Sozialhilfe: Begehe nicht diese 4 Fehler beim Sozialamt

Wer mit seiner Rente nicht auskommt oder seinen Lebensunterhalt wegen einer Erkrankung nicht sichern kann, braucht verlässliche Unterstützung. Doch schon ein verspäteter Antrag oder ein unbeachteter Brief kann dazu führen, dass Geld fehlt, obwohl ein Anspruch bestehen könnte.

Sozialhilfe ist bei erfüllten gesetzlichen Voraussetzungen ein Rechtsanspruch. Trotzdem müssen Betroffene ihren Hilfebedarf rechtzeitig deutlich machen, notwendige Angaben belegen und sich gegen falsche Entscheidungen wehren.

Dieser Beitrag behandelt die Sozialhilfe nach dem SGB XII, insbesondere die Hilfe zum Lebensunterhalt und die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Für Leistungen des Jobcenters gelten teilweise andere Vorschriften.

Fehler 1: Mit dem Antrag warten, bis alle Unterlagen vollständig sind

Der Rentenbescheid fehlt noch, die Bank braucht Zeit für einen Nachweis und beim Sozialamt ist erst in drei Wochen ein Termin frei. Wer deshalb die Antragstellung verschiebt, riskiert, dass Leistungen erst später beginnen.

Bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ist ein Antrag erforderlich. Er wirkt nach § 44 SGB XII grundsätzlich auf den ersten Tag des Antragsmonats zurück, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen innerhalb dieses Monats erfüllt werden.

Geht der erste Antrag erst im November ein, wird damit grundsätzlich kein Anspruch für Oktober gesichert. Ein später vollständig ausgefülltes Formular ersetzt nicht automatisch einen rechtzeitigen Antrag.

Die Antragstellung ist grundsätzlich formlos möglich, wie auch der Gegen-Hartz-Beitrag zum formlosen Antrag auf Grundsicherung erläutert. Der Wunsch, wegen eines ungedeckten Lebensunterhalts Leistungen zu erhalten, sollte dabei klar erkennbar sein.

Bei der Hilfe zum Lebensunterhalt und grundsätzlich auch bei der Hilfe zur Pflege gilt dagegen § 18 SGB XII: Entscheidend ist, wann der zuständige Sozialhilfeträger von den Umständen erfährt, aus denen sich die Leistungsberechtigung ergibt. Eine allgemeine Rückwirkung auf den Monatsanfang gibt es hier nicht.

Deshalb sollte der konkrete Hilfebedarf sofort mitgeteilt und der Eingang dokumentiert werden. Fehlende Formulare und notwendige Nachweise lassen sich anschließend nachreichen; auf ihre Vorlage darf man aber nicht dauerhaft verzichten.

Fehler 2: Einkommen und Vermögen nach eigener Einschätzung weglassen

Ein Sparbuch bleibt nicht deshalb unerwähnt, weil sein Guthaben vermutlich geschützt ist. Auch ein zweites Konto oder eine Geldanlage darf im Antrag nicht einfach fehlen, wenn nach diesen Vermögenswerten gefragt wird.

Nach § 60 SGB I müssen Antragsteller und Leistungsbezieher die für ihren Anspruch erheblichen Tatsachen angeben. Leistungsrelevante Änderungen sind unverzüglich mitzuteilen, etwa ein neuer Nebenverdienst oder eine veränderte Rente.

Dabei bedeutet Offenlegen keineswegs, dass das Sozialamt jeden Euro anrechnen darf. Ob ein Betrag Einkommen, Vermögen oder eine geschützte Zahlung ist, hängt von den gesetzlichen Vorschriften und den Umständen ab.

Für eine alleinstehende volljährige Person sind kleinere Geldvermögen nach der Verordnung zu § 90 Absatz 2 Nummer 9 SGB XII grundsätzlich bis insgesamt 10.000 Euro geschützt. Dieser Betrag gilt insgesamt und nicht für jedes Konto einzeln.

Daneben können beispielsweise ein angemessenes Auto oder angemessenes selbst bewohntes Wohneigentum geschützt sein. Welche Voraussetzungen gelten, erklärt der Beitrag über geschützte Ersparnisse und Fahrzeuge bei Sozialhilfe.

