Nach 27 Jahren zieht eine 89-jährige Mieterin in Weimar aus. Ihr neuer Vermieter verlangt 300 Euro für Abdrücke am Holzfußboden, doch gewöhnliche Spuren vom Wohnen muss die Mieterin nicht bezahlen.

Was der Vermieter in Weimar verlangt

Die Rentnerin schilderte ihren Fall in der Thüringer Allgemeinen. Ihren Angaben zufolge hatte sie sich mit dem damaligen Vermieter über den Bodenbelag verständigt, der nun Abdrücke hinterlassen haben soll.

Der Holzfußboden sei schon damals sichtbar abgenutzt gewesen, berichtet die Mieterin. Der neue Vermieter habe einen Kostenvoranschlag eingeholt und fordere von ihr mit 300 Euro ein Drittel der Summe.

Die Nachmieter hätten die Spuren nicht beanstandet und ihre Küche bereits aufgebaut, so die Frau.

Normale Abnutzung ist mit der Miete bezahlt

§ 538 BGB schützt Mieter vor Forderungen für Veränderungen, die durch vertragsgemäßes Wohnen entstehen. Laufspuren im Flur oder leichte Druckstellen unter schweren Möbeln können dazugehören, auch wenn sie nach dem Ausräumen deutlicher zu sehen sind.

Anders kann es aussehen, wenn jemand beim Verschieben eines Schranks tiefe Rillen in den Boden zieht oder eine zurückgelassene Flüssigkeit das Holz aufquellen lässt. Ob ein ersatzpflichtiger Schaden vorliegt, hängt von der Ursache, der Art der Spuren und dem Zustand des Bodens vor der Beschädigung ab.

Für Weimar spricht einiges dafür, zunächst die Abdrücke selbst zu prüfen: Sind nur leichte Druckstellen oder Farbunterschiede zu sehen, oder wurde die Oberfläche durch etwaige Klebereste oder beim Entfernen des Belags beschädigt?

Was die frühere Absprache über den Belag bedeuten kann

Wenn der frühere Vermieter mit dem Bodenbelag einverstanden war, hilft das der Mieterin gegen den Vorwurf, sie habe ihn eigenmächtig verlegt. Daraus folgt aber nicht ohne Weiteres, dass sie den Belag beim Auszug liegen lassen durfte oder für Schäden beim Entfernen nicht haftet.

Wer eine solche Absprache getroffen hat, sollte nach Briefen, E-Mails oder einem Zusatz zum Mietvertrag suchen. Besonders hilfreich ist eine Vereinbarung, aus der hervorgeht, wie der Belag verlegt werden durfte und was bei der Rückgabe der Wohnung damit geschehen sollte.

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Ein Kostenvoranschlag beweist noch keinen Schaden

Ein Kostenvoranschlag kann zeigen, was ein Handwerksbetrieb für bestimmte Arbeiten berechnen würde. Er belegt für sich genommen aber weder, dass die Mieterin die Spuren zu vertreten hat, noch, dass die vorgeschlagenen Arbeiten erforderlich sind.

Der Vermieter sollte erklären, welche Stellen er beanstandet, was daran über normale Abnutzung hinausgeht und wie er auf seinen Betrag kommt. Auch die Forderung nach nur einem Drittel der veranschlagten Kosten ersetzt diese Begründung nicht.

Ist tatsächlich ein Schaden entstanden, geht es nach § 249 BGB um die Wiederherstellung des Zustands ohne die Beschädigung. Würde ein Austausch den Vermieter gegenüber diesem Zustand besserstellen, kann ein Abzug „neu für alt“ in Betracht kommen.

Die 27 Jahre Mietdauer sind dafür ein Anhaltspunkt, aber keine Rechenformel. Ein alter Holzboden kann noch lange nutzbar sein und sich abschleifen lassen, während bei einem verschlissenen Belag unter Umständen ohnehin ein Austausch angestanden hätte.

Dass die Nachmieter die Wohnung schon nutzen, ist ein Hinweis auf ihren Zustand, aber kein Verzicht des Vermieters auf mögliche Ansprüche. Umgekehrt braucht der Vermieter nicht zwingend eine bezahlte Handwerkerrechnung, um den erforderlichen Geldbetrag zu verlangen; Umsatzsteuer gehört nach § 249 Absatz 2 BGB allerdings nur dazu, wenn sie tatsächlich angefallen ist.

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Was beim Auszug auseinanderzuhalten ist

Was der Vermieter beanstandet Was Mieter prüfen sollten Leichte Möbelabdrücke oder gewöhnliche Laufspuren Bei vertragsgemäßem Gebrauch besteht keine Ersatzpflicht nach § 538 BGB. Tiefe Rillen, Brandflecken oder aufgequollenes Holz Schadensursache, Verantwortlichkeit und erforderliche Reparatur prüfen; ein neuer Boden ist nicht automatisch geschuldet. Unrenovierte Wände oder Decken Mietvertrag und Zustand beim Einzug prüfen. Eine wirksame Pflicht zu Schönheitsreparaturen ist eine andere Frage als die Haftung für Bodenschäden. Einbehalt von der Kaution Eine nachvollziehbare Abrechnung und Belege zur behaupteten Forderung verlangen. Ein Einbehalt macht aus Gebrauchsspuren keinen Schaden.

