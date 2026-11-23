Wer heute 1.000 Euro gesetzliche Rente im Monat erhält, könnte im Jahr 2040 rechnerisch auf 1.462 Euro kommen. Grundlage ist der neue Rentenversicherungsbericht 2026, den die Bundesregierung am 18. November beschlossen hat. Darin wird bis 2040 ein nominaler Rentenanstieg von insgesamt 46,2 Prozent erwartet. Doch die höhere Rente bedeutet nicht zwangsläufig, dass Rentner künftig mehr Geld zur Verfügung haben.

Entscheidend ist, wie stark die Lebenshaltungskosten steigen und welche Beiträge für Kranken- und Pflegeversicherung anfallen. Zudem handelt es sich um Modellrechnungen, nicht um eine verbindliche Zusage für die persönliche Rente.

Aus 1.000 Euro Rente könnten 1.462 Euro werden

Der Rentenversicherungsbericht geht von einer durchschnittlichen jährlichen Rentensteigerung von rund 2,8 Prozent aus. Bis 2040 ergibt sich daraus ein Gesamtanstieg von 46,2 Prozent.

Überträgt man diesen Wert auf unterschiedliche heutige Bruttorenten, ergeben sich folgende Beträge.

Heutige Bruttorente Rechnerische Bruttorente 2040 1.000 Euro 1.462 Euro 1.200 Euro 1.754 Euro 1.500 Euro 2.193 Euro 1.800 Euro 2.632 Euro 2.000 Euro 2.924 Euro

Die Tabelle zeigt, was eine Steigerung um 46,2 Prozent rechnerisch bewirken würde. Ob sich die Renten tatsächlich so entwickeln, hängt unter anderem von der künftigen Lohnentwicklung, der Beschäftigung und politischen Entscheidungen ab.

Auch die Bundesregierung betont, dass ihre langfristigen Berechnungen mit erheblichen Unsicherheiten verbunden sind.

Von 1.462 Euro bleibt nicht der gesamte Betrag übrig

Die 1.462 Euro sind eine rechnerische Bruttorente. Gesetzlich krankenversicherte Rentner müssen davon Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung zahlen.

Nach den derzeit geltenden Regeln tragen pflichtversicherte Rentner die Hälfte des allgemeinen Krankenversicherungsbeitrags und die Hälfte des Zusatzbeitrags ihrer Krankenkasse. Den Pflegeversicherungsbeitrag bezahlen sie dagegen selbst. Für Kinderlose kann ein Zuschlag hinzukommen.

Wie hoch diese Beiträge im Jahr 2040 ausfallen werden, lässt sich heute nicht verlässlich bestimmen. Deshalb wäre es irreführend, aus der Modellrechnung einen konkreten künftigen Auszahlungsbetrag abzuleiten.

Hinzu kommt die mögliche Einkommensteuer. Ob Rentner tatsächlich Steuern zahlen müssen, hängt unter anderem von ihren gesamten steuerpflichtigen Einkünften und den dann geltenden Freibeträgen ab.

Inflation könnte einen großen Teil des Rentenplus aufzehren

Ein weiterer entscheidender Faktor ist die Kaufkraft. Wenn Lebensmittel, Miete, Energie und Dienstleistungen teurer werden, können auch höhere Rentenzahlungen an Wert verlieren.

Angenommen, die Verbraucherpreise würden von 2026 bis 2040 jedes Jahr um durchschnittlich zwei Prozent steigen. Dann wären Waren und Dienstleistungen im Jahr 2040 rechnerisch etwa 32 Prozent teurer als heute.

Eine Bruttorente von 1.462 Euro hätte unter dieser Annahme nur noch die Kaufkraft von rund 1.108 Euro im Jahr 2026.

Das wäre zwar immer noch ein realer Zuwachs gegenüber den heutigen 1.000 Euro. Er wäre aber wesentlich kleiner als die nominale Rentensteigerung von 462 Euro vermuten lässt.

Die angenommene Inflationsrate von zwei Prozent ist lediglich ein Rechenbeispiel und keine amtliche Inflationsprognose bis 2040.

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Rentenniveau sinkt trotz steigender Renten

Während die Rentenbeträge laut Modellrechnung steigen, soll das gesetzliche Rentenniveau nach 2031 zurückgehen.

Bis einschließlich 2031 wird ein Sicherungsniveau von 48 Prozent erwartet. Danach soll es bis 2040 auf 46,4 Prozent sinken.

Das Rentenniveau beschreibt das Verhältnis einer standardisierten Rente nach 45 Beitragsjahren mit Durchschnittsverdienst zum durchschnittlichen Arbeitseinkommen, jeweils nach bestimmten Sozialabgaben und vor Steuern. Es gibt nicht an, welchen Anteil seines letzten Gehalts ein einzelner Rentner erhält.

Ein sinkendes Rentenniveau bedeutet deshalb auch nicht, dass bestehende Renten entsprechend gekürzt werden. Vielmehr entwickeln sich die Renten im Verhältnis zu den Arbeitseinkommen schwächer.

Über diese Entwicklung berichtete gegen-hartz.de bereits im Beitrag Rente ab 2032: Rentenniveau sinkt für Millionen Rentner.

Rentenbeiträge könnten bis 2040 auf 21 Prozent steigen

Der Bericht enthält auch Berechnungen zur Finanzierung der Rentenversicherung. Demnach bleibt der Beitragssatz 2027 zunächst bei 18,6 Prozent. Für 2028 werden 19,8 Prozent erwartet.

Bis 2040 könnte der Beitragssatz auf 21 Prozent steigen. Diese Entwicklung betrifft vor allem Beschäftigte und Arbeitgeber, die die Rentenversicherungsbeiträge im Regelfall gemeinsam tragen.

Für Arbeitnehmer mit 3.000 Euro beitragspflichtigem Bruttogehalt würde ein Beitragssatz von 21 Prozent bei unverändertem Gehalt einen eigenen Monatsbeitrag von 315 Euro bedeuten. Beim heutigen Beitragssatz von 18,6 Prozent sind es 279 Euro.

Die Differenz beträgt 36 Euro monatlich. Tatsächlich werden sich bis 2040 aber voraussichtlich auch die Löhne und Beitragsbemessungsgrenzen verändern.

Rentner sollten ihre persönliche Auszahlung prüfen

Für Menschen, die bereits eine Altersrente beziehen, ist die wichtigste Erkenntnis, dass die erwarteten 46,2 Prozent keine Garantie für einen bestimmten Auszahlungsbetrag darstellen.

Wer aktuell 1.000 Euro brutto erhält, kann die 1.462 Euro als rechnerische Orientierung nutzen. Für die persönliche Finanzplanung reicht dieser Wert jedoch nicht aus.

Sinnvoll ist es, die eigene Rentenanpassungsmitteilung aufzubewahren, die tatsächlich ausgezahlte Nettorente zu kontrollieren und regelmäßig zu prüfen, wie sich die laufenden Ausgaben entwickeln.

Beschäftigte vor dem Renteneintritt sollten zusätzlich die jährliche Renteninformation und gegebenenfalls eine ausführliche Rentenauskunft der Deutschen Rentenversicherung heranziehen.

Der Rentenversicherungsbericht 2026 zeigt damit zwei Entwicklungen. Die gesetzlichen Renten könnten in den kommenden Jahren deutlich steigen. Wie viel sich Rentner davon tatsächlich leisten können, bleibt jedoch von den künftigen Preisen, Sozialabgaben und Steuern abhängig.

Quellen