Unvollständige Angaben können die Prüfung verzögern und bei zu hohen Zahlungen zu Rückforderungen führen, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen dafür vorliegen. Wer bei einer Zahlung unsicher ist, sollte Herkunft und Zweck offen erläutern und ihre rechtliche Einordnung klären lassen.

Fehler 3: Nachforderungen liegen lassen und Unterlagen ohne Nachweis abgeben

Ein Schreiben mit der Aufforderung, Kontoauszüge oder Mietnachweise vorzulegen, sollte nicht zwischen anderen Briefen verschwinden. Kann das Sozialamt den Anspruch wegen fehlender Mitwirkung nicht klären, droht unter den gesetzlichen Voraussetzungen eine vollständige oder teilweise Versagung beziehungsweise Entziehung der Leistung.

Allerdings darf die Behörde nicht bei jeder fehlenden Seite sofort die Zahlung einstellen. § 66 SGB I verlangt unter anderem, dass die Sachverhaltsaufklärung erheblich erschwert wird und die Leistungsvoraussetzungen insoweit nicht nachgewiesen sind.

Zuvor muss schriftlich auf die möglichen Folgen hingewiesen und eine angemessene Frist zur Mitwirkung gesetzt worden sein. Die Entscheidung steht zudem im Ermessen der Behörde und muss die Umstände des Einzelfalls berücksichtigen.

Wer einen Nachweis nicht rechtzeitig beschaffen kann, sollte das vor Fristablauf erklären und eine Verlängerung beantragen. Bereits verfügbare Unterlagen sollten trotzdem eingereicht werden, möglichst als Kopie und mit einem nachvollziehbaren Beleg über den Eingang.

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Auch Mitwirkung hat Grenzen: Nach § 65 SGB I können etwa unverhältnismäßige oder aus wichtigem Grund unzumutbare Anforderungen unzulässig sein. Einwände sollten konkret begründet werden; eine Aufforderung kommentarlos zu ignorieren, verschärft den Streit.

Hat man die nötigen Angaben gemacht und hängt die Zahlung an weiteren Prüfungen des Amts, sollte eine vorläufige Entscheidung geprüft werden. Bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ist sie unter den Voraussetzungen des § 44a SGB XII vorgeschrieben, wie der Beitrag über Zahlungen während einer laufenden Prüfung erläutert.

Fehler 4: Den Bescheid ungeprüft hinnehmen oder nur per einfacher E-Mail widersprechen

Eine Bewilligung bedeutet noch nicht, dass die Berechnung stimmt. Wer nur auf den Überweisungsbetrag schaut, übersieht möglicherweise falsch angerechnetes Einkommen, fehlende Mehrbedarfe oder fehlerhaft berücksichtigte Unterkunftskosten.

Für einen Widerspruch gilt bei Bekanntgabe im Inland grundsätzlich eine Frist von einem Monat nach Bekanntgabe des Bescheids. Das ergibt sich aus § 84 SGG; ein Monat ist nicht dasselbe wie vier Wochen.

Fehlt eine ordnungsgemäße Rechtsbehelfsbelehrung, gilt nach § 66 SGG regelmäßig eine Jahresfrist. Betroffene sollten deshalb die Belehrung am Ende des Bescheids mitprüfen lassen.

Warten auf einen Rückruf oder eine angekündigte Prüfung durch die Sachbearbeitung stoppt diese Frist nicht. Wer widersprechen will, sollte den betroffenen Bescheid eindeutig benennen und den Widerspruch rechtzeitig in zulässiger Form einreichen; eine ausführliche Begründung kann nachgereicht werden.

Ein unterschriebenes Schreiben kann persönlich abgegeben oder per Post eingereicht werden; auch eine Erklärung zur Niederschrift beim Sozialamt ist möglich. Für einen elektronischen Widerspruch gelten besondere Anforderungen, die eine gewöhnliche E-Mail grundsätzlich nicht erfüllt.

Bei einem Schreiben an das zuständige Sozialamt zählt der rechtzeitige Eingang, nicht das Datum auf dem Brief oder der Poststempel. Eine telefonische Beschwerde wahrt die vorgeschriebene Form ebenfalls nicht.

Ist die Widerspruchsfrist bereits abgelaufen, kann unter Umständen noch ein Überprüfungsantrag helfen. In der Sozialhilfe gelten dafür besondere zeitliche Grenzen, die der Beitrag zum Überprüfungsantrag und möglichen Nachzahlungen erläutert.

