Schnelles Internet für alle – bezahlen sollen unter Umständen auch diejenigen, die es gar nicht nutzen wollen. Die Bundesregierung plant Änderungen beim Glasfaserausbau, durch die Mieter über ihre Nebenkosten mit bis zu 540 Euro belastet werden könnten.

Der Deutsche Mieterbund warnt vor einer zusätzlichen Kostenfalle. Denn die Bundesregierung will nicht nur die Umlage von Glasfaserkosten verlängern, sondern auch bisherige Schutzvorschriften abschwächen.

Mieter sollen für Glasfaserausbau zahlen – auch ohne eigenen Vertrag

Der Glasfaserausbau gilt als wichtiger Schritt für eine bessere digitale Infrastruktur. Für Mieter kann er allerdings zusätzliche Kosten verursachen, selbst wenn sie weiterhin ihren bisherigen DSL-Anschluss nutzen.

Möglich macht das sogenannte Glasfaserbereitstellungsentgelt nach § 72 Telekommunikationsgesetz (TKG). Vermieter dürfen unter bestimmten Voraussetzungen die Kosten für neue Glasfaserleitungen innerhalb eines Wohngebäudes auf die Bewohner umlegen.

Die Besonderheit besteht darin, dass die Zahlung nicht unmittelbar von der Nutzung des Anschlusses abhängt. Mieter können deshalb zur Finanzierung der Leitungen herangezogen werden, obwohl sie keinen Glasfasertarif abgeschlossen haben.

Wer bereits für seinen bisherigen Internetanschluss bezahlt, muss dann möglicherweise zusätzlich ein Glasfaserbereitstellungsentgelt über die Betriebskosten tragen.

Bis zu 540 Euro: So teuer kann der Anschluss für Mieter werden

Nach geltendem Recht darf das Glasfaserbereitstellungsentgelt höchstens 60 Euro pro Jahr und Wohnung betragen. Das entspricht rechnerisch fünf Euro monatlich.

Grundsätzlich ist die Umlage auf fünf Jahre begrenzt. Reicht dieser Zeitraum zur Refinanzierung nicht aus, sind bei entsprechend höheren Kosten bis zu neun Jahre zulässig.

Damit kann sich die Belastung auf insgesamt 540 Euro summieren. Die gesetzliche Höchstgrenze ist allerdings kein Pauschalbetrag, den Vermieter unabhängig von den tatsächlichen Kosten verlangen dürfen.

Zeitraum Jährliche Kosten Gesamtkosten 3 Jahre 60 Euro 180 Euro 5 Jahre 60 Euro 300 Euro 7 Jahre 60 Euro 420 Euro 9 Jahre 60 Euro 540 Euro

Die Tabelle zeigt die rechnerische Belastung bei Ausschöpfung des jährlichen Höchstbetrags. Ob und wie lange ein Vermieter das Entgelt tatsächlich umlegen darf, hängt von den gesetzlichen Voraussetzungen und den nachgewiesenen Kosten ab.

Bundesregierung will die Kostenumlage bis Ende 2030 verlängern

Besonders brisant ist der aktuelle Gesetzentwurf zur Änderung des Telekommunikationsgesetzes mit der Bundestagsdrucksache 21/8277. Bislang gilt die gesetzliche Umlagemöglichkeit für Glasfaserinfrastrukturen, die spätestens am 31. Dezember 2027 errichtet werden.

Die Bundesregierung möchte diese Frist bis zum 31. Dezember 2030 verlängern. Damit könnten auch für später errichtete Glasfasernetze entsprechende Kosten auf Mieter umgelegt werden.

Der Stichtag betrifft die Errichtung der Infrastruktur und nicht das Ende bereits bestehender Zahlungsverpflichtungen. Ein rechtmäßig erhobenes Bereitstellungsentgelt kann deshalb auch nach 2027 weiterlaufen.

