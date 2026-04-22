Rückzahlung der Mietkaution: Wie lange Vermieter warten dürfen und was Mieter tun können

Nach dem Auszug erwarten viele Mieter, dass die hinterlegte Kaution rasch auf dem Konto eingeht. In der Praxis geschieht das jedoch oft nicht sofort, weil Vermieter prüfen dürfen, ob noch offene Forderungen bestehen. Genau daraus entsteht regelmäßig Streit: Wie lange ist dieses Prüfen erlaubt, und ab wann dürfen Mieter die Rückzahlung verlangen?

Eine feste gesetzliche Frist wie „14 Tage“ oder „30 Tage“ gibt es für die Rückzahlung der Mietkaution nicht. Stattdessen gilt, dass der Vermieter nach dem Ende des Mietverhältnisses eine angemessene Überlegungs- und Prüfungsfrist hat. In der wohnungsrechtlichen Praxis wird dafür häufig ein Zeitraum von etwa drei bis sechs Monaten angesetzt, wobei der Einzelfall immer entscheidend bleibt.

Warum die Kaution nicht sofort ausgezahlt werden muss

Die Mietkaution dient dazu, mögliche Ansprüche des Vermieters aus dem Mietverhältnis abzusichern. Dazu können etwa offene Mieten, nicht bezahlte Betriebskosten oder berechtigte Schadensersatzforderungen wegen Beschädigungen der Wohnung gehören. Schon deshalb muss der Vermieter die Kaution nicht am Tag der Schlüsselübergabe freigeben.

Rechtlich ist die Kaution in § 551 BGB geregelt. Dort steht vor allem, in welcher Höhe sie verlangt werden darf und dass sie getrennt vom Vermögen des Vermieters anzulegen ist. Für die Frage der Rückzahlung kommt es dann vor allem auf die allgemeine Rechtsprechung zur Prüfungsfrist und zu möglichen Gegenforderungen an.

Die oft genannte Sechs-Monats-Frist ist keine starre Grenze

Viele Mieter haben gehört, dass der Vermieter die Kaution höchstens sechs Monate einbehalten darf. Ganz so einfach ist es nicht. Die Gerichte haben zwar seit langem anerkannt, dass dem Vermieter nach Mietende eine angemessene Prüfungsfrist zusteht, doch diese Frist ist keine starre Ausschlussfrist, nach deren Ablauf automatisch alles ausgezahlt werden muss.

Der Bundesgerichtshof hat schon früher klargestellt, dass ein Vermieter wegen noch zu erwartender Nachforderungen aus der Betriebskostenabrechnung einen angemessenen Teil der Kaution länger zurückbehalten darf.

Im Jahr 2016 hat der BGH zudem betont, dass der Anspruch auf Rückzahlung nicht allein deshalb fällig wird, weil seit dem Mietende mehr als sechs Monate vergangen sind. Damit ist klar: Sechs Monate sind ein wichtiger Orientierungswert, aber keine starre Endmarke.

Wann Vermieter einen Teil der Kaution länger zurückhalten dürfen

Besonders häufig geht es um noch ausstehende Betriebs- und Heizkostenabrechnungen. Nach § 556 Absatz 3 BGB muss der Vermieter über die Vorauszahlungen jährlich abrechnen und dem Mieter die Abrechnung spätestens bis zum Ablauf des zwölften Monats nach Ende des Abrechnungszeitraums mitteilen. Solange eine solche Abrechnung noch aussteht und eine Nachforderung denkbar ist, darf in vielen Fällen ein angemessener Teil der Kaution einbehalten werden.

Wichtig ist aber das Wort „Teil“. Der Vermieter darf nicht ohne Grund die komplette Kaution bis zur letzten Betriebskostenabrechnung blockieren, wenn er nur eine überschaubare Nachforderung erwartet. Bestehen keine weiteren offenen Punkte, spricht viel dafür, dass der unstreitige Rest früher zurückgezahlt werden muss.

Schäden an der Wohnung: Was Vermieter prüfen dürfen

Nach dem Auszug darf der Vermieter auch kontrollieren, ob die Wohnung beschädigt wurde und ob daraus Ersatzansprüche folgen.