Eine Renovierungsklausel macht aus Gebrauchsspuren keinen Schaden

Die Instandhaltung ist nach § 535 BGB grundsätzlich Sache des Vermieters. Eine wirksame Vertragsklausel kann zwar bestimmte Schönheitsreparaturen auf den Mieter übertragen, daraus folgt aber keine allgemeine Pflicht, einen abgenutzten Holzfußboden abzuschleifen oder zu ersetzen.

Bei einer unrenoviert oder renovierungsbedürftig übergebenen Wohnung ist die Übertragung der Schönheitsreparaturen per Formularvertrag ohne angemessenen Ausgleich unwirksam, entschied der Bundesgerichtshof am 18. März 2015 (VIII ZR 185/14).

Welche Klauseln bei der Renovierung nach dem Auszug sonst noch Ärger machen, zeigt unser Ratgeber.

Was Mieter bei einer Zahlungsforderung tun können

Wer den Vorwurf für unbegründet hält, kann die Forderung schriftlich bestreiten und um Fotos, eine genaue Beschreibung der beanstandeten Stellen und den vollständigen Kostenvoranschlag bitten. Fotos vom Einzug und Auszug, die Abrede über den Belag und das Übergabeprotokoll helfen beim Vergleich.

Bei der Übergabe ist es sinnvoll, die sichtbare Spur neutral zu beschreiben, etwa als Druckstelle neben der Tür. Wer lediglich den Zustand festhalten will, sollte kein vorformuliertes Schuldanerkenntnis und keine pauschale Übernahme von Reparaturkosten unterschreiben.

Hält der Vermieter bereits Geld zurück, können Mieter eine Abrechnung und nach angemessener Prüfzeit die Auszahlung des unstreitigen Betrags verlangen. Was bei der Rückzahlung der Mietkaution gilt, erklären wir gesondert.

Für Ersatzansprüche wegen Veränderungen oder Verschlechterungen gilt nach § 548 BGB grundsätzlich eine Frist von sechs Monaten ab Rückerhalt der Wohnung. Das ist keine starre Auszahlungsfrist für die Kaution.

Bei einer üblichen Barkaution kann unter bestimmten Voraussetzungen selbst ein verjährter Schadensersatzanspruch noch mit der Kaution verrechnet werden, wie der Bundesgerichtshof am 10. Juli 2024 entschied (VIII ZR 184/23). Die Verrechnung setzt aber weiterhin voraus, dass der Anspruch auf Schadensersatz überhaupt besteht.

Beispiel aus der Praxis: Vier Druckstellen und eine tiefe Rille

Nach 24 Jahren zieht eine Mieterin aus und entdeckt unter dem alten Wohnzimmerschrank vier leichte Druckstellen. An einer anderen Stelle ist beim Wegziehen desselben Schranks eine tiefe Rille entstanden.

Sind die Druckstellen nur eine Folge des gewöhnlichen Gebrauchs, muss die Mieterin dafür nichts zahlen. Für die von ihr verursachte Rille kann dagegen Ersatz anfallen, wenn sie die Beschädigung zu vertreten hat; lässt sich die Stelle fachgerecht ausbessern, rechtfertigt das nicht ohne Weiteres die Kosten für einen komplett neuen Boden.

Drei Fragen und Antworten

Muss ich nach vielen Jahren für Möbelabdrücke im Boden zahlen?

Nein, wenn es sich um Spuren des normalen Wohnens handelt. Bei tiefen und vermeidbaren Beschädigungen kommt es darauf an, wie sie entstanden sind und ob Sie dafür verantwortlich sind.

Reicht ein Kostenvoranschlag, damit ich zahlen muss?

Nein, er kann helfen, die Höhe erforderlicher Arbeiten zu beziffern, beweist aber keine Haftung. Lassen Sie sich erklären, welche konkrete Beschädigung der Vermieter Ihnen zurechnet und warum die vorgeschlagene Reparatur nötig sein soll.

Muss der Vermieter die Kaution nach sechs Monaten auszahlen?

Nicht automatisch: Die Sechsmonatsfrist betrifft die Verjährung bestimmter Ersatzansprüche, nicht pauschal die Rückzahlung der Kaution. Wenn Geld einbehalten wird, sollten Sie eine konkrete Abrechnung verlangen und die angeführten Forderungen prüfen lassen.

Quellen

Bürgerliches Gesetzbuch: § 535, § 538, § 249, § 280 und § 548., Bundesgerichtshof: Urteil vom 18. März 2015, VIII ZR 185/14, und Urteil vom 10. Juli 2024, VIII ZR 184/23.