Der Gesetzentwurf wurde am 9. Oktober 2026 im Bundestag beraten. Am 4. November fand eine öffentliche Anhörung statt, in der Sachverständige die geplanten Änderungen unterschiedlich bewerteten.

Wichtig: Die vorgesehenen Erleichterungen sind bislang ein Gesetzesvorhaben und keine bereits geltende Neuregelung.

Bisherige Schutzvorschriften sollen gestrichen werden

Nach aktuellem Recht müssen höhere Kosten besonders begründet werden. Übersteigen die Gesamtkosten 300 Euro je Wohnung, handelt es sich um eine sogenannte aufwändige Maßnahme.

Der Netzbetreiber muss dann darlegen, warum die höheren Kosten entstehen. Außerdem müssen Vermieter nach § 556 Absatz 3a BGB vor einer solchen Maßnahme soweit möglich drei Angebote einholen und das wirtschaftlichste auswählen.

Diese Vorgaben sollen nach den Plänen der Bundesregierung teilweise entfallen. Künftig könnte das Bereitstellungsentgelt grundsätzlich bis zu neun Jahre erhoben werden, ohne dass die bisherige besondere Begründung für Kosten oberhalb von 300 Euro erforderlich wäre.

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Auch die ausdrückliche Verpflichtung, bei aufwändigen Maßnahmen Vergleichsangebote einzuholen, soll gestrichen werden. Das allgemeine Gebot einer wirtschaftlichen Umsetzung bleibt nach dem Entwurf allerdings bestehen.

Damit würde eine bisher besonders begründungsbedürftige längere Umlage deutlich leichter möglich.

Was sich für Mieter konkret ändern soll

Regelung Bisheriges Recht Geplante Änderung Jährliche Obergrenze 60 Euro Weiterhin 60 Euro Gesamthöchstbetrag 540 Euro Weiterhin 540 Euro Umlagedauer Grundsätzlich 5 Jahre, ausnahmsweise bis 9 Jahre Bis zu 9 Jahre ohne bisherige Unterscheidung Kosten über 300 Euro Besondere Begründung erforderlich Besondere Begründung soll entfallen Vergleichsangebote Bei aufwändigen Maßnahmen soweit möglich 3 Angebote Besondere Pflicht soll entfallen Letzter Errichtungstermin für begünstigte Netze 31. Dezember 2027 31. Dezember 2030

Die geplante Reform erhöht also nicht den gesetzlichen Höchstbetrag von 540 Euro. Sie könnte aber dazu führen, dass Vermieter diesen Betrag unter erleichterten Voraussetzungen ausschöpfen können.

Mieterbund warnt vor einer neuen Kostenfalle

Der Deutsche Mieterbund kritisierte die geplanten Änderungen in einer Stellungnahme vom 4. November 2026 deutlich. Nach Einschätzung des Verbandes würden Mieter finanziell stärker belastet, obwohl sie weder über die Investition entscheiden noch deren Höhe beeinflussen können.

Besonders problematisch sei der geplante Wegfall bisheriger Kontrollen bei aufwändigen Maßnahmen. Dadurch könne die Ausnahme einer längeren Umlage zunehmend zur üblichen Abrechnungspraxis werden.

Der Mieterbund fordert deshalb nicht nur den Erhalt der Schutzvorschriften. Der Verband spricht sich grundsätzlich für die Abschaffung des Glasfaserbereitstellungsentgelts aus.

Die Bundesregierung verfolgt dagegen das Ziel, Investitionshindernisse beim Ausbau innerhalb von Wohngebäuden abzubauen. Vermieter und Netzbetreiber sollen bessere Möglichkeiten erhalten, entsprechende Infrastruktur wirtschaftlich zu finanzieren.

Der Konflikt liegt damit auf der Hand: Während der Glasfaserausbau beschleunigt werden soll, drohen Mietern zusätzliche Wohnkosten.

Müssen Mieter auch zahlen, wenn sie gar kein Glasfaser nutzen?

