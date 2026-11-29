In der Nebenkostenabrechnung für das Kalenderjahr 2025 taucht erstmals die reformierte Grundsteuer auf. Wer deutlich mehr zahlen soll, kann anhand des Steuerbescheids und des Verteilerschlüssels prüfen, wie viel vom Anstieg tatsächlich auf die eigene Wohnung entfällt. Das ist nämlich oft der Fall.

Warum die Grundsteuer im selben Ort steigen und sinken kann

Seit dem 1. Januar 2025 gilt die reformierte Grundsteuer. Je nach Bundesland greift das Bundesmodell oder eine landeseigene Regelung, und die Gemeinde bestimmt mit ihrem Hebesatz, wie viel Grundsteuer sie auf Basis des Steuermessbetrags erhebt.

Auch bei ungefähr gleich hohen Steuereinnahmen einer Gemeinde können einzelne Häuser teurer und andere günstiger werden. Für Mieter zeigt sich die Verschiebung, wenn der Vermieter die Steuer über die Betriebskosten abrechnet.

Wann der Vermieter die Grundsteuer umlegen darf

Die Grundsteuer schuldet grundsätzlich der Eigentümer. Im Mietverhältnis zählt sie nach § 2 Nr. 1 der Betriebskostenverordnung zu den umlagefähigen Kosten, sofern der Mietvertrag die Übernahme der Betriebskosten vorsieht.

Eine allgemeine Vereinbarung, dass der Mieter die Betriebskosten trägt, kann dafür ausreichen. Das hat der Bundesgerichtshof am 10. Februar 2016 entschieden (Az. VIII ZR 137/15).

Wer eine Betriebskostenpauschale zahlt, sollte nachsehen, ob der Mietvertrag eine Erhöhung erlaubt. In diesem Fall muss der Vermieter die Erhöhung in Textform erklären und den Grund erläutern.

Wie Sie den Grundsteueranteil Ihrer Wohnung nachrechnen

Bei einem Mehrfamilienhaus gilt in der Regel die Verteilung nach Wohnfläche, sofern der Mietvertrag keinen anderen Schlüssel vorgibt. Teilen Sie die tatsächliche Wohnfläche Ihrer Wohnung durch die Gesamtwohnfläche der Abrechnungseinheit und multiplizieren Sie das Ergebnis mit der dafür angesetzten Grundsteuer.

Steht in der neuen Abrechnung plötzlich eine kleinere Gesamtfläche, bitten Sie die Hausverwaltung um eine Erklärung. Bei einer Umlage nach Wohnfläche trägt der Vermieter grundsätzlich den Anteil für leer stehende Wohnungen selbst.

Für vermietete Eigentumswohnungen gilt ohne abweichende Vereinbarung grundsätzlich der Verteilerschlüssel der Eigentümergemeinschaft, soweit er billigem Ermessen entspricht. Einen Fall, in dem eine Vermieterin die Verteilung geändert hat, erläutert unser Beitrag über den Streit um den Verteilerschlüssel.

Diese Unterlagen können Mieter einsehen

Nach § 556 Abs. 4 BGB können Mieter Einsicht in die der Abrechnung zugrunde liegenden Belege verlangen. Fragen Sie nach dem für 2025 geltenden Grundsteuerbescheid und den Unterlagen, aus denen sich der Anteil Ihrer Wohnung ergibt.

Gleichen Sie die Adresse, den angesetzten Jahresbetrag und die für die Verteilung verwendeten Flächen mit der Abrechnung ab. Die Hausverwaltung darf die Belege elektronisch bereitstellen, wie unser Ratgeber zur Belegeinsicht bei hohen Nebenkosten erklärt.

Welche Frist für die Abrechnung 2025 gilt

Rechnet der Vermieter für das Kalenderjahr 2025 ab, muss die Abrechnung spätestens am 31. Dezember 2026 zugehen. Bei einem späteren Zugang ist eine Nachforderung grundsätzlich ausgeschlossen, es sei denn, der Vermieter hat die Verspätung nicht zu vertreten.

