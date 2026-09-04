Rentnerrabatte in Restaurants: Überall hier essen Rentner über 10 Prozent günstiger

Rentnerinnen und Rentner können nicht nur bei Bahnfahrten, Eintrittskarten oder im Einzelhandel sparen. Auch einige Restaurants in Deutschland bieten älteren Gästen inzwischen einen echten Rentner- oder Seniorenrabatt von zehn Prozent an.

Ein flächendeckendes Angebot gibt es allerdings nicht. Häufig handelt es sich um Aktionen einzelner Restaurants, die nur an bestimmten Wochentagen gelten und teilweise einen Nachweis voraussetzen.

Diese Restaurants geben Senioren einen Rabatt

Eine aktuelle Recherche zeigt mehrere Restaurants, die ihre Vergünstigungen ausdrücklich auf den eigenen Internetseiten bewerben. Besonders interessant sind Angebote mit einem festen Preisnachlass von zehn Prozent.

Restaurant Ort Senioren-/Rentnervorteil Restaurant Delphin Dahme 10 % Rentnerrabatt jeden Freitag und Samstag. Il Pomodoro Konstanz Jeden Mittwoch 10 % Seniorenrabatt auf Speisen und Getränke. MAUI Nymphenburg München Donnerstags 10 % Seniorenrabatt. Gourmet Palace Bobenheim-Roxheim Senioren ab 60 Jahren zahlen freitags mittags 23 statt 27 Euro für Buffet, Grill und Softdrinks. Lichtbildausweis erforderlich. tennispub Mömbris Mömbris Beim Senioren-Special sind ausgewählte Gerichte jeweils 4 Euro günstiger. Glöckl der regensburger Regensburg Montags und dienstags 20 % Seniorenrabatt. Mu-Kii Wuppertal Wuppertal Gäste ab 67 Jahren erhalten 20 % Rabatt auf Lunch und Dinner. Mu-Kii Dortmund Dortmund Gäste ab 67 Jahren erhalten 20 % Rabatt auf Lunch und Dinner. Hong Kong Haus Augsburg Gäste ab 70 Jahren erhalten das Buffet zu einem vergünstigten Seniorenpreis. Restaurant Mühlenstein Wedel Viele gekennzeichnete Gerichte können als kleinere Rentnerportion 20 % günstiger bestellt werden. Hotel zum Einsiedler Deutschneudorf Viele Gerichte werden als Seniorenportion angeboten. Dafür gibt es 25 % Rabatt. Restaurant Unter den Linden Rüdesheim-Assmannshausen Bei gekennzeichneten Gerichten gibt es eine kleinere Seniorenportion mit 2 Euro Preisnachlass. Nehrener Hof Nehren Gerichte können als kleinere Seniorenportion mit 2 Euro Nachlass bestellt werden. Landhaus-Mühlenhof Haiger-Offdilln Zahlreiche Gerichte sind als Seniorenportion erhältlich und dadurch 2,50 Euro günstiger. Heile Schern Geisa Die Speisekarte weist Seniorenportionen mit 2 Euro Preisnachlass aus. Hofwirtschaft Hessentapas Hasselroth Schnitzel können als Seniorenportion bestellt werden. Dafür werden 2 Euro vom Preis abgezogen. KlosterGasthof Maria Bildhausen Münnerstadt Beim entsprechenden Buffet kostet die Seniorenportion 14,90 statt 17,90 Euro. Gasthof Schweta Mügeln-Schweta Gerichte sind als Seniorenportion mit 3 Euro Preisnachlass erhältlich. Landgasthof & Hotel Zur Linde Großenlüder-Bimbach Schnitzelgerichte gibt es als Seniorenportion mit 3 Euro Nachlass. Restaurant Afitos Zorneding Die Speisekarte bietet eine Seniorenportion mit 3 Euro Preisnachlass an.