Ja, das ist unter den gesetzlichen Voraussetzungen möglich. Das Bereitstellungsentgelt finanziert nicht den persönlichen Internetvertrag, sondern die neu errichtete Glasfaserinfrastruktur innerhalb des Gebäudes.

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Ein Mieter kann deshalb bei seinem bisherigen Anbieter bleiben und dennoch an den Kosten beteiligt werden. Die Entscheidung gegen einen Glasfasertarif beseitigt eine rechtmäßig vereinbarte Betriebskostenumlage nicht automatisch.

Allerdings müssen die gesetzlichen Voraussetzungen tatsächlich erfüllt sein. Insbesondere muss die vorgeschriebene Infrastruktur vorhanden sein und der Mieter seinen Telekommunikationsanbieter über den Anschluss frei wählen können.

Eine bloße Glasfaserleitung im Keller begründet noch keine beliebige Zahlungspflicht. Welche Unterschiede zwischen einem Hausanschluss und einer Glasfaserleitung bis in die Wohnung bestehen, erklärt unser Beitrag zu den Rechten von Mietern beim Glasfaserausbau.

Nicht jede Glasfaserrechnung darf auf Mieter abgewälzt werden

Vermieter dürfen nicht sämtliche Ausbaukosten automatisch als Nebenkosten abrechnen. Voraussetzung ist zunächst eine wirksame mietvertragliche Vereinbarung über die Umlage entsprechender Betriebskosten.

Das Glasfaserbereitstellungsentgelt muss außerdem den Vorgaben des Telekommunikationsgesetzes entsprechen. Berücksichtigt werden dürfen insbesondere die zulässigen tatsächlichen Errichtungskosten der Glasfaserinfrastruktur innerhalb des Gebäudes.

Kosten für den eigentlichen Hausanschluss dürfen nicht einfach in dieses Entgelt eingerechnet werden. Auch Fördermittel und Kostenübernahmen durch Dritte müssen bei der Berechnung berücksichtigt werden.

Bei der geltenden gesetzlichen Regelung sind zusätzlich die besonderen Anforderungen für aufwändige Maßnahmen einzuhalten. Eine Forderung über 540 Euro je Wohnung wäre als Glasfaserbereitstellungsentgelt grundsätzlich unzulässig.

Welche Kosten Vermieter generell nicht auf ihre Mieter übertragen dürfen, zeigt unsere Übersicht über unzulässige Nebenkosten.

Glasfaseranschluss bedeutet keinen Zwang zum neuen Internetvertrag

Ein wichtiger Unterschied wird in der öffentlichen Debatte häufig übersehen. Die mögliche Zahlungspflicht für den Ausbau bedeutet nicht, dass Mieter einen neuen Internetvertrag unterschreiben müssen.

Wer weiterhin seinen bestehenden Anschluss nutzen möchte, kann das grundsätzlich tun, solange dieser verfügbar ist. Ein Glasfaseranschluss des Gebäudes begründet für sich genommen keine Verpflichtung zum Abschluss eines kostenpflichtigen Glasfasertarifs.

Die Umlage für die technische Infrastruktur und die monatlichen Gebühren eines selbst gewählten Internetvertrags sind rechtlich unterschiedliche Kosten.

Für Mieter ist genau diese Trennung wichtig. Andernfalls entsteht schnell der Eindruck, dass mit einer Zahlung über die Nebenkosten bereits ein nutzbarer Internetdienst bezahlt wäre.

Was Mieter bei der Nebenkostenabrechnung prüfen sollten

Taucht auf der nächsten Betriebskostenabrechnung erstmals ein Glasfaserbereitstellungsentgelt auf, sollten Mieter die Position nicht ungeprüft akzeptieren. Entscheidend sind insbesondere die Rechtsgrundlage, die tatsächlich entstandenen Kosten und die zulässige Dauer der Umlage.

Mieter können Einsicht in die zugrunde liegenden Abrechnungsbelege verlangen. Dazu können die Rechnungen des Netzbetreibers sowie die Angaben zum Beginn, zur Dauer und zur Berechnung des Bereitstellungsentgelts gehören.

