital nicht möglich oder nicht zumutbar ist.

Die Onlinepflicht soll auch für Formulare gelten, die der Erfüllung von Auskunfts-, Mitwirkungs- und Nachweispflichten Dritter dienen.

Leistungsempfänger des SGB II werden zu Versuchskaninchen

Eine neue Regelung soll es dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales ermöglichen, in Jobcentern sogenannte „Reallabore“ einzurichten.

Jobcentern soll damit gestattet werden, abweichend von den bisherigen Vorschriften des SGB II neue Verfahren und Methoden an Leistungsbeziehern zu erproben. Experimente mit den Regelleistungen und den Kosten der Unterkunft sollen dabei jedoch nicht zulässig sein.

Begrenzung der Leistungsansprüche bei Auslandsaufenthalten im SGB II

Wer sich länger als sechs Wochen im Ausland aufhält, soll ab der siebten Woche bis zur nachgewiesenen Rückkehr ins Inland keine Leistungen mehr erhalten.

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Menschen mit Behinderungen und Pflegebedürftige sollen vom SGB II in die Grundsicherung des SGB XII wechseln

Menschen mit Behinderungen, die ein Eingangsverfahren oder den Berufsbildungsbereich nach § 57 SGB IX durchlaufen, im Arbeitsbereich einer Werkstatt für behinderte Menschen beschäftigt sind oder sich in einem durch das Budget für Arbeit beziehungsweise das Budget für Ausbildung (§§ 61, 61a SGB IX) geförderten Arbeits- oder Ausbildungsverhältnis befinden, sollen als dauerhaft voll erwerbsgemindert gelten.

Dies soll auch für Personen gelten, die aufgrund der Schwere ihrer Behinderung nicht oder nicht mehr für eine Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen geeignet sind (§ 219 Abs. 2 SGB IX).

Auch bei Personen mit Pflegegrad 4 oder 5 soll eine dauerhafte volle Erwerbsminderung vermutet werden.

Diese Personen sollen künftig keinen Anspruch mehr auf Leistungen nach dem SGB II haben, sondern Leistungen nach dem Vierten Kapitel des SGB XII erhalten.

Betriebskostenrückzahlungen und -guthaben werden auf mehrere Monate verteilt

Bislang dürfen Betriebskostenrückzahlungen und -guthaben grundsätzlich nur im Monat nach der Gutschrift berücksichtigt werden. In seltenen Ausnahmefällen führte dies dazu, dass Rückzahlungen und Guthaben nicht vollständig angerechnet werden konnten.

Um dies künftig zu verhindern, sollen Rückzahlungen und Guthaben auf mehrere Monate verteilt und entsprechend berücksichtigt werden.

Ersatzansprüche bei sozialwidrigem Verhalten werden im SGB II ausgeweitet

Bislang erlischt der Ersatzanspruch drei Jahre nach Ablauf des Jahres, für das die Leistung erbracht worden ist.

Künftig soll der Ersatzanspruch über den Tod des Betroffenen hinaus fortbestehen und erst drei Jahre nach dessen Tod erlöschen.

Damit würde Jobcentern der Zugriff auf den Nachlass des Betroffenen und damit unter Umständen auch auf Vermögen ermöglicht, das zu dessen Lebzeiten geschützt war.

Verkürzung der Frist für Überprüfungsanträge auf ein Jahr

Bislang muss ein Verwaltungsakt innerhalb der folgenden vier Jahre nach seinem Erlass auf Antrag des Betroffenen überprüft werden. Diese Frist soll nun auf ein Jahr verkürzt werden.

Ausschluss verspätet eingereichter Beweise bei vorläufigen Entscheidungen

Bei vorläufigen Bewilligungen sollen Belege und Auskünfte, die erst nach Bekanntgabe des Widerspruchsbescheids eingereicht werden, nicht mehr berücksichtigt werden. Dies soll auch für Gerichtsverfahren gelten.

Damit könnten Nachweise, die erst nach Bekanntgabe des Widerspruchsbescheids erlangt werden konnten, auch im anschließenden Klageverfahren unberücksichtigt bleiben.

Sofortige Vollziehbarkeit durch Wegfall der aufschiebenden Wirkung im SGB XII

Widersprüche und Anfechtungsklagen gegen Bescheide, mit denen eine Leistungsbewilligung aufgehoben, zurückgenommen oder widerrufen beziehungsweise eine Leistung entzogen wird, sollen künftig keine aufschiebende Wirkung mehr haben.

Dies soll auch für Bescheide über Anspruchsübergänge nach § 93 SGB XII gelten. Eine entsprechende Regelung besteht im SGB II bereits.

Quelle

Geleakter Referentenentwurf