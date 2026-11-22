In einem Fall bewirbt sich eine arbeitslose Friseurin bei einem Salon, der Brautstylings anbietet. Die Inhaberin würde sie zum Probearbeiten einladen, wenn sie zusätzlich professionelles Make-up anbieten kann.

Die Friseurin findet zwei Angebote und nimmt beide mit zur Arbeitsagentur. Der kurze Lehrgang kostet 2.400 Euro, der Komplettkurs mit Haarstyling und Ausstattung 14.300 Euro.

Was der BILD-Bericht über den Kurspreis verrät

Die Zeitung “BILD” berichtet über “Bildungsgutscheine für Make-up-, Yoga- und Tattoo-Kurse” und nennt für einen “Make-up-Lehrgang einen Preis von 14.300 Euro inklusive Dyson-Geräten”.

Wie viele Personen diesen Lehrgang mit einem Bildungsgutschein besucht haben und welche Beträge dafür tatsächlich geflossen sind, lässt sich aus dem Bericht nicht lesen.

Dass Anbieter mit der Förderung werben, stimmt allerdings.

Eine Make-up-Akademie aus Berlin nennt auf ihrer Website beispielsweise mehrere Lehrgänge, für die nach ihren Angaben ein Bildungsgutschein eingesetzt werden kann.

Dem Bericht zufolge warnt die Bundesagentur für Arbeit vor fragwürdigen Geschäftspraktiken und fordert Reformen vom Bundesregierung. Die Behörde sagt, es würden sich viele Anbieter auf dem Markt tummeln, die offensiv damit werben, solche “Weiterbildungen” von Arbeitsagenturen bezahlt zu bekommen. Die Qualität solcher Weiterbildungen seien oft mangelhaft und Jobaussichten oftmals nicht besser.

Ein zugelassener Kurs braucht einen Grund im Einzelfall

Nach § 81 SGB III kommt eine Förderung unter anderem infrage, wenn eine Weiterbildung notwendig ist, um jemanden bei Arbeitslosigkeit beruflich einzugliedern oder drohende Arbeitslosigkeit abzuwenden.

Bei Arbeitslosen kann die Notwendigkeit auch anerkannt werden, wenn der Kurs ihre beruflichen Fähigkeiten erweitert, dadurch ihre Beschäftigungsfähigkeit verbessert und zur Lage und Entwicklung des Arbeitsmarkts passt. § 81 SGB III

Die Beratung durch die Agentur für Arbeit muss vor Beginn der Teilnahme stattfinden. Außerdem müssen der Bildungsträger und der konkrete Lehrgang zugelassen sein, und der Kurs muss zu den Bedingungen des Gutscheins passen. Informationen der Bundesagentur für Arbeit zum Bildungsgutschein

Die Kurszulassung beantwortet, ob das Angebot grundsätzlich für die Förderung geeignet ist. Im Beratungsgespräch geht es um die Person, ihre Vorkenntnisse und die Frage, welche Weiterbildung ihr bei der Arbeitssuche konkret hilft.

Bei einer üblichen beruflichen Zusatzqualifikation entscheidet die Agentur im Regelfall nach Ermessen.

Für das Nachholen eines Berufsabschlusses sieht § 81 Absatz 2 SGB III bei erfüllten Voraussetzungen einen Rechtsanspruch auf Förderung vor. Fachliche Weisungen der Bundesagentur zur beruflichen Weiterbildung

Seit dem 1. Januar 2025 entscheidet die Agentur für Arbeit bei neuen Fällen auch für Menschen, die Leistungen vom Jobcenter beziehen, über die Weiterbildungsförderung und finanziert sie.