Auch die Frage nach bereits erhaltenen Fördermitteln kann wichtig sein. Wurden Kosten durch öffentliche Gelder oder Dritte übernommen, dürfen diese nicht nochmals über das Bereitstellungsentgelt finanziert werden.

Für Einwendungen gegen eine Betriebskostenabrechnung gilt grundsätzlich eine Frist von zwölf Monaten nach deren Zugang. Weshalb sich eine rechtzeitige Prüfung lohnt, erläutert unser Beitrag zur Kontrolle der Nebenkostenabrechnung.

Beispiel aus der Praxis: Rentnerin soll 540 Euro für Glasfaser zahlen

Die Rentnerin Frau Schneider lebt seit 18 Jahren in einer Mietwohnung und nutzt einen günstigen DSL-Vertrag. Ihr Vermieter lässt Glasfaserleitungen im Mehrfamilienhaus verlegen und kündigt an, künftig jährlich 60 Euro über die Betriebskosten abzurechnen.

Nach neun Jahren wären das insgesamt 540 Euro. Frau Schneider möchte ihren bisherigen Internetanschluss behalten und sieht keinen persönlichen Vorteil in der neuen Leitung.

Trotzdem könnte sie zur Zahlung verpflichtet sein, wenn sämtliche gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Allein ihre Entscheidung gegen einen Glasfasertarif reicht nicht aus, um das Bereitstellungsentgelt abzulehnen.

Unter dem derzeit geltenden Recht muss der Vermieter für die über 300 Euro hinausgehenden Gesamtkosten allerdings die besonderen Schutzvorschriften beachten. Er muss insbesondere die wirtschaftliche Umsetzung nachweisen und bei einer aufwändigen Maßnahme soweit möglich drei Angebote eingeholt haben.

Frau Schneider verlangt deshalb Einsicht in die Abrechnungsunterlagen. Sollte sich herausstellen, dass die gesetzlichen Voraussetzungen nicht erfüllt sind, kann sie die Forderung beanstanden.

Fazit: Schnelleres Internet darf nicht automatisch höhere Wohnkosten bedeuten

Der Glasfaserausbau ist sinnvoll und für eine moderne Internetversorgung notwendig. Problematisch wird es jedoch, wenn Mieter zusätzliche Investitionskosten tragen müssen, ohne selbst über den Ausbau oder dessen Finanzierung entscheiden zu können.

Die Bundesregierung will mit ihrer geplanten Reform den Ausbau erleichtern, könnte dadurch aber zugleich Schutzvorschriften für Mieter abschwächen. Besonders die mögliche Umlage von bis zu 540 Euro verdient deshalb eine kritische Prüfung.

Häufige Fragen und Antworten

1. Muss ich als Mieter 540 Euro für den Glasfaserausbau bezahlen?

Nein, die 540 Euro sind lediglich der gesetzliche Höchstbetrag und keine allgemeine Zahlungspflicht. Eine Umlage ist nur zulässig, wenn die gesetzlichen und mietvertraglichen Voraussetzungen erfüllt sind.

2. Kann mein Vermieter Glasfaserkosten verlangen, obwohl ich weiterhin DSL nutze?

Ja, das Glasfaserbereitstellungsentgelt kann unabhängig von der tatsächlichen Nutzung des Anschlusses anfallen. Entscheidend ist, ob die Kosten rechtmäßig als Betriebskosten umgelegt werden dürfen.

3. Gilt die geplante Verlängerung der Umlage bis Ende 2030 bereits?

Nein, nach dem hier zugrunde gelegten Rechtsstand vom 22. November 2026 handelt es sich um einen Gesetzentwurf. Bis zu einer wirksamen Gesetzesänderung gelten weiterhin die bisherigen Vorgaben, einschließlich der besonderen Schutzvorschriften für aufwändige Maßnahmen.