Dabei geht es nicht um normale Gebrauchsspuren, sondern um Schäden, die über die übliche Abnutzung hinausgehen. Für diese Prüfung braucht der Vermieter Zeit, etwa um Angebote einzuholen oder den Zustand der Wohnung rechtlich einzuordnen.

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Auch hier sollten Mieter wissen, dass nicht jede Verzögerung automatisch unzulässig ist. Der Bundesgerichtshof hat 2024 entschieden, dass Vermieter unter bestimmten Voraussetzungen sogar nach Ablauf von sechs Monaten noch mit Schadensersatzforderungen gegen den Kautionsrückzahlungsanspruch aufrechnen können.

Das macht die Sache für Mieter zwar komplizierter, ändert aber nichts daran, dass der Vermieter seine Forderungen nachvollziehbar darlegen muss.

Wann Mieter die Rückzahlung verlangen können

Sobald keine offenen Forderungen mehr erkennbar sind oder die angemessene Prüfungsfrist abgelaufen ist, können Mieter die Kaution zurückverlangen. Das sollte schriftlich geschehen, am besten mit konkreter Summe, Bankverbindung und einer klaren Zahlungsfrist. Eine Frist von etwa 14 Tagen ist in solchen Fällen üblich.

Reagiert der Vermieter nicht oder lehnt er die Rückzahlung ohne tragfähige Begründung ab, kann er durch die Mahnung in Verzug geraten.

Ab diesem Zeitpunkt kommen grundsätzlich auch Verzugszinsen in Betracht. Bei Geldforderungen gegenüber Verbrauchern nennt § 288 BGB fünf Prozentpunkte über dem Basiszinssatz.

Wie sich Mieter zur Wehr setzen können

Der erste Schritt ist fast immer eine sachliche, schriftliche Zahlungsaufforderung. Darin sollten Mieter auf das Ende des Mietverhältnisses, die erfolgte Rückgabe der Wohnung und die bereits verstrichene Prüfungszeit hinweisen. Sinnvoll ist auch der Zusatz, dass der Vermieter etwaige Gegenansprüche konkret benennen und belegen soll.

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Bleibt die Zahlung weiter aus, können Mieter ihre Forderung gerichtlich verfolgen. Dafür kommt zunächst ein gerichtliches Mahnverfahren in Betracht, wenn die Sache klar liegt und es um eine Geldforderung geht. Widerspricht der Vermieter, landet der Streit im normalen Zivilprozess.

Gerade bei streitigen Schäden oder unklaren Betriebskosten kann auch die direkte Klage auf Kautionsrückzahlung sinnvoll sein.

Dann prüft das Gericht, welche Beträge der Vermieter wirklich noch einbehalten darf und welcher Teil auszuzahlen ist. Für viele Mieter ist vorher die Beratung durch einen Mieterverein oder einen Fachanwalt für Mietrecht hilfreich, weil sich so oft schon außergerichtlich Druck aufbauen lässt.

Worauf Mieter nach dem Auszug achten sollten

Entscheidend sind saubere Unterlagen. Ein Übergabeprotokoll, Fotos vom Zustand der Wohnung, Nachweise über Schönheitsreparaturen und die Dokumentation der Schlüsselübergabe helfen enorm, wenn später über angebliche Schäden gestritten wird. Wer nichts dokumentiert, hat im Streitfall oft die schlechteren Karten.

Ebenso wichtig ist ein genauer Blick auf die Betriebskostenabrechnung. Ist die Abrechnungsfrist abgelaufen, kann der Vermieter mit verspäteten Nachforderungen häufig nicht mehr durchdringen. Das kann sich direkt auf die Frage auswirken, ob ein Einbehalt aus der Kaution noch zulässig ist.

Typische Konstellationen im Überblick

Situation Was rechtlich gilt Wohnung wurde ordnungsgemäß zurückgegeben, es sind keine offenen Forderungen erkennbar Der Vermieter darf kurz prüfen, muss die Kaution danach aber in angemessener Zeit abrechnen und auszahlen. Es steht noch eine Betriebskostenabrechnung aus Ein angemessener Teil der Kaution darf bis zur Klärung möglicher Nachforderungen zurückbehalten werden. Der Vermieter behauptet Schäden in der Wohnung Er muss diese Schäden konkret darlegen und beziffern; normale Abnutzung reicht nicht aus. Der Vermieter reagiert auf Schreiben nicht Der Mieter kann mahnen, eine Frist setzen und danach Mahnverfahren oder Klage einleiten. Mehr als sechs Monate sind vergangen Das spricht oft für einen Rückzahlungsanspruch, ist aber nicht automatisch das Ende jeder Einbehaltsmöglichkeit.

