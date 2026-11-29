Ein Besuch bei der Familie, ein freier Nachmittag oder mehrere Tage außer Haus: Auch pflegende Angehörige brauchen über die Feiertage eine Vertretung. Ob das Pflegegeld weiter in voller Höhe ausgezahlt wird, hängt davon ab, wie lange die reguläre Pflegeperson ausfällt.

Die oft missverstandene Grenze liegt bei acht Stunden pro Tag. Für die Einordnung ist die Zeit entscheidend, in der die gewöhnliche Pflegeperson verhindert ist, nicht allein die Zeit auf dem Stundenzettel der Vertretung.

Was bei weniger als acht Stunden gilt

Ist die Pflegeperson an einem Tag weniger als acht Stunden verhindert, wird das bisherige Pflegegeld nicht gekürzt. Solche Einsätze werden nicht auf die Höchstdauer der Verhinderungspflege angerechnet; erstattete Kosten mindern aber den verfügbaren Jahresbetrag.

Drei Nachmittage mit jeweils fünf Stunden Abwesenheit werden nicht zu einem einzigen Ausfall von 15 Stunden zusammengerechnet. Die Einordnung erfolgt tageweise, sodass auch mehrere kurze Einsätze das monatliche Pflegegeld unberührt lassen können.

Ab acht Stunden kann es anders aussehen

Wer von morgens bis abends außer Haus ist, kann tageweise verhindert sein, auch wenn eine Ersatzkraft nur für einen kurzen Einsatz kommt. Dauert die Verhinderung pro Tag mindestens acht Stunden, gelten die Regeln für tageweise Ersatzpflege.

Bei mehrtägiger Ersatzpflege bleibt am ersten und letzten Tag der bisherige Pflegegeldbetrag anteilig für den Tag ungekürzt. Für die dazwischenliegenden Tage wird bis zur gesetzlichen Höchstdauer grundsätzlich die Hälfte des bisher bezogenen Pflegegeldes weitergezahlt, bei einer Kombinationsleistung die Hälfte des bisherigen anteiligen Betrags.

Ausfall der regulären Pflegeperson Folge für das Pflegegeld Weniger als acht Stunden am Tag Ungekürzt Mindestens acht Stunden am Tag Tageweise Ersatzpflege; am ersten und letzten Tag ungekürzt, an den dazwischenliegenden Tagen grundsätzlich hälftig

Was die Ersatzpflege aus dem Jahresbudget kostet

Die Pflegeversicherung kann nachgewiesene Kosten notwendiger Ersatzpflege für zu Hause gepflegte Menschen ab Pflegegrad 2 übernehmen. Für Verhinderungs- und Kurzzeitpflege stehen 2026 zusammen bis zu 3.539 Euro zur Verfügung, nicht je 3.539 Euro pro Leistung.

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Ist die Vertretung nicht erwerbsmäßig tätig und eng verwandt, verschwägert oder Teil desselben Haushalts, gilt für die reine Ersatzpflegevergütung in der Regel eine niedrigere Grenze. Notwendige nachgewiesene Ausgaben wie Fahrkosten oder Verdienstausfall können zusätzlich berücksichtigt werden, insgesamt nur bis zum verfügbaren Jahresbetrag.

Wer schon Kurzzeitpflege genutzt hat, sollte vor der Buchung prüfen, wie viel für Dezember noch verfügbar ist. Wie sich die Abrechnung mit der Kasse abgleichen lässt, erklärt der Beitrag zum Restbudget für Ersatzpflege.

Zwei Daten, die Familien nicht verwechseln sollten

Für die Zuordnung zum Budget zählt, wann die Ersatzpflege erbracht wurde. Ein Dezember-Einsatz wird nicht dadurch zur Leistung des nächsten Jahres, dass die Rechnung erst im Januar eingeht.

Für 2026 tatsächlich erbrachte Verhinderungspflege müssen Erstattungsantrag und Kostennachweise nach geltendem Recht grundsätzlich bis Ende 2027 bei der Pflegekasse eingehen. Das ist keine Zusage, dass ein ungenutztes Budget für neue Einsätze im Januar übertragen wird.

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Notieren Sie für jeden Einsatztag, wann die reguläre Pflegeperson verhindert war, wer übernommen hat und welche Kosten entstanden sind. Für Leistungen ab 2027 sollten Familien die endgültigen Vorschriften prüfen: Die im Gegen-Hartz-Überblick zur Pflegereform beschriebenen neuen Budgets stehen im Entwurf.

Praxisbeispiel: Drei Nachmittage, 180 Euro für die Vertretung

Eine Tochter versorgt ihre Mutter mit Pflegegrad 3 und ist am 24., 25. und 26. Dezember jeweils fünf Stunden verhindert. Eine Nachbarin übernimmt an jedem Nachmittag fünf Stunden und erhält im Beispiel 12 Euro je Stunde, insgesamt also 180 Euro.

Das Pflegegeld bleibt bei sonst unveränderten Voraussetzungen bei 599 Euro; bei ausreichendem Restbudget kommen die nachgewiesenen 180 Euro als Kostenerstattung in Betracht. Die Pflegekasse rechnet die erstattete Summe auf den gemeinsamen Jahresbetrag an.

Sechs Fragen und Antworten

Zählen die Stunden der Ersatzkraft oder meine Abwesenheit?

Die Zeit, in der die reguläre Pflegeperson tatsächlich verhindert ist. Der Einsatz der Ersatzkraft kann kürzer sein.

Darf ich auch an mehreren Feiertagen stundenweise Ersatzpflege nutzen?

Ja. Die Acht-Stunden-Grenze wird für jeden Tag getrennt geprüft.

Muss ich die Ersatzpflege vorab genehmigen lassen?

Eine vorherige Antragstellung ist nach § 39 SGB XI nicht nötig. Eine frühzeitige Klärung mit der Kasse kann helfen, Kosten und Restbudget richtig einzuschätzen.

Kann auch ein Familienmitglied einspringen?

Ja. Je nach Verwandtschaft, gemeinsamem Haushalt und Art der Tätigkeit können andere Erstattungsgrenzen gelten.

Kann ich ungenutztes Dezember-Budget ins neue Jahr mitnehmen?

Das gemeinsame Jahresbudget nach § 42a SGB XI ist kalenderjährlich. Eine nachträgliche Abrechnung von Dezember-Einsätzen ist von einer Übertragung für neue Einsätze zu unterscheiden.

Was muss ich als Nachweis einreichen?

Reichen Sie die Angaben zu den Einsatztagen, der Verhinderung und der Ersatzperson mit Kostenbelegen ein. Ihre Pflegekasse kann dafür ein eigenes Formular bereitstellen.

Quellen

§ 37 SGB XI, § 39 SGB XI und § 42a SGB XI.

Gesund.bund.de: Verhinderungspflege und Gemeinsames Rundschreiben des GKV-Spitzenverbandes vom 2. April 2026.