Das Jobcenter kann den Weiterbildungsbedarf feststellen und an die Arbeitsagentur verweisen. Gegen-Hartz zum Zuständigkeitswechsel bei der Weiterbildung

Wann aus einem Kursangebot eine berufliche Perspektive wird

Das Gesetz lässt auch Lehrgänge zu, die berufliche Fertigkeiten erweitern oder auf eine andere berufliche Tätigkeit vorbereiten. Auch Zusatzqualifikationen können förderfähig sein, sofern sie die gesetzlichen Anforderungen erfüllen und mit einem Zeugnis über die Lerninhalte abschließen. § 180 SGB III

Eine Trainerin kann etwa darlegen, dass Fitnessstudios in ihrer Region für ausgeschriebene Stellen eine zusätzliche Yoga-Qualifikation verlangen.

Bei einem Tattoo-Lehrgang wäre zu prüfen, welche praktischen Fähigkeiten Studios voraussetzen und ob der Lehrgang sie vermittelt.

Für Angebote zur Freizeitgestaltung gilt die Grenze des § 180 SGB III. Lehrgänge mit überwiegend nicht berufsbezogenen Inhalten sind grundsätzlich von der Zulassung ausgeschlossen.

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Welche Angaben bei der Prüfung eines Kursangebots helfen Kursbereich Möglicher beruflicher Bezug Frage für die Beratung Make-up Zusatzqualifikation für eine Tätigkeit im Salon oder in der Kosmetikbranche Welche konkreten Fähigkeiten suchen die Betriebe? Yoga Berufliche Qualifikation für das Anleiten von Kursen, etwa im Fitnessbereich Welche Qualifikation verlangen potenzielle Arbeitgeber? Tattoo Vorbereitung auf eine Tätigkeit im Studio, etwa mit Unterricht zu Hygiene und Arbeitsabläufen Welche fachlichen Anforderungen stellen Studios, die Personal suchen?

Bei der Friseurin im Einstiegsbeispiel spricht die Aussicht auf einen konkreten Arbeitsplatz für eine Prüfung des Förderbedarfs.

Weil sie Haarstyling bereits beherrscht, müsste der teure Komplettkurs einen zusätzlichen beruflichen Nutzen bieten, den der kürzere Kurs für das angestrebte Bildungsziel offenlässt.

Wie die Arbeitsagentur einen teuren Lehrgang kontrollieren kann

Für die Zulassung prüft eine fachkundige Stelle unter anderem, ob ein Lehrgang zum Arbeitsmarkt passt und ob seine Dauer und seine Kosten angemessen sind. Die Bundesagentur ermittelt alle zwei Jahre durchschnittliche Kostensätze für die jeweiligen Bildungsziele.

Ein höherer Satz muss sich durch notwendige besondere Aufwendungen erklären lassen. Liegt der kalkulierte Kostensatz deswegen mehr als 25 Prozent über dem Durchschnitt, braucht die fachkundige Stelle für die Zulassung die Zustimmung der Bundesagentur.

Erforderliche Lernmittel können zu den förderfähigen Lehrgangskosten gehören. Bei einem Kurs mit teurer Ausstattung zählt deshalb, welche Arbeitsmittel der Unterricht erfordert und wie der Anbieter ihre Kosten kalkuliert.

Die 25-Prozent-Schwelle bezieht sich auf den Vergleich mit dem einschlägigen durchschnittlichen Kostensatz und löst eine zusätzliche Prüfung aus. Um den genannten Preis von 14.300 Euro danach einzuordnen, bräuchte man unter anderem das konkrete Bildungsziel, den Umfang des Lehrgangs und die Kalkulation des Anbieters.

Woran sich erkennen ließe, ob sich die Förderung lohnt

Die Arbeitsagentur darf nach § 183 SGB III prüfen, wie ein geförderter Kurs tatsächlich abläuft, und beim Anbieter sowie bei Teilnehmenden nach dem Eingliederungserfolg fragen. Bei festgestellten Mängeln kann sie deren Beseitigung verlangen und unter bestimmten Voraussetzungen Gutscheine für einen Träger ausschließen.

Wer den Einsatz öffentlicher Mittel beurteilen will, braucht für die diskutierten Lehrgänge die Zahl der geförderten Teilnahmen, die tatsächlich abgerechneten Kosten und Daten zum beruflichen Verbleib.

