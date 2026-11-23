Der Ruhestand soll die schönste Zeit des Lebens werden. Doch ausgerechnet die Jahre zwischen 65 und 75 können für viele Menschen besonders schwierig sein, weil sich Gesundheit, Alltag, Beziehungen und persönliche Aufgaben innerhalb kurzer Zeit grundlegend verändern.

Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass der Übergang in den Ruhestand nicht automatisch glücklicher macht und die Zahl der Lebensjahre ohne größere gesundheitliche Einschränkungen deutlich geringer ist als die verbleibende Lebenserwartung. Sechs Entwicklungen erklären, warum dieses Jahrzehnt für viele Rentner zur besonderen Herausforderung werden kann.

Die Zeit vergeht im Alter gefühlt immer schneller

Gerade war noch Weihnachten, schon beginnt der nächste Sommer. Viele ältere Menschen haben das Gefühl, dass die Jahre regelrecht an ihnen vorbeiziehen.

Dieses Empfinden lässt sich wissenschaftlich beobachten. Die Psychologen Marc Wittmann und Sandra Lehnhoff untersuchten bereits 2005 die Zeitwahrnehmung von 499 Menschen zwischen 14 und 94 Jahren.

Dabei zeigte sich, dass ältere Befragte insbesondere längere zurückliegende Zeiträume als schneller vergangen empfanden. Bei kürzeren Zeitspannen waren die Unterschiede zwischen den Altersgruppen wesentlich geringer.

Ein möglicher Grund liegt darin, wie unser Gedächtnis Erlebnisse verarbeitet. Wenn sich Tage stark ähneln und nur wenige neue Erfahrungen hinzukommen, können längere Zeiträume im Rückblick kürzer erscheinen.

Gerade im Ruhestand besteht diese Gefahr, wenn die beruflichen Aufgaben wegfallen und sich der Alltag zunehmend wiederholt. Deshalb können neue Aktivitäten, Reisen, Begegnungen oder das Erlernen unbekannter Fähigkeiten helfen, die eigenen Jahre bewusster zu erleben.

Mit dem Rentenbeginn verschwindet plötzlich eine wichtige Aufgabe

Jahrzehntelang war der Beruf ein fester Bestandteil des Lebens. Kollegen, Verantwortung, Anerkennung und geregelte Arbeitszeiten bestimmten den Alltag.

Mit dem letzten Arbeitstag verschwindet diese Struktur oftmals von einem Tag auf den anderen. Was zunächst wie eine Befreiung erscheint, kann deshalb auch Unsicherheit und Leere auslösen.

Eine Sonderauswertung des SKL-Glücksatlas auf Grundlage des Sozio-oekonomischen Panels zeigt, dass Neurentner ohne weitere Erwerbstätigkeit in den ersten drei Ruhestandsjahren durchschnittlich an Lebenszufriedenheit verlieren. Erst im vierten Jahr erreichte ihre Zufriedenheit in der Untersuchung wieder das frühere Niveau.

Bei Rentnern, die weiterhin einer Beschäftigung nachgingen, entwickelte sich die Zufriedenheit dagegen günstiger. Dabei musste es sich keineswegs um eine Vollzeitbeschäftigung handeln.

Das bedeutet allerdings nicht, dass jeder Rentner weiterarbeiten sollte oder überhaupt arbeiten kann. Auch ein Ehrenamt, die Mitarbeit in einem Verein oder eine regelmäßige Aufgabe können dem Alltag neue Struktur geben.

Seit Januar 2026 gibt es zudem einen finanziellen Anreiz für freiwillige Weiterarbeit. Mit der sogenannten Aktivrentekönnen Beschäftigte nach Erreichen der gesetzlichen Regelaltersgrenze unter den gesetzlichen Voraussetzungen bis zu 2.000 Euro Arbeitslohn monatlich steuerfrei erhalten.

Diese Vergünstigung gilt jedoch nicht für Minijobs oder selbstständige Tätigkeiten. Auch Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung können weiterhin anfallen.

Ab 65 bleiben statistisch deutlich weniger gesunde Lebensjahre

Viele Menschen fühlen sich mit 65 noch ausgesprochen leistungsfähig. Sie reisen, treiben Sport, versorgen ihren Haushalt und schmieden Pläne für die kommenden Jahrzehnte.

Die statistischen Zahlen zeigen allerdings, warum es sinnvoll ist, größere Wünsche nicht unbegrenzt aufzuschieben. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes hatten 65-jährige Männer im Jahr 2025 durchschnittlich noch 18,2 Lebensjahre vor sich, Frauen sogar 21,2 Jahre.

Die verbleibende Lebenserwartung ist jedoch nicht mit der Zahl der Jahre ohne größere gesundheitliche Einschränkungen gleichzusetzen. Nach den für 2023 veröffentlichten Eurostat-Daten konnten 65-jährige Männer in Deutschland durchschnittlich mit weiteren 8,4 gesunden Lebensjahren rechnen, gleichaltrige Frauen mit 9,0 Jahren.

