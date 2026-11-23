60 Euro mehr im Monat für die Miete, und gleichzeitig immer weniger Zuschlag beim Wohnen im Elternhaus. Die geplante BAföG-Reform trifft Studierende je nach Wohnsituation sehr unterschiedlich.

Der Bundestag hat den Entwurf am 15. Oktober 2026 beraten und zur weiteren Prüfung in die Ausschüsse überwiesen. Beschlossen sind die Änderungen noch nicht.

Für Studierende, die bei ihren Eltern wohnen, lohnt sich ein genauer Blick. Ihr eigener Wohnkostenanteil soll zwar gestrichen werden. Weil zugleich jedoch der Grundbedarf steigt, würde die Summe aus beidem dennoch etwas höher ausfallen als heute.

Von den angekündigten Erhöhungen bliebe ihnen allerdings deutlich weniger.

440 Euro fürs Wohnen sollen ab April 2027 kommen

Wer außerhalb des Elternhauses wohnt, erhält derzeit einen Wohnkostenanteil von 380 Euro im monatlichen BAföG-Bedarf. Nach den Regierungsplänen sollen daraus zum Sommersemester 2027 insgesamt 440 Euro werden. Vorgesehen ist der Beginn zum 1. April.

Der Grundbedarf soll zunächst bei 475 Euro bleiben. Erst zum Wintersemester 2027/2028 ist eine Anhebung auf 503 Euro vorgesehen, zum Sommersemester 2029 dann auf 563 Euro. Die Erhöhungen für Wohnen und Lebensunterhalt kämen somit zu unterschiedlichen Zeitpunkten.

Über die geplante BAföG-Erhöhung und den höheren Wohnkostenanteil hatte Gegen-Hartz bereits im Mai berichtet. Der nun parlamentarisch beratene Entwurf sieht die erste Erhöhung erst für 2027 vor.

Im Elternhaus soll der Wohnzuschlag verschwinden

Für Studierende im Elternhaus gilt bisher eine andere Rechnung. Zu den 475 Euro Grundbedarf kommen 59 Euro für die Unterkunft. Zusammen ergibt das einen monatlichen Bedarf von 534 Euro, bevor weitere Zuschläge und Anrechnungen berücksichtigt werden.

Die 59 Euro sollen mit der ersten Grundbedarfserhöhung auf 41 Euro sinken. Im April 2029 soll dieser Wohnkostenanteil vollständig wegfallen. Für das Wohnen bei den Eltern gäbe es keinen gesonderten Betrag mehr.

Die folgende Gegenüberstellung zeigt, wie sich Grundbedarf und Wohnkostenanteil nach dem Entwurf entwickeln würden.

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Geplante monatliche BAföG-Bedarfe nach Wohnsituation Zeitpunkt Grundbedarf Wohnkostenanteil im Elternhaus Zusammen im Elternhaus Wohnkostenanteil außerhalb Zusammen außerhalb Bisher 475 Euro 59 Euro 534 Euro 380 Euro 855 Euro Sommersemester 2027 475 Euro 59 Euro 534 Euro 440 Euro 915 Euro Wintersemester 2027/2028 503 Euro 41 Euro 544 Euro 440 Euro 943 Euro Sommersemester 2029 563 Euro 0 Euro 563 Euro 440 Euro 1.003 Euro

Die Summen sind eigene Berechnungen aus den vorgesehenen Komponenten. Kranken- und Pflegeversicherungszuschläge sowie individuelle Anrechnungen sind nicht enthalten. Die erste Grundbedarfserhöhung soll rechtlich zum 1. August 2027 greifen. Für bereits laufende Bewilligungszeiträume sieht der Entwurf eine Übergangsregelung vor: bis zum 1. Oktober.

Von 28 Euro mehr Grundbedarf bleiben zunächst zehn Euro

Für Studierende im Elternhaus würde die erste Anhebung dadurch erheblich kleiner ausfallen, als der Blick auf den Grundbedarf vermuten lässt. Dieser steigt rechnerisch um 28 Euro. Gleichzeitig sinkt der Wohnkostenanteil um 18 Euro. Übrig bleibt ein monatliches Plus von zehn Euro.