Die Bedingungen können von den Restaurants jederzeit geändert werden. Vor einem längeren Anfahrtsweg empfiehlt es sich deshalb, das Angebot noch einmal direkt beim jeweiligen Betrieb zu prüfen.

Restaurant Delphin gibt freitags und samstags zehn Prozent

Besonders eindeutig ist die Regelung beim Restaurant Delphin im Ostseebad Dahme. Das familiengeführte Fisch- und Steakrestaurant gewährt nach eigenen Angaben jeden Freitag und Samstag einen Rentnerrabatt von zehn Prozent.

Das Restaurant begründet die Aktion ausdrücklich mit der Lebensleistung älterer Menschen. Damit gehört das Lokal zu den wenigen gastronomischen Betrieben, die den Rentnerrabatt dauerhaft und gut sichtbar bewerben.

In Konstanz ist Mittwoch Seniorentag

Auch das italienische Restaurant Il Pomodoro in Konstanz hat einen festen Seniorentag eingerichtet. Jeden Mittwoch erhalten Rentner und Senioren dort zehn Prozent Rabatt auf Speisen und Getränke.

Das ist besonders interessant, weil der Nachlass nicht lediglich für ein bestimmtes Menü oder eine kleine Seniorenportion gilt. Nach den veröffentlichten Bedingungen bezieht sich die Vergünstigung auf das gastronomische Angebot des Restaurants.

Zehn Prozent Rabatt am Donnerstag in München

Beim Restaurant MAUI in München-Nymphenburg können ältere Gäste donnerstags sparen. Das Restaurant wirbt für diesen Tag mit einem Seniorenrabatt von zehn Prozent.

Damit zeigt sich ein Muster, das auch bei anderen Betrieben zu beobachten ist. Restaurants nutzen Seniorenrabatte häufig an festen Wochentagen, an denen die Auslastung außerhalb der klassischen Wochenendzeiten gesteigert werden kann.

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Gourmet Palace macht das Mittagsbuffet für Senioren günstiger

Etwas anders funktioniert das Seniorenangebot beim Gourmet Palace in Bobenheim-Roxheim. Senioren ab 60 Jahren zahlen freitags zwischen 11:30 und 14:30 Uhr für Buffet, Grill und Softgetränke-Flatrate 23 Euro statt regulär 27 Euro.

Voraussetzung ist dort ein Lichtbildausweis. An Feiertagen gilt das Seniorenangebot nach Angaben des Restaurants nicht.

Seniorenrabatt ist nicht automatisch Rentnerrabatt

Bei solchen Angeboten sollten ältere Gäste genau auf die Formulierung achten. Ein „Seniorenrabatt“ kann an ein bestimmtes Lebensalter geknüpft sein, während ein „Rentnerrabatt“ auch für jüngere Menschen gelten kann, die bereits eine Rente beziehen.

Eine bundesweit einheitliche Altersgrenze gibt es nicht. Manche Anbieter setzen 60, andere 63 oder 65 Jahre voraus, während bei anderen ausschließlich ein Rentennachweis verlangt wird.

Auch außerhalb der Gastronomie unterscheiden sich die Voraussetzungen erheblich. Eine Übersicht über weitere Vergünstigungen findet sich im Gegen-Hartz-Beitrag Rentner: Überall hier bekommen Senioren 10 Prozent Rabatt – oftmals sogar mehr.

Rentenausweis beim Restaurantbesuch mitnehmen

Wer bereits eine Altersrente bezieht, sollte seinen Rentenausweis daher nicht grundsätzlich zu Hause lassen. Er kann bei verschiedenen Vergünstigungen als Nachweis des Rentenbezugs dienen.

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Der Rentenausweis schafft allerdings keinen gesetzlichen Anspruch auf einen Preisnachlass. Welche Vergünstigung gewährt wird und welcher Nachweis erforderlich ist, entscheidet das jeweilige Unternehmen.