Der statistische Indikator beschreibt Jahre ohne erhebliche Einschränkungen bei alltäglichen Aktivitäten. Er bedeutet ausdrücklich nicht, dass jeder Mensch mit 74 Jahren schwer krank wird oder bis dahin vollkommen gesund bleibt.

Dennoch verdeutlichen die Zahlen, weshalb die Zeit unmittelbar nach dem Rentenbeginn für viele Menschen besonders wertvoll ist. Wer wichtige Vorhaben immer weiter verschiebt, könnte später feststellen, dass körperliche Einschränkungen ihre Verwirklichung erschweren.

Auch Bewegung kann dabei helfen, möglichst lange selbstständig zu bleiben. Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt älteren Menschen neben regelmäßiger Ausdauerbewegung an mindestens zwei Tagen pro Woche Übungen zur Stärkung der Muskulatur.

Statt Ruhe beginnt für viele Rentner eine neue Pflegebelastung

Mit dem Ruhestand verbinden viele Menschen die Hoffnung, endlich weniger Verantwortung tragen zu müssen. Tatsächlich übernehmen manche gerade in dieser Lebensphase zusätzliche Aufgaben innerhalb ihrer Familie.

Wer mit 68 Jahren in Rente ist, hat möglicherweise noch hochbetagte Eltern, die zunehmend Unterstützung benötigen. Gleichzeitig können beim eigenen Ehepartner die ersten größeren gesundheitlichen Einschränkungen auftreten.

Das Ausmaß dieser Entwicklung zeigt die Pflegestatistik. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes waren 2023 rund 87 Prozent der Menschen ab 90 Jahren pflegebedürftig.

Zugleich wurden 86 Prozent aller Pflegebedürftigen in Deutschland zu Hause versorgt. Angehörige übernehmen dabei einen erheblichen Teil der Betreuung und Versorgung.

Aus dem erhofften Ruhestand wird dadurch mitunter ein Alltag zwischen Arztterminen, Medikamenten, Pflegeorganisation und behördlichen Anträgen. Besonders schwierig ist die Situation, wenn pflegende Rentner selbst bereits gesundheitlich eingeschränkt sind.

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Betroffene sollten deshalb frühzeitig Unterstützung organisieren. Eine kostenlose Pflegeberatung kann erklären, welche Leistungen der Pflegeversicherung zur Verfügung stehen und wie sich Angehörige entlasten lassen.

Zwischen 65 und 75 nehmen Abschiede und Verluste zu

Ein weiterer schwerer Einschnitt lässt sich weder mit finanzieller Vorsorge noch durch einen gesunden Lebensstil vollständig verhindern. Mit zunehmendem Alter müssen Menschen häufiger Abschied von Eltern, früheren Kollegen, Freunden oder dem eigenen Lebenspartner nehmen.

Besonders der Tod des Ehepartners kann das bisherige Leben grundlegend verändern. Neben der Trauer entstehen häufig finanzielle Fragen, neue Verpflichtungen und die Herausforderung, den Alltag künftig allein zu bewältigen.

Nicht selten kommen zusätzliche Probleme bei Rentenansprüchen oder der Verwaltung des gemeinsamen Vermögens hinzu. Auch eine Witwenrente oder Witwerrente kann durch eigenes Einkommen gekürzt werden.

Umso wichtiger ist es, Freundschaften außerhalb der Partnerschaft zu erhalten und soziale Kontakte regelmäßig zu pflegen. Wer mehrere verlässliche Bezugspersonen hat, steht nach einem Verlust möglicherweise nicht vollständig allein da.

Auch organisatorische Vorsorge kann Angehörige erheblich entlasten. Ehepaare sollten frühzeitig klären, wo wichtige Unterlagen liegen und welche Vorsorgevollmachten für Ehepartner erforderlich sind.

Wer sich selbst als alt und nutzlos betrachtet, kann Lebensqualität verlieren

Mit dem Rentenbeginn verändert sich bei manchen Menschen auch die Einstellung zum eigenen Leben. Neue Vorhaben erscheinen plötzlich zu anstrengend, ungewohnt oder vermeintlich nicht mehr altersgerecht.

Dabei kann gerade diese Denkweise problematisch werden. Eine viel beachtete Langzeitstudie unter Beteiligung der Yale University untersuchte 660 Menschen ab 50 Jahren und ihren Blick auf das eigene Älterwerden.

Die Forscher stellten fest, dass Teilnehmer mit einer positiveren Einstellung zum eigenen Altern durchschnittlich 7,5 Jahre länger lebten als Personen mit einem negativen Altersbild. Auch nach Berücksichtigung verschiedener persönlicher und gesundheitlicher Faktoren blieb ein statistischer Zusammenhang bestehen.

Daraus lässt sich allerdings nicht ableiten, dass eine optimistische Einstellung das Leben automatisch um 7,5 Jahre verlängert. Die Untersuchung zeigt einen Zusammenhang, keinen Beweis für eine solche unmittelbare Ursache.

Trotzdem enthält das Ergebnis eine wichtige Botschaft. Wer sich weiterhin Interessen, Ziele und Herausforderungen erlaubt, kann seinem Leben auch nach dem Ende des Berufs neue Perspektiven geben.

