Die Tochter fährt ihren Vater zum Arzt, der Partner begleitet seine Frau im Zug: In beiden Fällen können Nachteilsausgleiche die Fahrt erleichtern. Doch der Schwerbehindertenausweis bleibt persönlich und darf nicht für eigene Vorteile ausgeliehen werden.

Beim Parken kommt es auf einen gesonderten Parkausweis an, in Bus und Bahn auf das Merkzeichen B. Und für ein Auto mit ermäßigter Kfz-Steuer gelten wieder andere Regeln.

Wann Angehörige auf einem Behindertenparkplatz parken dürfen

Wer einen Angehörigen mit einem gültigen blauen EU-Parkausweis befördert, darf den Ausweis bei dieser Fahrt nutzen. Die berechtigte Person muss nicht selbst fahren; der Parkausweis muss gut sichtbar ausgelegt werden.

Der Schwerbehindertenausweis allein genügt nicht, auch nicht bei einem hohen Grad der Behinderung. Der orangefarbene Parkausweis erlaubt bestimmte Erleichterungen, berechtigt aber nicht zur Nutzung der mit Rollstuhlsymbol reservierten Stellplätze.

Wer allein zum Supermarkt fährt, darf dafür nicht den Parkausweis eines Angehörigen verwenden. Das gilt auch dann, wenn der Einkauf für die berechtigte Person bestimmt ist.

Für die Fahrt selbst zählt außerdem das Ablaufdatum auf dem Parkausweis. Er kann befristet sein, obwohl der Schwerbehindertenausweis unbefristet gilt; verlängert wird er nicht automatisch durch den unbefristeten Ausweis.

Welche Parkerleichterungen das Merkzeichen G allein nicht eröffnet, zeigt unser Beitrag Merkzeichen G: Parkfehler kann teuer werden.

Merkzeichen B: Die Begleitperson fährt mit, nicht allein

Das Merkzeichen B weist die Berechtigung zur Mitnahme einer Begleitperson nach. Eine Angehörige kann diese Begleitperson sein, muss es aber nicht: Entscheidend ist, dass sie die berechtigte Person auf der Fahrt begleitet.

Die Begleitperson fährt in den erfassten Nah- und Fernverkehrsmitteln unentgeltlich mit, auch wenn für den schwerbehinderten Fahrgast keine Wertmarke vorliegt. Ob dieser selbst ein Ticket braucht, muss getrennt geprüft werden: Im ICE braucht er in der Regel eine eigene Fahrkarte.

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Bei der Deutschen Bahn können Reisende mit Merkzeichen B im Fernverkehr für sich und eine Begleitperson ab sechs Jahren kostenfrei Sitzplätze reservieren. Das Merkzeichen verpflichtet die berechtigte Person nicht, eine Begleitung mitzunehmen.

Auto mit Steuervergünstigung: Wann Angehörige allein fahren dürfen

Die Steuervergünstigung nach § 3a Kraftfahrzeugsteuergesetz setzt unter anderem voraus, dass das Fahrzeug auf die schwerbehinderte Person zugelassen ist. Andere dürfen es nutzen, wenn die Fahrt der Fortbewegung oder der Haushaltsführung der berechtigten Person dient.

Ein Einkauf für deren Haushalt kann deshalb mit dem steuerbegünstigten Auto zulässig sein, auch wenn die berechtigte Person nicht mitfährt. Pendelt die Tochter dagegen allein damit zur eigenen Arbeit, dient die Fahrt nicht der Fortbewegung oder Haushaltsführung ihres Vaters und fällt nicht unter die begünstigte Nutzung.

Das ist der entscheidende Unterschied zum Parken: Ein Einkauf für den Angehörigen kann steuerlich erlaubt sein, gibt der allein fahrenden Person aber kein Recht auf den reservierten Behindertenparkplatz. Welche Merkzeichen weitere Nachteilsausgleiche eröffnen, erklärt unsere Übersicht zu Befreiungen und Vergünstigungen.

Wann Angehörige den Ausweis nicht nutzen dürfen

Der Schwerbehindertenausweis ist kein Familienausweis: Wer allein mit Bus oder Bahn fährt, darf weder die Wertmarke eines Angehörigen für sich verwenden noch mit dessen Merkzeichen B kostenlos mitfahren. Auch wenn etwa die Tochter allein zum Bahnhof fährt, um ihren Vater dort zu treffen, braucht sie für diese Fahrt eine eigene Fahrkarte, sofern sie nicht selbst eine Fahrberechtigung hat.

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Auch eine Besorgung für die berechtigte Person macht den blauen Parkausweis nicht übertragbar: Wer allein ihre Medikamente abholt, darf ihn für diese Besorgung nicht auslegen. Das gilt selbst dann, wenn die Fahrt mit dem steuerbegünstigten Auto für den Haushalt der berechtigten Person zulässig ist.