Diese Folgen können die vier Fehler haben

Fehler Mögliche Folge So handeln Betroffene richtig Hilfebedarf zu spät mitteilen oder Grundsicherung zu spät beantragen Leistungen beginnen später; Geld für frühere Zeiträume kann fehlen. Hilfebedarf sofort deutlich machen und den Eingang belegen. Einkommen oder Vermögen unvollständig angeben Verzögerungen, fehlerhafte Berechnungen oder Rückforderungen. Angaben vollständig machen und mögliche Ausnahmen prüfen lassen. Nachforderungen unbeantwortet lassen Unter gesetzlichen Voraussetzungen Versagung oder Entziehung der Leistung. Fristen beachten, Hindernisse erklären und nötigenfalls Verlängerung beantragen. Falschen Bescheid hinnehmen oder unwirksam widersprechen Der Bescheid kann bestandskräftig werden. Berechnung prüfen und formgerecht innerhalb der geltenden Frist widersprechen.

Ein kurzes Beispiel aus der Praxis

Die 73-jährige Monika hat im folgenden fiktiven Beispiel einen sozialhilferechtlich anzuerkennenden Bedarf von monatlich 1.180 Euro und 900 Euro anrechenbares Einkommen. Vereinfacht fehlen ihr damit 280 Euro im Monat.

Obwohl alle Voraussetzungen bereits im Oktober erfüllt sind, beantragt sie Grundsicherung erst im November, weil sie auf Bankunterlagen wartet. Ein nachweislich noch im Oktober eingegangener formloser Antrag hätte grundsätzlich den Leistungsbeginn ab Anfang Oktober sichern können; durch das Warten fehlen ihr in diesem Beispiel 280 Euro.

7 Fragen und Antworten zum Umgang mit dem Sozialamt

Muss ich für Grundsicherung im Alter sofort alle Unterlagen einreichen?

Nein, der Antrag ist grundsätzlich auch ohne vollständige Nachweise möglich. Erforderliche Formulare und Belege müssen anschließend nachgereicht werden, damit das Sozialamt den Anspruch feststellen kann.

Beginnt jede Sozialhilfe rückwirkend am Monatsanfang?

Nein, bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ist grundsätzlich der Antragsmonat entscheidend. Bei der Hilfe zum Lebensunterhalt kommt es dagegen grundsätzlich darauf an, wann dem Sozialhilfeträger die anspruchsbegründenden Umstände bekannt wurden.

Muss ich ein Sparbuch unterhalb des Schonbetrags angeben?

Ja, wenn nach vorhandenem Vermögen gefragt wird, gehört auch ein solches Sparbuch dazu. Dass ein Guthaben geschützt sein kann, ist eine andere Frage als die Pflicht, vollständige Angaben zu machen.

Darf das Sozialamt wegen fehlender Unterlagen sofort alles streichen?

Eine Versagung oder Entziehung wegen fehlender Mitwirkung ist nur unter gesetzlichen Voraussetzungen zulässig. Dazu gehören insbesondere ein vorheriger schriftlicher Hinweis auf die Folgen und eine angemessene Frist.

Was kann ich tun, wenn trotz meiner Mitwirkung kein Geld kommt?

Bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung kommt unter den Voraussetzungen des § 44a SGB XII eine vorläufige Entscheidung in Betracht. Ist der Lebensunterhalt akut gefährdet, kann zusätzlich einstweiliger Rechtsschutz beim Sozialgericht erforderlich sein.

Reicht eine einfache E-Mail für meinen Widerspruch?

Grundsätzlich nicht, weil ein Widerspruch gesetzliche Formvorgaben erfüllen muss. Möglich sind beispielsweise ein unterschriebenes Schreiben, eine Erklärung zur Niederschrift oder ein gesetzlich zugelassener elektronischer Übermittlungsweg.

Ist nach Ablauf der Widerspruchsfrist jede Korrektur ausgeschlossen?

Nein, bei einem rechtswidrigen Bescheid kann ein Überprüfungsantrag nach § 44 SGB X in Verbindung mit § 116a SGB XII infrage kommen. Die rückwirkende Auszahlung ist in der Sozialhilfe grundsätzlich auf ein Jahr begrenzt, gerechnet vom Beginn des Antragsjahres, und setzt einen tatsächlich bestehenden Anspruch voraus.