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Ein verspäteter oder rückwirkend geänderter Steuerbescheid kann eine Ausnahme begründen. Der Bundesgerichtshof hat am 20. Mai 2026 entschieden, dass in dem verhandelten Fall Einsprüche gegen die Grundlagenbescheide das Abrechnungshindernis verlängern konnten (Az. VIII ZR 6/24).

Fällt ein unverschuldetes Hindernis weg, muss der Vermieter die Forderung in der Regel binnen drei Monaten geltend machen. Worauf es beim Zugang ankommt, steht in unserem Ratgeber zu verspäteten Nebenkostenforderungen.

Für eigene Einwendungen haben Mieter grundsätzlich zwölf Monate ab Zugang der Abrechnung. Benennen Sie die beanstandete Position schriftlich, etwa den unklaren Steuerbetrag oder die verkleinerte Gesamtwohnfläche, und verlangen Sie zugleich die Belege.

Die Einwendungsfrist und die Fälligkeit einer berechtigten Nachzahlung laufen unabhängig voneinander. Verweigert der Vermieter die angeforderte Belegeinsicht, kann bei der Nachforderung ein vorübergehendes Zurückbehaltungsrecht in Betracht kommen.

Über die Grundsteuer in Hamburg und Hessen entscheidet der Bundesfinanzhof im Dezember

Der Bundesfinanzhof hat für den 10. Dezember 2026 die Verkündung zweier Entscheidungen zu den Grundsteuergesetzen in Hamburg und Hessen angekündigt. Ob sich daraus etwas für die Nebenkosten eines Mieters ergibt, hängt unter anderem davon ab, ob der für sein Grundstück geltende Steuerbescheid geändert wird.

Praxisbeispiel mit 90 Euro mehr Grundsteuer

Frau Neumann wohnt in einer 80 Quadratmeter großen Wohnung in einem Haus mit insgesamt 800 Quadratmetern Wohnfläche. Für 2025 setzt die Gemeinde 2.100 Euro Grundsteuer fest, und die Hausverwaltung rechnet Frau Neumann 240 Euro davon zu.

So wirkt sich die fehlende Wohnfläche auf Frau Neumanns Anteil aus Berechnung Grundsteuer fürs Haus Angesetzte Gesamtwohnfläche Anteil der Wohnung Abrechnung 2024 1.500 Euro 800 m² 150 Euro Abrechnung 2025 mit Fehler 2.100 Euro 700 m² 240 Euro Abrechnung 2025 mit korrekter Fläche 2.100 Euro 800 m² 210 Euro

Bei der Belegeinsicht stellt sich heraus, dass die Verwaltung eine leer stehende Wohnung mit 100 Quadratmetern aus der Gesamtfläche herausgerechnet hat. Frau Neumann verlangt eine Korrektur, weil ihr wegen der zu klein angesetzten Fläche 30 Euro zu viel berechnet wurden.

Drei Fragen und Antworten zur Grundsteuer in den Nebenkosten

Muss die Grundsteuer ausdrücklich im Mietvertrag genannt sein?

Eine allgemeine Vereinbarung, dass Mieter die Betriebskosten tragen, reicht bei Wohnraummiete in der Regel aus. Führt der Vertrag nur bestimmte Kostenarten auf, kommt es darauf an, ob die Grundsteuer von der konkreten Vereinbarung erfasst ist.

Kann ich als Mieter selbst gegen den Grundsteuerbescheid vorgehen?

Der Bescheid richtet sich in der Regel an den Eigentümer, der für Einwände gegen die Steuerfestsetzung zuständig ist. Als Mieter richten Sie Einwendungen gegen Ihren Anteil oder gegen einen falsch übernommenen Steuerbetrag an den Vermieter.

Darf der Vermieter wegen der höheren Grundsteuer die Vorauszahlungen anheben?

Nach einer Betriebskostenabrechnung können beide Seiten eine angemessene Anpassung der Vorauszahlungen in Textform erklären. Wenn die höhere Grundsteuer dauerhaft zu höheren Betriebskosten führt, kann sie in die Berechnung einfließen.

Quellen

Bundesfinanzministerium zur Grundsteuerreform · § 2 Betriebskostenverordnung · § 556 BGB zur Umlage, Frist und Belegeinsicht · § 556a BGB zum Verteilerschlüssel · § 560 BGB zu Veränderungen der Betriebskosten