Auch beim zweiten Schritt wird ein Teil der Erhöhung aufgezehrt. Der Grundbedarf legt um weitere 60 Euro zu, der verbliebene Wohnkostenanteil von 41 Euro entfällt. Die Summe steigt dadurch um 19 Euro.

Gegenüber heute wären das im Sommersemester 2029 insgesamt 29 Euro mehr pro Monat. Bei Studierenden außerhalb des Elternhauses wären es dagegen 148 Euro mehr.

Der Unterschied ergibt sich aus der höheren Wohnpauschale auf der einen und deren Abschaffung auf der anderen Seite.

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Eine pauschale Aussage, Studierende im Elternhaus bekämen künftig insgesamt weniger BAföG, führt in die Irre. Gekürzt wird ein Bestandteil ihres Bedarfs.

Die gleichzeitig geplanten Erhöhungen gleichen diesen Verlust nominal aus. Ob die verbleibenden Beträge hingegen auch die Lebenshaltungskosten abdecken, ist eine andere Frage.

Bundesrat kritisiert die Kürzung im Elternhaus

Genau an diesem Punkt setzt die Kritik des Bundesrates an. Nach seiner Stellungnahme ist nicht ausreichend belegt, dass der höhere Grundbedarf die Bedürfnisse von Studierenden im Elternhaus abdeckt. Er befürchtet zusätzliche Belastungen für die jungen Menschen und ihre Eltern.

Außerdem beanstandet der Bundesrat den Zeitplan. Sowohl der höhere Wohnkostenanteil für auswärts Wohnende als auch die zweite Grundbedarfserhöhung kämen später als vorgesehen.

Die Tabellenbeträge sind keine garantierte Auszahlung

Wie viel BAföG tatsächlich auf dem Konto landet, hängt nicht allein von der Wohnsituation ab. Auf den ermittelten Bedarf werden nach den gesetzlichen Regeln eigenes Einkommen und Vermögen sowie das Einkommen der Eltern und gegebenenfalls des Ehepartners angerechnet.

Die Tabelle zeigt daher die Bedarfssätze, keine pauschalen Zahlungsansprüche.

Weitere Änderungen sind ebenfalls vorgesehen

Neben den Bedarfssätzen will die Bundesregierung die Zuschläge zur Kranken- und Pflegeversicherung anpassen. Ab dem Schuljahr ( beziehungsweise Wintersemester) 2028/2029 sollen die Einkommensfreibeträge jährlich um 1,5 Prozent steigen.

Vorgesehen ist eine digitale Antragstellung. Der bisher erforderliche Leistungsnachweis ab dem fünften Fachsemester soll entfallen.

Bei der Berufsausbildungsbeihilfe und beim Ausbildungsgeld sind entsprechende Anpassungen geplant. Die Beträge aus der Studierendentabelle lassen sich nicht auf sämtliche Ausbildungsfälle übertragen.

Für die nächste Mietzahlung bringt die erste Bundestagsberatung noch keine Erhöhung. Bis zum Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens bleiben die bisherigen Regeln maßgeblich.

Entscheidend wird auch sein, ob der geplante Abbau des Wohnkostenanteils im Elternhaus die weiteren Beratungen unverändert übersteht.

FAQ zur BAfög-Reform

Bekommen Studierende im Elterhaus in Zukunft wegiger BAföG?

Nein, diese Pauschalaussage ist falsch. Es geht um einen Bestandteil in der Berechnung.

Ist diese BAfög-Änderung beschlossen?

Noch handelt es sich um einen Entwurf der Bundesregierung. Der Bundesrat kritisiert diesen deutlich.

Hängt das BAfög von der Wohnsituation ab?

Nicht nur. Eigenes Einkommen und Vermögen sowie das Einkommen der Eltern spielen ebenfalls eine Rolle.

Quellen