Fazit

Vermieter dürfen sich mit der Rückzahlung der Mietkaution nicht unbegrenzt Zeit lassen, sie müssen aber auch nicht sofort nach dem Auszug zahlen. Maßgeblich ist, ob noch ernsthaft offene Forderungen geprüft werden müssen und ob dafür ein Einbehalt tatsächlich erforderlich ist.

Für Mieter heißt das: Nach einer angemessenen Wartezeit sollte die Rückzahlung schriftlich verlangt werden, und wenn keine nachvollziehbare Reaktion kommt, stehen Mahnung, Mahnverfahren und Klage als rechtliche Mittel offen.

Beispiel aus der Praxis

Eine Mieterin zieht Ende Juni aus, die Wohnungsübergabe verläuft ohne erkennbare Schäden, und im Protokoll wird nur festgehalten, dass alle Schlüssel übergeben wurden. Bis Ende Oktober zahlt der Vermieter die Kaution trotzdem nicht zurück und verweist pauschal auf „mögliche Nachforderungen“.

Die Mieterin fordert daraufhin schriftlich die Auszahlung des überwiegenden Kautionsbetrags binnen 14 Tagen und verlangt zugleich eine konkrete Begründung für jeden weiteren Einbehalt.

Der Vermieter nennt daraufhin keine Schäden, behält aber einen kleineren Betrag wegen der noch ausstehenden Betriebskostenabrechnung zurück. In dieser Lage wäre es rechtlich gut vertretbar, den unstreitigen Großteil der Kaution auszuzahlen und nur einen angemessenen Rest vorläufig einzubehalten. Würde der Vermieter auch darauf nicht reagieren, könnte die Mieterin den Zahlungsanspruch weiterverfolgen und notfalls gerichtlich durchsetzen.

1. Wie lange darf ein Vermieter die Mietkaution nach dem Auszug einbehalten?

Der Vermieter darf die Kaution nicht unbegrenzt zurückhalten, aber er muss sie auch nicht sofort nach der Wohnungsübergabe auszahlen. In der Praxis wird ihm meist eine angemessene Prüfungsfrist von etwa drei bis sechs Monaten zugestanden.

2. Gibt es eine feste gesetzliche Frist für die Rückzahlung der Mietkaution?

Nein, eine starre gesetzliche Frist gibt es nicht. Entscheidend ist, wie viel Zeit der Vermieter benötigt, um mögliche offene Forderungen wie Schäden oder ausstehende Nebenkosten zu prüfen.

3. Darf der Vermieter wegen einer noch offenen Nebenkostenabrechnung die ganze Kaution behalten?

In der Regel nicht. Meist darf er nur einen angemessenen Teil der Kaution zurückbehalten, wenn tatsächlich noch eine Nachforderung aus der Betriebskostenabrechnung zu erwarten ist.

4. Was können Mieter tun, wenn der Vermieter die Kaution nicht zurückzahlt?

Mieter sollten den Vermieter schriftlich zur Rückzahlung auffordern und eine klare Frist setzen. Reagiert der Vermieter nicht, können Mahnverfahren oder eine Klage auf Rückzahlung folgen.

5. Wann darf ein Vermieter Geld von der Kaution wegen Schäden einbehalten?

Das ist nur erlaubt, wenn tatsächlich Schäden vorliegen, die über normale Gebrauchsspuren hinausgehen. Der Vermieter muss solche Forderungen konkret benennen und nachvollziehbar belegen.

Quellen

§ 551 BGB zur Mietkaution und zur getrennten Anlage der Sicherheitsleistung:

§ 556 Absatz 3 BGB zur Abrechnungsfrist für Betriebskosten von zwölf Monaten nach Ende des Abrechnungszeitraums