Mehr über die Nutzung des Nachweises und mögliche Ermäßigungen erfahren Rentner im Beitrag Rentenausweis 2026: Diese Rabatte kennen viele Rentner nicht.

Einen gesetzlichen Anspruch auf zehn Prozent gibt es nicht

Restaurants sind grundsätzlich nicht verpflichtet, älteren Gästen einen Rabatt einzuräumen. Bei den Angeboten handelt es sich um freiwillige Preisaktionen der jeweiligen Betriebe.

Das bedeutet zugleich, dass ein Restaurant die Bedingungen verändern oder eine Aktion beenden kann. Ein Angebot, das heute gilt, muss deshalb nicht zwangsläufig dauerhaft bestehen.

Nachfragen kann sich auch ohne ausgeschilderten Rabatt lohnen

Nicht jedes Restaurant bewirbt Vergünstigungen bereits auf der Startseite oder in der Speisekarte. Deshalb kann es sich lohnen, bereits bei der Reservierung nach einem Seniorenmenü, Seniorenteller oder einer Ermäßigung für Rentner zu fragen.

Gerade kleinere inhabergeführte Restaurants können eigene Aktionen durchführen. Wer regelmäßig dasselbe Lokal besucht, sollte deshalb gelegentlich nach aktuellen Angeboten fragen.

Seniorenrabatte gibt es inzwischen auch beim Lebensmitteleinkauf

Dass spezielle Rabatte für Rentner in Deutschland stärker in den Blick geraten, zeigt sich inzwischen auch außerhalb der Gastronomie. Einzelne Lebensmittelhändler gewähren älteren Kunden an bestimmten Tagen ebenfalls fünf oder zehn Prozent Preisnachlass.

So bietet beispielsweise Kauver nach dem derzeit veröffentlichten Stand Rentnertage mit zehn Prozent Rabatt an. Über die aktuellen Angebote berichtet Gegen-Hartz ausführlich im Beitrag Erste große Supermarktkette bietet einen Rentnerrabatt an.

Zehn Prozent können sich bei regelmäßigen Restaurantbesuchen summieren

Bei einem einzelnen Essen wirkt ein Preisnachlass von zehn Prozent zunächst überschaubar. Wer regelmäßig essen geht, kann über das Jahr dennoch eine spürbare Summe sparen.

Kostet beispielsweise ein gemeinsames Essen für zwei Personen 60 Euro, reduziert ein Rabatt von zehn Prozent die Rechnung um sechs Euro. Bei zehn entsprechenden Restaurantbesuchen wären bereits 60 Euro weniger ausgegeben.

Vor dem Besuch die Bedingungen prüfen

Wichtig ist insbesondere der Wochentag. Wer das Restaurant Delphin beispielsweise am Donnerstag statt am Freitag besucht, kann sich nicht ohne Weiteres auf den beworbenen Rentnerrabatt berufen.

Auch Altersgrenzen, Feiertagsregelungen und erforderliche Nachweise unterscheiden sich. Ein kurzer Blick auf die Website oder ein Anruf vor der Reservierung verhindert Missverständnisse.

Praxisbeispiel: So spart ein Rentnerpaar beim Essen

Heinz und Monika sind beide im Ruhestand und möchten am Wochenende an der Ostsee essen gehen. Sie entscheiden sich für einen Restaurantbesuch in Dahme und achten darauf, an einem Freitag zu kommen, an dem das Restaurant seinen zehnprozentigen Rentnerrabatt anbietet.

Für Speisen und Getränke würde das Paar regulär 70 Euro bezahlen. Durch den Rabatt reduziert sich die Rechnung um sieben Euro auf 63 Euro.

Besucht das Paar das Restaurant im Laufe des Jahres fünfmal zu vergleichbaren Preisen, summiert sich die Ersparnis bereits auf 35 Euro. Entscheidend ist jedoch immer, dass die jeweiligen Rabattbedingungen zum Zeitpunkt des Besuchs noch gelten.