Das kann das Erlernen einer Sprache sein, eine längere Reise, die Mitarbeit in einem sozialen Projekt oder ein neues Hobby. Entscheidend ist nicht, möglichst jung zu wirken, sondern die eigenen Möglichkeiten weiterhin auszuschöpfen.

Diese sechs Veränderungen können den Ruhestand belasten

Veränderung Mögliche Folgen Was helfen kann Veränderte Zeitwahrnehmung Jahre erscheinen im Rückblick kürzer Neue Erlebnisse und abwechslungsreiche Aktivitäten Ende der Berufstätigkeit Verlust von Struktur, Kontakten und Aufgaben Ehrenamt, Verein oder freiwillige Weiterarbeit Gesundheitliche Einschränkungen Weniger Selbstständigkeit im Alltag Regelmäßige Bewegung und Krafttraining Pflege von Angehörigen Körperliche und seelische Überlastung Pflegeberatung und Entlastungsangebote Verlust nahestehender Menschen Trauer, Einsamkeit und finanzielle Probleme Freundschaften pflegen und rechtzeitig vorsorgen Negatives Altersbild Rückzug und weniger persönliche Ziele Neue Herausforderungen und langfristige Vorhaben

Warum die Jahre zwischen 65 und 75 trotzdem besonders wertvoll sind

Die genannten Untersuchungen beweisen nicht, dass die Jahre zwischen 65 und 75 grundsätzlich die schwersten des Lebens sind. Viele Menschen erleben gerade nach dem Berufsende eine besonders glückliche, freie und selbstbestimmte Zeit.

Dennoch treffen in diesem Jahrzehnt häufig mehrere Veränderungen gleichzeitig aufeinander. Die vertraute Arbeitswelt verschwindet, familiäre Verpflichtungen verändern sich und das Bewusstsein für die eigene Endlichkeit nimmt zu.

Hinzu kommt, dass nicht jeder Mensch die gleichen finanziellen und gesundheitlichen Voraussetzungen mitbringt. Wer nur eine kleine Rente erhält, körperlich schwer gearbeitet hat oder Angehörige versorgen muss, verfügt oftmals über deutlich weniger Möglichkeiten zur freien Gestaltung.

Gerade deshalb sollte der Ruhestand nicht ausschließlich als finanzieller Lebensabschnitt betrachtet werden. Neben der Rentenhöhe verdienen auch Gesundheit, soziale Beziehungen, persönliche Wünsche und die Entlastung von Angehörigen Aufmerksamkeit.

Praxisbeispiel: Als der Ruhestand plötzlich zur Belastung wurde

Der 67-jährige Klaus Müller hat mehr als 40 Jahre gearbeitet und sich lange auf seine Rente gefreut. Doch schon wenige Monate nach seinem letzten Arbeitstag merkt er, dass ihm die Gespräche mit Kollegen und die vertrauten Aufgaben fehlen.

Gleichzeitig benötigt seine 91-jährige Mutter zunehmend Hilfe im Alltag, während seine Ehefrau wegen gesundheitlicher Beschwerden nicht mehr so belastbar ist wie früher. Die erhoffte Freiheit fühlt sich plötzlich wie eine neue Verpflichtung an.

Müller entscheidet sich, zweimal wöchentlich an einer Sportgruppe teilzunehmen und einen festen Nachmittag für Freunde freizuhalten. Zusätzlich vereinbart er einen Termin bei der Pflegeberatung, damit die Unterstützung seiner Mutter besser organisiert werden kann.

Seine Probleme verschwinden dadurch nicht vollständig. Doch er gewinnt wieder Zeit für sich selbst und das Gefühl, seinen Alltag aktiv mitgestalten zu können.

Das Beispiel ist fiktiv und veranschaulicht eine typische Lebenssituation.

Häufige Fragen zu den Jahren zwischen 65 und 75

Sind die Jahre zwischen 65 und 75 tatsächlich die schwerste Lebensphase?

Das lässt sich wissenschaftlich nicht pauschal behaupten. Allerdings können in diesem Zeitraum der Übergang in den Ruhestand, gesundheitliche Veränderungen, Pflegeaufgaben und persönliche Verluste zeitlich zusammentreffen.

Wie viele gesunde Lebensjahre bleiben Menschen ab 65 statistisch?

Nach den Eurostat-Daten für 2023 waren es in Deutschland bei 65-jährigen Männern durchschnittlich 8,4 und bei gleichaltrigen Frauen 9,0 weitere Jahre ohne erhebliche Einschränkungen im Alltag. Diese Durchschnittswerte erlauben keine Vorhersage über die individuelle Gesundheit oder Lebensdauer.

Was können Rentner tun, um diese Lebensphase besser zu gestalten?

Hilfreich können regelmäßige Bewegung, soziale Kontakte, neue persönliche Ziele und feste Aufgaben im Alltag sein. Wer Angehörige pflegt oder gesundheitlich eingeschränkt ist, sollte zudem vorhandene Beratungs- und Unterstützungsangebote rechtzeitig nutzen.