Was im Alltag erlaubt ist: der schnelle Vergleich

Situation Was Angehörige dürfen Worauf es ankommt Zum Arzt fahren und auf einem reservierten Platz parken Den blauen Parkausweis der mitfahrenden Person sichtbar auslegen. Der Parkausweis muss gültig sein. Der Schwerbehindertenausweis allein reicht nicht. Allein Lebensmittel für den Angehörigen holen Das steuerbegünstigte Fahrzeug nutzen, wenn die Fahrt dessen Haushaltsführung dient. Der Parkausweis berechtigt bei dieser Besorgung nicht zum Parken auf einem reservierten Platz. Gemeinsam mit dem ICE fahren Mit Merkzeichen B als Begleitperson kostenlos mitfahren. Die berechtigte Person braucht in der Regel eine eigene Fahrkarte. Allein zur eigenen Arbeit fahren Der Schwerbehindertenausweis verschafft dafür keinen Vorteil. Die Fahrt ist auch kein begünstigter Zweck für das steuerermäßigte Auto des Angehörigen.

Sechs Beispiele aus der Praxis

Arzttermin und Einkauf direkt danach

Eva fährt ihren Vater zur Augenarztpraxis und legt seinen gültigen blauen Parkausweis sichtbar aus. Für den anschließenden Einkauf, den sie allein erledigt, nutzt sie einen regulären Parkplatz, auch wenn sie Lebensmittel für ihren Vater besorgt.

Orangefarbener Parkausweis vor der Apotheke

Leon fährt seine Mutter zur Apotheke und findet vor der Tür nur einen mit Rollstuhlsymbol reservierten Platz. Obwohl sie gemeinsam unterwegs sind, darf er dort mit ihrem orangefarbenen Parkausweis nicht parken; für andere Stellplätze prüft er die Erlaubnis und die Beschilderung.

Unbefristeter Schwerbehindertenausweis, abgelaufener Parkausweis

Jana fährt ihren Partner zur Physiotherapie und merkt, dass sein blauer Parkausweis am Vortag abgelaufen ist. Bis ein neuer gültiger Parkausweis vorliegt, nutzt sie einen regulären Platz, auch wenn sein Schwerbehindertenausweis weiter gilt.

ICE-Hinfahrt zu zweit, Rückfahrt allein

Melanie begleitet ihren Bruder mit Merkzeichen B im ICE zu einer Familienfeier; er hat eine Fahrkarte, sie fährt als Begleitperson kostenlos mit. Fährt Melanie am nächsten Morgen allein zurück, braucht sie dafür ein eigenes Ticket.

Im Regionalzug fehlt die Wertmarke

Thomas begleitet seinen Vater im Regionalzug, dessen Ausweis das Merkzeichen B enthält, für den aber keine gültige Wertmarke vorliegt. Thomas fährt als Begleitperson kostenlos mit; sein Vater braucht eine Fahrkarte, sofern er nicht aus einem anderen Grund zur kostenlosen Fahrt berechtigt ist.

Lebensmittel für die Mutter oder der eigene Arbeitsweg?

Ralf besorgt mit dem steuerbegünstigten Auto seiner Mutter Lebensmittel für ihren Haushalt, ohne dass sie mitfährt. Für den eigenen Arbeitsweg kann er die Vergünstigung dagegen nicht in Anspruch nehmen; eine geplante zweckfremde Nutzung ist dem Hauptzollamt unverzüglich anzuzeigen.

Fünf Fragen und Antworten

Kann ich den Schwerbehindertenausweis eines Angehörigen ausleihen?

Nein. Der Ausweis ist persönlich; einzelne Rechte können Ihnen nur als Begleitperson oder bei einer Fahrt für die berechtigte Person zugutekommen.

Darf ich auf dem Behindertenparkplatz stehen, wenn mein Angehöriger mitfährt?

Ja, wenn für die berechtigte Person ein gültiger blauer Parkausweis vorliegt, Sie ihn sichtbar auslegen und die Regeln am jeweiligen Stellplatz einhalten. Der Schwerbehindertenausweis ersetzt den Parkausweis nicht.

Brauche ich als Begleitperson eine Wertmarke?

Nein. Das Recht der Begleitperson folgt aus der im Ausweis nachgewiesenen Berechtigung zur Mitnahme; die Fahrberechtigung der schwerbehinderten Person ist davon zu unterscheiden.

Darf ich allein mit dem steuerbegünstigten Auto einkaufen?

Ja, wenn die Fahrt der Haushaltsführung der berechtigten Person dient. Daraus entsteht für diese Fahrt aber keine Berechtigung, ihren Parkausweis auszulegen.

Gilt der Parkausweis so lange wie der Schwerbehindertenausweis?

Nicht automatisch. Prüfen Sie das Datum auf dem Parkausweis und wenden Sie sich für die Verlängerung rechtzeitig an die zuständige Straßenverkehrsbehörde.

Quellen

Zoll: Steuervergünstigung und Anzeige einer zweckfremden Nutzung

Bundesportal: Blauer und orangefarbener Parkausweis, Voraussetzungen und Geltungsdauer