Besonders aufschlussreich wäre, wie viele Teilnehmende anschließend eine Stelle gefunden haben, für die sie die erworbenen Fähigkeiten einsetzen konnten.

Auch die Dauer der Beschäftigung wäre relevant. Wenn Teilnehmende regelmäßig nur kurz Arbeit finden oder in Tätigkeiten wechseln, die mit dem Kurs gar nichts zu tun haben, liefert das einen Anlass, Bildungsziel und Kosten genauer zu prüfen.

Die Bundesagentur misst mit ihrer Eingliederungsquote, wie viele Teilnehmende sechs Monate nach Abschluss einer Maßnahme sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind. Wie viel die einzelne Weiterbildung dazu beigetragen hat, lässt sich aus dieser Kennzahl allein kaum ablesen.

Im Fall der Friseurin wäre die richtige Entscheidung an einem konkreten Ergebnis zu messen. Sie soll sich nach dem Kurs auf Stellen bewerben können, die ihr vorher verschlossen waren, und dafür genau die Kenntnisse mitbringen, die der Betrieb verlangt.

Sieben Fragen und Antworten zum Bildungsgutschein

Bezahlt die Arbeitsagentur Yoga-, Make-up- oder Tattoo-Kurse?

Eine Förderung kommt infrage, wenn es sich um eine zugelassene berufliche Weiterbildung handelt und die Agentur für Arbeit den individuellen Förderbedarf anerkennt. Bei einem Freizeitkurs mit überwiegend nicht berufsbezogenen Inhalten scheidet die Zulassung in der Regel aus.

Ist das Jobcenter oder die Arbeitsagentur zuständig?

Bei neuen Förderfällen entscheidet seit dem 1. Januar 2025 die Agentur für Arbeit auch für Leistungsberechtigte nach dem SGB II. Wer bereits vom Jobcenter betreut wird, kann dort den Weiterbildungsbedarf ansprechen.

Was bringe ich zum Beratungsgespräch mit?

Hilfreich sind ein Kursangebot mit Lehrplan, Dauer und Preis sowie gegebenenfalls die Maßnahmennummer. Stellenanzeigen, die Rückmeldung eines Betriebs oder ein günstigeres Vergleichsangebot helfen der Arbeitsagentur, den beruflichen Bedarf und das passende Kursangebot zu beurteilen.

Kann ich mich vor der Bewilligung verbindlich anmelden?

Wer auf die Kostenübernahme angewiesen ist, sollte vor einer verbindlichen Anmeldung klären, ob der konkrete Kurs zum Gutschein passt und der Vertrag bei ausbleibender Förderung Zahlungspflichten vorsieht. Der Träger muss den Gutschein vor Kursbeginn bei der Agentur für Arbeit vorlegen. Siehe auch Merkblatt der Bundesagentur zur Weiterbildung

Welche Kosten kann die Arbeitsagentur übernehmen?

Zur Förderung können die Lehrgangskosten einschließlich erforderlicher Lernmittel sowie Fahrtkosten und Kosten für Kinderbetreuung gehören. Bei einer notwendigen auswärtigen Unterbringung kommen auch Kosten für Unterkunft und Verpflegung infrage.

Gibt es zusätzlich 150 Euro Weiterbildungsgeld im Monat?

Arbeitslose erhalten es bei einer entsprechend geförderten Weiterbildung, die zu einem Abschluss in einem Ausbildungsberuf mit einer gesetzlich geregelten Ausbildungsdauer von mindestens zwei Jahren führt. Die zweijährige Mindestdauer bezieht sich auf die rechtlich geregelte Ausbildung im Zielberuf. Siehe auch: Gegen-Hartz zum Weiterbildungsgeld

Was kann ich tun, wenn die Arbeitsagentur den Antrag ablehnt?

Nach einer mündlichen Absage können Sie um einen schriftlichen Bescheid bitten. Bei Bekanntgabe im Inland haben Sie grundsätzlich einen Monat Zeit für den Widerspruch und finden Hinweise zur Einlegung in der Rechtsbehelfsbelehrung.